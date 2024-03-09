Тур: 20. Стадион: Куперс.
1:2
Конец матча
0'
0:1
33' ГолФорнароли Бруно
1:1
51' ГолNestor Irankunda
55' Желтая карточкаАнселл Николас
1:2
57' ПенальтиФорнароли Бруно
87' Желтая карточкаРодерик Миранда
90' Желтая карточкаИззо Пол
90'+8
Ход матча
33'
0:1
51'
55'
57'
1:2
87'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Хави
Лопеc
10
Клаф
Зак
20
Иззо
Пол
18
Монге
Фабиан
23
Хелифи
Салим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Клаф ЗакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Дьюзел ЛюкПолузащитник
- Нападающий
-
26 Халлоран БенНападающий
-
37 Jonny Yull
-
-
-
40 Ethan Cox
-
Главный тренер: Carl Veart
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Монге ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Хелифи СалимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Нападающий
-
37 Kasey Bos
-
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
История личных встреч
Аделаида Юнайтед
Мельбурн Виктори
24 матча
75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
18 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
14 побед 10 ничьих 0 побед
33 матча
18.2%
81.8%
0 побед 6 ничьих 27 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 15 ничьих 15 побед
Второй тайм
21.2%
78.8%
0 побед 7 ничьих 26 побед
57 матчей
31.6%
21.1%
47.3%
18 побед 12 ничьих 27 побед
Первый тайм
31.6%
42.1%
26.3%
18 побед 24 ничьи 15 побед
Второй тайм
24.6%
29.8%
45.6%
14 побед 17 ничьих 26 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
33
Голов в среднем за матч
1.5
1.06
Среднее время на гол
60
84
Всего голов
55
29
Голов в среднем за матч
1.77
1.12
Среднее время на гол
50
80
Всего голов
94
62
Голов в среднем за матч
1.65
1.09
Тотал матчей
2.5
56
Больше 98%
Меньше 2%
1
45
Больше 79%
Меньше 21%
12
31
Больше 54%
Меньше 46%
26
15
Больше 26%
Меньше 74%
42
6
Больше 11%
Меньше 89%
51
2
Больше 4%
Меньше 96%
55
1
Больше 2%
Меньше 98%
56
Среднее время на гол
54
82
Бомбардиры внутри турнира
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ибусуки Хироси
|9
|0.45
|Клаф Зак
|6 (4)
|0.3
|Халлоран Бен
|4
|0.2
|Nestor Irankunda
|3
|0.15
|_Luka Jovanovic
|3 (1)
|0.15
|Бернардо Эспиноса
|2
|0.1
|Giuseppe Bovalina
|1
|0.05
|Хави Лопеc
|1
|0.05
|Танниклифф Райан
|1
|0.05
|Анселл Николас
|1
|0.05
|Alexandar Popovic
|1
|0.05
|Musa Toure
|1
|0.05
|Panagiotis Kikianis
|1
|0.05
|Китто Райан
|0
|0
|Austin Ayoubi
|0
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|15 (3)
|0.71
|Машаш Зинедин
|6
|0.29
|Арзани Дэниел
|2 (1)
|0.1
|Nishan Velupillay
|2
|0.1
|Да Сильва Дамьен
|2
|0.1
|Фолами Бен
|1
|0.05
|Чапман Коннор
|1
|0.05
|Тиг Райан
|1
|0.05
|Родерик Миранда
|1
|0.05
|Боневасиа Ролиней
|1
|0.05
|Eli Adams
|1
|0.05
|Траоре Адама III
|0
|0
|Бриммер Джейк
|0
|0
|Герия Джейсон
|0
|0
|Jordi Valadon
|0
|0
Карточки
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nestor Irankunda
|5
|1
|Sanchez Cortes Isaias
|5
|0
|Танниклифф Райан
|3
|0
|Уорленд Бен
|1
|1
|Ибусуки Хироси
|2
|0
|Alexandar Popovic
|2
|0
|_Luka Jovanovic
|2
|0
|Panashe Madanha
|2
|0
|Халлоран Бен
|0
|1
|Хави Лопеc
|1
|0
|Анселл Николас
|1
|0
|Маук Стефан
|1
|0
|Китто Райан
|1
|0
|Кавалло Джошуа
|1
|0
|Дьюзел Люк
|1
|0
|Jonny Yull
|1
|0
|Musa Toure
|1
|0
|Giuseppe Bovalina
|1
|0
|Карл Виарт
|1
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родерик Миранда
|7
|2
|Траоре Адама III
|3
|1
|Герия Джейсон
|4
|0
|Машаш Зинедин
|4
|0
|Форнароли Бруно
|3
|0
|Да Сильва Дамьен
|3
|0
|Rai IV
|3
|0
|Чапман Коннор
|2
|0
|Арзани Дэниел
|2
|0
|Монге Фабиан
|2
|0
|Nishan Velupillay
|2
|0
|Jordi Valadon
|0
|1
|Иззо Пол
|1
|0
|Икономидис Крис
|1
|0
|Фолами Бен
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
|Тиг Райан
|1
|0
|Eli Adams
|1
|0
Результаты матчей
Аделаида Юнайтед
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Мельбурн Виктори
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
9
7
Аделаида Юнайтед
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Мельбурн Виктори
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
13
1
Упущенные победы
4
16
Аделаида Юнайтед
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (10)
25% (5)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Мельбурн Виктори
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (5)
57% (12)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
18
7
Упущенные победы
13
23
Голы по времени матча
Забито
24
18
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 12
3
13%
1
6%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
3
13%
6
33%
31-45
2
8%
3
17%
46-60
6
25%
2
11%
61-75
6
25%
5
28%
76-90
Пропущено
26
16
15 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
4
15%
1
6%
1-15
2
8%
3
19%
16-30
9
35%
0
0%
31-45
5
19%
3
19%
46-60
1
4%
2
13%
61-75
5
19%
7
44%
76-90
Забито
10
17
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
0
0%
2
12%
1-15
2
20%
4
24%
16-30
1
10%
4
24%
31-45
4
40%
3
18%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
2
20%
3
18%
76-90
Пропущено
15
7
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
2
13%
2
29%
1-15
4
27%
1
14%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
3
43%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
5
33%
0
0%
76-90
Забито
34
35
13 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 11
5 Не забивали 4
3
9%
3
9%
1-15
6
18%
5
14%
16-30
4
12%
10
29%
31-45
6
18%
6
17%
46-60
7
21%
3
9%
61-75
8
24%
8
23%
76-90
Пропущено
41
23
22 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 14
6
15%
3
13%
1-15
6
15%
4
17%
16-30
10
24%
0
0%
31-45
6
15%
6
26%
46-60
3
7%
3
13%
61-75
10
24%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3
Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:4 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0
Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2
Результаты матчей
Аделаида Юнайтед
Мельбурн Виктори
Точный счет
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
4:3
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
1:1
7 раз 33%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
5 раз 25%
2
2 раза 10%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
7 раз 33%
2
6 раз 29%
0
4 раза 19%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Аделаида Юнайтед
Мельбурн Виктори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
72
66
45
57
27
210
18
111
18
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
102
35
66
26
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
174
911
1011
713
417
218
219
119
120
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|11
|7
|3
|33 - 22
|40
|2.
|20
|11
|4
|5
|35 - 22
|37
|3.
|21
|8
|10
|3
|34 - 24
|34
|4.
|20
|8
|8
|4
|37 - 33
|32
|5.
|19
|9
|3
|7
|37 - 31
|30
|6.
|20
|8
|4
|8
|32 - 30
|28
|7.
|20
|7
|5
|8
|30 - 33
|26
|8.
|20
|7
|4
|9
|35 - 44
|25
|9.
|2:1
|21
|5
|7
|9
|32 - 40
|22
|10.
|1:2
|20
|5
|5
|10
|36 - 41
|20
|11.
|20
|5
|4
|11
|35 - 40
|19
|12.
|20
|5
|3
|12
|22 - 38
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|16 - 9
|20
|2.
|11
|6
|2
|3
|22 - 14
|20
|3.
|11
|5
|3
|3
|23 - 19
|18
|4.
|11
|4
|5
|2
|20 - 19
|17
|5.
|9
|5
|1
|3
|17 - 12
|16
|6.
|10
|4
|4
|2
|19 - 10
|16
|7.
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|8.
|12
|4
|3
|5
|25 - 25
|15
|9.
|1:2
|10
|4
|2
|4
|21 - 19
|14
|10.
|11
|4
|2
|5
|20 - 18
|14
|11.
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|12.
|2:1
|9
|2
|4
|3
|13 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|5
|5
|2
|17 - 13
|20
|2.
|12
|4
|7
|1
|19 - 15
|19
|3.
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|4.
|9
|4
|3
|2
|17 - 14
|15
|5.
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|6.
|10
|4
|2
|4
|20 - 19
|14
|7.
|2:1
|12
|3
|3
|6
|19 - 27
|12
|8.
|10
|3
|1
|6
|11 - 23
|10
|9.
|11
|2
|2
|7
|13 - 27
|8
|10.
|9
|2
|1
|6
|12 - 25
|7
|11.
|1:2
|10
|1
|3
|6
|15 - 22
|6
|12.
|8
|1
|1
|6
|10 - 15
|4
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|15 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|14 (1)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|13 (3)
|Макартур
|Жермен Валер
|11 (5)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|11 (3)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 7
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5