  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Аделаида Юнайтед
1:2
Конец матча
Мельбурн Виктори
0'
0:1
33' Гол
Форнароли Бруно
1:1
51' Гол
Nestor Irankunda
55' Желтая карточка
Анселл Николас
1:2
57' Пенальти
Форнароли Бруно
87' Желтая карточка
Родерик Миранда
90' Желтая карточка
Иззо Пол
90'+8
1
Делянов
Джеймс
43
Giuseppe
Bovalina
4
Анселл
Николас
3
Уорленд
Бен
21
Хави
Лопеc
22
Танниклифф
Райан
55
Ethan
Alagich
2
Ван
Дер
Сааг
Гарри
10
Клаф
Зак
42
Austin
Ayoubi
17
_Luka
Jovanovic
20
Иззо
Пол
14
Чапман
Коннор
5
Да
Сильва
Дамьен
21
Родерик
Миранда
2
Герия
Джейсон
18
Монге
Фабиан
22
Бриммер
Джейк
23
Хелифи
Салим
8
Машаш
Зинедин
17
Nishan
Velupillay
10
Форнароли
Бруно
Аделаида Юнайтед
Мельбурн Виктори

История личных встреч

Аделаида Юнайтед
Мельбурн Виктори

24 матча

75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
18 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
14 побед 10 ничьих 0 побед

33 матча

18.2%
81.8%
0 побед 6 ничьих 27 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 15 ничьих 15 побед

Второй тайм

21.2%
78.8%
0 побед 7 ничьих 26 побед

57 матчей

31.6%
21.1%
47.3%
18 побед 12 ничьих 27 побед

Первый тайм

31.6%
42.1%
26.3%
18 побед 24 ничьи 15 побед

Второй тайм

24.6%
29.8%
45.6%
14 побед 17 ничьих 26 побед

История матчей

2:0
1:1
1:1
1:1
3:0
0:1
1:1
КФ
1:2
1:2
0:1
1:3
1:0
2:1
1:0
3:1
1:0
2:0
2:0
2:1
3:0
1:2
2:2
КФ
3:0
2:1
0:2
1:2
0:1
2:1
0:0
КФ
3:1
2:2
3:2
1:1
4:3
3:0
2:2
1:0
4:2
2:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:4
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
3:1
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:0
ХАЛ
4:0
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:3
ХАЛ
1:0
ПК
1:2
ХАЛ
2:2
ХАЛ
4:1

Голы

Всего голов

39
33

Голов в среднем за матч

1.5
1.06

Среднее время на гол

60
84

Всего голов

55
29

Голов в среднем за матч

1.77
1.12

Среднее время на гол

50
80

Всего голов

94
62

Голов в среднем за матч

1.65
1.09

Тотал матчей

2.5
56
Больше 98%
Меньше 2%
1
45
Больше 79%
Меньше 21%
12
31
Больше 54%
Меньше 46%
26
15
Больше 26%
Меньше 74%
42
6
Больше 11%
Меньше 89%
51
2
Больше 4%
Меньше 96%
55
1
Больше 2%
Меньше 98%
56

Среднее время на гол

54
82

Бомбардиры внутри турнира

Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибусуки Хироси 9 0.45
Клаф Зак 6 (4) 0.3
Халлоран Бен 4 0.2
Nestor Irankunda 3 0.15
_Luka Jovanovic 3 (1) 0.15
Бернардо Эспиноса 2 0.1
Giuseppe Bovalina 1 0.05
Хави Лопеc 1 0.05
Танниклифф Райан 1 0.05
Анселл Николас 1 0.05
Alexandar Popovic 1 0.05
Musa Toure 1 0.05
Panagiotis Kikianis 1 0.05
Китто Райан 0 0
Austin Ayoubi 0 0
Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 15 (3) 0.71
Машаш Зинедин 6 0.29
Арзани Дэниел 2 (1) 0.1
Nishan Velupillay 2 0.1
Да Сильва Дамьен 2 0.1
Фолами Бен 1 0.05
Чапман Коннор 1 0.05
Тиг Райан 1 0.05
Родерик Миранда 1 0.05
Боневасиа Ролиней 1 0.05
Eli Adams 1 0.05
Траоре Адама III 0 0
Бриммер Джейк 0 0
Герия Джейсон 0 0
Jordi Valadon 0 0

Карточки

Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nestor Irankunda 5 1
Sanchez Cortes Isaias 5 0
Танниклифф Райан 3 0
Уорленд Бен 1 1
Ибусуки Хироси 2 0
Alexandar Popovic 2 0
_Luka Jovanovic 2 0
Panashe Madanha 2 0
Халлоран Бен 0 1
Хави Лопеc 1 0
Анселл Николас 1 0
Маук Стефан 1 0
Китто Райан 1 0
Кавалло Джошуа 1 0
Дьюзел Люк 1 0
Jonny Yull 1 0
Musa Toure 1 0
Giuseppe Bovalina 1 0
Карл Виарт 1 0
Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родерик Миранда 7 2
Траоре Адама III 3 1
Герия Джейсон 4 0
Машаш Зинедин 4 0
Форнароли Бруно 3 0
Да Сильва Дамьен 3 0
Rai IV 3 0
Чапман Коннор 2 0
Арзани Дэниел 2 0
Монге Фабиан 2 0
Nishan Velupillay 2 0
Jordi Valadon 0 1
Иззо Пол 1 0
Икономидис Крис 1 0
Фолами Бен 1 0
Бриммер Джейк 1 0
Тиг Райан 1 0
Eli Adams 1 0

Результаты матчей

Аделаида Юнайтед
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Мельбурн Виктори
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

9
7
Аделаида Юнайтед
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Мельбурн Виктори
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

13
1

Упущенные победы

4
16
Аделаида Юнайтед
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (10)
25% (5)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Мельбурн Виктори
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (5)
57% (12)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

18
7

Упущенные победы

13
23

Голы по времени матча

Забито

24
18
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 12
3
13%
1
6%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
3
13%
6
33%
31-45
2
8%
3
17%
46-60
6
25%
2
11%
61-75
6
25%
5
28%
76-90

Пропущено

26
16
15 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
4
15%
1
6%
1-15
2
8%
3
19%
16-30
9
35%
0
0%
31-45
5
19%
3
19%
46-60
1
4%
2
13%
61-75
5
19%
7
44%
76-90

Забито

10
17
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
0
0%
2
12%
1-15
2
20%
4
24%
16-30
1
10%
4
24%
31-45
4
40%
3
18%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
2
20%
3
18%
76-90

Пропущено

15
7
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
2
13%
2
29%
1-15
4
27%
1
14%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
3
43%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
5
33%
0
0%
76-90

Забито

34
35
13 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 11
5 Не забивали 4
3
9%
3
9%
1-15
6
18%
5
14%
16-30
4
12%
10
29%
31-45
6
18%
6
17%
46-60
7
21%
3
9%
61-75
8
24%
8
23%
76-90

Пропущено

41
23
22 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 14
6
15%
3
13%
1-15
6
15%
4
17%
16-30
10
24%
0
0%
31-45
6
15%
6
26%
46-60
3
7%
3
13%
61-75
10
24%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3
Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:4 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0
Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2

Результаты матчей

Аделаида Юнайтед
Мельбурн Виктори

Точный счет

1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
4:3
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
1:1
7 раз 33%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
5 раз 25%
2
2 раза 10%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
7 раз 33%
2
6 раз 29%
0
4 раза 19%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Аделаида Юнайтед
Мельбурн Виктори

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
2
6
6
1.5
4
5
5
7
2.5
2
7
2
10
3.5
1
8
1
11
4.5
1
8
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
10
2
3
5
1.5
6
6
2
6
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
17
4
9
11
1.5
10
11
7
13
2.5
4
17
2
18
3.5
2
19
1
19
4.5
1
20
1
19
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 21 11 7 3 33 - 22 40
2.
Централ Кост Маринерс
 20 11 4 5 35 - 22 37
3.
Мельбурн Виктори
 21 8 10 3 34 - 24 34
4.
Макартур
 20 8 8 4 37 - 33 32
5.
ФК Сидней
 19 9 3 7 37 - 31 30
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 20 8 4 8 32 - 30 28
7.
Мельбурн Сити
 20 7 5 8 30 - 33 26
8.
Брисбен Роар
 20 7 4 9 35 - 44 25
9.
Ньюкасл Джетс
 2:1 21 5 7 9 32 - 40 22
10.
Перт Глори
 1:2 20 5 5 10 36 - 41 20
11.
Аделаида Юнайтед
 20 5 4 11 35 - 40 19
12.
Вестерн Юнайтед
 20 5 3 12 22 - 38 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 9 6 2 1 16 - 9 20
2.
Централ Кост Маринерс
 11 6 2 3 22 - 14 20
3.
Брисбен Роар
 11 5 3 3 23 - 19 18
4.
Макартур
 11 4 5 2 20 - 19 17
5.
ФК Сидней
 9 5 1 3 17 - 12 16
6.
Мельбурн Сити
 10 4 4 2 19 - 10 16
7.
Мельбурн Виктори
 9 4 3 2 15 - 9 15
8.
Аделаида Юнайтед
 12 4 3 5 25 - 25 15
9.
Перт Глори
 1:2 10 4 2 4 21 - 19 14
10.
Вестерн Сидней Уондерерс
 11 4 2 5 20 - 18 14
11.
Вестерн Юнайтед
 9 3 1 5 9 - 11 10
12.
Ньюкасл Джетс
 2:1 9 2 4 3 13 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 12 5 5 2 17 - 13 20
2.
Мельбурн Виктори
 12 4 7 1 19 - 15 19
3.
Централ Кост Маринерс
 9 5 2 2 13 - 8 17
4.
Макартур
 9 4 3 2 17 - 14 15
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 4 2 3 12 - 12 14
6.
ФК Сидней
 10 4 2 4 20 - 19 14
7.
Ньюкасл Джетс
 2:1 12 3 3 6 19 - 27 12
8.
Мельбурн Сити
 10 3 1 6 11 - 23 10
9.
Вестерн Юнайтед
 11 2 2 7 13 - 27 8
10.
Брисбен Роар
 9 2 1 6 12 - 25 7
11.
Перт Глори
 1:2 10 1 3 6 15 - 22 6
12.
Аделаида Юнайтед
 8 1 1 6 10 - 15 4
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 15 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 14 (1)
Перт Глори Таггарт Адам 13 (3)
Макартур Жермен Валер 11 (5)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 2 7
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 8
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 6
Перт Глори Сусняр Александар 1 5
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Harry Van der Saag уходит с поля. Nestor Irankunda выходит вместо него
    • 46'
      Austin Ayoubi уходит с поля. Халлоран Бен выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Г О О О О Л - Форнароли Бруно бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аделаида Юнайтед 1:2 Мельбурн Виктори онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный