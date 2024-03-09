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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Перт Глори
2:2
Второй тайм: 90+'
Ньюкасл Джетс
0'
24' Желтая карточка
Таггарт Адам
0:1
40' Гол
Clayton Taylor
0:2
54' Гол
Маурагис Лукас
1:2
72' Гол
Таггарт Адам
2:2
90' Гол
Таггарт Адам
1
Сэил
Оливер
16
Роулинс
Джошуа
29
Лахман
Даррил
15
Сусняр
Александар
14
Riley
Warland
17
Карлуччо
Джеррод
20
Giordano
Colli
8
Амини
Мустафа
23
Daniel
Bennie
7
Цолаковски
Стефан
22
Таггарт
Адам
1
Скотт
Райан
14
Ингем
Дэйн
22
Phillip
Cancar
33
Mark
Natta
5
Маурагис
Лукас
39
Thomas
Aquilina
17
Грозос
Костандинос
6
О'Нилл
Брэндон
13
Clayton
Taylor
10
Пископо
Рено
8
Стамателопулос
Апостолос
Перт Глори
Ньюкасл Джетс

История личных встреч

Перт Глори
Ньюкасл Джетс

31 матч

80.6%
19.4%
7.105427357601E-15%
25 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

67.7%
22.6%
9.7%
21 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

74.2%
25.8%
23 победы 8 ничьих 0 побед

19 матчей

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед

50 матчей

50%
30%
20%
25 побед 15 ничьих 10 побед

Первый тайм

42%
34%
24%
21 победа 17 ничьих 12 побед

Второй тайм

46%
34%
20%
23 победы 17 ничьих 10 побед

История матчей

2:2
2:2
2:2
2:2
2:1
К
3:1
6:1
0:0
1:1
1:1
2:1
2:1
6:2
1:1
1:0
2:0
0:2
0:2
1:2
2:2
3:2
2:2
1:2
1:2
2:0
1:6
КФ
2:2
0:2
2:0
2:1
2:1
0:1
0:0
1:2
3:0
3:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
4:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:2
ХАЛ
3:3
ПК
1:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:4

Голы

Всего голов

49
42

Голов в среднем за матч

2.13
1.56

Среднее время на гол

42
57

Всего голов

39
23

Голов в среднем за матч

1.44
1

Среднее время на гол

62
90

Всего голов

88
65

Голов в среднем за матч

1.76
1.3

Тотал матчей

2.5
48
Больше 96%
Меньше 4%
2
44
Больше 88%
Меньше 12%
6
29
Больше 58%
Меньше 42%
21
17
Больше 34%
Меньше 66%
33
7
Больше 14%
Меньше 86%
43
4
Больше 8%
Меньше 92%
46
3
Больше 6%
Меньше 94%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
49

Среднее время на гол

51
69

Бомбардиры внутри турнира

Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Таггарт Адам 13 0.65
Цолаковски Стефан 6 0.3
David Williams III 4 0.2
Сусняр Александар 2 0.1
Амини Мустафа 2 (2) 0.1
Божанич Оливер 1 0.05
Хелифи Салим 1 0.05
Иванович Люк 1 0.05
Биверс Марк 1 0.05
Карлуччо Джеррод 1 0.05
Роулинс Джошуа 1 0.05
Kaelan Majekodunmi 1 0.05
Joel Anasmo 1 0.05
Giordano Colli 0 0
Кутрумбис Джон 0 0
Jacob Muir 0 0
Daniel Bennie 0 0
Riley Warland 0 0
Остлер Трент 0 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стамателопулос Апостолос 14 (4) 0.67
Бухагьяр Трент 5 0.24
Clayton Taylor 5 0.24
Маурагис Лукас 2 0.1
Archie Goodwin 2 0.1
Грозос Костандинос 1 0.05
Phillip Cancar 1 0.05
Mark Natta 1 0.05
Justin Vidic 1 0.05
Ингем Дэйн 0 0
Вилмеринг Дэниэл 0 0
Thomas Aquilina 0 0
Дженкинсон Карл 0 0
Бертомье Жезон 0 0
Daniel Stynes 0 0

Карточки

Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сусняр Александар 5 1
Цолаковски Стефан 5 0
Кутрумбис Джон 5 0
Giordano Colli 4 0
Alen Stajcic 4 0
Камау Брюс 2 1
Амини Мустафа 3 0
Таггарт Адам 3 0
Карлуччо Джеррод 3 0
Биверс Марк 1 1
Роулинс Джошуа 2 0
Хелифи Салим 1 0
Сэил Оливер 1 0
David Williams III 1 0
Riley Warland 1 0
Иванович Люк 1 0
Остлер Трент 1 0
Cameron Cook 1 0
Jacob Muir 1 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стамателопулос Апостолос 5 1
Маурагис Лукас 3 0
Phillip Cancar 3 0
О'Нилл Брэндон 2 0
Бухагьяр Трент 2 0
Грозос Костандинос 2 0
Nathan Grimaldi 2 0
Дженкинсон Карл 1 0
Ингем Дэйн 1 0
Пископо Рено 1 0
Daniel Stynes 1 0
Thomas Aquilina 1 0
Mark Natta 1 0

Результаты матчей

Перт Глори
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Ньюкасл Джетс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

8
13
Перт Глори
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Ньюкасл Джетс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

10
12
Перт Глори
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Ньюкасл Джетс
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (7)
15% (3)
50% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

19
5

Упущенные победы

18
25

Голы по времени матча

Забито

20
17
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
2
10%
5
29%
29%
1-15
3
15%
1
6%
16-30
2
10%
2
12%
31-45
3
15%
3
18%
46-60
5
25%
3
18%
61-75
5
25%
3
18%
76-90

Пропущено

17
26
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
6%
3
12%
1-15
3
18%
2
8%
16-30
5
29%
29%
6
23%
31-45
2
12%
3
12%
46-60
3
18%
5
19%
61-75
3
18%
7
27%
76-90

Забито

17
13
3 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
0
0%
1
8%
1-15
1
6%
4
31%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
4
24%
2
15%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
7
41%
4
31%
76-90

Пропущено

20
13
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
15%
2
15%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
4
20%
3
23%
46-60
2
10%
4
31%
61-75
4
20%
3
23%
76-90

Забито

37
30
10 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 10
3 Не забивали 4
2
5%
6
20%
1-15
4
11%
5
17%
16-30
4
11%
3
10%
31-45
7
19%
5
17%
46-60
8
22%
4
13%
61-75
12
32%
7
23%
76-90

Пропущено

37
39
19 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 17
4
11%
5
13%
1-15
6
16%
3
8%
16-30
9
24%
6
15%
31-45
6
16%
6
15%
46-60
5
14%
9
23%
61-75
7
19%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Перт Глори
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Перт Глори - Брисбен Роар 3:2 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3
Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Макартур - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Макартур 3:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2

Результаты матчей

Перт Глори
Ньюкасл Джетс

Точный счет

3:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:2
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%

Точный счет

2:2
3 раза 16%
3:2
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
2:2
4 раза 20%
3:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 42%
3
4 раза 21%
0
3 раза 16%
1
3 раза 16%
4
1 раз 5%
2
6 раз 30%
1
6 раз 30%
0
4 раза 20%
3
4 раза 20%

Тоталы голов в матче

Перт Глори
Ньюкасл Джетс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
7
2
1.5
5
4
4
5
2.5
1
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
2
6
4
1.5
5
6
1
9
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
16
4
13
6
1.5
10
10
5
14
2.5
4
16
1
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 21 11 7 3 33 - 22 40
2.
Централ Кост Маринерс
 20 11 4 5 35 - 22 37
3.
Мельбурн Виктори
 21 8 10 3 34 - 24 34
4.
Макартур
 20 8 8 4 37 - 33 32
5.
ФК Сидней
 19 9 3 7 37 - 31 30
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 20 8 4 8 32 - 30 28
7.
Мельбурн Сити
 20 7 5 8 30 - 33 26
8.
Брисбен Роар
 20 7 4 9 35 - 44 25
9.
Ньюкасл Джетс
 2:1 21 5 7 9 32 - 40 22
10.
Перт Глори
 1:2 20 5 5 10 36 - 41 20
11.
Аделаида Юнайтед
 20 5 4 11 35 - 40 19
12.
Вестерн Юнайтед
 20 5 3 12 22 - 38 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 9 6 2 1 16 - 9 20
2.
Централ Кост Маринерс
 11 6 2 3 22 - 14 20
3.
Брисбен Роар
 11 5 3 3 23 - 19 18
4.
Макартур
 11 4 5 2 20 - 19 17
5.
ФК Сидней
 9 5 1 3 17 - 12 16
6.
Мельбурн Сити
 10 4 4 2 19 - 10 16
7.
Мельбурн Виктори
 9 4 3 2 15 - 9 15
8.
Аделаида Юнайтед
 12 4 3 5 25 - 25 15
9.
Перт Глори
 1:2 10 4 2 4 21 - 19 14
10.
Вестерн Сидней Уондерерс
 11 4 2 5 20 - 18 14
11.
Вестерн Юнайтед
 9 3 1 5 9 - 11 10
12.
Ньюкасл Джетс
 2:1 9 2 4 3 13 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 12 5 5 2 17 - 13 20
2.
Мельбурн Виктори
 12 4 7 1 19 - 15 19
3.
Централ Кост Маринерс
 9 5 2 2 13 - 8 17
4.
Макартур
 9 4 3 2 17 - 14 15
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 4 2 3 12 - 12 14
6.
ФК Сидней
 10 4 2 4 20 - 19 14
7.
Ньюкасл Джетс
 2:1 12 3 3 6 19 - 27 12
8.
Мельбурн Сити
 10 3 1 6 11 - 23 10
9.
Вестерн Юнайтед
 11 2 2 7 13 - 27 8
10.
Брисбен Роар
 9 2 1 6 12 - 25 7
11.
Перт Глори
 1:2 10 1 3 6 15 - 22 6
12.
Аделаида Юнайтед
 8 1 1 6 10 - 15 4
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 15 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 14 (1)
Перт Глори Таггарт Адам 13 (3)
Макартур Жермен Валер 11 (5)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 2 7
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 8
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 6
Перт Глори Сусняр Александар 1 5
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 40'
      Thomas Aquilina сделал результативную передачу.
    • 40'
      Г О О О О Л - Clayton Taylor бьет в цель!
    • 24'
      Таггарт Адам получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Лучшие коэффициенты
    Перт Глори
    Ничья
    Ньюкасл Джетс
    2.18
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    9.50
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    3.80
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