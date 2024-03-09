Тур: 20. Стадион: HBF Park.
2:2
Второй тайм: 90+'
0'
24' Желтая карточкаТаггарт Адам
0:1
40' ГолClayton Taylor
0:2
54' ГолМаурагис Лукас
1:2
72' ГолТаггарт Адам
2:2
90' ГолТаггарт Адам
Ход матча
24'
40'
54'
0:2
72'
90'
2:2
Прогноз на матч от Liveresult
22
Таггарт
Адам
14
Ингем
Дэйн
33
Mark
Natta
10
Пископо
Рено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Таггарт АдамНападающий
- Запасные игроки
-
19 Остлер ТрентЗащитник
- Полузащитник
-
31 Joel Anasmo
-
-
-
13 Cameron Cook
-
-
Главный тренер: Alen Stajcic
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Ингем ДэйнЗащитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пископо РеноНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Robert Stanton
История личных встреч
Перт Глори
Ньюкасл Джетс
31 матч
80.6%
19.4%
7.105427357601E-15%
25 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
67.7%
22.6%
9.7%
21 победа 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
74.2%
25.8%
23 победы 8 ничьих 0 побед
19 матчей
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед
50 матчей
50%
30%
20%
25 побед 15 ничьих 10 побед
Первый тайм
42%
34%
24%
21 победа 17 ничьих 12 побед
Второй тайм
46%
34%
20%
23 победы 17 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
49
42
Голов в среднем за матч
2.13
1.56
Среднее время на гол
42
57
Всего голов
39
23
Голов в среднем за матч
1.44
1
Среднее время на гол
62
90
Всего голов
88
65
Голов в среднем за матч
1.76
1.3
Тотал матчей
2.5
48
Больше 96%
Меньше 4%
2
44
Больше 88%
Меньше 12%
6
29
Больше 58%
Меньше 42%
21
17
Больше 34%
Меньше 66%
33
7
Больше 14%
Меньше 86%
43
4
Больше 8%
Меньше 92%
46
3
Больше 6%
Меньше 94%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
Среднее время на гол
51
69
Бомбардиры внутри турнира
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таггарт Адам
|13
|0.65
|Цолаковски Стефан
|6
|0.3
|David Williams III
|4
|0.2
|Сусняр Александар
|2
|0.1
|Амини Мустафа
|2 (2)
|0.1
|Божанич Оливер
|1
|0.05
|Хелифи Салим
|1
|0.05
|Иванович Люк
|1
|0.05
|Биверс Марк
|1
|0.05
|Карлуччо Джеррод
|1
|0.05
|Роулинс Джошуа
|1
|0.05
|Kaelan Majekodunmi
|1
|0.05
|Joel Anasmo
|1
|0.05
|Giordano Colli
|0
|0
|Кутрумбис Джон
|0
|0
|Jacob Muir
|0
|0
|Daniel Bennie
|0
|0
|Riley Warland
|0
|0
|Остлер Трент
|0
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стамателопулос Апостолос
|14 (4)
|0.67
|Бухагьяр Трент
|5
|0.24
|Clayton Taylor
|5
|0.24
|Маурагис Лукас
|2
|0.1
|Archie Goodwin
|2
|0.1
|Грозос Костандинос
|1
|0.05
|Phillip Cancar
|1
|0.05
|Mark Natta
|1
|0.05
|Justin Vidic
|1
|0.05
|Ингем Дэйн
|0
|0
|Вилмеринг Дэниэл
|0
|0
|Thomas Aquilina
|0
|0
|Дженкинсон Карл
|0
|0
|Бертомье Жезон
|0
|0
|Daniel Stynes
|0
|0
Карточки
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сусняр Александар
|5
|1
|Цолаковски Стефан
|5
|0
|Кутрумбис Джон
|5
|0
|Giordano Colli
|4
|0
|Alen Stajcic
|4
|0
|Камау Брюс
|2
|1
|Амини Мустафа
|3
|0
|Таггарт Адам
|3
|0
|Карлуччо Джеррод
|3
|0
|Биверс Марк
|1
|1
|Роулинс Джошуа
|2
|0
|Хелифи Салим
|1
|0
|Сэил Оливер
|1
|0
|David Williams III
|1
|0
|Riley Warland
|1
|0
|Иванович Люк
|1
|0
|Остлер Трент
|1
|0
|Cameron Cook
|1
|0
|Jacob Muir
|1
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стамателопулос Апостолос
|5
|1
|Маурагис Лукас
|3
|0
|Phillip Cancar
|3
|0
|О'Нилл Брэндон
|2
|0
|Бухагьяр Трент
|2
|0
|Грозос Костандинос
|2
|0
|Nathan Grimaldi
|2
|0
|Дженкинсон Карл
|1
|0
|Ингем Дэйн
|1
|0
|Пископо Рено
|1
|0
|Daniel Stynes
|1
|0
|Thomas Aquilina
|1
|0
|Mark Natta
|1
|0
Результаты матчей
Перт Глори
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Ньюкасл Джетс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
8
13
Перт Глори
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Ньюкасл Джетс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
10
12
Перт Глори
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Ньюкасл Джетс
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (7)
15% (3)
50% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
19
5
Упущенные победы
18
25
Голы по времени матча
Забито
20
17
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
2
10%
5
29%
29%
1-15
3
15%
1
6%
16-30
2
10%
2
12%
31-45
3
15%
3
18%
46-60
5
25%
3
18%
61-75
5
25%
3
18%
76-90
Пропущено
17
26
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
6%
3
12%
1-15
3
18%
2
8%
16-30
5
29%
29%
6
23%
31-45
2
12%
3
12%
46-60
3
18%
5
19%
61-75
3
18%
7
27%
76-90
Забито
17
13
3 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
0
0%
1
8%
1-15
1
6%
4
31%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
4
24%
2
15%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
7
41%
4
31%
76-90
Пропущено
20
13
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
15%
2
15%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
4
20%
3
23%
46-60
2
10%
4
31%
61-75
4
20%
3
23%
76-90
Забито
37
30
10 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 10
3 Не забивали 4
2
5%
6
20%
1-15
4
11%
5
17%
16-30
4
11%
3
10%
31-45
7
19%
5
17%
46-60
8
22%
4
13%
61-75
12
32%
7
23%
76-90
Пропущено
37
39
19 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 17
4
11%
5
13%
1-15
6
16%
3
8%
16-30
9
24%
6
15%
31-45
6
16%
6
15%
46-60
5
14%
9
23%
61-75
7
19%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Перт Глори
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Перт Глори - Брисбен Роар 3:2 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3
Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Макартур - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Макартур 3:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2
Результаты матчей
Перт Глори
Ньюкасл Джетс
Точный счет
3:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:2
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
Точный счет
2:2
3 раза 16%
3:2
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
2:2
4 раза 20%
3:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 42%
3
4 раза 21%
0
3 раза 16%
1
3 раза 16%
4
1 раз 5%
2
6 раз 30%
1
6 раз 30%
0
4 раза 20%
3
4 раза 20%
Тоталы голов в матче
Перт Глори
Ньюкасл Джетс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
72
54
45
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
92
64
56
19
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
164
136
1010
514
416
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|11
|7
|3
|33 - 22
|40
|2.
|20
|11
|4
|5
|35 - 22
|37
|3.
|21
|8
|10
|3
|34 - 24
|34
|4.
|20
|8
|8
|4
|37 - 33
|32
|5.
|19
|9
|3
|7
|37 - 31
|30
|6.
|20
|8
|4
|8
|32 - 30
|28
|7.
|20
|7
|5
|8
|30 - 33
|26
|8.
|20
|7
|4
|9
|35 - 44
|25
|9.
|2:1
|21
|5
|7
|9
|32 - 40
|22
|10.
|1:2
|20
|5
|5
|10
|36 - 41
|20
|11.
|20
|5
|4
|11
|35 - 40
|19
|12.
|20
|5
|3
|12
|22 - 38
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|16 - 9
|20
|2.
|11
|6
|2
|3
|22 - 14
|20
|3.
|11
|5
|3
|3
|23 - 19
|18
|4.
|11
|4
|5
|2
|20 - 19
|17
|5.
|9
|5
|1
|3
|17 - 12
|16
|6.
|10
|4
|4
|2
|19 - 10
|16
|7.
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|8.
|12
|4
|3
|5
|25 - 25
|15
|9.
|1:2
|10
|4
|2
|4
|21 - 19
|14
|10.
|11
|4
|2
|5
|20 - 18
|14
|11.
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|12.
|2:1
|9
|2
|4
|3
|13 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|5
|5
|2
|17 - 13
|20
|2.
|12
|4
|7
|1
|19 - 15
|19
|3.
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|4.
|9
|4
|3
|2
|17 - 14
|15
|5.
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|6.
|10
|4
|2
|4
|20 - 19
|14
|7.
|2:1
|12
|3
|3
|6
|19 - 27
|12
|8.
|10
|3
|1
|6
|11 - 23
|10
|9.
|11
|2
|2
|7
|13 - 27
|8
|10.
|9
|2
|1
|6
|12 - 25
|7
|11.
|1:2
|10
|1
|3
|6
|15 - 22
|6
|12.
|8
|1
|1
|6
|10 - 15
|4
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|15 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|14 (1)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|13 (3)
|Макартур
|Жермен Валер
|11 (5)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|11 (3)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 7
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5