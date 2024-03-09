Тур: 20. Стадион: HBF Park.
2:2
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаТаггарт Адам
0:1
40' ГолClayton Taylor
0:2
54' ГолМаурагис Лукас
1:2
72' ГолТаггарт Адам
2:2
90' ГолТаггарт Адам
90'+7
Ход матча
24'
40'
54'
0:2
72'
90'
2:2
Прогноз на матч от Liveresult
22
Таггарт
Адам
14
Ингем
Дэйн
33
Mark
Natta
10
Пископо
Рено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Таггарт АдамНападающий
- Запасные игроки
-
19 Остлер ТрентЗащитник
- Полузащитник
-
31 Joel Anasmo
-
-
-
13 Cameron Cook
-
-
Главный тренер: Alen Stajcic
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Ингем ДэйнЗащитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пископо РеноНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Robert Stanton
История личных встреч
Перт Глори
Ньюкасл Джетс
31 матч
80.6%
19.4%
7.105427357601E-15%
25 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
67.7%
22.6%
9.7%
21 победа 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
74.2%
25.8%
23 победы 8 ничьих 0 побед
19 матчей
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед
50 матчей
50%
30%
20%
25 побед 15 ничьих 10 побед
Первый тайм
42%
34%
24%
21 победа 17 ничьих 12 побед
Второй тайм
46%
34%
20%
23 победы 17 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
49
42
Голов в среднем за матч
2.13
1.56
Среднее время на гол
42
57
Всего голов
39
23
Голов в среднем за матч
1.44
1
Среднее время на гол
62
90
Всего голов
88
65
Голов в среднем за матч
1.76
1.3
Тотал матчей
2.5
48
Больше 96%
Меньше 4%
2
44
Больше 88%
Меньше 12%
6
29
Больше 58%
Меньше 42%
21
17
Больше 34%
Меньше 66%
33
7
Больше 14%
Меньше 86%
43
4
Больше 8%
Меньше 92%
46
3
Больше 6%
Меньше 94%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
Среднее время на гол
51
69
Бомбардиры внутри турнира
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таггарт Адам
|14
|0.7
|Цолаковски Стефан
|6
|0.3
|David Williams III
|4
|0.2
|Сусняр Александар
|2
|0.1
|Амини Мустафа
|2 (2)
|0.1
|Божанич Оливер
|1
|0.05
|Хелифи Салим
|1
|0.05
|Иванович Люк
|1
|0.05
|Биверс Марк
|1
|0.05
|Карлуччо Джеррод
|1
|0.05
|Роулинс Джошуа
|1
|0.05
|Kaelan Majekodunmi
|1
|0.05
|Joel Anasmo
|1
|0.05
|Giordano Colli
|0
|0
|Кутрумбис Джон
|0
|0
|Jacob Muir
|0
|0
|Daniel Bennie
|0
|0
|Riley Warland
|0
|0
|Остлер Трент
|0
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стамателопулос Апостолос
|14 (4)
|0.67
|Бухагьяр Трент
|5
|0.24
|Clayton Taylor
|5
|0.24
|Маурагис Лукас
|2
|0.1
|Archie Goodwin
|2
|0.1
|Грозос Костандинос
|1
|0.05
|Phillip Cancar
|1
|0.05
|Mark Natta
|1
|0.05
|Justin Vidic
|1
|0.05
|Ингем Дэйн
|0
|0
|Вилмеринг Дэниэл
|0
|0
|Thomas Aquilina
|0
|0
|Дженкинсон Карл
|0
|0
|Бертомье Жезон
|0
|0
|Daniel Stynes
|0
|0
Карточки
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сусняр Александар
|5
|1
|Цолаковски Стефан
|5
|0
|Кутрумбис Джон
|5
|0
|Giordano Colli
|4
|0
|Alen Stajcic
|4
|0
|Камау Брюс
|2
|1
|Амини Мустафа
|3
|0
|Таггарт Адам
|3
|0
|Карлуччо Джеррод
|3
|0
|Биверс Марк
|1
|1
|Роулинс Джошуа
|2
|0
|Хелифи Салим
|1
|0
|Сэил Оливер
|1
|0
|David Williams III
|1
|0
|Riley Warland
|1
|0
|Иванович Люк
|1
|0
|Остлер Трент
|1
|0
|Cameron Cook
|1
|0
|Jacob Muir
|1
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стамателопулос Апостолос
|5
|1
|Маурагис Лукас
|3
|0
|Phillip Cancar
|3
|0
|О'Нилл Брэндон
|2
|0
|Бухагьяр Трент
|2
|0
|Грозос Костандинос
|2
|0
|Nathan Grimaldi
|2
|0
|Дженкинсон Карл
|1
|0
|Ингем Дэйн
|1
|0
|Пископо Рено
|1
|0
|Daniel Stynes
|1
|0
|Thomas Aquilina
|1
|0
|Mark Natta
|1
|0
Результаты матчей
Перт Глори
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Ньюкасл Джетс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
10
15
Перт Глори
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Ньюкасл Джетс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
10
12
Перт Глори
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
Ньюкасл Джетс
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (8)
14% (3)
48% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
24% (5)
43% (9)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
19
5
Упущенные победы
20
27
Голы по времени матча
Забито
22
19
7 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
2
9%
5
26%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
2
9%
3
16%
31-45
3
14%
4
21%
46-60
6
27%
3
16%
61-75
6
27%
3
16%
76-90
Пропущено
19
28
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
5%
3
11%
1-15
3
16%
2
7%
16-30
6
32%
6
21%
31-45
3
16%
3
11%
46-60
3
16%
6
21%
61-75
3
16%
8
29%
76-90
Забито
17
13
3 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
0
0%
1
8%
1-15
1
6%
4
31%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
4
24%
2
15%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
7
41%
4
31%
76-90
Пропущено
20
13
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
15%
2
15%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
4
20%
3
23%
46-60
2
10%
4
31%
61-75
4
20%
3
23%
76-90
Забито
39
32
10 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 11
3 Не забивали 4
2
5%
6
19%
1-15
4
10%
5
16%
16-30
4
10%
4
13%
31-45
7
18%
6
19%
46-60
9
23%
4
13%
61-75
13
33%
7
22%
76-90
Пропущено
39
41
20 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 27
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 18
4
10%
5
12%
1-15
6
15%
3
7%
16-30
10
26%
6
15%
31-45
7
18%
6
15%
46-60
5
13%
10
24%
61-75
7
18%
11
27%
76-90
Результаты последних матчей
Перт Глори
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Перт Глори - Брисбен Роар 3:2 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3
Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Макартур - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Макартур 3:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2
Результаты матчей
Перт Глори
Ньюкасл Джетс
Точный счет
2:2
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
2:2
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
2:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
Точный счет
2:2
4 раза 20%
3:2
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
4:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
2:2
5 раз 24%
3:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
2
9 раз 45%
3
4 раза 20%
0
3 раза 15%
1
3 раза 15%
4
1 раз 5%
2
7 раз 33%
1
6 раз 29%
0
4 раза 19%
3
4 раза 19%
Тоталы голов в матче
Перт Глори
Ньюкасл Джетс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
72
82
54
46
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
102
64
66
19
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
174
146
1110
515
417
119
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|15 (1)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|14 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|14 (1)
|Макартур
|Жермен Валер
|11 (5)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|11 (3)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 7
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5