Тур: 20. Стадион: Юбилейный стадион Нетстрата.
1:1
Второй тайм: 71'
Ход матча
64'
1:0
67'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
23
Грант
Райан
10
Лолли
Джо
11
Мак
Роберт
27
Трюин
Кай
13
Хор
Генри
26
О'Ши
Джеймс
20
Рохас
Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лолли ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мак РобертПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Уфук Талай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Хор ГенриПолузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
-
20 Рохас МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Matt ActonВратарь
-
-
-
-
-
35 Louis Zabala
-
99 Ayom Majok
-
Главный тренер: Ben Cahn
История личных встреч
ФК Сидней
Брисбен Роар
23 матча
73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.2%
43.5%
4.3%
12 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.6%
39.1%
16 побед 9 ничьих 0 побед
23 матча
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 16 побед
Второй тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 14 побед
46 матчей
37%
23.9%
39.1%
17 побед 11 ничьих 18 побед
Первый тайм
26.1%
39.1%
34.8%
12 побед 18 ничьих 16 побед
Второй тайм
34.8%
34.8%
30.4%
16 побед 16 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
26
Голов в среднем за матч
1.57
1.13
Среднее время на гол
57
79
Всего голов
35
29
Голов в среднем за матч
1.52
1.26
Среднее время на гол
59
71
Всего голов
71
55
Голов в среднем за матч
1.54
1.2
Тотал матчей
2.5
42
Больше 91%
Меньше 9%
4
36
Больше 78%
Меньше 22%
10
22
Больше 48%
Меньше 52%
24
13
Больше 28%
Меньше 72%
33
5
Больше 11%
Меньше 89%
41
4
Больше 9%
Меньше 91%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
Среднее время на гол
58
75
Бомбардиры внутри турнира
ФК Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Fabio da Silva2
|9 (3)
|0.45
|Лолли Джо
|8
|0.4
|Мак Роберт
|4
|0.2
|Грант Райан
|3
|0.15
|Касерес Энтони
|2
|0.1
|Кучарски Джейден
|2
|0.1
|Берджесс Макс
|2
|0.1
|Кортни-Перкинс Джордан
|2
|0.1
|Вуд Патрик
|1
|0.05
|Гирдвуд-Райх Джейк
|1
|0.05
|Родуэлл Джек
|1
|0.05
|Брэттан Люк
|0
|0
|Corey Hollman
|0
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|О'Ши Джеймс
|7 (3)
|0.33
|Thomas Waddingham
|6
|0.29
|Милеуснич Никола
|5
|0.24
|Хор Генри
|3
|0.14
|Jonas Markovski
|3
|0.14
|Беренгер Флорен
|2
|0.1
|Рохас Марко
|2
|0.1
|Keegan Jelacic
|1
|0.05
|Браун Кори
|1
|0.05
|Трюин Кай
|1
|0.05
|Хинджерт Джек
|1
|0.05
|Jez Lofthouse
|1
|0.05
|Ayom Majok
|1
|0.05
|Rylan Brownlie
|1
|0.05
|Joe Caletti
|0
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|0
|0
|Олдред Том
|0
|0
Карточки
ФК Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гирдвуд-Райх Джейк
|4
|1
|Брэттан Люк
|5
|0
|Вуд Патрик
|3
|1
|Берджесс Макс
|4
|0
|Кинг Джоэл
|3
|0
|Рэдмейн Эндрю
|1
|1
|Грант Райан
|2
|0
|Габриэл Барбоза
|2
|0
|Fabio da Silva2
|2
|0
|Corey Hollman
|2
|0
|Hayden Matthews
|2
|0
|Стив Корика
|1
|0
|Родуэлл Джек
|1
|0
|Мак Роберт
|1
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
|Кучарски Джейден
|1
|0
|Nathan Amanatidis
|1
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|О'Ши Джеймс
|3
|1
|Joe Caletti
|3
|1
|Хинджерт Джек
|4
|0
|Невилл Скотт
|3
|0
|Олдред Том
|3
|0
|Louis Zabala
|3
|0
|Keegan Jelacic
|1
|1
|Jez Lofthouse
|2
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|2
|0
|Армиенто Карло
|2
|0
|Фрик Мэклин
|2
|0
|Ayom Majok
|2
|0
|Хор Генри
|2
|0
|James Nikolovski
|2
|0
|Браун Кори
|1
|0
|Милеуснич Никола
|1
|0
|Трюин Кай
|1
|0
|Alex Parson
|1
|0
|Ryan Lethlean
|1
|0
|Jonas Markovski
|1
|0
Результаты матчей
ФК Сидней
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Брисбен Роар
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
1
8
ФК Сидней
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Брисбен Роар
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
17
21
ФК Сидней
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
53% (10)
16% (3)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)
Брисбен Роар
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
25% (5)
55% (11)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
19
9
Упущенные победы
18
29
Голы по времени матча
Забито
16
12
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
1
6%
1
8%
1-15
3
19%
2
17%
16-30
4
25%
2
17%
31-45
1
6%
3
25%
46-60
1
6%
4
33%
61-75
6
38%
0
0%
76-90
Пропущено
13
25
2 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
8%
2
8%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
0
0%
4
16%
31-45
0
0%
6
24%
46-60
4
31%
3
12%
61-75
7
54%
7
28%
76-90
Забито
20
23
14 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
9
45%
4
17%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
5
25%
3
13%
31-45
3
15%
5
22%
46-60
1
5%
4
17%
61-75
2
10%
4
17%
76-90
Пропущено
19
19
12 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
5%
2
11%
1-15
6
32%
3
16%
16-30
5
26%
2
11%
31-45
5
26%
5
26%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
0
0%
5
26%
76-90
Забито
36
35
22 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 9
6 Не забивали 2
10
28%
5
14%
1-15
3
8%
5
14%
16-30
9
25%
5
14%
31-45
4
11%
8
23%
46-60
2
6%
8
23%
61-75
8
22%
4
11%
76-90
Пропущено
32
44
14 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 28
7 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 18
2
6%
4
9%
1-15
7
22%
6
14%
16-30
5
16%
6
14%
31-45
5
16%
11
25%
46-60
6
19%
5
11%
61-75
7
22%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Сидней
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3
Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Макартур 0:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1
Брисбен Роар
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2 Перт Глори - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1
Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 Брисбен Роар - Макартур 1:3 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1
Результаты матчей
ФК Сидней
Брисбен Роар
Точный счет
0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:2
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
3:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
8:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
4 раза 44%
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%
Точный счет
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
3:2
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
8:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 32%
3
4 раза 21%
2
3 раза 16%
4
3 раза 16%
1
2 раза 11%
5
1 раз 5%
2
7 раз 35%
1
7 раз 35%
3
3 раза 15%
0
2 раза 10%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
ФК Сидней
Брисбен Роар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
101
54
74
45
47
27
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
81
64
45
46
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
182
118
119
811
416
415
119
118
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|21
|12
|4
|5
|38 - 22
|40
|2.
|21
|11
|7
|3
|33 - 22
|40
|3.
|21
|8
|10
|3
|34 - 24
|34
|4.
|1:0
|20
|10
|3
|7
|38 - 31
|33
|5.
|0:3
|21
|8
|8
|5
|37 - 36
|32
|6.
|20
|8
|4
|8
|32 - 30
|28
|7.
|20
|7
|5
|8
|30 - 33
|26
|8.
|0:1
|21
|7
|4
|10
|35 - 45
|25
|9.
|20
|5
|6
|9
|37 - 41
|21
|10.
|21
|4
|8
|9
|32 - 41
|20
|11.
|20
|5
|4
|11
|35 - 40
|19
|12.
|20
|5
|3
|12
|22 - 38
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|16 - 9
|20
|2.
|3:0
|11
|6
|2
|3
|22 - 14
|20
|3.
|1:0
|10
|6
|1
|3
|18 - 12
|19
|4.
|0:1
|11
|5
|3
|3
|23 - 19
|18
|5.
|0:3
|12
|4
|5
|3
|20 - 22
|17
|6.
|10
|4
|4
|2
|19 - 10
|16
|7.
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|8.
|10
|4
|3
|3
|22 - 19
|15
|9.
|12
|4
|3
|5
|25 - 25
|15
|10.
|11
|4
|2
|5
|20 - 18
|14
|11.
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|12.
|9
|2
|4
|3
|13 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|10
|6
|2
|2
|16 - 8
|20
|2.
|12
|5
|5
|2
|17 - 13
|20
|3.
|12
|4
|7
|1
|19 - 15
|19
|4.
|0:3
|9
|4
|3
|2
|17 - 14
|15
|5.
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|6.
|1:0
|10
|4
|2
|4
|20 - 19
|14
|7.
|10
|3
|1
|6
|11 - 23
|10
|8.
|12
|2
|4
|6
|19 - 28
|10
|9.
|11
|2
|2
|7
|13 - 27
|8
|10.
|0:1
|10
|2
|1
|7
|12 - 26
|7
|11.
|10
|1
|3
|6
|15 - 22
|6
|12.
|8
|1
|1
|6
|10 - 15
|4
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|15 (1)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|14 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|14 (1)
|Макартур
|Жермен Валер
|11 (5)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|11 (3)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 7
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5