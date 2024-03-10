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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
ФК Сидней
1:1
Конец матча
Брисбен Роар
0'
25' Красная карточка
Гирдвуд-Райх Джейк
1:0
64' Гол
Мак Роберт
1:1
67' Гол
Хор Генри
73' Желтая карточка
Кортни-Перкинс Джордан
74' Желтая карточка
Браун Кори
90' Желтая карточка
Рэдмейн Эндрю
90'+6
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
27
Hayden
Matthews
8
Гирдвуд-Райх
Джейк
4
Кортни-Перкинс
Джордан
12
Corey
Hollman
17
Касерес
Энтони
10
Лолли
Джо
22
Берджесс
Макс
11
Мак
Роберт
9
Fabio
da
Silva2
1
Фрик
Мэклин
19
Хинджерт
Джек
5
Олдред
Том
27
Трюин
Кай
3
Браун
Кори
23
Keegan
Jelacic
13
Хор
Генри
26
О'Ши
Джеймс
20
Рохас
Марко
10
Милеуснич
Никола
7
Беренгер
Флорен
ФК Сидней
Брисбен Роар

История личных встреч

ФК Сидней
Брисбен Роар

23 матча

73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.2%
43.5%
4.3%
12 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.6%
39.1%
16 побед 9 ничьих 0 побед

23 матча

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 16 побед

Второй тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 14 побед

46 матчей

37%
23.9%
39.1%
17 побед 11 ничьих 18 побед

Первый тайм

26.1%
39.1%
34.8%
12 побед 18 ничьих 16 побед

Второй тайм

34.8%
34.8%
30.4%
16 побед 16 ничьих 14 побед

История матчей

1:2
3:0
К
3:1
0:2
1:1
3:1
3:1
1:1
КФ
1:0
0:2
1:1
0:0
1:1
1:0
5:1
КФ
0:2
1:3
2:1
2:1
1:2
0:3
3:1
0:0
2:0
1:1
3:2
1:3
0:0
5:4
0:0
0:2
1:1
2:5
4:0
3:1
2:1
4:2
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
0:2
ХАЛ
0:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:0

Голы

Всего голов

36
26

Голов в среднем за матч

1.57
1.13

Среднее время на гол

57
79

Всего голов

35
29

Голов в среднем за матч

1.52
1.26

Среднее время на гол

59
71

Всего голов

71
55

Голов в среднем за матч

1.54
1.2

Тотал матчей

2.5
42
Больше 91%
Меньше 9%
4
36
Больше 78%
Меньше 22%
10
22
Больше 48%
Меньше 52%
24
13
Больше 28%
Меньше 72%
33
5
Больше 11%
Меньше 89%
41
4
Больше 9%
Меньше 91%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
45

Среднее время на гол

58
75

Бомбардиры внутри турнира

ФК Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Fabio da Silva2 9 (3) 0.45
Лолли Джо 8 0.4
Мак Роберт 5 0.25
Грант Райан 3 0.15
Касерес Энтони 2 0.1
Кучарски Джейден 2 0.1
Берджесс Макс 2 0.1
Кортни-Перкинс Джордан 2 0.1
Вуд Патрик 1 0.05
Гирдвуд-Райх Джейк 1 0.05
Родуэлл Джек 1 0.05
Брэттан Люк 0 0
Corey Hollman 0 0
Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
О'Ши Джеймс 7 (3) 0.33
Thomas Waddingham 6 0.29
Милеуснич Никола 5 0.24
Хор Генри 4 0.19
Jonas Markovski 3 0.14
Беренгер Флорен 2 0.1
Рохас Марко 2 0.1
Keegan Jelacic 1 0.05
Браун Кори 1 0.05
Трюин Кай 1 0.05
Хинджерт Джек 1 0.05
Jez Lofthouse 1 0.05
Ayom Majok 1 0.05
Rylan Brownlie 1 0.05
Joe Caletti 0 0
Antonee Burke-Gilroy 0 0
Олдред Том 0 0

Карточки

ФК Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гирдвуд-Райх Джейк 4 1
Брэттан Люк 5 0
Вуд Патрик 3 1
Берджесс Макс 4 0
Рэдмейн Эндрю 2 1
Кинг Джоэл 3 0
Грант Райан 2 0
Габриэл Барбоза 2 0
Fabio da Silva2 2 0
Кортни-Перкинс Джордан 2 0
Corey Hollman 2 0
Hayden Matthews 2 0
Стив Корика 1 0
Родуэлл Джек 1 0
Мак Роберт 1 0
Кучарски Джейден 1 0
Nathan Amanatidis 1 0
Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
О'Ши Джеймс 3 1
Joe Caletti 3 1
Хинджерт Джек 4 0
Невилл Скотт 3 0
Олдред Том 3 0
Louis Zabala 3 0
Keegan Jelacic 1 1
Браун Кори 2 0
Jez Lofthouse 2 0
Antonee Burke-Gilroy 2 0
Армиенто Карло 2 0
Фрик Мэклин 2 0
Ayom Majok 2 0
Хор Генри 2 0
James Nikolovski 2 0
Милеуснич Никола 1 0
Трюин Кай 1 0
Alex Parson 1 0
Ryan Lethlean 1 0
Jonas Markovski 1 0

Результаты матчей

ФК Сидней
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Брисбен Роар
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

2
9
ФК Сидней
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Брисбен Роар
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

17
21
ФК Сидней
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (10)
20% (4)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
Брисбен Роар
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
29% (6)
52% (11)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

19
9

Упущенные победы

19
30

Голы по времени матча

Забито

17
13
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
1
6%
1
8%
1-15
3
18%
2
15%
16-30
4
24%
2
15%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
2
12%
5
38%
61-75
6
35%
0
0%
76-90

Пропущено

14
26
2 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
7%
2
8%
1-15
1
7%
3
12%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
0
0%
6
23%
46-60
5
36%
4
15%
61-75
7
50%
7
27%
76-90

Забито

20
23
14 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
9
45%
4
17%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
5
25%
3
13%
31-45
3
15%
5
22%
46-60
1
5%
4
17%
61-75
2
10%
4
17%
76-90

Пропущено

19
19
12 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
5%
2
11%
1-15
6
32%
3
16%
16-30
5
26%
2
11%
31-45
5
26%
5
26%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
0
0%
5
26%
76-90

Забито

37
36
22 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 9
6 Не забивали 2
10
27%
5
14%
1-15
3
8%
5
14%
16-30
9
24%
5
14%
31-45
4
11%
8
22%
46-60
3
8%
9
25%
61-75
8
22%
4
11%
76-90

Пропущено

33
45
14 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 29
7 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 19
2
6%
4
9%
1-15
7
21%
6
13%
16-30
5
15%
6
13%
31-45
5
15%
11
24%
46-60
7
21%
6
13%
61-75
7
21%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Сидней
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3
Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Макартур 0:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1
Брисбен Роар
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2 Перт Глори - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1
Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 Брисбен Роар - Макартур 1:3 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1

Результаты матчей

ФК Сидней
Брисбен Роар

Точный счет

0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
2:2
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

3:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
8:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
0
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
3:2
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
8:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 30%
3
4 раза 20%
1
3 раза 15%
2
3 раза 15%
4
3 раза 15%
5
1 раз 5%
1
8 раз 38%
2
7 раз 33%
3
3 раза 14%
0
2 раза 10%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

ФК Сидней
Брисбен Роар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
10
1
5
5
1.5
7
4
4
6
2.5
4
7
2
8
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
1
6
4
1.5
4
6
4
6
2.5
2
8
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
19
2
11
9
1.5
11
10
8
12
2.5
4
17
4
16
3.5
1
20
1
19
4.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 21 12 4 5 38 - 22 40
2.
Веллингтон Феникс
 21 11 7 3 33 - 22 40
3.
Мельбурн Виктори
 21 8 10 3 34 - 24 34
4.
Макартур
 21 8 8 5 37 - 36 32
5.
ФК Сидней
 20 9 4 7 38 - 32 31
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 20 8 4 8 32 - 30 28
7.
Мельбурн Сити
 20 7 5 8 30 - 33 26
8.
Брисбен Роар
 21 7 5 9 36 - 45 26
9.
Перт Глори
 20 5 6 9 37 - 41 21
10.
Ньюкасл Джетс
 21 4 8 9 32 - 41 20
11.
Аделаида Юнайтед
 20 5 4 11 35 - 40 19
12.
Вестерн Юнайтед
 20 5 3 12 22 - 38 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 9 6 2 1 16 - 9 20
2.
Централ Кост Маринерс
 11 6 2 3 22 - 14 20
3.
Брисбен Роар
 11 5 3 3 23 - 19 18
4.
ФК Сидней
 10 5 2 3 18 - 13 17
5.
Макартур
 12 4 5 3 20 - 22 17
6.
Мельбурн Сити
 10 4 4 2 19 - 10 16
7.
Мельбурн Виктори
 9 4 3 2 15 - 9 15
8.
Перт Глори
 10 4 3 3 22 - 19 15
9.
Аделаида Юнайтед
 12 4 3 5 25 - 25 15
10.
Вестерн Сидней Уондерерс
 11 4 2 5 20 - 18 14
11.
Вестерн Юнайтед
 9 3 1 5 9 - 11 10
12.
Ньюкасл Джетс
 9 2 4 3 13 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 10 6 2 2 16 - 8 20
2.
Веллингтон Феникс
 12 5 5 2 17 - 13 20
3.
Мельбурн Виктори
 12 4 7 1 19 - 15 19
4.
Макартур
 9 4 3 2 17 - 14 15
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 4 2 3 12 - 12 14
6.
ФК Сидней
 10 4 2 4 20 - 19 14
7.
Мельбурн Сити
 10 3 1 6 11 - 23 10
8.
Ньюкасл Джетс
 12 2 4 6 19 - 28 10
9.
Брисбен Роар
 10 2 2 6 13 - 26 8
10.
Вестерн Юнайтед
 11 2 2 7 13 - 27 8
11.
Перт Глори
 10 1 3 6 15 - 22 6
12.
Аделаида Юнайтед
 8 1 1 6 10 - 15 4
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 15 (1)
Перт Глори Таггарт Адам 14 (3)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 14 (1)
Макартур Жермен Валер 11 (5)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 2 7
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 8
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 6
Перт Глори Сусняр Александар 1 5
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 5
Весь список
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    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 26'
      Берджесс Макс уходит с поля. Габриэл Барбоза выходит вместо него
    • 25'
      УДАЛЕНИЕ! - Гирдвуд-Райх Джейк увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
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