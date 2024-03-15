Тур: 21. Стадион: McDonald Jones Stadium.
0:0
Первый тайм: 13'
Ход матча
12'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Ингем
Дэйн
33
Mark
Natta
10
Пископо
Рено
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Ингем ДэйнЗащитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пископо РеноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Robert Stanton
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Клаф ЗакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Дьюзел ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
40 Ethan Cox
-
Главный тренер: Carl Veart
История личных встреч
Ньюкасл Джетс
Аделаида Юнайтед
18 матчей
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.1%
61.1%
11 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
61.1%
8 побед 11 ничьих 0 побед
31 матч
25.8%
74.2%
0 побед 8 ничьих 23 победы
Первый тайм
35.5%
64.5%
0 побед 11 ничьих 16 побед
Второй тайм
45.2%
54.8%
0 побед 14 ничьих 16 побед
49 матчей
24.5%
28.6%
46.9%
12 побед 14 ничьих 23 победы
Первый тайм
22.4%
44.9%
32.7%
11 побед 22 ничьи 16 побед
Второй тайм
16.3%
51%
32.7%
8 побед 25 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
22
Голов в среднем за матч
1.05
0.81
Среднее время на гол
86
110
Всего голов
39
28
Голов в среднем за матч
1.44
1.27
Среднее время на гол
62
70
Всего голов
62
50
Голов в среднем за матч
1.27
1.02
Тотал матчей
2.5
42
Больше 86%
Меньше 14%
7
34
Больше 69%
Меньше 31%
15
21
Больше 43%
Меньше 57%
28
6
Больше 12%
Меньше 88%
43
4
Больше 8%
Меньше 92%
45
3
Больше 6%
Меньше 94%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
Среднее время на гол
71
88
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стамателопулос Апостолос
|14 (4)
|0.67
|Бухагьяр Трент
|5
|0.24
|Clayton Taylor
|5
|0.24
|Маурагис Лукас
|2
|0.1
|Archie Goodwin
|2
|0.1
|Грозос Костандинос
|1
|0.05
|Phillip Cancar
|1
|0.05
|Mark Natta
|1
|0.05
|Justin Vidic
|1
|0.05
|Ингем Дэйн
|0
|0
|Вилмеринг Дэниэл
|0
|0
|Thomas Aquilina
|0
|0
|Дженкинсон Карл
|0
|0
|Бертомье Жезон
|0
|0
|Daniel Stynes
|0
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ибусуки Хироси
|9
|0.45
|Клаф Зак
|6 (4)
|0.3
|Халлоран Бен
|4
|0.2
|Nestor Irankunda
|3
|0.15
|_Luka Jovanovic
|3 (1)
|0.15
|Бернардо Эспиноса
|2
|0.1
|Giuseppe Bovalina
|1
|0.05
|Хави Лопеc
|1
|0.05
|Танниклифф Райан
|1
|0.05
|Анселл Николас
|1
|0.05
|Alexandar Popovic
|1
|0.05
|Musa Toure
|1
|0.05
|Panagiotis Kikianis
|1
|0.05
|Китто Райан
|0
|0
|Austin Ayoubi
|0
|0
Карточки
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стамателопулос Апостолос
|5
|1
|Маурагис Лукас
|3
|0
|Phillip Cancar
|3
|0
|О'Нилл Брэндон
|2
|0
|Бухагьяр Трент
|2
|0
|Грозос Костандинос
|2
|0
|Nathan Grimaldi
|2
|0
|Дженкинсон Карл
|1
|0
|Ингем Дэйн
|1
|0
|Пископо Рено
|1
|0
|Daniel Stynes
|1
|0
|Thomas Aquilina
|1
|0
|Mark Natta
|1
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nestor Irankunda
|5
|1
|Sanchez Cortes Isaias
|5
|0
|Танниклифф Райан
|3
|0
|Уорленд Бен
|1
|1
|Ибусуки Хироси
|2
|0
|Alexandar Popovic
|2
|0
|_Luka Jovanovic
|2
|0
|Panashe Madanha
|2
|0
|Халлоран Бен
|0
|1
|Хави Лопеc
|1
|0
|Анселл Николас
|1
|0
|Маук Стефан
|1
|0
|Китто Райан
|1
|0
|Кавалло Джошуа
|1
|0
|Дьюзел Люк
|1
|0
|Jonny Yull
|1
|0
|Musa Toure
|1
|0
|Giuseppe Bovalina
|1
|0
|Карл Виарт
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл Джетс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Аделаида Юнайтед
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
8
7
Ньюкасл Джетс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Аделаида Юнайтед
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
20
15
Упущенные победы
12
21
Ньюкасл Джетс
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
48% (10)
14% (3)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
24% (5)
33% (7)
Аделаида Юнайтед
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (5)
25% (5)
50% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
21
16
Упущенные победы
20
28
Голы по времени матча
Забито
13
10
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
14 Не забивали 15
1
8%
0
0%
1-15
4
31%
2
20%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
2
15%
4
40%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
4
31%
2
20%
76-90
Пропущено
13
15
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
15%
2
13%
1-15
1
8%
4
27%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
4
31%
2
13%
61-75
3
23%
5
33%
76-90
Забито
19
24
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
5
26%
3
13%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
3
16%
3
13%
31-45
4
21%
2
8%
46-60
3
16%
6
25%
61-75
3
16%
6
25%
76-90
Пропущено
28
26
11 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
11%
4
15%
1-15
2
7%
2
8%
16-30
6
21%
9
35%
31-45
3
11%
5
19%
46-60
6
21%
1
4%
61-75
8
29%
5
19%
76-90
Забито
32
34
15 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
6
19%
3
9%
1-15
5
16%
6
18%
16-30
4
13%
4
12%
31-45
6
19%
6
18%
46-60
4
13%
7
21%
61-75
7
22%
8
24%
76-90
Пропущено
41
41
14 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 19
5
12%
6
15%
1-15
3
7%
6
15%
16-30
6
15%
10
24%
31-45
6
15%
6
15%
46-60
10
24%
3
7%
61-75
11
27%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0
Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1
Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:4 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0
Результаты матчей
Ньюкасл Джетс
Аделаида Юнайтед
Точный счет
2:2
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
2:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:2
5 раз 24%
3:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
4:3
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 33%
1
6 раз 29%
0
4 раза 19%
3
4 раза 19%
1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
5 раз 25%
2
2 раза 10%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл Джетс
Аделаида Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
102
54
66
18
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
53
66
35
39
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
155
1110
911
417
713
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|12
|4
|5
|38 - 22
|40
|2.
|21
|11
|7
|3
|33 - 22
|40
|3.
|22
|8
|11
|3
|36 - 26
|35
|4.
|21
|8
|8
|5
|37 - 36
|32
|5.
|20
|9
|4
|7
|38 - 32
|31
|6.
|21
|8
|5
|8
|37 - 33
|29
|7.
|21
|8
|4
|9
|32 - 37
|28
|8.
|21
|7
|5
|9
|36 - 45
|26
|9.
|20
|5
|6
|9
|37 - 41
|21
|10.
|0:0
|22
|4
|9
|9
|32 - 41
|21
|11.
|0:0
|21
|5
|5
|11
|35 - 40
|20
|12.
|21
|5
|4
|12
|24 - 40
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|16 - 9
|20
|2.
|11
|6
|2
|3
|22 - 14
|20
|3.
|11
|5
|4
|2
|26 - 10
|19
|4.
|11
|5
|3
|3
|23 - 19
|18
|5.
|10
|5
|2
|3
|18 - 13
|17
|6.
|12
|4
|5
|3
|20 - 22
|17
|7.
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|8.
|10
|4
|3
|3
|22 - 19
|15
|9.
|0:0
|12
|4
|3
|5
|25 - 25
|15
|10.
|11
|4
|2
|5
|20 - 18
|14
|11.
|10
|3
|2
|5
|11 - 13
|11
|12.
|0:0
|10
|2
|5
|3
|13 - 13
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|16 - 8
|20
|2.
|12
|5
|5
|2
|17 - 13
|20
|3.
|13
|4
|8
|1
|21 - 17
|20
|4.
|9
|4
|3
|2
|17 - 14
|15
|5.
|10
|4
|2
|4
|20 - 19
|14
|6.
|10
|4
|2
|4
|12 - 19
|14
|7.
|10
|3
|1
|6
|11 - 23
|10
|8.
|0:0
|12
|2
|4
|6
|19 - 28
|10
|9.
|10
|2
|2
|6
|13 - 26
|8
|10.
|11
|2
|2
|7
|13 - 27
|8
|11.
|10
|1
|3
|6
|15 - 22
|6
|12.
|0:0
|9
|1
|2
|6
|10 - 15
|5
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|15 (2)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|14 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|14 (1)
|Макартур
|Жермен Валер
|11 (5)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|11 (3)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|9
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5