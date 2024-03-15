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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Ньюкасл Джетс
0:0
Первый тайм: 13'
Аделаида Юнайтед
0'
5' Желтая карточка
Thomas Aquilina
12' Желтая карточка
Уорленд Бен

Ход матча

5'
Thomas Aquilina
 
12'
 
Уорленд Бен
Прогноз на матч от Liveresult
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Ньюкасл Джетс
Ничья
Аделаида Юнайтед
2.20
4.20
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1
Скотт
Райан
14
Ингем
Дэйн
22
Phillip
Cancar
33
Mark
Natta
5
Маурагис
Лукас
6
О'Нилл
Брэндон
39
Thomas
Aquilina
19
Callum
Timmins
17
Грозос
Костандинос
10
Пископо
Рено
8
Стамателопулос
Апостолос
1
Делянов
Джеймс
43
Giuseppe
Bovalina
4
Анселл
Николас
3
Уорленд
Бен
21
Хави
Лопеc
8
Sanchez
Cortes
Isaias
55
Ethan
Alagich
10
Клаф
Зак
6
Маук
Стефан
66
Nestor
Irankunda
9
Ибусуки
Хироси
Ньюкасл Джетс
Аделаида Юнайтед

История личных встреч

Ньюкасл Джетс
Аделаида Юнайтед

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.1%
61.1%
11 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
61.1%
8 побед 11 ничьих 0 побед

31 матч

25.8%
74.2%
0 побед 8 ничьих 23 победы

Первый тайм

35.5%
64.5%
0 побед 11 ничьих 16 побед

Второй тайм

45.2%
54.8%
0 побед 14 ничьих 16 побед

49 матчей

24.5%
28.6%
46.9%
12 побед 14 ничьих 23 победы

Первый тайм

22.4%
44.9%
32.7%
11 побед 22 ничьи 16 побед

Второй тайм

16.3%
51%
32.7%
8 побед 25 ничьих 16 побед

История матчей

3:1
2:4
0:1
К
0:2
2:1
1:2
1:4
2:1
0:3
2:1
1:2
КФ
1:0
0:0
1:2
1:1
5:2
2:1
1:2
КФ
1:0
1:0
2:1
1:1
1:0
0:0
0:0
0:1
7:0
2:1
2:0
1:0
1:2
1:1
0:0
0:2
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:0
ХАЛ
3:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
0:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ПК
0:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:1

Голы

Всего голов

23
22

Голов в среднем за матч

1.05
0.81

Среднее время на гол

86
110

Всего голов

39
28

Голов в среднем за матч

1.44
1.27

Среднее время на гол

62
70

Всего голов

62
50

Голов в среднем за матч

1.27
1.02

Тотал матчей

2.5
42
Больше 86%
Меньше 14%
7
34
Больше 69%
Меньше 31%
15
21
Больше 43%
Меньше 57%
28
6
Больше 12%
Меньше 88%
43
4
Больше 8%
Меньше 92%
45
3
Больше 6%
Меньше 94%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
47

Среднее время на гол

71
88

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стамателопулос Апостолос 14 (4) 0.67
Бухагьяр Трент 5 0.24
Clayton Taylor 5 0.24
Маурагис Лукас 2 0.1
Archie Goodwin 2 0.1
Грозос Костандинос 1 0.05
Phillip Cancar 1 0.05
Mark Natta 1 0.05
Justin Vidic 1 0.05
Ингем Дэйн 0 0
Вилмеринг Дэниэл 0 0
Thomas Aquilina 0 0
Дженкинсон Карл 0 0
Бертомье Жезон 0 0
Daniel Stynes 0 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибусуки Хироси 9 0.45
Клаф Зак 6 (4) 0.3
Халлоран Бен 4 0.2
Nestor Irankunda 3 0.15
_Luka Jovanovic 3 (1) 0.15
Бернардо Эспиноса 2 0.1
Giuseppe Bovalina 1 0.05
Хави Лопеc 1 0.05
Танниклифф Райан 1 0.05
Анселл Николас 1 0.05
Alexandar Popovic 1 0.05
Musa Toure 1 0.05
Panagiotis Kikianis 1 0.05
Китто Райан 0 0
Austin Ayoubi 0 0

Карточки

Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стамателопулос Апостолос 5 1
Маурагис Лукас 3 0
Phillip Cancar 3 0
О'Нилл Брэндон 2 0
Бухагьяр Трент 2 0
Грозос Костандинос 2 0
Nathan Grimaldi 2 0
Дженкинсон Карл 1 0
Ингем Дэйн 1 0
Пископо Рено 1 0
Daniel Stynes 1 0
Thomas Aquilina 1 0
Mark Natta 1 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nestor Irankunda 5 1
Sanchez Cortes Isaias 5 0
Танниклифф Райан 3 0
Уорленд Бен 1 1
Ибусуки Хироси 2 0
Alexandar Popovic 2 0
_Luka Jovanovic 2 0
Panashe Madanha 2 0
Халлоран Бен 0 1
Хави Лопеc 1 0
Анселл Николас 1 0
Маук Стефан 1 0
Китто Райан 1 0
Кавалло Джошуа 1 0
Дьюзел Люк 1 0
Jonny Yull 1 0
Musa Toure 1 0
Giuseppe Bovalina 1 0
Карл Виарт 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл Джетс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Аделаида Юнайтед
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

8
7
Ньюкасл Джетс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Аделаида Юнайтед
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

20
15

Упущенные победы

12
21
Ньюкасл Джетс
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
48% (10)
14% (3)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
24% (5)
33% (7)
Аделаида Юнайтед
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (5)
25% (5)
50% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

21
16

Упущенные победы

20
28

Голы по времени матча

Забито

13
10
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
14 Не забивали 15
1
8%
0
0%
1-15
4
31%
2
20%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
2
15%
4
40%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
4
31%
2
20%
76-90

Пропущено

13
15
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
15%
2
13%
1-15
1
8%
4
27%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
4
31%
2
13%
61-75
3
23%
5
33%
76-90

Забито

19
24
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
5
26%
3
13%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
3
16%
3
13%
31-45
4
21%
2
8%
46-60
3
16%
6
25%
61-75
3
16%
6
25%
76-90

Пропущено

28
26
11 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
11%
4
15%
1-15
2
7%
2
8%
16-30
6
21%
9
35%
31-45
3
11%
5
19%
46-60
6
21%
1
4%
61-75
8
29%
5
19%
76-90

Забито

32
34
15 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
6
19%
3
9%
1-15
5
16%
6
18%
16-30
4
13%
4
12%
31-45
6
19%
6
18%
46-60
4
13%
7
21%
61-75
7
22%
8
24%
76-90

Пропущено

41
41
14 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 19
5
12%
6
15%
1-15
3
7%
6
15%
16-30
6
15%
10
24%
31-45
6
15%
6
15%
46-60
10
24%
3
7%
61-75
11
27%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0
Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1
Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:4 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0

Результаты матчей

Ньюкасл Джетс
Аделаида Юнайтед

Точный счет

2:2
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

2:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:2
5 раз 24%
3:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
4:3
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 33%
1
6 раз 29%
0
4 раза 19%
3
4 раза 19%
1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
5 раз 25%
2
2 раза 10%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл Джетс
Аделаида Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
10
2
5
4
1.5
6
6
1
8
2.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
5
3
6
6
1.5
3
5
3
9
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
15
5
11
10
1.5
9
11
4
17
2.5
7
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 21 12 4 5 38 - 22 40
2.
Веллингтон Феникс
 21 11 7 3 33 - 22 40
3.
Мельбурн Виктори
 22 8 11 3 36 - 26 35
4.
Макартур
 21 8 8 5 37 - 36 32
5.
ФК Сидней
 20 9 4 7 38 - 32 31
6.
Мельбурн Сити
 21 8 5 8 37 - 33 29
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 21 8 4 9 32 - 37 28
8.
Брисбен Роар
 21 7 5 9 36 - 45 26
9.
Перт Глори
 20 5 6 9 37 - 41 21
10.
Ньюкасл Джетс
 0:0 22 4 9 9 32 - 41 21
11.
Аделаида Юнайтед
 0:0 21 5 5 11 35 - 40 20
12.
Вестерн Юнайтед
 21 5 4 12 24 - 40 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 9 6 2 1 16 - 9 20
2.
Централ Кост Маринерс
 11 6 2 3 22 - 14 20
3.
Мельбурн Сити
 11 5 4 2 26 - 10 19
4.
Брисбен Роар
 11 5 3 3 23 - 19 18
5.
ФК Сидней
 10 5 2 3 18 - 13 17
6.
Макартур
 12 4 5 3 20 - 22 17
7.
Мельбурн Виктори
 9 4 3 2 15 - 9 15
8.
Перт Глори
 10 4 3 3 22 - 19 15
9.
Аделаида Юнайтед
 0:0 12 4 3 5 25 - 25 15
10.
Вестерн Сидней Уондерерс
 11 4 2 5 20 - 18 14
11.
Вестерн Юнайтед
 10 3 2 5 11 - 13 11
12.
Ньюкасл Джетс
 0:0 10 2 5 3 13 - 13 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 10 6 2 2 16 - 8 20
2.
Веллингтон Феникс
 12 5 5 2 17 - 13 20
3.
Мельбурн Виктори
 13 4 8 1 21 - 17 20
4.
Макартур
 9 4 3 2 17 - 14 15
5.
ФК Сидней
 10 4 2 4 20 - 19 14
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 10 4 2 4 12 - 19 14
7.
Мельбурн Сити
 10 3 1 6 11 - 23 10
8.
Ньюкасл Джетс
 0:0 12 2 4 6 19 - 28 10
9.
Брисбен Роар
 10 2 2 6 13 - 26 8
10.
Вестерн Юнайтед
 11 2 2 7 13 - 27 8
11.
Перт Глори
 10 1 3 6 15 - 22 6
12.
Аделаида Юнайтед
 0:0 9 1 2 6 10 - 15 5
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 15 (2)
Перт Глори Таггарт Адам 14 (3)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 14 (1)
Макартур Жермен Валер 11 (5)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 2 8
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 9
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 6
Перт Глори Сусняр Александар 1 5
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 12'
    Уорленд Бен получил желтую карточку от судьи
  • 5'
    Thomas Aquilina получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл Джетс
Ничья
Аделаида Юнайтед
2.20
4.20
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2.85
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