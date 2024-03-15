Тур: 21. Стадион: McDonald Jones Stadium.
0:1
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаThomas Aquilina
12' Желтая карточкаУорленд Бен
25' Желтая карточкаКлаф Зак
27' Желтая карточкаМаук Стефан
33' Желтая карточкаИнгем Дэйн
60' Желтая карточкаSanchez Cortes Isaias
67' Желтая карточкаEthan Alagich
0:1
80' Гол_Luka Jovanovic
90' Желтая карточкаМаурагис Лукас
90'+8
Ход матча
12'
25'
27'
33'
67'
80'
0:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Ингем
Дэйн
33
Mark
Natta
10
Пископо
Рено
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Ингем ДэйнЗащитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пископо РеноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Robert Stanton
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Клаф ЗакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Дьюзел ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
40 Ethan Cox
-
Главный тренер: Carl Veart
История личных встреч
Ньюкасл Джетс
Аделаида Юнайтед
18 матчей
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.1%
61.1%
11 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
61.1%
8 побед 11 ничьих 0 побед
31 матч
25.8%
74.2%
0 побед 8 ничьих 23 победы
Первый тайм
35.5%
64.5%
0 побед 11 ничьих 16 побед
Второй тайм
45.2%
54.8%
0 побед 14 ничьих 16 побед
49 матчей
24.5%
28.6%
46.9%
12 побед 14 ничьих 23 победы
Первый тайм
22.4%
44.9%
32.7%
11 побед 22 ничьи 16 побед
Второй тайм
16.3%
51%
32.7%
8 побед 25 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
22
Голов в среднем за матч
1.05
0.81
Среднее время на гол
86
110
Всего голов
39
28
Голов в среднем за матч
1.44
1.27
Среднее время на гол
62
70
Всего голов
62
50
Голов в среднем за матч
1.27
1.02
Тотал матчей
2.5
42
Больше 86%
Меньше 14%
7
34
Больше 69%
Меньше 31%
15
21
Больше 43%
Меньше 57%
28
6
Больше 12%
Меньше 88%
43
4
Больше 8%
Меньше 92%
45
3
Больше 6%
Меньше 94%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
Среднее время на гол
71
88
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стамателопулос Апостолос
|14 (4)
|0.64
|Бухагьяр Трент
|5
|0.23
|Clayton Taylor
|5
|0.23
|Маурагис Лукас
|2
|0.09
|Archie Goodwin
|2
|0.09
|Грозос Костандинос
|1
|0.05
|Phillip Cancar
|1
|0.05
|Mark Natta
|1
|0.05
|Justin Vidic
|1
|0.05
|Ингем Дэйн
|0
|0
|Вилмеринг Дэниэл
|0
|0
|Thomas Aquilina
|0
|0
|Дженкинсон Карл
|0
|0
|Бертомье Жезон
|0
|0
|Daniel Stynes
|0
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ибусуки Хироси
|9
|0.43
|Клаф Зак
|6 (4)
|0.29
|Халлоран Бен
|4
|0.19
|_Luka Jovanovic
|4 (1)
|0.19
|Nestor Irankunda
|3
|0.14
|Бернардо Эспиноса
|2
|0.1
|Giuseppe Bovalina
|1
|0.05
|Хави Лопеc
|1
|0.05
|Танниклифф Райан
|1
|0.05
|Анселл Николас
|1
|0.05
|Alexandar Popovic
|1
|0.05
|Musa Toure
|1
|0.05
|Panagiotis Kikianis
|1
|0.05
|Китто Райан
|0
|0
|Austin Ayoubi
|0
|0
Карточки
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стамателопулос Апостолос
|5
|1
|Маурагис Лукас
|4
|0
|Phillip Cancar
|3
|0
|О'Нилл Брэндон
|2
|0
|Бухагьяр Трент
|2
|0
|Ингем Дэйн
|2
|0
|Грозос Костандинос
|2
|0
|Thomas Aquilina
|2
|0
|Nathan Grimaldi
|2
|0
|Дженкинсон Карл
|1
|0
|Пископо Рено
|1
|0
|Daniel Stynes
|1
|0
|Mark Natta
|1
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nestor Irankunda
|5
|1
|Sanchez Cortes Isaias
|6
|0
|Уорленд Бен
|2
|1
|Танниклифф Райан
|3
|0
|Ибусуки Хироси
|2
|0
|Маук Стефан
|2
|0
|Alexandar Popovic
|2
|0
|_Luka Jovanovic
|2
|0
|Panashe Madanha
|2
|0
|Халлоран Бен
|0
|1
|Хави Лопеc
|1
|0
|Анселл Николас
|1
|0
|Китто Райан
|1
|0
|Клаф Зак
|1
|0
|Кавалло Джошуа
|1
|0
|Дьюзел Люк
|1
|0
|Jonny Yull
|1
|0
|Ethan Alagich
|1
|0
|Musa Toure
|1
|0
|Giuseppe Bovalina
|1
|0
|Карл Виарт
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл Джетс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Аделаида Юнайтед
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
8
7
Ньюкасл Джетс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Аделаида Юнайтед
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
20
15
Упущенные победы
12
21
Ньюкасл Джетс
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (10)
18% (4)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
23% (5)
36% (8)
Аделаида Юнайтед
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
21
16
Упущенные победы
20
28
Голы по времени матча
Забито
13
11
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
15 Не забивали 15
1
8%
0
0%
1-15
4
31%
2
18%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
2
15%
4
36%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
4
31%
3
27%
76-90
Пропущено
14
15
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
2
14%
2
13%
1-15
1
7%
4
27%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
4
29%
2
13%
61-75
4
29%
5
33%
76-90
Забито
19
24
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
5
26%
3
13%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
3
16%
3
13%
31-45
4
21%
2
8%
46-60
3
16%
6
25%
61-75
3
16%
6
25%
76-90
Пропущено
28
26
11 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
11%
4
15%
1-15
2
7%
2
8%
16-30
6
21%
9
35%
31-45
3
11%
5
19%
46-60
6
21%
1
4%
61-75
8
29%
5
19%
76-90
Забито
32
35
15 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 7
5 Не забивали 5
6
19%
3
9%
1-15
5
16%
6
17%
16-30
4
13%
4
11%
31-45
6
19%
6
17%
46-60
4
13%
7
20%
61-75
7
22%
9
26%
76-90
Пропущено
42
41
14 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 19
5
12%
6
15%
1-15
3
7%
6
15%
16-30
6
14%
10
24%
31-45
6
14%
6
15%
46-60
10
24%
3
7%
61-75
12
29%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0
Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1
Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:4 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0
Результаты матчей
Ньюкасл Джетс
Аделаида Юнайтед
Точный счет
2:2
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
2:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
2:2
5 раз 23%
0:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
4:3
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 32%
1
6 раз 27%
0
5 раз 23%
3
4 раза 18%
1
7 раз 33%
0
5 раз 24%
3
5 раз 24%
2
2 раза 10%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл Джетс
Аделаида Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
102
55
66
19
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
63
66
36
39
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
175
Больше Меньше
165
1111
912
418
714
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|15 (2)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|14 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|14 (1)
|Макартур
|Жермен Валер
|11 (5)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|11 (3)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|9
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5