Тур: 21. Стадион: Sky Stadium.
0:1
Первый тайм: 14'
Ход матча
6'
0:1
40
Полсен
Алекс
26
Хьюз
Исаак
6
Пейн
Тим
14
Руфер
Алекс
19
Саттон
Сэм
23
Грант
Райан
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
11
Мак
Роберт
- Основной состав
-
40 Полсен АлексВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Хьюз ИсаакЗащитник
-
6 Пейн ТимПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
-
19 Саттон СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Данкан ДжекВратарь
- Защитник
-
17 Салас ЮстПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Болл ДэвидНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giancarlo Italiano
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
-
10 Лолли ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мак РобертПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Уфук Талай
История личных встреч
Веллингтон Феникс
ФК Сидней
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.2%
44.4%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
38.9%
50%
11.1%
7 побед 9 ничьих 0 побед
28 матчей
3.6%
96.4%
0 побед 1 ничья 27 побед
Первый тайм
17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 20 побед
Второй тайм
32.1%
67.9%
0 побед 9 ничьих 21 победа
46 матчей
28.3%
13%
58.7%
13 побед 6 ничьих 27 побед
Первый тайм
28.3%
28.3%
43.4%
13 побед 13 ничьих 20 побед
Второй тайм
15.2%
39.1%
45.7%
7 побед 18 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
24
28
Голов в среднем за матч
1.09
1.17
Среднее время на гол
82
77
Всего голов
55
30
Голов в среднем за матч
2.29
1.36
Среднее время на гол
39
66
Всего голов
79
58
Голов в среднем за матч
1.72
1.26
Тотал матчей
2.5
45
Больше 98%
Меньше 2%
1
36
Больше 78%
Меньше 22%
10
28
Больше 61%
Меньше 39%
18
16
Больше 35%
Меньше 65%
30
7
Больше 15%
Меньше 85%
39
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
Среднее время на гол
52
71
Бомбардиры внутри турнира
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барбарусес Костас
|10 (1)
|0.45
|Краев Божидар
|5
|0.23
|Завада Оскар
|5
|0.23
|Олд Бенжамин
|4
|0.18
|Руфер Алекс
|3 (2)
|0.14
|Пейн Тим
|2
|0.09
|Пеннингтон Николас
|1
|0.05
|Oskar van Hattum
|1
|0.05
|Болл Дэвид
|0
|0
|Келли-Хилд Лукас
|0
|0
|Вуттон Скотт
|0
|0
|Аль-Таай Мохамед
|0
|0
ФК Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Fabio da Silva2
|9 (3)
|0.43
|Лолли Джо
|8
|0.38
|Мак Роберт
|5
|0.24
|Грант Райан
|3
|0.14
|Касерес Энтони
|2
|0.1
|Кучарски Джейден
|2
|0.1
|Берджесс Макс
|2
|0.1
|Кортни-Перкинс Джордан
|2
|0.1
|Вуд Патрик
|1
|0.05
|Гирдвуд-Райх Джейк
|1
|0.05
|Родуэлл Джек
|1
|0.05
|Брэттан Люк
|0
|0
|Corey Hollman
|0
|0
Карточки
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руфер Алекс
|6
|0
|Пеннингтон Николас
|5
|0
|Барбарусес Костас
|4
|0
|Краев Божидар
|4
|0
|Завада Оскар
|4
|0
|Саттон Сэм
|3
|0
|Пейн Тим
|1
|1
|Салас Юст
|2
|0
|Полсен Алекс
|2
|0
|Oskar van Hattum
|2
|0
|Сармэн Финн
|2
|0
|Болл Дэвид
|1
|0
|Аль-Таай Мохамед
|1
|0
|Хьюз Исаак
|1
|0
|Келли-Хилд Лукас
|1
|0
ФК Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гирдвуд-Райх Джейк
|4
|1
|Брэттан Люк
|5
|0
|Вуд Патрик
|3
|1
|Берджесс Макс
|4
|0
|Рэдмейн Эндрю
|2
|1
|Кинг Джоэл
|3
|0
|Грант Райан
|2
|0
|Габриэл Барбоза
|2
|0
|Fabio da Silva2
|2
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|2
|0
|Corey Hollman
|2
|0
|Hayden Matthews
|2
|0
|Стив Корика
|1
|0
|Родуэлл Джек
|1
|0
|Мак Роберт
|1
|0
|Кучарски Джейден
|1
|0
|Nathan Amanatidis
|1
|0
Результаты матчей
Веллингтон Феникс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
ФК Сидней
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
1
6
Веллингтон Феникс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
ФК Сидней
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
15
17
Веллингтон Феникс
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
57% (12)
14% (3)
ФК Сидней
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (6)
20% (4)
50% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
16
23
Голы по времени матча
Забито
15
20
5 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
2
13%
9
45%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
5
25%
31-45
2
13%
3
15%
46-60
3
20%
1
5%
61-75
5
33%
2
10%
76-90
Пропущено
10
19
3 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
2
20%
1
5%
1-15
0
0%
6
32%
16-30
1
10%
5
26%
31-45
5
50%
5
26%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
16
17
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
2
13%
1
6%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
3
19%
4
24%
31-45
4
25%
1
6%
46-60
3
19%
2
12%
61-75
3
19%
6
35%
76-90
Пропущено
14
14
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
3
21%
1
7%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
5
36%
61-75
5
36%
7
50%
76-90
Забито
31
37
11 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 13
6 Не забивали 6
4
13%
10
27%
1-15
2
6%
3
8%
16-30
5
16%
9
24%
31-45
6
19%
4
11%
46-60
6
19%
3
8%
61-75
8
26%
8
22%
76-90
Пропущено
24
33
8 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 18
5
21%
2
6%
1-15
1
4%
7
21%
16-30
2
8%
5
15%
31-45
8
33%
5
15%
46-60
1
4%
7
21%
61-75
7
29%
29%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2
Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1
ФК Сидней
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1
Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Макартур 0:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2
Результаты матчей
Веллингтон Феникс
ФК Сидней
Точный счет
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
3:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:3
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 29%
2
6 раз 29%
0
5 раз 24%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
6 раз 30%
3
4 раза 20%
1
3 раза 15%
2
3 раза 15%
4
3 раза 15%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Веллингтон Феникс
ФК Сидней
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
73
54
55
27
46
18
28
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
73
57
64
210
46
111
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
146
1011
119
417
812
219
416
120
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|12
|4
|5
|38 - 22
|40
|2.
|0:1
|22
|11
|7
|4
|33 - 23
|40
|3.
|22
|8
|11
|3
|36 - 26
|35
|4.
|1:0
|21
|10
|4
|7
|39 - 32
|34
|5.
|21
|8
|8
|5
|37 - 36
|32
|6.
|21
|8
|5
|8
|37 - 33
|29
|7.
|21
|8
|4
|9
|32 - 37
|28
|8.
|21
|7
|5
|9
|36 - 45
|26
|9.
|21
|6
|4
|11
|36 - 40
|22
|10.
|20
|5
|6
|9
|37 - 41
|21
|11.
|22
|4
|8
|10
|32 - 42
|20
|12.
|21
|5
|4
|12
|24 - 40
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|10
|6
|2
|2
|16 - 10
|20
|2.
|11
|6
|2
|3
|22 - 14
|20
|3.
|11
|5
|4
|2
|26 - 10
|19
|4.
|11
|5
|3
|3
|23 - 19
|18
|5.
|1:0
|10
|5
|2
|3
|18 - 13
|17
|6.
|12
|4
|5
|3
|20 - 22
|17
|7.
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|8.
|10
|4
|3
|3
|22 - 19
|15
|9.
|12
|4
|3
|5
|25 - 25
|15
|10.
|11
|4
|2
|5
|20 - 18
|14
|11.
|10
|3
|2
|5
|11 - 13
|11
|12.
|10
|2
|4
|4
|13 - 14
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|16 - 8
|20
|2.
|0:1
|12
|5
|5
|2
|17 - 13
|20
|3.
|13
|4
|8
|1
|21 - 17
|20
|4.
|1:0
|11
|5
|2
|4
|21 - 19
|17
|5.
|9
|4
|3
|2
|17 - 14
|15
|6.
|10
|4
|2
|4
|12 - 19
|14
|7.
|10
|3
|1
|6
|11 - 23
|10
|8.
|12
|2
|4
|6
|19 - 28
|10
|9.
|10
|2
|2
|6
|13 - 26
|8
|10.
|11
|2
|2
|7
|13 - 27
|8
|11.
|9
|2
|1
|6
|11 - 15
|7
|12.
|10
|1
|3
|6
|15 - 22
|6
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|15 (2)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|14 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|14 (1)
|Макартур
|Жермен Валер
|11 (5)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|11 (3)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|9
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5