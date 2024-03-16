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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Веллингтон Феникс
0:1
Первый тайм: 14'
ФК Сидней
0'
0:1
6' Гол
Мак Роберт

Ход матча

6'
0:1
Мак Роберт
(Касерес Энтони)
Лучшие коэффициенты
Веллингтон Феникс
Ничья
ФК Сидней
3.15
3.80
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2.28
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Полсен
Алекс
3
Сармэн
Финн
4
Вуттон
Скотт
26
Хьюз
Исаак
6
Пейн
Тим
15
Пеннингтон
Николас
14
Руфер
Алекс
19
Саттон
Сэм
8
Олд
Бенжамин
11
Краев
Божидар
7
Барбарусес
Костас
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
27
Hayden
Matthews
15
Габриэл
Барбоза
4
Кортни-Перкинс
Джордан
12
Corey
Hollman
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
17
Касерес
Энтони
11
Мак
Роберт
25
Кучарски
Джейден
Веллингтон Феникс
ФК Сидней

История личных встреч

Веллингтон Феникс
ФК Сидней

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.2%
44.4%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

38.9%
50%
11.1%
7 побед 9 ничьих 0 побед

28 матчей

3.6%
96.4%
0 побед 1 ничья 27 побед

Первый тайм

17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 20 побед

Второй тайм

32.1%
67.9%
0 побед 9 ничьих 21 победа

46 матчей

28.3%
13%
58.7%
13 побед 6 ничьих 27 побед

Первый тайм

28.3%
28.3%
43.4%
13 побед 13 ничьих 20 побед

Второй тайм

15.2%
39.1%
45.7%
7 побед 18 ничьих 21 победа

История матчей

3:1
1:0
0:1
1:1
2:1
2:1
1:2
3:1
2:2
2:1
0:1
0:1
1:3
4:0
1:4
3:2
1:1
3:1
0:1
1:3
1:1
0:0
1:2
0:3
4:1
1:0
2:1
7:1
1:2
2:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
4:2
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
3:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
4:2
ХАЛ
0:1
ХАЛ
3:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:1
ПК
2:3
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:1

Голы

Всего голов

24
28

Голов в среднем за матч

1.09
1.17

Среднее время на гол

82
77

Всего голов

55
30

Голов в среднем за матч

2.29
1.36

Среднее время на гол

39
66

Всего голов

79
58

Голов в среднем за матч

1.72
1.26

Тотал матчей

2.5
45
Больше 98%
Меньше 2%
1
36
Больше 78%
Меньше 22%
10
28
Больше 61%
Меньше 39%
18
16
Больше 35%
Меньше 65%
30
7
Больше 15%
Меньше 85%
39
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
45

Среднее время на гол

52
71

Бомбардиры внутри турнира

Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барбарусес Костас 10 (1) 0.45
Краев Божидар 5 0.23
Завада Оскар 5 0.23
Олд Бенжамин 4 0.18
Руфер Алекс 3 (2) 0.14
Пейн Тим 2 0.09
Пеннингтон Николас 1 0.05
Oskar van Hattum 1 0.05
Болл Дэвид 0 0
Келли-Хилд Лукас 0 0
Вуттон Скотт 0 0
Аль-Таай Мохамед 0 0
ФК Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Fabio da Silva2 9 (3) 0.43
Лолли Джо 8 0.38
Мак Роберт 5 0.24
Грант Райан 3 0.14
Касерес Энтони 2 0.1
Кучарски Джейден 2 0.1
Берджесс Макс 2 0.1
Кортни-Перкинс Джордан 2 0.1
Вуд Патрик 1 0.05
Гирдвуд-Райх Джейк 1 0.05
Родуэлл Джек 1 0.05
Брэттан Люк 0 0
Corey Hollman 0 0

Карточки

Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руфер Алекс 6 0
Пеннингтон Николас 5 0
Барбарусес Костас 4 0
Краев Божидар 4 0
Завада Оскар 4 0
Саттон Сэм 3 0
Пейн Тим 1 1
Салас Юст 2 0
Полсен Алекс 2 0
Oskar van Hattum 2 0
Сармэн Финн 2 0
Болл Дэвид 1 0
Аль-Таай Мохамед 1 0
Хьюз Исаак 1 0
Келли-Хилд Лукас 1 0
ФК Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гирдвуд-Райх Джейк 4 1
Брэттан Люк 5 0
Вуд Патрик 3 1
Берджесс Макс 4 0
Рэдмейн Эндрю 2 1
Кинг Джоэл 3 0
Грант Райан 2 0
Габриэл Барбоза 2 0
Fabio da Silva2 2 0
Кортни-Перкинс Джордан 2 0
Corey Hollman 2 0
Hayden Matthews 2 0
Стив Корика 1 0
Родуэлл Джек 1 0
Мак Роберт 1 0
Кучарски Джейден 1 0
Nathan Amanatidis 1 0

Результаты матчей

Веллингтон Феникс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
ФК Сидней
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

1
6
Веллингтон Феникс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
ФК Сидней
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

15
17
Веллингтон Феникс
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
57% (12)
14% (3)
ФК Сидней
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (6)
20% (4)
50% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

10
9

Упущенные победы

16
23

Голы по времени матча

Забито

15
20
5 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
2
13%
9
45%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
5
25%
31-45
2
13%
3
15%
46-60
3
20%
1
5%
61-75
5
33%
2
10%
76-90

Пропущено

10
19
3 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
2
20%
1
5%
1-15
0
0%
6
32%
16-30
1
10%
5
26%
31-45
5
50%
5
26%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

16
17
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
2
13%
1
6%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
3
19%
4
24%
31-45
4
25%
1
6%
46-60
3
19%
2
12%
61-75
3
19%
6
35%
76-90

Пропущено

14
14
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
3
21%
1
7%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
5
36%
61-75
5
36%
7
50%
76-90

Забито

31
37
11 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 13
6 Не забивали 6
4
13%
10
27%
1-15
2
6%
3
8%
16-30
5
16%
9
24%
31-45
6
19%
4
11%
46-60
6
19%
3
8%
61-75
8
26%
8
22%
76-90

Пропущено

24
33
8 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 18
5
21%
2
6%
1-15
1
4%
7
21%
16-30
2
8%
5
15%
31-45
8
33%
5
15%
46-60
1
4%
7
21%
61-75
7
29%
29%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Веллингтон Феникс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2
Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1
ФК Сидней
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1
Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Макартур 0:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2

Результаты матчей

Веллингтон Феникс
ФК Сидней

Точный счет

2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
3:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:3
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 29%
2
6 раз 29%
0
5 раз 24%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
6 раз 30%
3
4 раза 20%
1
3 раза 15%
2
3 раза 15%
4
3 раза 15%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Веллингтон Феникс
ФК Сидней

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
3
5
4
1.5
5
5
2
7
2.5
4
6
1
8
3.5
2
8
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
3
5
7
1.5
6
4
2
10
2.5
4
6
1
11
3.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
14
6
10
11
1.5
11
9
4
17
2.5
8
12
2
19
3.5
4
16
1
20
4.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 21 12 4 5 38 - 22 40
2.
Веллингтон Феникс
 0:1 22 11 7 4 33 - 23 40
3.
Мельбурн Виктори
 22 8 11 3 36 - 26 35
4.
ФК Сидней
 1:0 21 10 4 7 39 - 32 34
5.
Макартур
 21 8 8 5 37 - 36 32
6.
Мельбурн Сити
 21 8 5 8 37 - 33 29
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 21 8 4 9 32 - 37 28
8.
Брисбен Роар
 21 7 5 9 36 - 45 26
9.
Аделаида Юнайтед
 21 6 4 11 36 - 40 22
10.
Перт Глори
 20 5 6 9 37 - 41 21
11.
Ньюкасл Джетс
 22 4 8 10 32 - 42 20
12.
Вестерн Юнайтед
 21 5 4 12 24 - 40 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 0:1 10 6 2 2 16 - 10 20
2.
Централ Кост Маринерс
 11 6 2 3 22 - 14 20
3.
Мельбурн Сити
 11 5 4 2 26 - 10 19
4.
Брисбен Роар
 11 5 3 3 23 - 19 18
5.
ФК Сидней
 1:0 10 5 2 3 18 - 13 17
6.
Макартур
 12 4 5 3 20 - 22 17
7.
Мельбурн Виктори
 9 4 3 2 15 - 9 15
8.
Перт Глори
 10 4 3 3 22 - 19 15
9.
Аделаида Юнайтед
 12 4 3 5 25 - 25 15
10.
Вестерн Сидней Уондерерс
 11 4 2 5 20 - 18 14
11.
Вестерн Юнайтед
 10 3 2 5 11 - 13 11
12.
Ньюкасл Джетс
 10 2 4 4 13 - 14 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 10 6 2 2 16 - 8 20
2.
Веллингтон Феникс
 0:1 12 5 5 2 17 - 13 20
3.
Мельбурн Виктори
 13 4 8 1 21 - 17 20
4.
ФК Сидней
 1:0 11 5 2 4 21 - 19 17
5.
Макартур
 9 4 3 2 17 - 14 15
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 10 4 2 4 12 - 19 14
7.
Мельбурн Сити
 10 3 1 6 11 - 23 10
8.
Ньюкасл Джетс
 12 2 4 6 19 - 28 10
9.
Брисбен Роар
 10 2 2 6 13 - 26 8
10.
Вестерн Юнайтед
 11 2 2 7 13 - 27 8
11.
Аделаида Юнайтед
 9 2 1 6 11 - 15 7
12.
Перт Глори
 10 1 3 6 15 - 22 6
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 15 (2)
Перт Глори Таггарт Адам 14 (3)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 14 (1)
Макартур Жермен Валер 11 (5)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 2 8
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 9
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 6
Перт Глори Сусняр Александар 1 5
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Веллингтон Феникс
Ничья
ФК Сидней
3.15
3.80
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