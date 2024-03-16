Тур: 21. Стадион: Sky Stadium.
2:1
Конец матча
0'
0:1
6' ГолМак Роберт
1:1
54' Гол в свои воротаHayden Matthews
2:1
69' ГолБарбарусес Костас
79' Желтая карточкаСаттон Сэм
89' Желтая карточкаВуттон Скотт
90'+10
Ход матча
6'
0:1
54'
1:1
69'
2:1
79'
89'
89'
89'
40
Полсен
Алекс
26
Хьюз
Исаак
6
Пейн
Тим
19
Саттон
Сэм
14
Руфер
Алекс
23
Грант
Райан
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
11
Мак
Роберт
- Основной состав
-
40 Полсен АлексВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Хьюз ИсаакЗащитник
-
6 Пейн ТимЗащитник
-
19 Саттон СэмЗащитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Данкан ДжекВратарь
- Защитник
-
17 Салас ЮстПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Болл ДэвидНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giancarlo Italiano
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
-
10 Лолли ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мак РобертПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Уфук Талай
История личных встреч
Веллингтон Феникс
ФК Сидней
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.2%
44.4%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
38.9%
50%
11.1%
7 побед 9 ничьих 0 побед
28 матчей
3.6%
96.4%
0 побед 1 ничья 27 побед
Первый тайм
17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 20 побед
Второй тайм
32.1%
67.9%
0 побед 9 ничьих 21 победа
46 матчей
28.3%
13%
58.7%
13 побед 6 ничьих 27 побед
Первый тайм
28.3%
28.3%
43.4%
13 побед 13 ничьих 20 побед
Второй тайм
15.2%
39.1%
45.7%
7 побед 18 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
24
28
Голов в среднем за матч
1.09
1.17
Среднее время на гол
82
77
Всего голов
55
30
Голов в среднем за матч
2.29
1.36
Среднее время на гол
39
66
Всего голов
79
58
Голов в среднем за матч
1.72
1.26
Тотал матчей
2.5
45
Больше 98%
Меньше 2%
1
36
Больше 78%
Меньше 22%
10
28
Больше 61%
Меньше 39%
18
16
Больше 35%
Меньше 65%
30
7
Больше 15%
Меньше 85%
39
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
Среднее время на гол
52
71
Бомбардиры внутри турнира
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барбарусес Костас
|11 (1)
|0.5
|Краев Божидар
|5
|0.23
|Завада Оскар
|5
|0.23
|Олд Бенжамин
|4
|0.18
|Руфер Алекс
|3 (2)
|0.14
|Пейн Тим
|2
|0.09
|Пеннингтон Николас
|1
|0.05
|Oskar van Hattum
|1
|0.05
|Болл Дэвид
|0
|0
|Келли-Хилд Лукас
|0
|0
|Вуттон Скотт
|0
|0
|Салас Юст
|0
|0
|Аль-Таай Мохамед
|0
|0
ФК Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Fabio da Silva2
|9 (3)
|0.43
|Лолли Джо
|8
|0.38
|Мак Роберт
|6
|0.29
|Грант Райан
|3
|0.14
|Касерес Энтони
|2
|0.1
|Кучарски Джейден
|2
|0.1
|Берджесс Макс
|2
|0.1
|Кортни-Перкинс Джордан
|2
|0.1
|Вуд Патрик
|1
|0.05
|Гирдвуд-Райх Джейк
|1
|0.05
|Родуэлл Джек
|1
|0.05
|Брэттан Люк
|0
|0
|Corey Hollman
|0
|0
Карточки
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руфер Алекс
|6
|0
|Пеннингтон Николас
|5
|0
|Барбарусес Костас
|4
|0
|Краев Божидар
|4
|0
|Завада Оскар
|4
|0
|Саттон Сэм
|4
|0
|Пейн Тим
|1
|1
|Салас Юст
|2
|0
|Полсен Алекс
|2
|0
|Oskar van Hattum
|2
|0
|Сармэн Финн
|2
|0
|Болл Дэвид
|1
|0
|Вуттон Скотт
|1
|0
|Аль-Таай Мохамед
|1
|0
|Хьюз Исаак
|1
|0
|Келли-Хилд Лукас
|1
|0
ФК Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гирдвуд-Райх Джейк
|4
|1
|Брэттан Люк
|5
|0
|Вуд Патрик
|3
|1
|Берджесс Макс
|4
|0
|Рэдмейн Эндрю
|2
|1
|Кинг Джоэл
|3
|0
|Грант Райан
|2
|0
|Габриэл Барбоза
|2
|0
|Fabio da Silva2
|2
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|2
|0
|Corey Hollman
|2
|0
|Hayden Matthews
|2
|0
|Стив Корика
|1
|0
|Родуэлл Джек
|1
|0
|Мак Роберт
|1
|0
|Кучарски Джейден
|1
|0
|Nathan Amanatidis
|1
|0
Результаты матчей
Веллингтон Феникс
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
ФК Сидней
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
1
8
Веллингтон Феникс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
ФК Сидней
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
15
17
Веллингтон Феникс
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (5)
50% (11)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
55% (12)
14% (3)
ФК Сидней
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (7)
19% (4)
48% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
24% (5)
43% (9)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
12
9
Упущенные победы
16
25
Голы по времени матча
Забито
16
22
5 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
2
13%
10
45%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
5
23%
31-45
2
13%
4
18%
46-60
4
25%
1
5%
61-75
5
31%
2
9%
76-90
Пропущено
12
20
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 10
3
25%
1
5%
1-15
0
0%
6
30%
16-30
1
8%
5
25%
31-45
6
50%
5
25%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Забито
16
17
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
2
13%
1
6%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
3
19%
4
24%
31-45
4
25%
1
6%
46-60
3
19%
2
12%
61-75
3
19%
6
35%
76-90
Пропущено
14
14
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
3
21%
1
7%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
5
36%
61-75
5
36%
7
50%
76-90
Забито
32
39
11 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 14
6 Не забивали 6
4
13%
11
28%
1-15
2
6%
3
8%
16-30
5
16%
9
23%
31-45
6
19%
5
13%
46-60
7
22%
3
8%
61-75
8
25%
8
21%
76-90
Пропущено
26
34
9 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 19
6
23%
2
6%
1-15
1
4%
7
21%
16-30
2
8%
5
15%
31-45
9
35%
5
15%
46-60
1
4%
8
24%
61-75
7
27%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2
Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1
ФК Сидней
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1
Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Макартур 0:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2
Результаты матчей
Веллингтон Феникс
ФК Сидней
Точный счет
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
3:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:3
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 32%
1
6 раз 27%
0
5 раз 23%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
6 раз 29%
1
4 раза 19%
3
4 раза 19%
2
3 раза 14%
4
3 раза 14%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Веллингтон Феникс
ФК Сидней
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
64
55
28
46
19
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
83
57
65
210
47
111
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
175
Больше Меньше
156
1111
1110
418
813
220
417
121
120
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|15 (2)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|14 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|14 (1)
|Макартур
|Жермен Валер
|11 (5)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|11 (4)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|9
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5