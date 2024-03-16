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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Брисбен Роар
1:2
Второй тайм: 59'
Макартур
0'
1:0
14' Гол
Беренгер Флорен
1:1
26' Гол
Ускок Томислав
37' Желтая карточка
Хинджерт Джек
1:2
42' Гол
Борджес Рафаэл

Ход матча

14'
Беренгер Флорен
1:0
26'
1:1
Ускок Томислав
(Льюис Клейтон Рис)
37'
Хинджерт Джек
 
42'
1:2
Борджес Рафаэл
46'
 
Jake Hollman
Jed Drew
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Брисбен Роар
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фрик
Мэклин
19
Хинджерт
Джек
5
Олдред
Том
27
Трюин
Кай
3
Браун
Кори
23
Keegan
Jelacic
13
Хор
Генри
26
О'Ши
Джеймс
20
Рохас
Марко
10
Милеуснич
Никола
7
Беренгер
Флорен
12
Курто
Филип
20
Kealey
Adamson
6
Ускок
Томислав
3
Tommy
Smith1
13
Вуйица
Иван
23
Льюис
Клейтон
Рис
15
Беккас
Кирин
37
Jed
Drew
10
Давила
Улисес
17
Борджес
Рафаэл
98
Жермен
Валер
Брисбен Роар
Макартур

История личных встреч

Брисбен Роар
Макартур

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

История матчей

1:3
1:1
3:2
0:0
2:1
3:1
1:2
0:2

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Среднее время на гол

51
60

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.38
1.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
60

Бомбардиры внутри турнира

Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
О'Ши Джеймс 7 (3) 0.32
Thomas Waddingham 6 0.27
Милеуснич Никола 5 0.23
Хор Генри 4 0.18
Беренгер Флорен 3 0.14
Jonas Markovski 3 0.14
Рохас Марко 2 0.09
Keegan Jelacic 1 0.05
Браун Кори 1 0.05
Трюин Кай 1 0.05
Хинджерт Джек 1 0.05
Jez Lofthouse 1 0.05
Ayom Majok 1 0.05
Rylan Brownlie 1 0.05
Joe Caletti 0 0
Antonee Burke-Gilroy 0 0
Олдред Том 0 0
Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жермен Валер 11 (3) 0.5
Давила Улисес 8 0.36
Jake Hollman 5 0.23
Борджес Рафаэл 4 0.18
Миллар Мэттью 4 0.18
Бернардо Эспиноса 3 0.14
Jed Drew 1 0.05
Беккас Кирин 1 0.05
Ускок Томислав 1 0.05
Аугла Али 1 0.05
Льюис Клейтон Рис 0 0
Вуйица Иван 0 0
М`Бомбва Чарльз 0 0
Скотадис Джерри 0 0
Yianni Nicolaou 0 0
Kealey Adamson 0 0

Карточки

Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хинджерт Джек 5 0
О'Ши Джеймс 3 1
Joe Caletti 3 1
Невилл Скотт 3 0
Олдред Том 3 0
Louis Zabala 3 0
Keegan Jelacic 1 1
Браун Кори 2 0
Jez Lofthouse 2 0
Antonee Burke-Gilroy 2 0
Армиенто Карло 2 0
Фрик Мэклин 2 0
Ayom Majok 2 0
Хор Генри 2 0
James Nikolovski 2 0
Милеуснич Никола 1 0
Трюин Кай 1 0
Alex Parson 1 0
Ryan Lethlean 1 0
Jonas Markovski 1 0
Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беккас Кирин 6 0
Льюис Клейтон Рис 5 0
Юрман Мэттью 4 0
Жермен Валер 4 0
Давила Улисес 4 0
Аспропотамитис Джонатан 4 0
Борджес Рафаэл 4 0
Yianni Nicolaou 4 0
Ускок Томислав 3 0
Kealey Adamson 3 0
Стерьовски Майл 2 0
Аугла Али 2 0
Jake Hollman 2 0
Курто Филип 1 0
Бернардо Эспиноса 1 0
Да Силва Даниэль 1 0
Вуйица Иван 1 0
М`Бомбва Чарльз 1 0
Isaac Hovar 1 0
Oliver Jones 1 0

Результаты матчей

Брисбен Роар
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Макартур
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

7
9
Брисбен Роар
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Макартур
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

23
8

Упущенные победы

6
20
Брисбен Роар
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (11)
29% (6)
19% (4)
Макартур
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

29
10

Упущенные победы

13
29

Голы по времени матча

Забито

23
17
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
4
17%
0
0%
1-15
3
13%
5
29%
29%
16-30
3
13%
2
12%
31-45
5
22%
3
18%
46-60
4
17%
2
12%
61-75
4
17%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

19
14
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
2
11%
2
14%
1-15
3
16%
1
7%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
5
26%
2
14%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
5
26%
6
43%
76-90

Забито

13
21
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
1
8%
3
14%
1-15
2
15%
2
10%
16-30
2
15%
3
14%
31-45
3
23%
4
19%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
0
0%
9
43%
76-90

Пропущено

26
21
9 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
8%
3
14%
1-15
3
12%
4
19%
16-30
4
15%
4
19%
31-45
6
23%
3
14%
46-60
4
15%
5
24%
61-75
7
27%
2
10%
76-90

Забито

36
38
15 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 13
2 Не забивали 2
5
14%
3
8%
1-15
5
14%
7
18%
16-30
5
14%
5
13%
31-45
8
22%
7
18%
46-60
9
25%
2
5%
61-75
4
11%
14
37%
76-90

Пропущено

45
35
16 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 16
4
9%
5
14%
1-15
6
13%
5
14%
16-30
6
13%
4
11%
31-45
11
24%
5
14%
46-60
6
13%
8
23%
61-75
12
27%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Брисбен Роар
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2 Перт Глори - Брисбен Роар 3:2
Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 Брисбен Роар - Макартур 1:3 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0
Макартур
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Макартур - Централ Кост Маринерс 0:3 Макартур - Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Макартур - Централ Кост Маринерс 2:3
Макартур - Веллингтон Феникс 1:2 Макартур - Сабах 3:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Макартур - Перт Глори 2:2 Брисбен Роар - Макартур 1:3 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Перт Глори - Макартур 3:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Себу ФК - Макартур 0:3 ФК Сидней - Макартур 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Макартур - Шан Юнайтед 4:0

Результаты матчей

Брисбен Роар
Макартур

Точный счет

2:2
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
4:3
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
8:1
1 раз 10%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
0
1 раз 10%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%

Точный счет

3:2
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
8:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
4:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 38%
2
7 раз 33%
3
3 раза 14%
0
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
8 раз 38%
2
6 раз 29%
3
3 раза 14%
0
2 раза 10%
4
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Брисбен Роар
Макартур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
2
7
4
1.5
5
7
4
7
2.5
3
9
1
10
3.5
2
10
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
4
6
1.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
2
0.5
Больше Меньше
19
2
11
10
1.5
11
10
4
17
2.5
5
16
1
20
3.5
2
19
1
20
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 2:1 22 12 7 3 35 - 23 43
2.
Централ Кост Маринерс
 21 12 4 5 38 - 22 40
3.
Макартур
 2:1 22 9 8 5 39 - 37 35
4.
Мельбурн Виктори
 22 8 11 3 36 - 26 35
5.
ФК Сидней
 1:2 21 9 4 8 39 - 34 31
6.
Мельбурн Сити
 21 8 5 8 37 - 33 29
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 21 8 4 9 32 - 37 28
8.
Брисбен Роар
 1:2 22 7 5 10 37 - 47 26
9.
Аделаида Юнайтед
 21 6 4 11 36 - 40 22
10.
Перт Глори
 20 5 6 9 37 - 41 21
11.
Ньюкасл Джетс
 22 4 8 10 32 - 42 20
12.
Вестерн Юнайтед
 21 5 4 12 24 - 40 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 2:1 10 7 2 1 18 - 10 23
2.
Централ Кост Маринерс
 11 6 2 3 22 - 14 20
3.
Мельбурн Сити
 11 5 4 2 26 - 10 19
4.
Брисбен Роар
 1:2 12 5 3 4 24 - 21 18
5.
ФК Сидней
 1:2 10 5 2 3 18 - 13 17
6.
Макартур
 2:1 12 4 5 3 20 - 22 17
7.
Мельбурн Виктори
 9 4 3 2 15 - 9 15
8.
Перт Глори
 10 4 3 3 22 - 19 15
9.
Аделаида Юнайтед
 12 4 3 5 25 - 25 15
10.
Вестерн Сидней Уондерерс
 11 4 2 5 20 - 18 14
11.
Вестерн Юнайтед
 10 3 2 5 11 - 13 11
12.
Ньюкасл Джетс
 10 2 4 4 13 - 14 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 10 6 2 2 16 - 8 20
2.
Веллингтон Феникс
 2:1 12 5 5 2 17 - 13 20
3.
Мельбурн Виктори
 13 4 8 1 21 - 17 20
4.
Макартур
 2:1 10 5 3 2 19 - 15 18
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 10 4 2 4 12 - 19 14
6.
ФК Сидней
 1:2 11 4 2 5 21 - 21 14
7.
Мельбурн Сити
 10 3 1 6 11 - 23 10
8.
Ньюкасл Джетс
 12 2 4 6 19 - 28 10
9.
Брисбен Роар
 1:2 10 2 2 6 13 - 26 8
10.
Вестерн Юнайтед
 11 2 2 7 13 - 27 8
11.
Аделаида Юнайтед
 9 2 1 6 11 - 15 7
12.
Перт Глори
 10 1 3 6 15 - 22 6
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 15 (2)
Перт Глори Таггарт Адам 14 (3)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 14 (1)
Макартур Жермен Валер 11 (5)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 2 8
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 9
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 6
Перт Глори Сусняр Александар 1 5
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Jed Drew уходит с поля. Jake Hollman выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Г О О О О Л - Raphael Borges Rodrigues бьет в цель!
  • 37'
    Хинджерт Джек получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Льюис Клейтон Рис сделал результативную передачу.
  • 26'
    Г О О О О Л - Ускок Томислав бьет в цель!
Лучшие коэффициенты
Брисбен Роар
Ничья
Макартур
3.65
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4.30
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3.75
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