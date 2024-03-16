Тур: 21. Стадион: Kayo Stadium.
1:2
Второй тайм: 59'
0'
1:0
14' ГолБеренгер Флорен
1:1
26' ГолУскок Томислав
37' Желтая карточкаХинджерт Джек
1:2
42' ГолБорджес Рафаэл
Ход матча
14'
1:0
26'
37'
42'
1:2
46'
27
Трюин
Кай
13
Хор
Генри
26
О'Ши
Джеймс
20
Рохас
Марко
12
Курто
Филип
13
Вуйица
Иван
15
Беккас
Кирин
37
Jed
Drew
98
Жермен
Валер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Хор ГенриПолузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
-
20 Рохас МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Matt ActonВратарь
-
-
-
-
-
35 Louis Zabala
-
99 Ayom Majok
-
Главный тренер: Ben Cahn
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
- Полузащитник
-
15 Беккас КиринПолузащитник
-
37 Jed DrewПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Жермен ВалерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Аугла АлиПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Mile Sterjovski
История личных встреч
Брисбен Роар
Макартур
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.75
1.5
Среднее время на гол
51
60
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.38
1.5
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
60
Бомбардиры внутри турнира
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|О'Ши Джеймс
|7 (3)
|0.32
|Thomas Waddingham
|6
|0.27
|Милеуснич Никола
|5
|0.23
|Хор Генри
|4
|0.18
|Беренгер Флорен
|3
|0.14
|Jonas Markovski
|3
|0.14
|Рохас Марко
|2
|0.09
|Keegan Jelacic
|1
|0.05
|Браун Кори
|1
|0.05
|Трюин Кай
|1
|0.05
|Хинджерт Джек
|1
|0.05
|Jez Lofthouse
|1
|0.05
|Ayom Majok
|1
|0.05
|Rylan Brownlie
|1
|0.05
|Joe Caletti
|0
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|0
|0
|Олдред Том
|0
|0
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жермен Валер
|11 (3)
|0.5
|Давила Улисес
|8
|0.36
|Jake Hollman
|5
|0.23
|Борджес Рафаэл
|4
|0.18
|Миллар Мэттью
|4
|0.18
|Бернардо Эспиноса
|3
|0.14
|Jed Drew
|1
|0.05
|Беккас Кирин
|1
|0.05
|Ускок Томислав
|1
|0.05
|Аугла Али
|1
|0.05
|Льюис Клейтон Рис
|0
|0
|Вуйица Иван
|0
|0
|М`Бомбва Чарльз
|0
|0
|Скотадис Джерри
|0
|0
|Yianni Nicolaou
|0
|0
|Kealey Adamson
|0
|0
Карточки
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хинджерт Джек
|5
|0
|О'Ши Джеймс
|3
|1
|Joe Caletti
|3
|1
|Невилл Скотт
|3
|0
|Олдред Том
|3
|0
|Louis Zabala
|3
|0
|Keegan Jelacic
|1
|1
|Браун Кори
|2
|0
|Jez Lofthouse
|2
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|2
|0
|Армиенто Карло
|2
|0
|Фрик Мэклин
|2
|0
|Ayom Majok
|2
|0
|Хор Генри
|2
|0
|James Nikolovski
|2
|0
|Милеуснич Никола
|1
|0
|Трюин Кай
|1
|0
|Alex Parson
|1
|0
|Ryan Lethlean
|1
|0
|Jonas Markovski
|1
|0
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беккас Кирин
|6
|0
|Льюис Клейтон Рис
|5
|0
|Юрман Мэттью
|4
|0
|Жермен Валер
|4
|0
|Давила Улисес
|4
|0
|Аспропотамитис Джонатан
|4
|0
|Борджес Рафаэл
|4
|0
|Yianni Nicolaou
|4
|0
|Ускок Томислав
|3
|0
|Kealey Adamson
|3
|0
|Стерьовски Майл
|2
|0
|Аугла Али
|2
|0
|Jake Hollman
|2
|0
|Курто Филип
|1
|0
|Бернардо Эспиноса
|1
|0
|Да Силва Даниэль
|1
|0
|Вуйица Иван
|1
|0
|М`Бомбва Чарльз
|1
|0
|Isaac Hovar
|1
|0
|Oliver Jones
|1
|0
Результаты матчей
Брисбен Роар
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Макартур
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
7
9
Брисбен Роар
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Макартур
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
23
8
Упущенные победы
6
20
Брисбен Роар
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (11)
29% (6)
19% (4)
Макартур
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
29
10
Упущенные победы
13
29
Голы по времени матча
Забито
23
17
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
4
17%
0
0%
1-15
3
13%
5
29%
29%
16-30
3
13%
2
12%
31-45
5
22%
3
18%
46-60
4
17%
2
12%
61-75
4
17%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
19
14
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
2
11%
2
14%
1-15
3
16%
1
7%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
5
26%
2
14%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
5
26%
6
43%
76-90
Забито
13
21
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
1
8%
3
14%
1-15
2
15%
2
10%
16-30
2
15%
3
14%
31-45
3
23%
4
19%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
0
0%
9
43%
76-90
Пропущено
26
21
9 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
8%
3
14%
1-15
3
12%
4
19%
16-30
4
15%
4
19%
31-45
6
23%
3
14%
46-60
4
15%
5
24%
61-75
7
27%
2
10%
76-90
Забито
36
38
15 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 13
2 Не забивали 2
5
14%
3
8%
1-15
5
14%
7
18%
16-30
5
14%
5
13%
31-45
8
22%
7
18%
46-60
9
25%
2
5%
61-75
4
11%
14
37%
76-90
Пропущено
45
35
16 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 16
4
9%
5
14%
1-15
6
13%
5
14%
16-30
6
13%
4
11%
31-45
11
24%
5
14%
46-60
6
13%
8
23%
61-75
12
27%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Брисбен Роар
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2 Перт Глори - Брисбен Роар 3:2
Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 Брисбен Роар - Макартур 1:3 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0
Макартур
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Макартур - Централ Кост Маринерс 0:3 Макартур - Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Макартур - Централ Кост Маринерс 2:3
Макартур - Веллингтон Феникс 1:2 Макартур - Сабах 3:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Макартур - Перт Глори 2:2 Брисбен Роар - Макартур 1:3 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Перт Глори - Макартур 3:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Себу ФК - Макартур 0:3 ФК Сидней - Макартур 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Макартур - Шан Юнайтед 4:0
Результаты матчей
Брисбен Роар
Макартур
Точный счет
2:2
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
4:3
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
8:1
1 раз 10%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
0
1 раз 10%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
Точный счет
3:2
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
8:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
4:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 38%
2
7 раз 33%
3
3 раза 14%
0
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
8 раз 38%
2
6 раз 29%
3
3 раза 14%
0
2 раза 10%
4
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Брисбен Роар
Макартур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
102
74
57
47
39
110
210
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
46
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
192
Больше Меньше
192
1110
1110
417
516
120
219
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|22
|12
|7
|3
|35 - 23
|43
|2.
|21
|12
|4
|5
|38 - 22
|40
|3.
|2:1
|22
|9
|8
|5
|39 - 37
|35
|4.
|22
|8
|11
|3
|36 - 26
|35
|5.
|1:2
|21
|9
|4
|8
|39 - 34
|31
|6.
|21
|8
|5
|8
|37 - 33
|29
|7.
|21
|8
|4
|9
|32 - 37
|28
|8.
|1:2
|22
|7
|5
|10
|37 - 47
|26
|9.
|21
|6
|4
|11
|36 - 40
|22
|10.
|20
|5
|6
|9
|37 - 41
|21
|11.
|22
|4
|8
|10
|32 - 42
|20
|12.
|21
|5
|4
|12
|24 - 40
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|10
|7
|2
|1
|18 - 10
|23
|2.
|11
|6
|2
|3
|22 - 14
|20
|3.
|11
|5
|4
|2
|26 - 10
|19
|4.
|1:2
|12
|5
|3
|4
|24 - 21
|18
|5.
|1:2
|10
|5
|2
|3
|18 - 13
|17
|6.
|2:1
|12
|4
|5
|3
|20 - 22
|17
|7.
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|8.
|10
|4
|3
|3
|22 - 19
|15
|9.
|12
|4
|3
|5
|25 - 25
|15
|10.
|11
|4
|2
|5
|20 - 18
|14
|11.
|10
|3
|2
|5
|11 - 13
|11
|12.
|10
|2
|4
|4
|13 - 14
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|16 - 8
|20
|2.
|2:1
|12
|5
|5
|2
|17 - 13
|20
|3.
|13
|4
|8
|1
|21 - 17
|20
|4.
|2:1
|10
|5
|3
|2
|19 - 15
|18
|5.
|10
|4
|2
|4
|12 - 19
|14
|6.
|1:2
|11
|4
|2
|5
|21 - 21
|14
|7.
|10
|3
|1
|6
|11 - 23
|10
|8.
|12
|2
|4
|6
|19 - 28
|10
|9.
|1:2
|10
|2
|2
|6
|13 - 26
|8
|10.
|11
|2
|2
|7
|13 - 27
|8
|11.
|9
|2
|1
|6
|11 - 15
|7
|12.
|10
|1
|3
|6
|15 - 22
|6
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|15 (2)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|14 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|14 (1)
|Макартур
|Жермен Валер
|11 (5)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|11 (4)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|9
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5