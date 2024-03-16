Тур: 21. Стадион: HBF Park.
0:1
Первый тайм: 45+'
Ход матча
11'
40'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Таггарт
Адам
19
Клисби
Джек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Таггарт АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Остлер ТрентЗащитник
- Полузащитник
-
-
31 Joel Anasmo
-
-
-
13 Cameron Cook
-
Главный тренер: Alen Stajcic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Бидлинг ТомЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Брук ЛакланПолузащитник
-
-
Главный тренер: Рудан Марк
История личных встреч
Перт Глори
Вестерн Сидней Уондерерс
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
35 матчей
40%
22.9%
37.1%
14 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
34.3%
31.4%
34.3%
12 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
31.4%
34.3%
34.3%
11 побед 12 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
14
Голов в среднем за матч
1.78
0.82
Среднее время на гол
50
109
Всего голов
25
21
Голов в среднем за матч
1.47
1.17
Среднее время на гол
61
77
Всего голов
57
35
Голов в среднем за матч
1.63
1
Тотал матчей
2.5
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
55
90
Бомбардиры внутри турнира
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таггарт Адам
|14
|0.67
|Цолаковски Стефан
|6
|0.29
|David Williams III
|4
|0.19
|Сусняр Александар
|2
|0.1
|Амини Мустафа
|2 (2)
|0.1
|Божанич Оливер
|1
|0.05
|Хелифи Салим
|1
|0.05
|Иванович Люк
|1
|0.05
|Биверс Марк
|1
|0.05
|Карлуччо Джеррод
|1
|0.05
|Роулинс Джошуа
|1
|0.05
|Kaelan Majekodunmi
|1
|0.05
|Joel Anasmo
|1
|0.05
|Giordano Colli
|0
|0
|Кутрумбис Джон
|0
|0
|Jacob Muir
|0
|0
|Daniel Bennie
|0
|0
|Riley Warland
|0
|0
|Остлер Трент
|0
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миланович Николас
|7
|0.32
|Брук Лаклан
|7
|0.32
|Антонссон Маркус
|5 (1)
|0.23
|Фильо Марсело
|2
|0.09
|Пирьес Дилан
|2
|0.09
|Юл Валентино
|2
|0.09
|Боррьелло Брендон
|1
|0.05
|Симмонс Айдан
|1
|0.05
|Бриллант Джошуа
|1
|0.05
|Клисби Джек
|1
|0.05
|Расселл Тэйт
|1
|0.05
|Zachary Sapsford
|1
|0.05
|Киттель Сонни
|0
|0
|Хендрикс Йоррит
|0
|0
|Alexander Badolato
|0
|0
|Пристман Оскар
|0
|0
|Клеур Габриэль
|0
|0
|Marcus Younis
|0
|0
Карточки
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сусняр Александар
|5
|1
|Цолаковски Стефан
|5
|0
|Кутрумбис Джон
|5
|0
|Giordano Colli
|4
|0
|Alen Stajcic
|4
|0
|Камау Брюс
|2
|1
|Амини Мустафа
|3
|0
|Таггарт Адам
|3
|0
|Карлуччо Джеррод
|3
|0
|Биверс Марк
|1
|1
|Роулинс Джошуа
|2
|0
|Хелифи Салим
|1
|0
|Сэил Оливер
|1
|0
|David Williams III
|1
|0
|Riley Warland
|1
|0
|Иванович Люк
|1
|0
|Остлер Трент
|1
|0
|Cameron Cook
|1
|0
|Jacob Muir
|1
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фильо Марсело
|5
|0
|Клисби Джек
|4
|0
|Миланович Николас
|4
|0
|Пристман Оскар
|4
|0
|Нинкович Милош
|3
|0
|Бриллант Джошуа
|1
|1
|Хендрикс Йоррит
|1
|1
|Расселл Тэйт
|1
|1
|Симмонс Айдан
|1
|1
|Шиклуна Дилан
|2
|0
|Бидлинг Том
|0
|1
|Mark Rudan
|1
|0
|Лоуренс Томас
|1
|0
|Боррьелло Брендон
|1
|0
|Клеур Габриэль
|1
|0
|Пирьес Дилан
|1
|0
|Alexander Badolato
|1
|0
|Бонетиг Алекс
|1
|0
|Marcus Younis
|1
|0
|Барри Натан
|1
|0
Результаты матчей
Перт Глори
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Вестерн Сидней Уондерерс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
10
7
Перт Глори
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Вестерн Сидней Уондерерс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
13
16
Упущенные победы
10
14
Перт Глори
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
Вестерн Сидней Уондерерс
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
19
17
Упущенные победы
20
21
Голы по времени матча
Забито
22
12
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
2
9%
0
0%
1-15
3
14%
4
33%
16-30
2
9%
3
25%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
6
27%
2
17%
61-75
6
27%
2
17%
76-90
Пропущено
19
19
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
5%
2
11%
1-15
3
16%
3
16%
16-30
6
32%
6
32%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
1
5%
61-75
3
16%
7
37%
76-90
Забито
17
18
3 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
0
0%
4
22%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
2
12%
4
22%
31-45
4
24%
4
22%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
7
41%
4
22%
76-90
Пропущено
20
20
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
3
15%
4
20%
1-15
3
15%
2
10%
16-30
4
20%
2
10%
31-45
4
20%
4
20%
46-60
2
10%
4
20%
61-75
4
20%
4
20%
76-90
Забито
39
30
10 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 7
2
5%
4
13%
1-15
4
10%
6
20%
16-30
4
10%
7
23%
31-45
7
18%
5
17%
46-60
9
23%
2
7%
61-75
13
33%
6
20%
76-90
Пропущено
39
39
20 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 14
4
10%
6
15%
1-15
6
15%
5
13%
16-30
10
26%
8
21%
31-45
7
18%
4
10%
46-60
5
13%
5
13%
61-75
7
18%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Перт Глори
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Перт Глори - Брисбен Роар 3:2
Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Макартур - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Макартур 3:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 7:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2
Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0
Результаты матчей
Перт Глори
Вестерн Сидней Уондерерс
Точный счет
2:2
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:2
4 раза 20%
3:2
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
4:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
0:1
4 раза 19%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
9 раз 45%
3
4 раза 20%
0
3 раза 15%
1
3 раза 15%
4
1 раз 5%
1
7 раз 33%
0
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
4 раза 19%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Перт Глори
Вестерн Сидней Уондерерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
92
82
56
46
47
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
64
46
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
165
146
912
515
516
119
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|12
|7
|3
|35 - 23
|43
|2.
|21
|12
|4
|5
|38 - 22
|40
|3.
|22
|9
|8
|5
|39 - 37
|35
|4.
|22
|8
|11
|3
|36 - 26
|35
|5.
|21
|9
|4
|8
|39 - 34
|31
|6.
|1:0
|22
|9
|4
|9
|33 - 37
|31
|7.
|21
|8
|5
|8
|37 - 33
|29
|8.
|22
|7
|5
|10
|37 - 47
|26
|9.
|21
|6
|4
|11
|36 - 40
|22
|10.
|0:1
|21
|5
|6
|10
|37 - 42
|21
|11.
|22
|4
|8
|10
|32 - 42
|20
|12.
|21
|5
|4
|12
|24 - 40
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|18 - 10
|23
|2.
|11
|6
|2
|3
|22 - 14
|20
|3.
|11
|5
|4
|2
|26 - 10
|19
|4.
|12
|5
|3
|4
|24 - 21
|18
|5.
|10
|5
|2
|3
|18 - 13
|17
|6.
|12
|4
|5
|3
|20 - 22
|17
|7.
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|8.
|0:1
|11
|4
|3
|4
|22 - 20
|15
|9.
|12
|4
|3
|5
|25 - 25
|15
|10.
|1:0
|11
|4
|2
|5
|20 - 18
|14
|11.
|10
|3
|2
|5
|11 - 13
|11
|12.
|10
|2
|4
|4
|13 - 14
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|16 - 8
|20
|2.
|12
|5
|5
|2
|17 - 13
|20
|3.
|13
|4
|8
|1
|21 - 17
|20
|4.
|10
|5
|3
|2
|19 - 15
|18
|5.
|1:0
|11
|5
|2
|4
|13 - 19
|17
|6.
|11
|4
|2
|5
|21 - 21
|14
|7.
|10
|3
|1
|6
|11 - 23
|10
|8.
|12
|2
|4
|6
|19 - 28
|10
|9.
|10
|2
|2
|6
|13 - 26
|8
|10.
|11
|2
|2
|7
|13 - 27
|8
|11.
|9
|2
|1
|6
|11 - 15
|7
|12.
|0:1
|10
|1
|3
|6
|15 - 22
|6
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|15 (2)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|14 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|14 (1)
|Макартур
|Жермен Валер
|11 (5)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|11 (4)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|9
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5