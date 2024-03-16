Тур: 21. Стадион: HBF Park.
1:2
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаСиммонс Айдан
0:1
11' ГолБоррьелло Брендон
40' Желтая карточкаЛоуренс Томас
1:1
45' ГолТаггарт Адам
45' Желтая карточкаБоррьелло Брендон
1:2
83' ГолБрук Лаклан
85' Желтая карточкаФильо Марсело
90'+8
Ход матча
11'
40'
45'
1:1
83'
1:2
85'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Таггарт
Адам
19
Клисби
Джек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Таггарт АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Остлер ТрентЗащитник
- Полузащитник
-
-
31 Joel Anasmo
-
-
-
13 Cameron Cook
-
Главный тренер: Alen Stajcic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Бидлинг ТомЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Брук ЛакланПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Рудан Марк
История личных встреч
Перт Глори
Вестерн Сидней Уондерерс
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
35 матчей
40%
22.9%
37.1%
14 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
34.3%
31.4%
34.3%
12 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
31.4%
34.3%
34.3%
11 побед 12 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
14
Голов в среднем за матч
1.78
0.82
Среднее время на гол
50
109
Всего голов
25
21
Голов в среднем за матч
1.47
1.17
Среднее время на гол
61
77
Всего голов
57
35
Голов в среднем за матч
1.63
1
Тотал матчей
2.5
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
55
90
Бомбардиры внутри турнира
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таггарт Адам
|15
|0.71
|Цолаковски Стефан
|6
|0.29
|David Williams III
|4
|0.19
|Сусняр Александар
|2
|0.1
|Амини Мустафа
|2 (2)
|0.1
|Божанич Оливер
|1
|0.05
|Хелифи Салим
|1
|0.05
|Иванович Люк
|1
|0.05
|Биверс Марк
|1
|0.05
|Карлуччо Джеррод
|1
|0.05
|Роулинс Джошуа
|1
|0.05
|Kaelan Majekodunmi
|1
|0.05
|Joel Anasmo
|1
|0.05
|Giordano Colli
|0
|0
|Кутрумбис Джон
|0
|0
|Jacob Muir
|0
|0
|Daniel Bennie
|0
|0
|Riley Warland
|0
|0
|Остлер Трент
|0
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брук Лаклан
|8
|0.36
|Миланович Николас
|7
|0.32
|Антонссон Маркус
|5 (1)
|0.23
|Фильо Марсело
|2
|0.09
|Пирьес Дилан
|2
|0.09
|Юл Валентино
|2
|0.09
|Боррьелло Брендон
|1
|0.05
|Симмонс Айдан
|1
|0.05
|Бриллант Джошуа
|1
|0.05
|Клисби Джек
|1
|0.05
|Расселл Тэйт
|1
|0.05
|Zachary Sapsford
|1
|0.05
|Киттель Сонни
|0
|0
|Хендрикс Йоррит
|0
|0
|Alexander Badolato
|0
|0
|Пристман Оскар
|0
|0
|Клеур Габриэль
|0
|0
|Marcus Younis
|0
|0
Карточки
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сусняр Александар
|5
|1
|Цолаковски Стефан
|5
|0
|Кутрумбис Джон
|5
|0
|Giordano Colli
|4
|0
|Alen Stajcic
|4
|0
|Камау Брюс
|2
|1
|Амини Мустафа
|3
|0
|Таггарт Адам
|3
|0
|Карлуччо Джеррод
|3
|0
|Биверс Марк
|1
|1
|Роулинс Джошуа
|2
|0
|Хелифи Салим
|1
|0
|Сэил Оливер
|1
|0
|David Williams III
|1
|0
|Riley Warland
|1
|0
|Иванович Люк
|1
|0
|Остлер Трент
|1
|0
|Cameron Cook
|1
|0
|Jacob Muir
|1
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фильо Марсело
|6
|0
|Клисби Джек
|4
|0
|Миланович Николас
|4
|0
|Пристман Оскар
|4
|0
|Нинкович Милош
|3
|0
|Бриллант Джошуа
|1
|1
|Хендрикс Йоррит
|1
|1
|Расселл Тэйт
|1
|1
|Симмонс Айдан
|1
|1
|Боррьелло Брендон
|2
|0
|Шиклуна Дилан
|2
|0
|Бидлинг Том
|0
|1
|Mark Rudan
|1
|0
|Лоуренс Томас
|1
|0
|Клеур Габриэль
|1
|0
|Пирьес Дилан
|1
|0
|Alexander Badolato
|1
|0
|Бонетиг Алекс
|1
|0
|Marcus Younis
|1
|0
|Барри Натан
|1
|0
Результаты матчей
Перт Глори
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Вестерн Сидней Уондерерс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
11
7
Перт Глори
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Вестерн Сидней Уондерерс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
13
16
Упущенные победы
10
14
Перт Глори
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)
Вестерн Сидней Уондерерс
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
32% (7)
36% (8)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
19
18
Упущенные победы
21
21
Голы по времени матча
Забито
23
14
8 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
2
9%
1
7%
1-15
3
13%
4
29%
16-30
3
13%
3
21%
31-45
3
13%
1
7%
46-60
6
26%
2
14%
61-75
6
26%
3
21%
76-90
Пропущено
21
20
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
10%
2
10%
1-15
3
14%
3
15%
16-30
6
29%
7
35%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
4
19%
7
35%
76-90
Забито
17
18
3 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
0
0%
4
22%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
2
12%
4
22%
31-45
4
24%
4
22%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
7
41%
4
22%
76-90
Пропущено
20
20
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
3
15%
4
20%
1-15
3
15%
2
10%
16-30
4
20%
2
10%
31-45
4
20%
4
20%
46-60
2
10%
4
20%
61-75
4
20%
4
20%
76-90
Забито
40
32
11 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
3 Не забивали 7
2
5%
5
16%
1-15
4
10%
6
19%
16-30
5
13%
7
22%
31-45
7
18%
5
16%
46-60
9
23%
2
6%
61-75
13
33%
7
22%
76-90
Пропущено
41
40
21 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 15
5
12%
6
15%
1-15
6
15%
5
13%
16-30
10
24%
9
23%
31-45
7
17%
4
10%
46-60
5
12%
5
13%
61-75
8
20%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Перт Глори
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Перт Глори - Брисбен Роар 3:2
Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Макартур - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Макартур 3:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 7:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2
Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0
Результаты матчей
Перт Глори
Вестерн Сидней Уондерерс
Точный счет
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:2
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
3:2
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
4:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
0:1
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
9 раз 43%
1
4 раза 19%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
7 раз 32%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
4 раза 18%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Перт Глори
Вестерн Сидней Уондерерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
92
83
56
47
47
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
83
64
56
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
175
147
1012
516
517
120
121
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|15 (3)
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|15 (2)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|14 (1)
|Макартур
|Жермен Валер
|11 (5)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|11 (4)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|9
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5