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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Перт Глори
1:2
Конец матча
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
2' Желтая карточка
Симмонс Айдан
0:1
11' Гол
Боррьелло Брендон
40' Желтая карточка
Лоуренс Томас
1:1
45' Гол
Таггарт Адам
45' Желтая карточка
Боррьелло Брендон
1:2
83' Гол
Брук Лаклан
85' Желтая карточка
Фильо Марсело
90'+8
1
Сэил
Оливер
16
Роулинс
Джошуа
28
Kaelan
Majekodunmi
29
Лахман
Даррил
14
Riley
Warland
7
Цолаковски
Стефан
20
Giordano
Colli
8
Амини
Мустафа
23
Daniel
Bennie
22
Таггарт
Адам
9
David
Williams
III
20
Лоуренс
Томас
31
Симмонс
Айдан
6
Фильо
Марсело
33
Бонетиг
Алекс
19
Клисби
Джек
21
Хендрикс
Йоррит
36
Пристман
Оскар
10
Нинкович
Милош
5
Киттель
Сонни
9
Антонссон
Маркус
26
Боррьелло
Брендон
Перт Глори
Вестерн Сидней Уондерерс

История личных встреч

Перт Глори
Вестерн Сидней Уондерерс

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

35 матчей

40%
22.9%
37.1%
14 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

34.3%
31.4%
34.3%
12 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

31.4%
34.3%
34.3%
11 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

1:2
2:0
1:0
1:0
1:0
1:1
1:0
5:1
3:0
1:3
0:1
2:0
КФ
1:2
1:1
4:3
1:1
1:1
3:1
2:1
2:0
1:1
2:2
2:1
2:2
1:0
КФ
1:1
1:2
3:2
2:1
3:0
0:2
3:1
1:0
1:1
0:1

Голы

Всего голов

32
14

Голов в среднем за матч

1.78
0.82

Среднее время на гол

50
109

Всего голов

25
21

Голов в среднем за матч

1.47
1.17

Среднее время на гол

61
77

Всего голов

57
35

Голов в среднем за матч

1.63
1

Тотал матчей

2.5
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

55
90

Бомбардиры внутри турнира

Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Таггарт Адам 15 0.71
Цолаковски Стефан 6 0.29
David Williams III 4 0.19
Сусняр Александар 2 0.1
Амини Мустафа 2 (2) 0.1
Божанич Оливер 1 0.05
Хелифи Салим 1 0.05
Иванович Люк 1 0.05
Биверс Марк 1 0.05
Карлуччо Джеррод 1 0.05
Роулинс Джошуа 1 0.05
Kaelan Majekodunmi 1 0.05
Joel Anasmo 1 0.05
Giordano Colli 0 0
Кутрумбис Джон 0 0
Jacob Muir 0 0
Daniel Bennie 0 0
Riley Warland 0 0
Остлер Трент 0 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брук Лаклан 8 0.36
Миланович Николас 7 0.32
Антонссон Маркус 5 (1) 0.23
Фильо Марсело 2 0.09
Пирьес Дилан 2 0.09
Юл Валентино 2 0.09
Боррьелло Брендон 1 0.05
Симмонс Айдан 1 0.05
Бриллант Джошуа 1 0.05
Клисби Джек 1 0.05
Расселл Тэйт 1 0.05
Zachary Sapsford 1 0.05
Киттель Сонни 0 0
Хендрикс Йоррит 0 0
Alexander Badolato 0 0
Пристман Оскар 0 0
Клеур Габриэль 0 0
Marcus Younis 0 0

Карточки

Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сусняр Александар 5 1
Цолаковски Стефан 5 0
Кутрумбис Джон 5 0
Giordano Colli 4 0
Alen Stajcic 4 0
Камау Брюс 2 1
Амини Мустафа 3 0
Таггарт Адам 3 0
Карлуччо Джеррод 3 0
Биверс Марк 1 1
Роулинс Джошуа 2 0
Хелифи Салим 1 0
Сэил Оливер 1 0
David Williams III 1 0
Riley Warland 1 0
Иванович Люк 1 0
Остлер Трент 1 0
Cameron Cook 1 0
Jacob Muir 1 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фильо Марсело 6 0
Клисби Джек 4 0
Миланович Николас 4 0
Пристман Оскар 4 0
Нинкович Милош 3 0
Бриллант Джошуа 1 1
Хендрикс Йоррит 1 1
Расселл Тэйт 1 1
Симмонс Айдан 1 1
Боррьелло Брендон 2 0
Шиклуна Дилан 2 0
Бидлинг Том 0 1
Mark Rudan 1 0
Лоуренс Томас 1 0
Клеур Габриэль 1 0
Пирьес Дилан 1 0
Alexander Badolato 1 0
Бонетиг Алекс 1 0
Marcus Younis 1 0
Барри Натан 1 0

Результаты матчей

Перт Глори
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Вестерн Сидней Уондерерс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

11
7
Перт Глори
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Вестерн Сидней Уондерерс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

13
16

Упущенные победы

10
14
Перт Глори
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)
Вестерн Сидней Уондерерс
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
32% (7)
36% (8)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

19
18

Упущенные победы

21
21

Голы по времени матча

Забито

23
14
8 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
2
9%
1
7%
1-15
3
13%
4
29%
16-30
3
13%
3
21%
31-45
3
13%
1
7%
46-60
6
26%
2
14%
61-75
6
26%
3
21%
76-90

Пропущено

21
20
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
10%
2
10%
1-15
3
14%
3
15%
16-30
6
29%
7
35%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
4
19%
7
35%
76-90

Забито

17
18
3 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
0
0%
4
22%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
2
12%
4
22%
31-45
4
24%
4
22%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
7
41%
4
22%
76-90

Пропущено

20
20
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
3
15%
4
20%
1-15
3
15%
2
10%
16-30
4
20%
2
10%
31-45
4
20%
4
20%
46-60
2
10%
4
20%
61-75
4
20%
4
20%
76-90

Забито

40
32
11 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
3 Не забивали 7
2
5%
5
16%
1-15
4
10%
6
19%
16-30
5
13%
7
22%
31-45
7
18%
5
16%
46-60
9
23%
2
6%
61-75
13
33%
7
22%
76-90

Пропущено

41
40
21 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 15
5
12%
6
15%
1-15
6
15%
5
13%
16-30
10
24%
9
23%
31-45
7
17%
4
10%
46-60
5
12%
5
13%
61-75
8
20%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Перт Глори
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Перт Глори - Брисбен Роар 3:2
Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Макартур - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Макартур 3:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 7:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2
Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0

Результаты матчей

Перт Глори
Вестерн Сидней Уондерерс

Точный счет

1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:2
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
3:2
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
4:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
0:1
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
9 раз 43%
1
4 раза 19%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
7 раз 32%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
4 раза 18%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Перт Глори
Вестерн Сидней Уондерерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
2
8
3
1.5
5
6
4
7
2.5
4
7
1
10
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
3
6
4
1.5
5
6
1
9
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
17
5
14
7
1.5
10
12
5
16
2.5
5
17
1
20
3.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 22 12 7 3 35 - 23 43
2.
Централ Кост Маринерс
 21 12 4 5 38 - 22 40
3.
Макартур
 22 9 8 5 39 - 37 35
4.
Мельбурн Виктори
 22 8 11 3 36 - 26 35
5.
ФК Сидней
 21 9 4 8 39 - 34 31
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 22 9 4 9 34 - 38 31
7.
Мельбурн Сити
 21 8 5 8 37 - 33 29
8.
Брисбен Роар
 22 7 5 10 37 - 47 26
9.
Аделаида Юнайтед
 21 6 4 11 36 - 40 22
10.
Перт Глори
 21 5 6 10 38 - 43 21
11.
Ньюкасл Джетс
 22 4 8 10 32 - 42 20
12.
Вестерн Юнайтед
 21 5 4 12 24 - 40 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 10 7 2 1 18 - 10 23
2.
Централ Кост Маринерс
 11 6 2 3 22 - 14 20
3.
Мельбурн Сити
 11 5 4 2 26 - 10 19
4.
Брисбен Роар
 12 5 3 4 24 - 21 18
5.
ФК Сидней
 10 5 2 3 18 - 13 17
6.
Макартур
 12 4 5 3 20 - 22 17
7.
Мельбурн Виктори
 9 4 3 2 15 - 9 15
8.
Перт Глори
 11 4 3 4 23 - 21 15
9.
Аделаида Юнайтед
 12 4 3 5 25 - 25 15
10.
Вестерн Сидней Уондерерс
 11 4 2 5 20 - 18 14
11.
Вестерн Юнайтед
 10 3 2 5 11 - 13 11
12.
Ньюкасл Джетс
 10 2 4 4 13 - 14 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 10 6 2 2 16 - 8 20
2.
Веллингтон Феникс
 12 5 5 2 17 - 13 20
3.
Мельбурн Виктори
 13 4 8 1 21 - 17 20
4.
Макартур
 10 5 3 2 19 - 15 18
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 11 5 2 4 14 - 20 17
6.
ФК Сидней
 11 4 2 5 21 - 21 14
7.
Мельбурн Сити
 10 3 1 6 11 - 23 10
8.
Ньюкасл Джетс
 12 2 4 6 19 - 28 10
9.
Брисбен Роар
 10 2 2 6 13 - 26 8
10.
Вестерн Юнайтед
 11 2 2 7 13 - 27 8
11.
Аделаида Юнайтед
 9 2 1 6 11 - 15 7
12.
Перт Глори
 10 1 3 6 15 - 22 6
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Перт Глори Таггарт Адам 15 (3)
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 15 (2)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 14 (1)
Макартур Жермен Валер 11 (5)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 2 8
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 9
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 6
Перт Глори Сусняр Александар 1 5
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Боррьелло Брендон получил желтую карточку от судьи
  • 47'
    Giordano Colli сделал результативную передачу.
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