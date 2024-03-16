Тур: 30. Стадион: Марио Ригамонти.
Ход матча
45'
45'
53'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
5 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
92
Шитум
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
31 Matteo Ferro
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Основной состав
- Вратарь
-
92 Шитум МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Сала АндреаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виварини Винченцо
История личных встреч
Брешия
Катанзаро
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боррелли Дженнаро
|8 (1)
|0.27
|Мончини Габриэле
|6 (2)
|0.2
|Бьярнасон Биркир
|4
|0.13
|Бизоли Димитри
|2
|0.07
|Яллоу Александр
|2
|0.07
|Бьянки Флавио
|2
|0.07
|Галацци Николас
|1
|0.03
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.03
|Пагера Фабрицио
|1
|0.03
|Адорни Давиде
|1
|0.03
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.03
|Папетти Андреа
|0
|0
|Riccardo Fogliata
|0
|0
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йемелло Пьетро
|11
|0.37
|Бьяши Томмазо
|9
|0.3
|Вандепутте Яри
|7 (1)
|0.23
|Сунас Димитрис
|3
|0.1
|Верна Лука
|3
|0.1
|Амброзино Джузеппе
|2
|0.07
|Доннарумма Альфредо
|2 (1)
|0.07
|Антонини Матиас
|2
|0.07
|Помпетти Марко
|1
|0.03
|Бригенти Николо
|1
|0.03
|Бриньола Энрико
|1
|0.03
|Гион Андреа
|1
|0.03
|Шитум Марио
|0
|0
|Стоппа Маттео
|0
|0
|Кацерис Панос
|0
|0
|Сконьямилло Стефано
|0
|0
|Петриччоне Якопо
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кистана Андреа
|8
|0
|Олзер Джакомо
|6
|1
|Дикманн Лоренцо
|7
|0
|Пагера Фабрицио
|6
|0
|Бизоли Димитри
|6
|0
|Ван Де Лои Томми
|5
|0
|Галацци Николас
|5
|0
|Уар Матье
|3
|1
|Адорни Давиде
|4
|0
|Фарес Мохамед
|4
|0
|Боррелли Дженнаро
|4
|0
|Бертаньоли Массимо
|4
|0
|Бьярнасон Биркир
|3
|0
|Яллоу Александр
|3
|0
|Мончини Габриэле
|2
|0
|Папетти Андреа
|2
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Андреаччи Лоренцо
|1
|0
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|Бьянки Флавио
|1
|0
|Бесаджо Микеле
|1
|0
|Riccardo Fogliata
|1
|0
|Matteo Ferro
|1
|0
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сконьямилло Стефано
|10
|0
|Бригенти Николо
|8
|1
|Вандепутте Яри
|6
|0
|Вероли Давиде
|6
|0
|Шитум Марио
|4
|0
|Сунас Димитрис
|4
|0
|Бьяши Томмазо
|4
|0
|Кацерис Панос
|4
|0
|Оливери Андреа
|2
|1
|Миранда Кевин
|2
|1
|Помпетти Марко
|3
|0
|Стоппа Маттео
|3
|0
|Гион Андреа
|3
|0
|Йемелло Пьетро
|2
|0
|Крайнц Лука
|2
|0
|Верна Лука
|2
|0
|Петриччоне Якопо
|2
|0
|Амброзино Джузеппе
|2
|0
|Д'Андреа Лука
|2
|0
|Фулиньяти Андреа
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Бриньола Энрико
|1
|0
Результаты матчей
Брешия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Катанзаро
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
4
4
Брешия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Катанзаро
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
10
Упущенные победы
12
22
Брешия
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (9)
45% (13)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
48% (14)
28% (8)
Катанзаро
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
45% (13)
34% (10)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
13
16
Упущенные победы
16
26
Голы по времени матча
Забито
15
17
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
3
20%
1
6%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
3
20%
8
47%
31-45
3
20%
3
18%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
3
18%
76-90
Пропущено
15
17
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
4
27%
3
18%
1-15
3
20%
3
18%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
4
27%
4
24%
76-90
Забито
14
26
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 12
18 Не забивали 15
2
14%
6
23%
1-15
2
14%
5
19%
16-30
1
7%
1
4%
31-45
2
14%
7
27%
46-60
3
21%
3
12%
61-75
4
29%
4
15%
76-90
Пропущено
18
24
12 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 12
8
44%
2
8%
1-15
2
11%
6
25%
16-30
2
11%
3
13%
31-45
2
11%
7
29%
29%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
17%
6
25%
76-90
Забито
29
43
12 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 18
9 Не забивали 6
5
17%
7
16%
1-15
3
10%
7
16%
16-30
4
14%
9
21%
31-45
5
17%
10
23%
46-60
5
17%
3
7%
61-75
7
24%
7
16%
76-90
Пропущено
33
41
21 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 23
12
36%
5
12%
1-15
5
15%
9
22%
16-30
4
12%
7
17%
31-45
3
9%
9
22%
46-60
2
6%
1
2%
61-75
7
21%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Парма - Брешия 2:1 Брешия - Палермо 4:2 Асколи - Брешия 1:1 Брешия - Реджана 0:0
Сампдория - Брешия 1:1 Комо - Брешия 1:0 Брешия - Читтаделла 2:0 Кремонезе - Брешия 1:0 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Модена - Брешия 1:2 Брешия - Парма 0:2 Катанзаро - Брешия 2:3 Брешия - Комо 2:0 Реджана - Брешия 1:1 Брешия - Сампдория 3:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Пиза - Брешия 1:1 Брешия - Беллинцона 4:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Палермо - Брешия 1:0
Катанзаро
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Катанзаро - Реджана 0:1 Козенца - Катанзаро 0:2 Катанзаро - Бари 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2
Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Катанзаро - Асколи 3:2 Специя - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Палермо 1:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Катанзаро - Лекко 5:3 Реджана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Брешия 2:3 Асколи - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Пиза 2:0 Палермо - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Козенца 2:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Катанзаро - Модена 1:2 Комо - Катанзаро 1:0 Катанзаро - ФералпиСало 3:0
Результаты матчей
Брешия
Катанзаро
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 33%
1:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
8 раз 28%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 41%
0
9 раз 31%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
2
11 раз 38%
0
7 раз 24%
1
6 раз 21%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Брешия
Катанзаро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
132
410
105
212
411
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
95
411
68
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
209
Больше Меньше
227
821
1613
326
524
128
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|30
|19
|8
|3
|56 - 29
|65
|2.
|30
|17
|6
|7
|56 - 35
|57
|3.
|0:2
|30
|16
|8
|6
|40 - 23
|56
|4.
|2:0
|30
|16
|7
|7
|42 - 32
|55
|5.
|1:0
|30
|15
|6
|9
|47 - 38
|51
|6.
|30
|14
|7
|9
|52 - 41
|49
|7.
|29
|11
|6
|12
|40 - 44
|39
|8.
|2:0
|30
|10
|8
|12
|38 - 39
|38
|9.
|0:1
|30
|9
|11
|10
|32 - 31
|38
|10.
|29
|10
|7
|12
|33 - 38
|37
|11.
|0:2
|30
|9
|10
|11
|35 - 37
|37
|12.
|29
|8
|12
|9
|34 - 39
|36
|13.
|29
|7
|15
|7
|31 - 33
|36
|14.
|0:0
|30
|8
|11
|11
|31 - 32
|35
|15.
|29
|7
|13
|9
|29 - 36
|34
|16.
|29
|6
|12
|11
|28 - 42
|30
|17.
|0:0
|30
|7
|9
|14
|34 - 40
|30
|18.
|29
|6
|10
|13
|28 - 35
|28
|19.
|0:1
|30
|7
|6
|17
|33 - 48
|27
|20.
|29
|5
|6
|18
|27 - 54
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|33 - 20
|33
|2.
|1:0
|15
|9
|6
|0
|27 - 14
|33
|3.
|2:0
|15
|9
|4
|2
|24 - 15
|31
|4.
|1:0
|15
|8
|3
|4
|29 - 21
|27
|5.
|0:2
|15
|7
|5
|3
|20 - 11
|26
|6.
|15
|8
|1
|6
|28 - 21
|25
|7.
|15
|7
|2
|6
|22 - 19
|23
|8.
|14
|5
|7
|2
|16 - 14
|22
|9.
|2:0
|15
|6
|3
|6
|18 - 17
|21
|10.
|0:1
|15
|5
|5
|5
|16 - 15
|20
|11.
|15
|5
|4
|6
|16 - 17
|19
|12.
|15
|5
|3
|7
|19 - 22
|18
|13.
|0:2
|15
|4
|6
|5
|19 - 19
|18
|14.
|0:0
|15
|4
|5
|6
|21 - 19
|17
|15.
|0:0
|16
|3
|7
|6
|14 - 15
|16
|16.
|14
|3
|6
|5
|13 - 13
|15
|17.
|14
|3
|6
|5
|12 - 14
|15
|18.
|14
|2
|9
|3
|14 - 17
|15
|19.
|0:1
|15
|3
|3
|9
|18 - 23
|12
|20.
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|15
|10
|2
|3
|29 - 15
|32
|2.
|0:2
|15
|9
|3
|3
|20 - 12
|30
|3.
|15
|7
|3
|5
|23 - 15
|24
|4.
|2:0
|15
|7
|3
|5
|18 - 17
|24
|5.
|1:0
|15
|7
|3
|5
|18 - 17
|24
|6.
|15
|6
|6
|3
|24 - 20
|24
|7.
|14
|6
|3
|5
|21 - 22
|21
|8.
|15
|5
|6
|4
|17 - 16
|21
|9.
|0:2
|15
|5
|4
|6
|16 - 18
|19
|10.
|0:1
|15
|4
|6
|5
|16 - 16
|18
|11.
|0:0
|15
|4
|6
|5
|10 - 13
|18
|12.
|14
|3
|8
|3
|18 - 22
|17
|13.
|2:0
|15
|4
|5
|6
|20 - 22
|17
|14.
|0:1
|15
|4
|3
|8
|15 - 25
|15
|15.
|15
|3
|6
|6
|16 - 28
|15
|16.
|0:0
|14
|4
|2
|8
|20 - 25
|14
|17.
|14
|3
|5
|6
|11 - 19
|14
|18.
|15
|3
|4
|8
|15 - 22
|13
|19.
|15
|2
|6
|7
|13 - 22
|12
|20.
|15
|2
|5
|8
|13 - 27
|11
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|18 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|12 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 13
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 13
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Бьянко Алессандро
|13