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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Брешия
1:1
Второй тайм: 54'
Катанзаро
0'
45' Желтая карточка
Кистана Андреа
0:1
45' Гол
Бьяши Томмазо
1:1
53' Гол
Боррелли Дженнаро

Ход матча

45'
Кистана Андреа
 
45'
0:1
Бьяши Томмазо
(Петриччоне Якопо)
46'
Олзер Джакомо
Галацци Николас
 
53'
Боррелли Дженнаро
1:1

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
Брешия
Ничья
Катанзаро
7.40
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Все Коэффициенты
30
Michele
Avella
24
Дикманн
Лоренцо
15
Кистана
Андреа
28
Адорни
Давиде
18
Яллоу
Александр
25
Бизоли
Димитри
4
Пагера
Фабрицио
39
Бесаджо
Микеле
23
Галацци
Николас
9
Бьянки
Флавио
29
Боррелли
Дженнаро
1
Фулиньяти
Андреа
92
Шитум
Марио
23
Бригенти
Николо
4
Антонини
Матиас
72
Вероли
Давиде
7
Д'Андреа
Лука
10
Петриччоне
Якопо
8
Верна
Лука
27
Вандепутте
Яри
9
Йемелло
Пьетро
28
Бьяши
Томмазо
Брешия
4-3-2-1
Катанзаро
4-4-2

История личных встреч

Брешия
Катанзаро

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

СB
2:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боррелли Дженнаро 8 (1) 0.27
Мончини Габриэле 6 (2) 0.2
Бьярнасон Биркир 4 0.13
Бизоли Димитри 2 0.07
Яллоу Александр 2 0.07
Бьянки Флавио 2 0.07
Галацци Николас 1 0.03
Дикманн Лоренцо 1 0.03
Пагера Фабрицио 1 0.03
Адорни Давиде 1 0.03
Бертаньоли Массимо 1 0.03
Папетти Андреа 0 0
Riccardo Fogliata 0 0
Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йемелло Пьетро 11 0.37
Бьяши Томмазо 9 0.3
Вандепутте Яри 7 (1) 0.23
Сунас Димитрис 3 0.1
Верна Лука 3 0.1
Амброзино Джузеппе 2 0.07
Доннарумма Альфредо 2 (1) 0.07
Антонини Матиас 2 0.07
Помпетти Марко 1 0.03
Бригенти Николо 1 0.03
Бриньола Энрико 1 0.03
Гион Андреа 1 0.03
Шитум Марио 0 0
Стоппа Маттео 0 0
Кацерис Панос 0 0
Сконьямилло Стефано 0 0
Петриччоне Якопо 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кистана Андреа 8 0
Олзер Джакомо 6 1
Дикманн Лоренцо 7 0
Пагера Фабрицио 6 0
Бизоли Димитри 6 0
Ван Де Лои Томми 5 0
Галацци Николас 5 0
Уар Матье 3 1
Адорни Давиде 4 0
Фарес Мохамед 4 0
Боррелли Дженнаро 4 0
Бертаньоли Массимо 4 0
Бьярнасон Биркир 3 0
Яллоу Александр 3 0
Мончини Габриэле 2 0
Папетти Андреа 2 0
Леццерини Лука 1 0
Андреаччи Лоренцо 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0
Бьянки Флавио 1 0
Бесаджо Микеле 1 0
Riccardo Fogliata 1 0
Matteo Ferro 1 0
Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сконьямилло Стефано 10 0
Бригенти Николо 8 1
Вандепутте Яри 6 0
Вероли Давиде 6 0
Шитум Марио 4 0
Сунас Димитрис 4 0
Бьяши Томмазо 4 0
Кацерис Панос 4 0
Оливери Андреа 2 1
Миранда Кевин 2 1
Помпетти Марко 3 0
Стоппа Маттео 3 0
Гион Андреа 3 0
Йемелло Пьетро 2 0
Крайнц Лука 2 0
Верна Лука 2 0
Петриччоне Якопо 2 0
Амброзино Джузеппе 2 0
Д'Андреа Лука 2 0
Фулиньяти Андреа 1 0
Понтиссо Симоне 1 0
Бриньола Энрико 1 0

Результаты матчей

Брешия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Катанзаро
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

4
4
Брешия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Катанзаро
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
10

Упущенные победы

12
22
Брешия
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (9)
45% (13)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
48% (14)
28% (8)
Катанзаро
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
45% (13)
34% (10)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

13
16

Упущенные победы

16
26

Голы по времени матча

Забито

15
17
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
3
20%
1
6%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
3
20%
8
47%
31-45
3
20%
3
18%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
3
18%
76-90

Пропущено

15
17
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
4
27%
3
18%
1-15
3
20%
3
18%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
4
27%
4
24%
76-90

Забито

14
26
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 12
18 Не забивали 15
2
14%
6
23%
1-15
2
14%
5
19%
16-30
1
7%
1
4%
31-45
2
14%
7
27%
46-60
3
21%
3
12%
61-75
4
29%
4
15%
76-90

Пропущено

18
24
12 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 12
8
44%
2
8%
1-15
2
11%
6
25%
16-30
2
11%
3
13%
31-45
2
11%
7
29%
29%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
17%
6
25%
76-90

Забито

29
43
12 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 18
9 Не забивали 6
5
17%
7
16%
1-15
3
10%
7
16%
16-30
4
14%
9
21%
31-45
5
17%
10
23%
46-60
5
17%
3
7%
61-75
7
24%
7
16%
76-90

Пропущено

33
41
21 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 23
12
36%
5
12%
1-15
5
15%
9
22%
16-30
4
12%
7
17%
31-45
3
9%
9
22%
46-60
2
6%
1
2%
61-75
7
21%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Парма - Брешия 2:1 Брешия - Палермо 4:2 Асколи - Брешия 1:1 Брешия - Реджана 0:0
Сампдория - Брешия 1:1 Комо - Брешия 1:0 Брешия - Читтаделла 2:0 Кремонезе - Брешия 1:0 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Модена - Брешия 1:2 Брешия - Парма 0:2 Катанзаро - Брешия 2:3 Брешия - Комо 2:0 Реджана - Брешия 1:1 Брешия - Сампдория 3:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Пиза - Брешия 1:1 Брешия - Беллинцона 4:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Палермо - Брешия 1:0
Катанзаро
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Катанзаро - Реджана 0:1 Козенца - Катанзаро 0:2 Катанзаро - Бари 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2
Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Катанзаро - Асколи 3:2 Специя - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Палермо 1:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Катанзаро - Лекко 5:3 Реджана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Брешия 2:3 Асколи - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Пиза 2:0 Палермо - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Козенца 2:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Катанзаро - Модена 1:2 Комо - Катанзаро 1:0 Катанзаро - ФералпиСало 3:0

Результаты матчей

Брешия
Катанзаро

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 33%
1:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
8 раз 28%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 41%
0
9 раз 31%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
2
11 раз 38%
0
7 раз 24%
1
6 раз 21%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Брешия
Катанзаро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
13
2
4
10
1.5
10
5
2
12
2.5
4
11
1
13
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
5
4
11
1.5
6
8
1
14
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
9
0.5
Больше Меньше
22
7
8
21
1.5
16
13
3
26
2.5
5
24
1
28
3.5
2
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 1:0 30 19 8 3 56 - 29 65
2.
Венеция
 30 17 6 7 56 - 35 57
3.
Кремонезе
 0:2 30 16 8 6 40 - 23 56
4.
Комо
 2:0 30 16 7 7 42 - 32 55
5.
Катанзаро
 1:0 30 15 6 9 47 - 38 51
6.
Палермо
 30 14 7 9 52 - 41 49
7.
Сампдория
 29 11 6 12 40 - 44 39
8.
Зюйдтироль
 2:0 30 10 8 12 38 - 39 38
9.
Брешия
 0:1 30 9 11 10 32 - 31 38
10.
Читтаделла
 29 10 7 12 33 - 38 37
11.
Пиза
 0:2 30 9 10 11 35 - 37 37
12.
Модена
 29 8 12 9 34 - 39 36
13.
Реджана
 29 7 15 7 31 - 33 36
14.
Козенца
 0:0 30 8 11 11 31 - 32 35
15.
Бари
 29 7 13 9 29 - 36 34
16.
Специя
 29 6 12 11 28 - 42 30
17.
Тернана
 0:0 30 7 9 14 34 - 40 30
18.
Асколи
 29 6 10 13 28 - 35 28
19.
ФералпиСало
 0:1 30 7 6 17 33 - 48 27
20.
Лекко
 29 5 6 18 27 - 54 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 15 10 3 2 33 - 20 33
2.
Парма
 1:0 15 9 6 0 27 - 14 33
3.
Комо
 2:0 15 9 4 2 24 - 15 31
4.
Катанзаро
 1:0 15 8 3 4 29 - 21 27
5.
Кремонезе
 0:2 15 7 5 3 20 - 11 26
6.
Палермо
 15 8 1 6 28 - 21 25
7.
Читтаделла
 15 7 2 6 22 - 19 23
8.
Бари
 14 5 7 2 16 - 14 22
9.
Зюйдтироль
 2:0 15 6 3 6 18 - 17 21
10.
Брешия
 0:1 15 5 5 5 16 - 15 20
11.
Модена
 15 5 4 6 16 - 17 19
12.
Сампдория
 15 5 3 7 19 - 22 18
13.
Пиза
 0:2 15 4 6 5 19 - 19 18
14.
Козенца
 0:0 15 4 5 6 21 - 19 17
15.
Тернана
 0:0 16 3 7 6 14 - 15 16
16.
Асколи
 14 3 6 5 13 - 13 15
17.
Специя
 14 3 6 5 12 - 14 15
18.
Реджана
 14 2 9 3 14 - 17 15
19.
ФералпиСало
 0:1 15 3 3 9 18 - 23 12
20.
Лекко
 14 3 1 10 14 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 1:0 15 10 2 3 29 - 15 32
2.
Кремонезе
 0:2 15 9 3 3 20 - 12 30
3.
Венеция
 15 7 3 5 23 - 15 24
4.
Комо
 2:0 15 7 3 5 18 - 17 24
5.
Катанзаро
 1:0 15 7 3 5 18 - 17 24
6.
Палермо
 15 6 6 3 24 - 20 24
7.
Сампдория
 14 6 3 5 21 - 22 21
8.
Реджана
 15 5 6 4 17 - 16 21
9.
Пиза
 0:2 15 5 4 6 16 - 18 19
10.
Брешия
 0:1 15 4 6 5 16 - 16 18
11.
Козенца
 0:0 15 4 6 5 10 - 13 18
12.
Модена
 14 3 8 3 18 - 22 17
13.
Зюйдтироль
 2:0 15 4 5 6 20 - 22 17
14.
ФералпиСало
 0:1 15 4 3 8 15 - 25 15
15.
Специя
 15 3 6 6 16 - 28 15
16.
Тернана
 0:0 14 4 2 8 20 - 25 14
17.
Читтаделла
 14 3 5 6 11 - 19 14
18.
Асколи
 15 3 4 8 15 - 22 13
19.
Бари
 15 2 6 7 13 - 22 12
20.
Лекко
 15 2 5 8 13 - 27 11
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 18 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Палермо Брунори Маттео 12 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 13
Читтаделла Бранка Симоне 1 13
Козенца Вентури Майкл 1 13
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Бьянко Алессандро 13
Весь список
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Брешия
Ничья
Катанзаро
7.40
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3.72
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3.08
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Где смотреть матч Брешия 1:1 Катанзаро онлайн

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Брешия
Катанзаро
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