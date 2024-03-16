Тур: 30. Стадион: Марио Ригамонти.
0'
45' Желтая карточкаКистана Андреа
0:1
45' ГолБьяши Томмазо
1:1
52' ГолБоррелли Дженнаро
63' Желтая карточкаПагера Фабрицио
72' Желтая карточкаПетриччоне Якопо
76' Желтая карточкаБригенти Николо
90'+4
Ход матча
45'
45'
52'
63'
72'
76'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 6
-
9 Угловые 6
-
1 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
428 Количество передач 440
-
50 Владение мячом, % 50
92
Шитум
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
31 Matteo Ferro
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Основной состав
- Вратарь
-
92 Шитум МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Сала АндреаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виварини Винченцо
История личных встреч
Брешия
Катанзаро
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боррелли Дженнаро
|9 (1)
|0.3
|Мончини Габриэле
|6 (2)
|0.2
|Бьярнасон Биркир
|4
|0.13
|Бизоли Димитри
|2
|0.07
|Яллоу Александр
|2
|0.07
|Бьянки Флавио
|2
|0.07
|Галацци Николас
|1
|0.03
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.03
|Пагера Фабрицио
|1
|0.03
|Адорни Давиде
|1
|0.03
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.03
|Папетти Андреа
|0
|0
|Riccardo Fogliata
|0
|0
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йемелло Пьетро
|11
|0.37
|Бьяши Томмазо
|9
|0.3
|Вандепутте Яри
|7 (1)
|0.23
|Сунас Димитрис
|3
|0.1
|Верна Лука
|3
|0.1
|Амброзино Джузеппе
|2
|0.07
|Доннарумма Альфредо
|2 (1)
|0.07
|Антонини Матиас
|2
|0.07
|Помпетти Марко
|1
|0.03
|Бригенти Николо
|1
|0.03
|Бриньола Энрико
|1
|0.03
|Гион Андреа
|1
|0.03
|Шитум Марио
|0
|0
|Стоппа Маттео
|0
|0
|Кацерис Панос
|0
|0
|Сконьямилло Стефано
|0
|0
|Петриччоне Якопо
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кистана Андреа
|8
|0
|Олзер Джакомо
|6
|1
|Пагера Фабрицио
|7
|0
|Дикманн Лоренцо
|7
|0
|Бизоли Димитри
|6
|0
|Ван Де Лои Томми
|5
|0
|Галацци Николас
|5
|0
|Уар Матье
|3
|1
|Адорни Давиде
|4
|0
|Фарес Мохамед
|4
|0
|Боррелли Дженнаро
|4
|0
|Бертаньоли Массимо
|4
|0
|Бьярнасон Биркир
|3
|0
|Яллоу Александр
|3
|0
|Мончини Габриэле
|2
|0
|Папетти Андреа
|2
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Андреаччи Лоренцо
|1
|0
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|Бьянки Флавио
|1
|0
|Бесаджо Микеле
|1
|0
|Riccardo Fogliata
|1
|0
|Matteo Ferro
|1
|0
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бригенти Николо
|9
|1
|Сконьямилло Стефано
|10
|0
|Вандепутте Яри
|6
|0
|Вероли Давиде
|6
|0
|Шитум Марио
|4
|0
|Сунас Димитрис
|4
|0
|Бьяши Томмазо
|4
|0
|Кацерис Панос
|4
|0
|Оливери Андреа
|2
|1
|Миранда Кевин
|2
|1
|Петриччоне Якопо
|3
|0
|Помпетти Марко
|3
|0
|Стоппа Маттео
|3
|0
|Гион Андреа
|3
|0
|Йемелло Пьетро
|2
|0
|Крайнц Лука
|2
|0
|Верна Лука
|2
|0
|Амброзино Джузеппе
|2
|0
|Д'Андреа Лука
|2
|0
|Фулиньяти Андреа
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Бриньола Энрико
|1
|0
Результаты матчей
Брешия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Катанзаро
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
5
5
Брешия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Катанзаро
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
10
Упущенные победы
12
22
Брешия
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
47% (14)
27% (8)
Катанзаро
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
43% (13)
37% (11)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
13
16
Упущенные победы
17
27
Голы по времени матча
Забито
16
18
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
20 Не забивали 20
3
19%
1
6%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
3
19%
9
50%
31-45
4
25%
3
17%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
3
17%
76-90
Пропущено
16
18
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
4
25%
3
17%
1-15
3
19%
3
17%
16-30
3
19%
4
22%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
4
25%
4
22%
76-90
Забито
14
26
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 12
19 Не забивали 16
2
14%
6
23%
1-15
2
14%
5
19%
16-30
1
7%
1
4%
31-45
2
14%
7
27%
46-60
3
21%
3
12%
61-75
4
29%
4
15%
76-90
Пропущено
18
24
12 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 12
8
44%
2
8%
1-15
2
11%
6
25%
16-30
2
11%
3
13%
31-45
2
11%
7
29%
29%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
17%
6
25%
76-90
Забито
30
44
12 В 1-м тайме 24
18 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 19
9 Не забивали 6
5
17%
7
16%
1-15
3
10%
7
16%
16-30
4
13%
10
23%
31-45
6
20%
10
23%
46-60
5
17%
3
7%
61-75
7
23%
7
16%
76-90
Пропущено
34
42
22 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 21
18 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 24
12
35%
5
12%
1-15
5
15%
9
21%
16-30
5
15%
7
17%
31-45
3
9%
10
24%
46-60
2
6%
1
2%
61-75
7
21%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Парма - Брешия 2:1 Брешия - Палермо 4:2 Асколи - Брешия 1:1 Брешия - Реджана 0:0
Сампдория - Брешия 1:1 Комо - Брешия 1:0 Брешия - Читтаделла 2:0 Кремонезе - Брешия 1:0 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Модена - Брешия 1:2 Брешия - Парма 0:2 Катанзаро - Брешия 2:3 Брешия - Комо 2:0 Реджана - Брешия 1:1 Брешия - Сампдория 3:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Пиза - Брешия 1:1 Брешия - Беллинцона 4:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Палермо - Брешия 1:0
Катанзаро
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Катанзаро - Реджана 0:1 Козенца - Катанзаро 0:2 Катанзаро - Бари 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2
Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Катанзаро - Асколи 3:2 Специя - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Палермо 1:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Катанзаро - Лекко 5:3 Реджана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Брешия 2:3 Асколи - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Пиза 2:0 Палермо - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Козенца 2:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Катанзаро - Модена 1:2 Комо - Катанзаро 1:0 Катанзаро - ФералпиСало 3:0
Результаты матчей
Брешия
Катанзаро
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 33%
1:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
9 раз 30%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 43%
0
9 раз 30%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
2
11 раз 37%
0
7 раз 23%
1
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Брешия
Катанзаро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
132
411
105
213
411
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
105
411
69
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
219
Больше Меньше
237
822
1614
327
525
129
228
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|19
|8
|3
|57 - 30
|65
|2.
|30
|17
|6
|7
|56 - 35
|57
|3.
|30
|16
|8
|6
|40 - 24
|56
|4.
|30
|16
|7
|7
|43 - 33
|55
|5.
|30
|14
|7
|9
|52 - 41
|49
|6.
|30
|14
|7
|9
|47 - 39
|49
|7.
|1:0
|30
|11
|7
|12
|34 - 38
|40
|8.
|0:0
|30
|11
|7
|12
|40 - 44
|40
|9.
|30
|9
|12
|9
|33 - 31
|39
|10.
|30
|10
|8
|12
|39 - 39
|38
|11.
|30
|9
|10
|11
|36 - 38
|37
|12.
|0:0
|30
|7
|16
|7
|31 - 33
|37
|13.
|0:1
|30
|8
|12
|10
|34 - 40
|36
|14.
|0:0
|30
|7
|14
|9
|29 - 36
|35
|15.
|30
|8
|10
|12
|31 - 33
|34
|16.
|30
|8
|8
|14
|35 - 40
|32
|17.
|0:0
|30
|6
|13
|11
|28 - 42
|31
|18.
|29
|6
|10
|13
|28 - 35
|28
|19.
|30
|7
|6
|17
|34 - 49
|27
|20.
|29
|5
|6
|18
|27 - 54
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|33 - 20
|33
|2.
|15
|9
|6
|0
|27 - 14
|33
|3.
|15
|9
|4
|2
|25 - 16
|31
|4.
|15
|8
|3
|4
|29 - 21
|27
|5.
|15
|7
|5
|3
|20 - 11
|26
|6.
|1:0
|16
|8
|2
|6
|23 - 19
|26
|7.
|15
|8
|1
|6
|28 - 21
|25
|8.
|0:0
|15
|5
|8
|2
|16 - 14
|23
|9.
|15
|6
|3
|6
|19 - 17
|21
|10.
|15
|5
|6
|4
|17 - 15
|21
|11.
|0:1
|15
|5
|4
|6
|16 - 17
|19
|12.
|0:0
|15
|5
|3
|7
|19 - 22
|18
|13.
|15
|4
|6
|5
|19 - 19
|18
|14.
|16
|4
|6
|6
|15 - 15
|18
|15.
|15
|4
|5
|6
|21 - 19
|17
|16.
|0:0
|15
|2
|10
|3
|14 - 17
|16
|17.
|14
|3
|6
|5
|13 - 13
|15
|18.
|0:0
|14
|3
|6
|5
|12 - 14
|15
|19.
|15
|3
|3
|9
|19 - 24
|12
|20.
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|2
|3
|30 - 16
|32
|2.
|15
|9
|3
|3
|20 - 13
|30
|3.
|15
|7
|3
|5
|23 - 15
|24
|4.
|15
|7
|3
|5
|18 - 17
|24
|5.
|15
|6
|6
|3
|24 - 20
|24
|6.
|15
|6
|4
|5
|18 - 18
|22
|7.
|0:0
|15
|6
|4
|5
|21 - 22
|22
|8.
|0:0
|15
|5
|6
|4
|17 - 16
|21
|9.
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|10.
|15
|4
|6
|5
|16 - 16
|18
|11.
|15
|4
|5
|6
|20 - 22
|17
|12.
|15
|4
|5
|6
|10 - 14
|17
|13.
|0:1
|15
|3
|8
|4
|18 - 23
|17
|14.
|0:0
|16
|3
|7
|6
|16 - 28
|16
|15.
|15
|4
|3
|8
|15 - 25
|15
|16.
|14
|4
|2
|8
|20 - 25
|14
|17.
|1:0
|14
|3
|5
|6
|11 - 19
|14
|18.
|15
|3
|4
|8
|15 - 22
|13
|19.
|0:0
|15
|2
|6
|7
|13 - 22
|12
|20.
|15
|2
|5
|8
|13 - 27
|11
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|18 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|12 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 14
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 13
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Бьянко Алессандро
|13