Тур: 3.
Позже
История личных встреч
Иран
Туркменистан
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Иран
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Резаэян Рамин
|2
|1
|Азмун Сердар
|2
|1
|Тареми Мехди
|2
|1
Туркменистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мингазов Руслан
|2
|1
|Дурдыев Мейлис
|1
|0.5
Карточки
Иран
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канаани Хоссейн
|1
|0
|Карими Али II
|1
|0
|Халилзаде Шоджа
|1
|0
Туркменистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бешимов Абди
|2
|0
|Тиркишов Шаназар
|1
|0
|Чариев Теймур
|1
|0
Результаты матчей
Иран
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Туркменистан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Иран
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Туркменистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
0
Иран
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Туркменистан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
3
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Иран
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Иран - Катар 2:3 Иран - Япония 2:1 Иран - Сирия 1:1 Иран - ОАЭ 2:1
Гонконг - Иран 0:1 Иран - Палестина 4:1 Индонезия - Иран 0:5 Иран - Буркина-Фасо 2:1 Узбекистан - Иран 2:2 Иран - Гонконг 4:0 Катар - Иран 0:4 Иордания - Иран 1:3 Иран - Ангола 4:0 Болгария - Иран 0:1 Узбекистан - Иран 0:1 Кыргызстан - Иран 1:5 Иран - Афганистан 6:1 Иран - Кения 2:1 Иран - РОССИЯ 1:1 Иран - США 0:1
Туркменистан
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Казахстан - Туркменистан 2:0 Гонконг - Туркменистан 2:2 Туркменистан - Узбекистан 1:3 Бахрейн - Туркменистан 1:1
Индонезия - Туркменистан 2:0 Туркменистан - Оман 0:2 Туркменистан - Узбекистан 0:2 Таджикистан - Туркменистан 1:1 Малайзия - Туркменистан 1:0 Бахрейн - Туркменистан 1:0 Бангладеш - Туркменистан 1:2 Туркменистан - Малайзия 1:3 Таиланд - Туркменистан 1:0 Туркменистан - Ливан 3:2 Южная Корея - Туркменистан 5:0 Туркменистан - Шри-Ланка 2:0 Туркменистан - КНДР 3:1 Кувейт - Туркменистан 1:1 Ливан - Туркменистан 2:1 Туркменистан - Южная Корея 0:2
Результаты матчей
Иран
Туркменистан
Точный счет
4:0
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Иран
Туркменистан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|4.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в третий квалификационный этап чемпионата мира
- — Выход в третий круг Кубка Азии
|Япония
|Уэда Аясэ
|5
|Катар
|Али Алмоез
|5
|Саудовская Аравия
|Аль-Шехри Салех
|4
|Австралия
|Макларен Джейми
|3
|КНДР
|Чон Иль Гван
|3
|Кувейт
|Аль-Харби Фейсал
|1 1
|Афганистан
|Атаи Фарзад
|1 1
|Бангладеш
|Рана Сохель Мохамед
|1 1
|Бангладеш
|Рана Сохель
|2
|Кыргызстан
|Абдурахманов Одилжон
|2
Прогнозы на матч Иран - Туркменистан
Исход игры
Иран
98.1% (53)
Ничья
0% (0)
Туркменистан
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
42% (21)
Меньше
58% (29)
Обе команды забьют
Да
34% (17)
Нет
66% (33)
Популярный счёт
2:0 Иран
48.1% (26)
2:1 Иран
29.6% (16)
3:0 Иран
7.4% (4)
1:0 Иран
5.6% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!