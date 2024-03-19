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Тур: 3.
Иран
FIFA #20
 
Позже
Туркменистан
FIFA #141
Прогнозы 53
Иран 98.1% (52)
X 0% (0)
Туркменистан 1.9% (1)
Все прогнозы

История личных встреч

Иран
Туркменистан

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЧМ2АК2Р
3:1
ЧМ2АК2Р
1:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Иран
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Резаэян Рамин 2 1
Азмун Сердар 2 1
Тареми Мехди 2 1
Туркменистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мингазов Руслан 2 1
Дурдыев Мейлис 1 0.5

Карточки

Иран
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канаани Хоссейн 1 0
Карими Али II 1 0
Халилзаде Шоджа 1 0
Туркменистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бешимов Абди 2 0
Тиркишов Шаназар 1 0
Чариев Теймур 1 0

Результаты матчей

Иран
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Туркменистан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Иран
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Туркменистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
0
Иран
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Туркменистан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
3
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Иран
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Иран - Катар 2:3 Иран - Япония 2:1 Иран - Сирия 1:1 Иран - ОАЭ 2:1
Гонконг - Иран 0:1 Иран - Палестина 4:1 Индонезия - Иран 0:5 Иран - Буркина-Фасо 2:1 Узбекистан - Иран 2:2 Иран - Гонконг 4:0 Катар - Иран 0:4 Иордания - Иран 1:3 Иран - Ангола 4:0 Болгария - Иран 0:1 Узбекистан - Иран 0:1 Кыргызстан - Иран 1:5 Иран - Афганистан 6:1 Иран - Кения 2:1 Иран - РОССИЯ 1:1 Иран - США 0:1
Туркменистан
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Казахстан - Туркменистан 2:0 Гонконг - Туркменистан 2:2 Туркменистан - Узбекистан 1:3 Бахрейн - Туркменистан 1:1
Индонезия - Туркменистан 2:0 Туркменистан - Оман 0:2 Туркменистан - Узбекистан 0:2 Таджикистан - Туркменистан 1:1 Малайзия - Туркменистан 1:0 Бахрейн - Туркменистан 1:0 Бангладеш - Туркменистан 1:2 Туркменистан - Малайзия 1:3 Таиланд - Туркменистан 1:0 Туркменистан - Ливан 3:2 Южная Корея - Туркменистан 5:0 Туркменистан - Шри-Ланка 2:0 Туркменистан - КНДР 3:1 Кувейт - Туркменистан 1:1 Ливан - Туркменистан 2:1 Туркменистан - Южная Корея 0:2

Результаты матчей

Иран
Туркменистан

Точный счет

4:0
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Иран
Туркменистан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
2.
Узбекистан
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
Туркменистан
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
4.
Гонконг
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Гонконг
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Узбекистан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Туркменистан
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Узбекистан
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Туркменистан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Иран
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Гонконг
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в третий квалификационный этап чемпионата мира
  • — Выход в третий круг Кубка Азии

Топ бомбардиров
Япония Уэда Аясэ 5
Катар Али Алмоез 5
Саудовская Аравия Аль-Шехри Салех 4
Австралия Макларен Джейми 3
КНДР Чон Иль Гван 3
Весь список

Топ нарушителей
Кувейт Аль-Харби Фейсал 1 1
Афганистан Атаи Фарзад 1 1
Бангладеш Рана Сохель Мохамед 1 1
Бангладеш Рана Сохель 2
Кыргызстан Абдурахманов Одилжон 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Иран - Туркменистан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 марта 2024, осталось 2 дня 10 часов 45 минут.



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  • 29 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 53
    Иран 98.1% (52)
    X 0% (0)
    Туркменистан 1.9% (1)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Иран - Туркменистан

    Исход игры
    Иран
    98.1% (53)
    Ничья
    0% (0)
    Туркменистан
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    42% (21)
    Меньше
    58% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    34% (17)
    Нет
    66% (33)
    Популярный счёт
    2:0 Иран
    48.1% (26)
    2:1 Иран
    29.6% (16)
    3:0 Иран
    7.4% (4)
    1:0 Иран
    5.6% (3)
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    Иран
    Туркменистан
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