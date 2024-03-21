Первый тайм

16' Абдулхамид справа прорвался к воротам и пробил мимо Ятимова, но на пути мяча оказался Ханонов. Попадание мяча в руку вызвало бурю эмоций, но к назначению пенальти не привело.

14' Хозяева постепенно начинают обозначать своё преимущество в центре поля. Их атаки выглядят более нацеленными.

13' Аль-Шехри попытался заработать пенальти, но в его стыке с Панджшанбе арбитр нарушения правил не усмотрел. Долгое лежание на газоне Салеху не помогло.

12' Али-Булаихи после подачи от углового флага головой пробил по центру ворот. Ятимов оказался не у дел но ворота спас Мабатшоев.

11' Подача Абдулхамида справа получилась слабой, и Аль-Шехри эту передачу в удар преобразовать не смог.

10' Таджики закрутили "карусель" у чужой штрафной площади. Соперников они подзапутали, а вот на ударную позицию выйти никто не смог.