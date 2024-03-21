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Тур: 3.
Саудовская Аравия
FIFA #53
0:0
Первый тайм: 16'
Таджикистан
FIFA #99
0'
Прогнозы 315
Саудовская Аравия 45.1% (142)
X 8.9% (28)
Таджикистан 46% (145)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Саудовская Аравия
Ничья
Таджикистан
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21
Аль-Овайс
Мохаммед
3
Аль-Салули
Оун
5
Аль-Булаихи
Али
4
Алавжами
Али
7
Мухтар
Али
12
Абдулхамид
Сауд
23
Канно
Мохамед
10
Аль-Давсари
Салем
15
Аль-Давсари
Нассер
11
Аль-Шехри
Салех
18
Гариб
Абдуррахман
1
Ятимов
Рустам
5
Сафаров
Манучехр
6
Ханонов
Вахдат
2
Джурабаев
Зоир
19
Назаров
Ахтам
13
Камолов
Амадони
7
Умарбаев
Парвизджон
17
Панджшанбе
Эхсони
15
Мабатшоев
Шервони
22
Самиев
Шахром
10
Джалилов
Алишер
Саудовская Аравия
3-1-4-2
Таджикистан
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Саудовская Аравия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Шехри Салех 4 (1) 1.33
Гариб Абдуррахман 1 0.33
Хади Радиф Абдулла 1 0.33
Таджикистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самиев Шахром 2 0.67
Камолов Амадони 2 0.67
Умарбаев Парвизджон 1 0.33
Панджшанбе Эхсони 1 0.33
Соиров Рустам 1 0.33

Карточки

Саудовская Аравия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Булаихи Али 1 0
Хади Радиф Абдулла 1 0
Таджикистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Умарбаев Парвизджон 1 0
Джурабаев Амирбек 1 0
Сафаров Манучехр 1 0

Результаты матчей

Саудовская Аравия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Таджикистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Саудовская Аравия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Таджикистан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Саудовская Аравия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Таджикистан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
33%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Саудовская Аравия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Саудовская Аравия - Южная Корея 1:1 Саудовская Аравия - Таиланд 0:0 Кыргызстан - Саудовская Аравия 0:2 Саудовская Аравия - Оман 2:1
Саудовская Аравия - Гонконг 2:0 Саудовская Аравия - Палестина 0:0 Саудовская Аравия - Ливан 1:0 Иордания - Саудовская Аравия 0:2 Саудовская Аравия - Пакистан 4:0 Саудовская Аравия - Мали 1:3 Саудовская Аравия - Нигерия 2:2 Южная Корея - Саудовская Аравия 1:0 Саудовская Аравия - Коста-Рика 1:3 Саудовская Аравия - Боливия 1:2 Саудовская Аравия - Венесуэла 1:2 Саудовская Аравия - Оман 1:2 Саудовская Аравия - Ирак 0:2 Йемен - Саудовская Аравия 0:2 Саудовская Аравия - Мексика 1:2 Польша - Саудовская Аравия 2:0
Таджикистан
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Таджикистан - Иордания 0:1 Таджикистан - ОАЭ 1:1 Таджикистан - Ливан 2:1 Таджикистан - Катар 0:1
Китай - Таджикистан 0:0 Таджикистан - Гонконг 2:1 Пакистан - Таджикистан 1:6 Таджикистан - Иордания 1:1 Малайзия - Таджикистан 0:2 Сингапур - Таджикистан 0:2 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Оман - Таджикистан 1:1 Таджикистан - Туркменистан 1:1 Кувейт - Таджикистан 2:1 Таджикистан - РОССИЯ 0:0 Малайзия - Таджикистан 0:0 Тринидад и Тобаго - Таджикистан 1:2 Кыргызстан - Таджикистан 0:0 Сингапур - Таджикистан 0:1 Таджикистан - Мьянма 4:0

Результаты матчей

Саудовская Аравия
Таджикистан

Точный счет

4:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:6
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
6
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Саудовская Аравия
Таджикистан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5
1
1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Саудовская Аравия
 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
2.
Таджикистан
 0:0 Заявка 3 1 2 0 7 - 2 5
3.
Иордания
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
4.
Пакистан
 Заявка 3 0 0 3 1 - 13 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Саудовская Аравия
 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
2.
Таджикистан
 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Иордания
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Пакистан
 Заявка 2 0 0 2 1 - 9 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Таджикистан
 0:0 Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
2.
Иордания
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Саудовская Аравия
 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Пакистан
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в третий квалификационный этап чемпионата мира
  • — Выход в третий круг Кубка Азии

Топ бомбардиров
Япония Уэда Аясэ 5
Катар Али Алмоез 5
Южная Корея Хын Мин Сон 4
Саудовская Аравия Аль-Шехри Салех 4
Китай Лэй У 3
Весь список

Топ нарушителей
Сингапур Шахиран Нур 3
Кувейт Аль-Харби Фейсал 1 1
Афганистан Атаи Фарзад 1 1
Бангладеш Рана Сохель Мохамед 1 1
Кыргызстан Said Datsiev 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    16'
    Абдулхамид справа прорвался к воротам и пробил мимо Ятимова, но на пути мяча оказался Ханонов. Попадание мяча в руку вызвало бурю эмоций, но к назначению пенальти не привело.
  • 14'
    Хозяева постепенно начинают обозначать своё преимущество в центре поля. Их атаки выглядят более нацеленными.
  • Травма, повреждение
    13'
    Аль-Шехри попытался заработать пенальти, но в его стыке с Панджшанбе арбитр нарушения правил не усмотрел. Долгое лежание на газоне Салеху не помогло.
  • Угловой
    12'
    Али-Булаихи после подачи от углового флага головой пробил по центру ворот. Ятимов оказался не у дел но ворота спас Мабатшоев.
  • 11'
    Подача Абдулхамида справа получилась слабой, и Аль-Шехри эту передачу в удар преобразовать не смог.
  • 10'
    Таджики закрутили "карусель" у чужой штрафной площади. Соперников они подзапутали, а вот на ударную позицию выйти никто не смог.
  • 8'
    Ханонов метров с сорока пяти решил пробить по воротам. Мяч полетел выше цели.
  • Фол, нарушение
    7'
    Мабатшоев в чужой вратарской площади помешал Аль-Овайсу забрать мяч в руки. Свисток арбитра остановил встречу.
  • Фол, нарушение
    6'
    Нассер Аль-Давсари у центрального круга сбил Умарбаева.
  • 5'
    Салем Аль-Давсари сделал заброс направо в штрафную площадь на Абдуххамида, которому головой прицельного удара по воротами нанести не удалось.
  • 4'
    Камолов справа попытался в одиночку продвинуться вперёд, но оказался в окружении соперников и мяч потерял.
  • 3'
    Аль-Шерхи откликнулся на заброс справа к воротам, но Ятимов вовремя выдвинулся из ворот и первым оказался на мяче.
  • 2'
    Сборная Саудовской Аравии играет в белой форме с зелёными рукавами, сборная Таджикистана - в красной форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Кинг Сауд"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча третьего тура азиатского отборочного турнира ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Саудовской Аравии и Таджикистана. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 14.2% пользователей.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 315
    Саудовская Аравия 45.1% (142)
    X 8.9% (28)
    Таджикистан 46% (145)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Саудовская Аравия
    Ничья
    Таджикистан
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Саудовская Аравия 0:0 Таджикистан

    Исход игры
    Саудовская Аравия
    45.3% (143)
    Ничья
    8.9% (28)
    Таджикистан
    45.9% (145)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.51% (61)
    Меньше
    46.49% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (57)
    Нет
    50% (57)
    Популярный счёт
    2:1 Саудовская Аравия
    14.2% (45)
    2:0 Саудовская Аравия
    9.8% (31)
    1:0 Саудовская Аравия
    5.7% (18)
    3:1 Саудовская Аравия
    1.9% (6)
    3:0 Саудовская Аравия
    1.9% (6)
    1:1 Ничья
    1.3% (4)
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    Саудовская Аравия
    Таджикистан
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