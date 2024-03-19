Тур: 3.
Бомбардиры внутри турнира
Саудовская Аравия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Шехри Салех
|4 (1)
|2
|Гариб Абдуррахман
|1
|0.5
|Хади Радиф Абдулла
|1
|0.5
Таджикистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Самиев Шахром
|2
|1
|Камолов Амадони
|2
|1
|Умарбаев Парвизджон
|1
|0.5
|Панджшанбе Эхсони
|1
|0.5
|Соиров Рустам
|1
|0.5
Карточки
Саудовская Аравия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Булаихи Али
|1
|0
|Хади Радиф Абдулла
|1
|0
Таджикистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Умарбаев Парвизджон
|1
|0
|Джурабаев Амирбек
|1
|0
|Сафаров Манучехр
|1
|0
Результаты матчей
Саудовская Аравия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Таджикистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Саудовская Аравия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Таджикистан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Саудовская Аравия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Таджикистан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
1
17%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
33%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Саудовская Аравия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Саудовская Аравия - Южная Корея 1:1 Саудовская Аравия - Таиланд 0:0 Кыргызстан - Саудовская Аравия 0:2 Саудовская Аравия - Оман 2:1
Саудовская Аравия - Гонконг 2:0 Саудовская Аравия - Палестина 0:0 Саудовская Аравия - Ливан 1:0 Иордания - Саудовская Аравия 0:2 Саудовская Аравия - Пакистан 4:0 Саудовская Аравия - Мали 1:3 Саудовская Аравия - Нигерия 2:2 Южная Корея - Саудовская Аравия 1:0 Саудовская Аравия - Коста-Рика 1:3 Саудовская Аравия - Боливия 1:2 Саудовская Аравия - Венесуэла 1:2 Саудовская Аравия - Оман 1:2 Саудовская Аравия - Ирак 0:2 Йемен - Саудовская Аравия 0:2 Саудовская Аравия - Мексика 1:2 Польша - Саудовская Аравия 2:0
Таджикистан
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Таджикистан - Иордания 0:1 Таджикистан - ОАЭ 1:1 Таджикистан - Ливан 2:1 Таджикистан - Катар 0:1
Китай - Таджикистан 0:0 Таджикистан - Гонконг 2:1 Пакистан - Таджикистан 1:6 Таджикистан - Иордания 1:1 Малайзия - Таджикистан 0:2 Сингапур - Таджикистан 0:2 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Оман - Таджикистан 1:1 Таджикистан - Туркменистан 1:1 Кувейт - Таджикистан 2:1 Таджикистан - РОССИЯ 0:0 Малайзия - Таджикистан 0:0 Тринидад и Тобаго - Таджикистан 1:2 Кыргызстан - Таджикистан 0:0 Сингапур - Таджикистан 0:1 Таджикистан - Мьянма 4:0
Результаты матчей
Саудовская Аравия
Таджикистан
Точный счет
4:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:6
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
6
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Саудовская Аравия
Таджикистан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|3.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 10
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в третий квалификационный этап чемпионата мира
- — Выход в третий круг Кубка Азии
|Япония
|Уэда Аясэ
|5
|Катар
|Али Алмоез
|5
|Саудовская Аравия
|Аль-Шехри Салех
|4
|Австралия
|Макларен Джейми
|3
|КНДР
|Чон Иль Гван
|3
|Кувейт
|Аль-Харби Фейсал
|1 1
|Афганистан
|Атаи Фарзад
|1 1
|Бангладеш
|Рана Сохель Мохамед
|1 1
|Бангладеш
|Рана Сохель
|2
|Кыргызстан
|Абдурахманов Одилжон
|2
Прогнозы на матч Саудовская Аравия - Таджикистан
Исход игры
Саудовская Аравия
83% (44)
Ничья
3.8% (2)
Таджикистан
13.2% (7)
Тотал 2.5
Больше
52.27% (23)
Меньше
47.73% (21)
Обе команды забьют
Да
52.27% (23)
Нет
47.73% (21)
Популярный счёт
2:1 Саудовская Аравия
34% (18)
2:0 Саудовская Аравия
24.5% (13)
1:0 Саудовская Аравия
11.3% (6)
3:1 Саудовская Аравия
5.7% (3)
3:0 Саудовская Аравия
3.8% (2)
1:1 Ничья
3.8% (2)
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