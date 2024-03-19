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  3. Отборочные матчи: Азия 2023-2025
Тур: 3.
Саудовская Аравия
FIFA #53
 
Позже
Таджикистан
FIFA #99
Прогнозы 53
Саудовская Аравия 83% (44)
X 3.8% (2)
Таджикистан 13.2% (7)
Все прогнозы

Бомбардиры внутри турнира

Саудовская Аравия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Шехри Салех 4 (1) 2
Гариб Абдуррахман 1 0.5
Хади Радиф Абдулла 1 0.5
Таджикистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самиев Шахром 2 1
Камолов Амадони 2 1
Умарбаев Парвизджон 1 0.5
Панджшанбе Эхсони 1 0.5
Соиров Рустам 1 0.5

Карточки

Саудовская Аравия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Булаихи Али 1 0
Хади Радиф Абдулла 1 0
Таджикистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Умарбаев Парвизджон 1 0
Джурабаев Амирбек 1 0
Сафаров Манучехр 1 0

Результаты матчей

Саудовская Аравия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Таджикистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Саудовская Аравия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Таджикистан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Саудовская Аравия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Таджикистан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
33%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Саудовская Аравия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Саудовская Аравия - Южная Корея 1:1 Саудовская Аравия - Таиланд 0:0 Кыргызстан - Саудовская Аравия 0:2 Саудовская Аравия - Оман 2:1
Саудовская Аравия - Гонконг 2:0 Саудовская Аравия - Палестина 0:0 Саудовская Аравия - Ливан 1:0 Иордания - Саудовская Аравия 0:2 Саудовская Аравия - Пакистан 4:0 Саудовская Аравия - Мали 1:3 Саудовская Аравия - Нигерия 2:2 Южная Корея - Саудовская Аравия 1:0 Саудовская Аравия - Коста-Рика 1:3 Саудовская Аравия - Боливия 1:2 Саудовская Аравия - Венесуэла 1:2 Саудовская Аравия - Оман 1:2 Саудовская Аравия - Ирак 0:2 Йемен - Саудовская Аравия 0:2 Саудовская Аравия - Мексика 1:2 Польша - Саудовская Аравия 2:0
Таджикистан
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Таджикистан - Иордания 0:1 Таджикистан - ОАЭ 1:1 Таджикистан - Ливан 2:1 Таджикистан - Катар 0:1
Китай - Таджикистан 0:0 Таджикистан - Гонконг 2:1 Пакистан - Таджикистан 1:6 Таджикистан - Иордания 1:1 Малайзия - Таджикистан 0:2 Сингапур - Таджикистан 0:2 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Оман - Таджикистан 1:1 Таджикистан - Туркменистан 1:1 Кувейт - Таджикистан 2:1 Таджикистан - РОССИЯ 0:0 Малайзия - Таджикистан 0:0 Тринидад и Тобаго - Таджикистан 1:2 Кыргызстан - Таджикистан 0:0 Сингапур - Таджикистан 0:1 Таджикистан - Мьянма 4:0

Результаты матчей

Саудовская Аравия
Таджикистан

Точный счет

4:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:6
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
6
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Саудовская Аравия
Таджикистан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5
1
1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Саудовская Аравия
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Таджикистан
 Заявка 2 1 1 0 7 - 2 4
3.
Иордания
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
4.
Пакистан
 Заявка 2 0 0 2 1 - 10 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Саудовская Аравия
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Таджикистан
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Иордания
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Пакистан
 Заявка 1 0 0 1 1 - 6 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Таджикистан
 Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
2.
Саудовская Аравия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Иордания
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Пакистан
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в третий квалификационный этап чемпионата мира
  • — Выход в третий круг Кубка Азии

Топ бомбардиров
Япония Уэда Аясэ 5
Катар Али Алмоез 5
Саудовская Аравия Аль-Шехри Салех 4
Австралия Макларен Джейми 3
КНДР Чон Иль Гван 3
Весь список

Топ нарушителей
Кувейт Аль-Харби Фейсал 1 1
Афганистан Атаи Фарзад 1 1
Бангладеш Рана Сохель Мохамед 1 1
Бангладеш Рана Сохель 2
Кыргызстан Абдурахманов Одилжон 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Саудовская Аравия - Таджикистан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 марта 2024, осталось 2 дня 13 часов 45 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 34% пользователей.
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    • Прогнозы 53
    Саудовская Аравия 83% (44)
    X 3.8% (2)
    Таджикистан 13.2% (7)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Саудовская Аравия - Таджикистан онлайн

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    Прогнозы на матч Саудовская Аравия - Таджикистан

    Исход игры
    Саудовская Аравия
    83% (44)
    Ничья
    3.8% (2)
    Таджикистан
    13.2% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.27% (23)
    Меньше
    47.73% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    52.27% (23)
    Нет
    47.73% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Саудовская Аравия
    34% (18)
    2:0 Саудовская Аравия
    24.5% (13)
    1:0 Саудовская Аравия
    11.3% (6)
    3:1 Саудовская Аравия
    5.7% (3)
    3:0 Саудовская Аравия
    3.8% (2)
    1:1 Ничья
    3.8% (2)
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    Саудовская Аравия
    Таджикистан
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