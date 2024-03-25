Тур: 4.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Туркменистан
Иран
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
3
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
30
135
Бомбардиры внутри турнира
Туркменистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мингазов Руслан
|2
|0.67
|Дурдыев Мейлис
|1
|0.33
Иран
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Азмун Сердар
|3
|1
|Резаэян Рамин
|2
|0.67
|Тареми Мехди
|2
|0.67
|Канаани Хоссейн
|2
|0.67
|Нурафкан Омид
|1
|0.33
|Мохебби Мохаммад
|1
|0.33
Карточки
Туркменистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бешимов Абди
|2
|0
|Тиркишов Шаназар
|1
|0
|Чариев Теймур
|1
|0
Иран
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канаани Хоссейн
|1
|0
|Карими Али II
|1
|0
|Халилзаде Шоджа
|1
|0
|Фаллах Саман
|1
|0
Результаты матчей
Туркменистан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Иран
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Туркменистан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Иран
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
9
Туркменистан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Иран
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
3
11
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90
Забито
2
9
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
50%
4
44%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
3
11
3 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
33%
5
45%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
10
2
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
1
50%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Туркменистан
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Иран - Туркменистан 5:0 Казахстан - Туркменистан 2:0 Гонконг - Туркменистан 2:2 Туркменистан - Узбекистан 1:3
Бахрейн - Туркменистан 1:1 Индонезия - Туркменистан 2:0 Туркменистан - Оман 0:2 Туркменистан - Узбекистан 0:2 Таджикистан - Туркменистан 1:1 Малайзия - Туркменистан 1:0 Бахрейн - Туркменистан 1:0 Бангладеш - Туркменистан 1:2 Туркменистан - Малайзия 1:3 Таиланд - Туркменистан 1:0 Туркменистан - Ливан 3:2 Южная Корея - Туркменистан 5:0 Туркменистан - Шри-Ланка 2:0 Туркменистан - КНДР 3:1 Кувейт - Туркменистан 1:1 Ливан - Туркменистан 2:1
Иран
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Иран - Туркменистан 5:0 Иран - Катар 2:3 Иран - Япония 2:1 Иран - Сирия 1:1
Иран - ОАЭ 2:1 Гонконг - Иран 0:1 Иран - Палестина 4:1 Индонезия - Иран 0:5 Иран - Буркина-Фасо 2:1 Узбекистан - Иран 2:2 Иран - Гонконг 4:0 Катар - Иран 0:4 Иордания - Иран 1:3 Иран - Ангола 4:0 Болгария - Иран 0:1 Узбекистан - Иран 0:1 Кыргызстан - Иран 1:5 Иран - Афганистан 6:1 Иран - Кения 2:1 Иран - РОССИЯ 1:1
Результаты матчей
Туркменистан
Иран
Точный счет
1:3
1 раз 100%
4:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
2:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Туркменистан
Иран
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|4.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 0
|6
|2.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в третий квалификационный этап чемпионата мира
- — Выход в третий круг Кубка Азии
|Япония
|Уэда Аясэ
|5
|Катар
|Али Алмоез
|5
|Южная Корея
|Хын Мин Сон
|4
|Саудовская Аравия
|Аль-Шехри Салех
|4
|Китай
|Лэй У
|3
|Сингапур
|Шахиран Нур
|3
|Кувейт
|Аль-Харби Фейсал
|1 1
|Афганистан
|Атаи Фарзад
|1 1
|Бангладеш
|Рана Сохель Мохамед
|1 1
|Кыргызстан
|Said Datsiev
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Туркменистан - Иран
Исход игры
Туркменистан
18.2% (22)
Ничья
4.1% (5)
Иран
77.7% (94)
Тотал 2.5
Больше
52.87% (46)
Меньше
47.13% (41)
Обе команды забьют
Да
48.28% (42)
Нет
51.72% (45)
Популярный счёт
0:2 Иран
22.3% (27)
1:2 Иран
19% (23)
1:3 Иран
9.1% (11)
0:1 Иран
8.3% (10)
0:3 Иран
4.1% (5)
1:1 Ничья
2.5% (3)
2:1 Туркменистан
1.7% (2)
0:4 Иран
1.7% (2)
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