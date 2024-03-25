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Тур: 4.
Туркменистан
FIFA #141
 
Позже
Иран
FIFA #20
Прогнозы 121
Туркменистан 18.2% (22)
X 4.1% (5)
Иран 77.7% (94)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Туркменистан
Ничья
Иран
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Туркменистан
Иран

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ОМА
5:0
ЧМ2АК2Р
3:1
ЧМ2АК2Р
1:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

3
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

30
135

Бомбардиры внутри турнира

Туркменистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мингазов Руслан 2 0.67
Дурдыев Мейлис 1 0.33
Иран
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Азмун Сердар 3 1
Резаэян Рамин 2 0.67
Тареми Мехди 2 0.67
Канаани Хоссейн 2 0.67
Нурафкан Омид 1 0.33
Мохебби Мохаммад 1 0.33

Карточки

Туркменистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бешимов Абди 2 0
Тиркишов Шаназар 1 0
Чариев Теймур 1 0
Иран
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канаани Хоссейн 1 0
Карими Али II 1 0
Халилзаде Шоджа 1 0
Фаллах Саман 1 0

Результаты матчей

Туркменистан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Иран
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Туркменистан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Иран
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
9
Туркменистан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Иран
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
11

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Забито

2
9
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
50%
4
44%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

3
11
3 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
33%
5
45%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

10
2
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
1
50%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Туркменистан
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Иран - Туркменистан 5:0 Казахстан - Туркменистан 2:0 Гонконг - Туркменистан 2:2 Туркменистан - Узбекистан 1:3
Бахрейн - Туркменистан 1:1 Индонезия - Туркменистан 2:0 Туркменистан - Оман 0:2 Туркменистан - Узбекистан 0:2 Таджикистан - Туркменистан 1:1 Малайзия - Туркменистан 1:0 Бахрейн - Туркменистан 1:0 Бангладеш - Туркменистан 1:2 Туркменистан - Малайзия 1:3 Таиланд - Туркменистан 1:0 Туркменистан - Ливан 3:2 Южная Корея - Туркменистан 5:0 Туркменистан - Шри-Ланка 2:0 Туркменистан - КНДР 3:1 Кувейт - Туркменистан 1:1 Ливан - Туркменистан 2:1
Иран
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Иран - Туркменистан 5:0 Иран - Катар 2:3 Иран - Япония 2:1 Иран - Сирия 1:1
Иран - ОАЭ 2:1 Гонконг - Иран 0:1 Иран - Палестина 4:1 Индонезия - Иран 0:5 Иран - Буркина-Фасо 2:1 Узбекистан - Иран 2:2 Иран - Гонконг 4:0 Катар - Иран 0:4 Иордания - Иран 1:3 Иран - Ангола 4:0 Болгария - Иран 0:1 Узбекистан - Иран 0:1 Кыргызстан - Иран 1:5 Иран - Афганистан 6:1 Иран - Кения 2:1 Иран - РОССИЯ 1:1

Результаты матчей

Туркменистан
Иран

Точный счет

1:3
1 раз 100%
4:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Туркменистан
Иран

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 Заявка 3 2 1 0 11 - 2 7
2.
Узбекистан
 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Гонконг
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
4.
Туркменистан
 Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 Заявка 2 2 0 0 9 - 0 6
2.
Узбекистан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Гонконг
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
4.
Туркменистан
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Узбекистан
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Иран
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Туркменистан
 Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
4.
Гонконг
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в третий квалификационный этап чемпионата мира
  • — Выход в третий круг Кубка Азии

Топ бомбардиров
Япония Уэда Аясэ 5
Катар Али Алмоез 5
Южная Корея Хын Мин Сон 4
Саудовская Аравия Аль-Шехри Салех 4
Китай Лэй У 3
Весь список

Топ нарушителей
Сингапур Шахиран Нур 3
Кувейт Аль-Харби Фейсал 1 1
Афганистан Атаи Фарзад 1 1
Бангладеш Рана Сохель Мохамед 1 1
Кыргызстан Said Datsiev 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Туркменистан - Иран от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 марта 2024, осталось 17 часов 25 минут.



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  • 46 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 121
    Туркменистан 18.2% (22)
    X 4.1% (5)
    Иран 77.7% (94)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Туркменистан
    Ничья
    Иран
    38.00
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    8.60
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    9.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Туркменистан - Иран

    Исход игры
    Туркменистан
    18.2% (22)
    Ничья
    4.1% (5)
    Иран
    77.7% (94)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.87% (46)
    Меньше
    47.13% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    48.28% (42)
    Нет
    51.72% (45)
    Популярный счёт
    0:2 Иран
    22.3% (27)
    1:2 Иран
    19% (23)
    1:3 Иран
    9.1% (11)
    0:1 Иран
    8.3% (10)
    0:3 Иран
    4.1% (5)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
    2:1 Туркменистан
    1.7% (2)
    0:4 Иран
    1.7% (2)
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