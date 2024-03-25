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  3. Отборочные матчи: Азия 2023-2025
Тур: 4.
Таджикистан
FIFA #99
 
Позже
Саудовская Аравия
FIFA #53
Прогнозы 125
Таджикистан 28.8% (36)
X 12.8% (16)
Саудовская Аравия 58.4% (73)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Таджикистан
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Таджикистан
Саудовская Аравия

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ОМА
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Таджикистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самиев Шахром 2 0.67
Камолов Амадони 2 0.67
Умарбаев Парвизджон 1 0.33
Панджшанбе Эхсони 1 0.33
Соиров Рустам 1 0.33
Саудовская Аравия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Шехри Салех 4 (1) 1.33
Аль-Давсари Салем 1 0.33
Гариб Абдуррахман 1 0.33
Хади Радиф Абдулла 1 0.33

Карточки

Таджикистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Умарбаев Парвизджон 1 0
Джурабаев Амирбек 1 0
Сафаров Манучехр 1 0
Джурабаев Зоир 1 0
Саудовская Аравия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Булаихи Али 2 0
Аль-Давсари Нассер 1 0
Хади Радиф Абдулла 1 0

Результаты матчей

Таджикистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Саудовская Аравия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Таджикистан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Саудовская Аравия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
5
Таджикистан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Саудовская Аравия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
5

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
2
33%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
29%
2
29%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Таджикистан
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Саудовская Аравия - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Иордания 0:1 Таджикистан - ОАЭ 1:1 Таджикистан - Ливан 2:1
Таджикистан - Катар 0:1 Китай - Таджикистан 0:0 Таджикистан - Гонконг 2:1 Пакистан - Таджикистан 1:6 Таджикистан - Иордания 1:1 Малайзия - Таджикистан 0:2 Сингапур - Таджикистан 0:2 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Оман - Таджикистан 1:1 Таджикистан - Туркменистан 1:1 Кувейт - Таджикистан 2:1 Таджикистан - РОССИЯ 0:0 Малайзия - Таджикистан 0:0 Тринидад и Тобаго - Таджикистан 1:2 Кыргызстан - Таджикистан 0:0 Сингапур - Таджикистан 0:1
Саудовская Аравия
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Саудовская Аравия - Таджикистан 1:0 Саудовская Аравия - Южная Корея 1:1 Саудовская Аравия - Таиланд 0:0 Кыргызстан - Саудовская Аравия 0:2
Саудовская Аравия - Оман 2:1 Саудовская Аравия - Гонконг 2:0 Саудовская Аравия - Палестина 0:0 Саудовская Аравия - Ливан 1:0 Иордания - Саудовская Аравия 0:2 Саудовская Аравия - Пакистан 4:0 Саудовская Аравия - Мали 1:3 Саудовская Аравия - Нигерия 2:2 Южная Корея - Саудовская Аравия 1:0 Саудовская Аравия - Коста-Рика 1:3 Саудовская Аравия - Боливия 1:2 Саудовская Аравия - Венесуэла 1:2 Саудовская Аравия - Оман 1:2 Саудовская Аравия - Ирак 0:2 Йемен - Саудовская Аравия 0:2 Саудовская Аравия - Мексика 1:2

Результаты матчей

Таджикистан
Саудовская Аравия

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
6
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
6
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Таджикистан
Саудовская Аравия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2
1
2
4.5
1
2
5.5

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Саудовская Аравия
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Таджикистан
 Заявка 3 1 1 1 7 - 3 4
3.
Иордания
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
4.
Пакистан
 Заявка 3 0 0 3 1 - 13 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Саудовская Аравия
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Таджикистан
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Иордания
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Пакистан
 Заявка 2 0 0 2 1 - 9 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иордания
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Саудовская Аравия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Таджикистан
 Заявка 2 1 0 1 6 - 2 3
4.
Пакистан
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в третий квалификационный этап чемпионата мира
  • — Выход в третий круг Кубка Азии

Топ бомбардиров
Япония Уэда Аясэ 5
Катар Али Алмоез 5
Южная Корея Хын Мин Сон 4
Саудовская Аравия Аль-Шехри Салех 4
Китай Лэй У 3
Весь список

Топ нарушителей
Сингапур Шахиран Нур 3
Кувейт Аль-Харби Фейсал 1 1
Афганистан Атаи Фарзад 1 1
Бангладеш Рана Сохель Мохамед 1 1
Кыргызстан Said Datsiev 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Таджикистан - Саудовская Аравия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 марта 2024, осталось 17 часов 25 минут.



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    • Прогнозы 125
    Таджикистан 28.8% (36)
    X 12.8% (16)
    Саудовская Аравия 58.4% (73)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Таджикистан
    Ничья
    Саудовская Аравия
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Таджикистан - Саудовская Аравия

    Исход игры
    Таджикистан
    28.9% (37)
    Ничья
    13.3% (17)
    Саудовская Аравия
    57.8% (74)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.33% (45)
    Меньше
    47.67% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    63.95% (55)
    Нет
    36.05% (31)
    Популярный счёт
    1:2 Саудовская Аравия
    27.3% (35)
    0:1 Саудовская Аравия
    14.1% (18)
    0:2 Саудовская Аравия
    8.6% (11)
    1:1 Ничья
    7.8% (10)
    2:1 Таджикистан
    3.1% (4)
    1:3 Саудовская Аравия
    3.1% (4)
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    Таджикистан
    Саудовская Аравия
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