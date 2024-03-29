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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Аделаида Юнайтед
4:1
Конец матча
Вестерн Юнайтед
0'
1:0
19' Гол
Nestor Irankunda
40' Желтая карточка
Рисдон Джош
2:0
46' Гол
Nestor Irankunda
3:0
48' Гол
Nestor Irankunda
3:1
50' Гол
Michael Ruhs
58' Желтая карточка
Nestor Irankunda
58' Желтая карточка
Michael Ruhs
60' Желтая карточка
Ван Дер Сааг Гарри
70' Желтая карточка
Тергейт Ангус
4:1
80' Пенальти
Клаф Зак
90' Желтая карточка
Хави Лопеc
90' Красная карточка
Имаи Томоки
90' Желтая карточка
Дандзаки Рику
90'+8
1
Делянов
Джеймс
21
Хави
Лопеc
4
Анселл
Николас
3
Уорленд
Бен
7
Китто
Райан
8
Sanchez
Cortes
Isaias
55
Ethan
Alagich
66
Nestor
Irankunda
6
Маук
Стефан
10
Клаф
Зак
9
Ибусуки
Хироси
33
Саттон
Мэттью
19
Рисдон
Джош
6
Имаи
Томоки
4
Доначи
Джеймс
17
Benjamin
Garuccio
8
Уэлс
Лаклан
21
Паскуали
Себастьян
32
Тергейт
Ангус
39
Matthew
Grimaldi
11
Daniel
Penha
9
Michael
Ruhs
Аделаида Юнайтед
Вестерн Юнайтед

История личных встреч

Аделаида Юнайтед
Вестерн Юнайтед

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

10 матчей

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

1:3
0:1
2:3
2:4
2:1
1:0
0:0
0:0
1:5
3:4

Голы

Всего голов

3
14

Голов в среднем за матч

0.75
2.33

Среднее время на гол

120
38

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.75

Среднее время на гол

60
51

Всего голов

12
21

Голов в среднем за матч

1.2
2.1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

75
42

Бомбардиры внутри турнира

Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибусуки Хироси 9 0.41
Клаф Зак 7 (5) 0.32
Nestor Irankunda 6 0.27
Халлоран Бен 4 0.18
_Luka Jovanovic 4 (1) 0.18
Бернардо Эспиноса 2 0.09
Giuseppe Bovalina 1 0.05
Хави Лопеc 1 0.05
Танниклифф Райан 1 0.05
Анселл Николас 1 0.05
Alexandar Popovic 1 0.05
Musa Toure 1 0.05
Panagiotis Kikianis 1 0.05
Китто Райан 0 0
Маук Стефан 0 0
Austin Ayoubi 0 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Penha 7 (2) 0.32
Noah Botic 5 (1) 0.23
Benjamin Garuccio 3 0.14
Уэлс Лаклан 2 0.09
Michael Ruhs 2 0.09
Matthew Grimaldi 2 0.09
Рукавица Никита 2 0.09
Рисдон Джош 1 0.05
Тергейт Ангус 1 0.05
Наджарин Рами 0 0
Дандзаки Рику 0 0

Карточки

Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nestor Irankunda 6 1
Sanchez Cortes Isaias 6 0
Уорленд Бен 2 1
Танниклифф Райан 3 0
Хави Лопеc 2 0
Ибусуки Хироси 2 0
Маук Стефан 2 0
Alexandar Popovic 2 0
_Luka Jovanovic 2 0
Panashe Madanha 2 0
Халлоран Бен 0 1
Анселл Николас 1 0
Китто Райан 1 0
Клаф Зак 1 0
Ван Дер Сааг Гарри 1 0
Кавалло Джошуа 1 0
Дьюзел Люк 1 0
Jonny Yull 1 0
Ethan Alagich 1 0
Musa Toure 1 0
Giuseppe Bovalina 1 0
Карл Виарт 1 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисдон Джош 10 0
Имаи Томоки 5 1
Луштица Стивен 3 0
Benjamin Garuccio 3 0
Daniel Penha 3 0
Тергейт Ангус 3 0
Michael Ruhs 3 0
Matthew Grimaldi 3 0
John Aloisi 1 1
Доначи Джеймс 1 1
Тратт Джейкоб 2 0
Паскуали Себастьян 1 0
Уэлс Лаклан 1 0
Дандзаки Рику 1 0
Rhys Bozinovski 1 0
Kane Vidmar 1 0
Charbel Shamoon 1 0

Результаты матчей

Аделаида Юнайтед
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Вестерн Юнайтед
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

9
10
Аделаида Юнайтед
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Вестерн Юнайтед
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

5
9
Аделаида Юнайтед
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (11)
27% (6)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
Вестерн Юнайтед
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
23% (5)
50% (11)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

19
10

Упущенные победы

14
19

Голы по времени матча

Забито

28
15
11 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
3
11%
3
20%
1-15
5
18%
0
0%
16-30
3
11%
0
0%
31-45
4
14%
4
27%
46-60
6
21%
2
13%
61-75
7
25%
6
40%
76-90

Пропущено

27
30
15 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
4
15%
5
17%
1-15
2
7%
4
13%
16-30
9
33%
6
20%
31-45
6
22%
6
20%
46-60
1
4%
1
3%
61-75
5
19%
8
27%
76-90

Забито

11
11
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
0
0%
1
9%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
4
36%
4
36%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
3
27%
76-90

Пропущено

15
13
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
1
8%
16-30
1
7%
4
31%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
5
33%
3
23%
76-90

Забито

39
26
14 В 1-м тайме 7
25 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 7
3
8%
4
15%
1-15
7
18%
1
4%
16-30
4
10%
2
8%
31-45
8
21%
8
31%
46-60
7
18%
2
8%
61-75
10
26%
9
35%
76-90

Пропущено

42
43
22 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 20
6
14%
5
12%
1-15
6
14%
5
12%
16-30
10
24%
10
23%
31-45
7
17%
8
19%
46-60
3
7%
4
9%
61-75
10
24%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2
ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:4 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2
Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0

Результаты матчей

Аделаида Юнайтед
Вестерн Юнайтед

Точный счет

1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

4:3
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
0:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 32%
0
5 раз 23%
3
5 раз 23%
2
2 раза 9%
4
2 раза 9%
6
1 раз 5%
0
8 раз 36%
2
7 раз 32%
1
5 раз 23%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Аделаида Юнайтед
Вестерн Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
7
3
7
6
1.5
4
6
6
7
2.5
3
10
3.5
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
5
3
6
1.5
5
7
2
7
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
14
8
10
12
1.5
9
13
8
14
2.5
2
20
3
19
3.5
1
21
4.5
1
21
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 22 12 7 3 35 - 23 43
2.
Централ Кост Маринерс
 21 12 4 5 38 - 22 40
3.
Макартур
 22 9 8 5 39 - 37 35
4.
Мельбурн Виктори
 22 8 11 3 36 - 26 35
5.
ФК Сидней
 21 9 4 8 39 - 34 31
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 22 9 4 9 34 - 38 31
7.
Мельбурн Сити
 21 8 5 8 37 - 33 29
8.
Брисбен Роар
 22 7 5 10 37 - 47 26
9.
Аделаида Юнайтед
 22 7 4 11 40 - 41 25
10.
Перт Глори
 21 5 6 10 38 - 43 21
11.
Ньюкасл Джетс
 22 4 8 10 32 - 42 20
12.
Вестерн Юнайтед
 22 5 4 13 25 - 44 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 10 7 2 1 18 - 10 23
2.
Централ Кост Маринерс
 11 6 2 3 22 - 14 20
3.
Мельбурн Сити
 11 5 4 2 26 - 10 19
4.
Брисбен Роар
 12 5 3 4 24 - 21 18
5.
Аделаида Юнайтед
 13 5 3 5 29 - 26 18
6.
ФК Сидней
 10 5 2 3 18 - 13 17
7.
Макартур
 12 4 5 3 20 - 22 17
8.
Мельбурн Виктори
 9 4 3 2 15 - 9 15
9.
Перт Глори
 11 4 3 4 23 - 21 15
10.
Вестерн Сидней Уондерерс
 11 4 2 5 20 - 18 14
11.
Вестерн Юнайтед
 10 3 2 5 11 - 13 11
12.
Ньюкасл Джетс
 10 2 4 4 13 - 14 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 10 6 2 2 16 - 8 20
2.
Веллингтон Феникс
 12 5 5 2 17 - 13 20
3.
Мельбурн Виктори
 13 4 8 1 21 - 17 20
4.
Макартур
 10 5 3 2 19 - 15 18
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 11 5 2 4 14 - 20 17
6.
ФК Сидней
 11 4 2 5 21 - 21 14
7.
Мельбурн Сити
 10 3 1 6 11 - 23 10
8.
Ньюкасл Джетс
 12 2 4 6 19 - 28 10
9.
Брисбен Роар
 10 2 2 6 13 - 26 8
10.
Вестерн Юнайтед
 12 2 2 8 14 - 31 8
11.
Аделаида Юнайтед
 9 2 1 6 11 - 15 7
12.
Перт Глори
 10 1 3 6 15 - 22 6
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Перт Глори Таггарт Адам 15 (3)
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 15 (2)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 14 (1)
Макартур Жермен Валер 11 (5)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 2 8
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 10
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 6
Аделаида Юнайтед Nestor Irankunda 1 6
Вестерн Юнайтед Имаи Томоки 1 5
Весь список
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    • 58'
      Michael Ruhs получил желтую карточку от судьи
    • 58'
      Nestor Irankunda получил желтую карточку от судьи
    • 56'
      Matthew Grimaldi уходит с поля. Дандзаки Рику выходит вместо него
    • 50'
      Г О О О О Л - Michael Ruhs бьет в цель!
    • 48'
      Маук Стефан сделал результативную передачу.
    • 48'
      Г О О О О Л - Nestor Irankunda бьет в цель!
    • 46'
      Маук Стефан сделал результативную передачу.
    • 46'
      Г О О О О Л - Nestor Irankunda бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Рисдон Джош получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Клаф Зак сделал результативную передачу.
    • 19'
      Г О О О О Л - Nestor Irankunda бьет в цель!
    • 18'
      Уорленд Бен уходит с поля. Harry Van der Saag выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Аделаида Юнайтед 4:1 Вестерн Юнайтед онлайн

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