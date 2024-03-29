Тур: 22. Стадион: Куперс.
4:1
Конец матча
0'
1:0
19' ГолNestor Irankunda
40' Желтая карточкаРисдон Джош
2:0
46' ГолNestor Irankunda
3:0
48' ГолNestor Irankunda
3:1
50' ГолMichael Ruhs
58' Желтая карточкаNestor Irankunda
58' Желтая карточкаMichael Ruhs
60' Желтая карточкаВан Дер Сааг Гарри
70' Желтая карточкаТергейт Ангус
4:1
80' ПенальтиКлаф Зак
90' Желтая карточкаХави Лопеc
90' Красная карточкаИмаи Томоки
90' Желтая карточкаДандзаки Рику
90'+8
Ход матча
19'
1:0
40'
46'
2:0
48'
3:0
50'
3:1
58'
58'
70'
80'
4:1
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Хави
Лопеc
10
Клаф
Зак
19
Рисдон
Джош
11
Daniel
Penha
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Клаф ЗакПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Дьюзел ЛюкПолузащитник
-
26 Халлоран БенНападающий
-
49 Musa Toure
-
-
40 Ethan Cox
-
Главный тренер: Carl Veart
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daniel PenhaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 О'тул КоннорЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
22 Kane Vidmar
-
Главный тренер: John Aloisi
История личных встреч
Аделаида Юнайтед
Вестерн Юнайтед
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
10 матчей
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
14
Голов в среднем за матч
0.75
2.33
Среднее время на гол
120
38
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.75
Среднее время на гол
60
51
Всего голов
12
21
Голов в среднем за матч
1.2
2.1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
75
42
Бомбардиры внутри турнира
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ибусуки Хироси
|9
|0.41
|Клаф Зак
|7 (5)
|0.32
|Nestor Irankunda
|6
|0.27
|Халлоран Бен
|4
|0.18
|_Luka Jovanovic
|4 (1)
|0.18
|Бернардо Эспиноса
|2
|0.09
|Giuseppe Bovalina
|1
|0.05
|Хави Лопеc
|1
|0.05
|Танниклифф Райан
|1
|0.05
|Анселл Николас
|1
|0.05
|Alexandar Popovic
|1
|0.05
|Musa Toure
|1
|0.05
|Panagiotis Kikianis
|1
|0.05
|Китто Райан
|0
|0
|Маук Стефан
|0
|0
|Austin Ayoubi
|0
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daniel Penha
|7 (2)
|0.32
|Noah Botic
|5 (1)
|0.23
|Benjamin Garuccio
|3
|0.14
|Уэлс Лаклан
|2
|0.09
|Michael Ruhs
|2
|0.09
|Matthew Grimaldi
|2
|0.09
|Рукавица Никита
|2
|0.09
|Рисдон Джош
|1
|0.05
|Тергейт Ангус
|1
|0.05
|Наджарин Рами
|0
|0
|Дандзаки Рику
|0
|0
Карточки
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nestor Irankunda
|6
|1
|Sanchez Cortes Isaias
|6
|0
|Уорленд Бен
|2
|1
|Танниклифф Райан
|3
|0
|Хави Лопеc
|2
|0
|Ибусуки Хироси
|2
|0
|Маук Стефан
|2
|0
|Alexandar Popovic
|2
|0
|_Luka Jovanovic
|2
|0
|Panashe Madanha
|2
|0
|Халлоран Бен
|0
|1
|Анселл Николас
|1
|0
|Китто Райан
|1
|0
|Клаф Зак
|1
|0
|Ван Дер Сааг Гарри
|1
|0
|Кавалло Джошуа
|1
|0
|Дьюзел Люк
|1
|0
|Jonny Yull
|1
|0
|Ethan Alagich
|1
|0
|Musa Toure
|1
|0
|Giuseppe Bovalina
|1
|0
|Карл Виарт
|1
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисдон Джош
|10
|0
|Имаи Томоки
|5
|1
|Луштица Стивен
|3
|0
|Benjamin Garuccio
|3
|0
|Daniel Penha
|3
|0
|Тергейт Ангус
|3
|0
|Michael Ruhs
|3
|0
|Matthew Grimaldi
|3
|0
|John Aloisi
|1
|1
|Доначи Джеймс
|1
|1
|Тратт Джейкоб
|2
|0
|Паскуали Себастьян
|1
|0
|Уэлс Лаклан
|1
|0
|Дандзаки Рику
|1
|0
|Rhys Bozinovski
|1
|0
|Kane Vidmar
|1
|0
|Charbel Shamoon
|1
|0
Результаты матчей
Аделаида Юнайтед
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Вестерн Юнайтед
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
9
10
Аделаида Юнайтед
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Вестерн Юнайтед
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
13
8
Упущенные победы
5
9
Аделаида Юнайтед
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (11)
27% (6)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
Вестерн Юнайтед
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
23% (5)
50% (11)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
19
10
Упущенные победы
14
19
Голы по времени матча
Забито
28
15
11 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
3
11%
3
20%
1-15
5
18%
0
0%
16-30
3
11%
0
0%
31-45
4
14%
4
27%
46-60
6
21%
2
13%
61-75
7
25%
6
40%
76-90
Пропущено
27
30
15 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
4
15%
5
17%
1-15
2
7%
4
13%
16-30
9
33%
6
20%
31-45
6
22%
6
20%
46-60
1
4%
1
3%
61-75
5
19%
8
27%
76-90
Забито
11
11
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
0
0%
1
9%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
4
36%
4
36%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
3
27%
76-90
Пропущено
15
13
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
1
8%
16-30
1
7%
4
31%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
5
33%
3
23%
76-90
Забито
39
26
14 В 1-м тайме 7
25 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 7
3
8%
4
15%
1-15
7
18%
1
4%
16-30
4
10%
2
8%
31-45
8
21%
8
31%
46-60
7
18%
2
8%
61-75
10
26%
9
35%
76-90
Пропущено
42
43
22 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 20
6
14%
5
12%
1-15
6
14%
5
12%
16-30
10
24%
10
23%
31-45
7
17%
8
19%
46-60
3
7%
4
9%
61-75
10
24%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2
ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:4 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2
Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0
Результаты матчей
Аделаида Юнайтед
Вестерн Юнайтед
Точный счет
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
4:3
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
0:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 32%
0
5 раз 23%
3
5 раз 23%
2
2 раза 9%
4
2 раза 9%
6
1 раз 5%
0
8 раз 36%
2
7 раз 32%
1
5 раз 23%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Аделаида Юнайтед
Вестерн Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
73
76
46
67
310
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
75
36
57
27
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
175
Больше Меньше
148
1012
913
814
220
319
121
121
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|15 (3)
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|15 (2)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|14 (1)
|Макартур
|Жермен Валер
|11 (5)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|11 (4)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|10
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6
|Аделаида Юнайтед
|Nestor Irankunda
|1 6
|Вестерн Юнайтед
|Имаи Томоки
|1 5