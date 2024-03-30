Тур: 22. Стадион: ААМИ Парк.
0:0
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаДжегго Джеймс
33' Желтая карточкаCallum Timmins
45' Желтая карточкаИнгем Дэйн
65' Желтая карточкаАнтонис Терри
75' Желтая карточкаНател Лео
75' Желтая карточкаГрозос Костандинос
90'+7
Ход матча
22'
33'
45'
65'
75'
77'
Прогноз на матч от Liveresult
44
Яколиш
Марин
11
Нател
Лео
37
Капуто
Макс
14
Ингем
Дэйн
33
Mark
Natta
10
Пископо
Рено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Яколиш МаринПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Нател ЛеоПолузащитник
-
37 Капуто МаксНападающий
- Запасные игроки
-
33 Бич ПатрикВратарь
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Аурелио Видмар
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Ингем ДэйнЗащитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пископо РеноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Robert Stanton
История личных встреч
Мельбурн Сити
Ньюкасл Джетс
26 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.9%
19.2%
3.9%
20 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.1%
23.1%
3.8%
19 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед
41 матч
53.7%
12.2%
34.1%
22 победы 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
48.8%
26.8%
24.4%
20 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
46.3%
29.3%
24.4%
19 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
46
37
Голов в среднем за матч
2.3
1.76
Среднее время на гол
39
51
Всего голов
31
19
Голов в среднем за матч
1.48
0.95
Среднее время на гол
60
94
Всего голов
77
56
Голов в среднем за матч
1.88
1.37
Тотал матчей
2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
30
Больше 73%
Меньше 27%
11
15
Больше 37%
Меньше 63%
26
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
47
65
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|8
|0.36
|Арслан Толгай-Али
|7 (1)
|0.32
|Антонис Терри
|5 (1)
|0.23
|Нател Лео
|3
|0.14
|Угаркович Стивен
|2
|0.09
|Маццео Бенджамин
|2
|0.09
|Яколиш Марин
|1
|0.05
|Супрайен Самуэль
|1
|0.05
|Капуто Макс
|1
|0.05
|Гуд Кёртис
|1
|0.05
|Сахи Хамза
|1
|0.05
|Рейш Нуну
|1
|0.05
|Леки Мэттью
|1
|0.05
|Тилио Марко
|1
|0.05
|Лопане Алессандро
|1
|0.05
|Бехич Азиз
|0
|0
|Янг Джейми
|0
|0
|Джегго Джеймс
|0
|0
|Геллоуэй Скотт
|0
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стамателопулос Апостолос
|14 (4)
|0.61
|Бухагьяр Трент
|5
|0.22
|Clayton Taylor
|5
|0.22
|Маурагис Лукас
|2
|0.09
|Archie Goodwin
|2
|0.09
|Грозос Костандинос
|1
|0.04
|Phillip Cancar
|1
|0.04
|Mark Natta
|1
|0.04
|Justin Vidic
|1
|0.04
|Ингем Дэйн
|0
|0
|Вилмеринг Дэниэл
|0
|0
|Thomas Aquilina
|0
|0
|Дженкинсон Карл
|0
|0
|Бертомье Жезон
|0
|0
|Daniel Stynes
|0
|0
Карточки
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арслан Толгай-Али
|3
|1
|Сахи Хамза
|4
|0
|Тэлбот Каллум
|4
|0
|Бехич Азиз
|3
|0
|Антонис Терри
|3
|0
|Гуд Кёртис
|3
|0
|Джегго Джеймс
|3
|0
|Яколиш Марин
|3
|0
|Нател Лео
|3
|0
|Янг Джейми
|2
|0
|Супрайен Самуэль
|2
|0
|Нэббаут Эндрю
|2
|0
|Угаркович Стивен
|2
|0
|Леки Мэттью
|1
|0
|Геллоуэй Скотт
|1
|0
|Лопане Алессандро
|1
|0
|Аурелио Видмар
|1
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стамателопулос Апостолос
|5
|1
|Маурагис Лукас
|4
|0
|Ингем Дэйн
|3
|0
|Грозос Костандинос
|3
|0
|Phillip Cancar
|3
|0
|О'Нилл Брэндон
|2
|0
|Бухагьяр Трент
|2
|0
|Thomas Aquilina
|2
|0
|Nathan Grimaldi
|2
|0
|Дженкинсон Карл
|1
|0
|Callum Timmins
|1
|0
|Пископо Рено
|1
|0
|Daniel Stynes
|1
|0
|Mark Natta
|1
|0
Результаты матчей
Мельбурн Сити
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Ньюкасл Джетс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
15
Мельбурн Сити
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Ньюкасл Джетс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
19
6
Упущенные победы
7
12
Мельбурн Сити
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (9)
50% (11)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
32% (7)
27% (6)
Ньюкасл Джетс
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (8)
22% (5)
43% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
26% (6)
39% (9)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
20
6
Упущенные победы
14
27
Голы по времени матча
Забито
26
19
10 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
4
15%
5
26%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
5
19%
3
16%
31-45
5
19%
4
21%
46-60
4
15%
3
16%
61-75
7
27%
3
16%
76-90
Пропущено
10
28
1 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 17
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 10
0
0%
3
11%
1-15
1
10%
2
7%
16-30
0
0%
6
21%
31-45
3
30%
3
11%
46-60
2
20%
6
21%
61-75
4
40%
8
29%
76-90
Забито
12
13
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
4
31%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
3
25%
2
15%
46-60
4
33%
1
8%
61-75
2
17%
4
31%
76-90
Пропущено
22
14
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
14%
2
14%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
5
23%
3
21%
46-60
2
9%
4
29%
61-75
5
23%
4
29%
76-90
Забито
38
32
13 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 11
6 Не забивали 6
5
13%
6
19%
1-15
2
5%
5
16%
16-30
6
16%
4
13%
31-45
8
21%
6
19%
46-60
8
21%
4
13%
61-75
9
24%
7
22%
76-90
Пропущено
32
42
11 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 19
3
9%
5
12%
1-15
4
13%
3
7%
16-30
4
13%
6
14%
31-45
8
25%
6
14%
46-60
4
13%
10
24%
61-75
9
28%
12
29%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Сити
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 7:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0 Макартур - Мельбурн Сити 2:0 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1
Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Вентфорет Кофу - Мельбурн Сити 3:3 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Сити - Макартур 3:3
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2
Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2
Результаты матчей
Мельбурн Сити
Ньюкасл Джетс
Точный счет
0:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
8:1
1 раз 8%
2:2
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
7
1 раз 8%
8
1 раз 8%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
3:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
Точный счет
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
8:1
1 раз 5%
2:2
5 раз 22%
0:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
7 раз 32%
1
6 раз 27%
2
5 раз 23%
3
2 раза 9%
7
1 раз 5%
8
1 раз 5%
2
7 раз 30%
0
6 раз 26%
1
6 раз 26%
3
4 раза 17%
Тоталы голов в матче
Мельбурн Сити
Ньюкасл Джетс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
73
57
55
48
19
210
210
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
103
46
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
176
913
1112
418
419
220
220
220
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|12
|7
|3
|35 - 23
|43
|2.
|0:1
|22
|12
|4
|6
|38 - 23
|40
|3.
|22
|9
|8
|5
|39 - 37
|35
|4.
|22
|8
|11
|3
|36 - 26
|35
|5.
|1:0
|22
|10
|4
|8
|40 - 34
|34
|6.
|22
|9
|4
|9
|34 - 38
|31
|7.
|22
|8
|6
|8
|37 - 33
|30
|8.
|22
|7
|5
|10
|37 - 47
|26
|9.
|22
|7
|4
|11
|40 - 41
|25
|10.
|21
|5
|6
|10
|38 - 43
|21
|11.
|23
|4
|9
|10
|32 - 42
|21
|12.
|22
|5
|4
|13
|25 - 44
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|18 - 10
|23
|2.
|0:1
|11
|6
|2
|3
|22 - 14
|20
|3.
|1:0
|11
|6
|2
|3
|19 - 13
|20
|4.
|12
|5
|5
|2
|26 - 10
|20
|5.
|12
|5
|3
|4
|24 - 21
|18
|6.
|13
|5
|3
|5
|29 - 26
|18
|7.
|12
|4
|5
|3
|20 - 22
|17
|8.
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|9.
|11
|4
|3
|4
|23 - 21
|15
|10.
|11
|4
|2
|5
|20 - 18
|14
|11.
|10
|3
|2
|5
|11 - 13
|11
|12.
|10
|2
|4
|4
|13 - 14
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|11
|6
|2
|3
|16 - 9
|20
|2.
|12
|5
|5
|2
|17 - 13
|20
|3.
|13
|4
|8
|1
|21 - 17
|20
|4.
|10
|5
|3
|2
|19 - 15
|18
|5.
|11
|5
|2
|4
|14 - 20
|17
|6.
|1:0
|11
|4
|2
|5
|21 - 21
|14
|7.
|13
|2
|5
|6
|19 - 28
|11
|8.
|10
|3
|1
|6
|11 - 23
|10
|9.
|10
|2
|2
|6
|13 - 26
|8
|10.
|12
|2
|2
|8
|14 - 31
|8
|11.
|9
|2
|1
|6
|11 - 15
|7
|12.
|10
|1
|3
|6
|15 - 22
|6
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|15 (3)
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|15 (2)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|14 (1)
|Макартур
|Жермен Валер
|11 (5)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|11 (4)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|10
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6
|Аделаида Юнайтед
|Nestor Irankunda
|1 6
|Вестерн Юнайтед
|Имаи Томоки
|1 5