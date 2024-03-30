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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
ФК Сидней
2:0
Второй тайм: 82'
Централ Кост Маринерс
0'
32' Желтая карточка
Теохарус Кристиан
33' Желтая карточка
Кучарски Джейден
37' Желтая карточка
Лолли Джо
43' Желтая карточка
Брэттан Люк
1:0
74' Гол
Касерес Энтони
2:0
77' Гол
Кинг Джоэл
78' Желтая карточка
Вукович Дэнни
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
27
Hayden
Matthews
8
Гирдвуд-Райх
Джейк
4
Кортни-Перкинс
Джордан
12
Corey
Hollman
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
17
Касерес
Энтони
11
Мак
Роберт
25
Кучарски
Джейден
20
Вукович
Дэнни
2
Брито
Микаель
23
Даниель
Холл
3
Кальтак
Брайан
15
Роу
Сторм
7
Теохарус
Кристиан
6
Балар
Максимильен
26
Трапп
Брэд
11
Торрес
Анхель
99
Эдмондсон
Райан
4
Нисбет
Джошуа
ФК Сидней
Централ Кост Маринерс

История личных встреч

ФК Сидней
Централ Кост Маринерс

30 матчей

86.7%
13.3%
26 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
20%
10%
21 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.7%
30%
13.3%
17 побед 9 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Второй тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 14 побед

49 матчей

53.1%
18.4%
28.5%
26 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

42.9%
22.4%
34.7%
21 победа 11 ничьих 17 побед

Второй тайм

34.7%
36.7%
28.6%
17 побед 18 ничьих 14 побед

История матчей

1:3
К
3:3
3:2
2:1
К
3:3
0:5
3:2
КФ
0:1
2:0
2:2
0:2
0:3
1:0
1:1
5:2
1:2
1:2
1:1
2:0
1:0
2:3
4:0
2:2
4:1
1:3
4:2
1:5
2:0
2:1
0:1
1:0
2:0
1:0
7:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:1
ХАЛ
2:3
ХАЛ
2:2
ХАЛ
4:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
3:3
ХАЛ
2:3
ПК
3:0
ХАЛ
4:5
ХАЛ
3:2

Голы

Всего голов

49
46

Голов в среднем за матч

1.96
1.92

Среднее время на гол

45
46

Всего голов

45
31

Голов в среднем за матч

1.88
1.24

Среднее время на гол

48
72

Всего голов

94
77

Голов в среднем за матч

1.92
1.57

Тотал матчей

2.5
48
Больше 98%
Меньше 2%
1
39
Больше 80%
Меньше 20%
10
30
Больше 61%
Меньше 39%
19
23
Больше 47%
Меньше 53%
26
16
Больше 33%
Меньше 67%
33
8
Больше 16%
Меньше 84%
41
3
Больше 6%
Меньше 94%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
47

Среднее время на гол

46
57

Бомбардиры внутри турнира

ФК Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Fabio da Silva2 9 (3) 0.41
Лолли Джо 8 0.36
Мак Роберт 6 0.27
Грант Райан 3 0.14
Касерес Энтони 2 0.09
Кучарски Джейден 2 0.09
Берджесс Макс 2 0.09
Кортни-Перкинс Джордан 2 0.09
Вуд Патрик 1 0.05
Гирдвуд-Райх Джейк 1 0.05
Родуэлл Джек 1 0.05
Брэттан Люк 0 0
Corey Hollman 0 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Анхель 11 (1) 0.5
Marco Tulio1 5 (2) 0.23
Куол Алоу 4 0.18
Луаль Джинг 3 (1) 0.14
Нисбет Джошуа 2 0.09
Кальтак Брайан 2 0.09
Теохарус Кристиан 2 0.09
Брито Микаель 1 (1) 0.05
Роу Сторм 1 0.05
Фаррелл Джекоб 1 0.05
Даниель Холл 1 0.05
Эдмондсон Райан 1 0.05
Уилсон Уильям 1 0.05
Miguel Di Pizio 1 0.05
Барселлос Рональд 1 0.05
Балар Максимильен 0 0
Смит Ноа 0 0

Карточки

ФК Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брэттан Люк 6 0
Гирдвуд-Райх Джейк 4 1
Вуд Патрик 3 1
Берджесс Макс 4 0
Рэдмейн Эндрю 2 1
Кинг Джоэл 3 0
Грант Райан 2 0
Габриэл Барбоза 2 0
Fabio da Silva2 2 0
Кортни-Перкинс Джордан 2 0
Corey Hollman 2 0
Кучарски Джейден 2 0
Hayden Matthews 2 0
Стив Корика 1 0
Родуэлл Джек 1 0
Мак Роберт 1 0
Лолли Джо 1 0
Nathan Amanatidis 1 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаррелл Джекоб 6 1
Теохарус Кристиан 6 0
Куол Алоу 5 0
Торрес Анхель 3 1
Даниель Холл 4 0
Роу Сторм 2 1
Кальтак Брайан 3 0
Брито Микаель 3 0
Балар Максимильен 3 0
Барселлос Рональд 1 1
Вукович Дэнни 2 0
Marco Tulio1 2 0
Уилсон Уильям 2 0
Harrison Steele 0 1
Mark Jackson I 1 0
Нисбет Джошуа 1 0
Смит Ноа 1 0
Трапп Брэд 1 0

Результаты матчей

ФК Сидней
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Централ Кост Маринерс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

2
3
ФК Сидней
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Централ Кост Маринерс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

17
19
ФК Сидней
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (10)
19% (4)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
24% (5)
33% (7)
Централ Кост Маринерс
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
24% (5)
43% (9)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

20
7

Упущенные победы

19
22

Голы по времени матча

Забито

17
15
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
1
6%
1
7%
1-15
3
18%
3
20%
16-30
4
24%
3
20%
31-45
1
6%
4
27%
46-60
2
12%
1
7%
61-75
6
35%
3
20%
76-90

Пропущено

14
9
2 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 4
1
7%
1
11%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
5
36%
2
22%
61-75
7
50%
3
33%
76-90

Забито

22
23
15 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
10
45%
1
4%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
5
23%
6
26%
31-45
4
18%
3
13%
46-60
1
5%
1
4%
61-75
2
9%
8
35%
76-90

Пропущено

20
13
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
1
5%
2
15%
1-15
6
30%
2
15%
16-30
5
25%
3
23%
31-45
5
25%
3
23%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Забито

39
38
23 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 11
6 Не забивали 4
11
28%
2
5%
1-15
3
8%
7
18%
16-30
9
23%
9
24%
31-45
5
13%
7
18%
46-60
3
8%
2
5%
61-75
8
21%
11
29%
76-90

Пропущено

34
22
14 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 12
2
6%
3
14%
1-15
7
21%
2
9%
16-30
5
15%
4
18%
31-45
5
15%
5
23%
46-60
8
24%
2
9%
61-75
7
21%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Сидней
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1
ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Макартур 0:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Дели Динамос - Централ Кост Маринерс 0:0 Макартур - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Дели Динамос 4:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1
Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1 Макартур - Централ Кост Маринерс 2:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Централ Кост Маринерс - Пном Пень 4:0 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:4 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Сталлион Лагуна - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0

Результаты матчей

ФК Сидней
Централ Кост Маринерс

Точный счет

0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

3:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
0:1
3 раза 30%
0:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:1
3 раза 14%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 29%
1
4 раза 19%
3
4 раза 19%
2
3 раза 14%
4
3 раза 14%
5
1 раз 5%
1
8 раз 38%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
2
3 раза 14%
4
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

ФК Сидней
Централ Кост Маринерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
5
1.5
6
5
4
6
2.5
3
8
2
8
3.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
3
6
5
1.5
4
6
4
7
2.5
4
6
2
9
3.5
1
9
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
18
3
11
10
1.5
10
11
8
13
2.5
7
14
4
17
3.5
3
18
1
20
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 22 12 7 3 35 - 23 43
2.
Централ Кост Маринерс
 0:1 22 12 4 6 38 - 23 40
3.
Макартур
 22 9 8 5 39 - 37 35
4.
Мельбурн Виктори
 22 8 11 3 36 - 26 35
5.
ФК Сидней
 1:0 22 10 4 8 40 - 34 34
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 22 9 4 9 34 - 38 31
7.
Мельбурн Сити
 22 8 6 8 37 - 33 30
8.
Брисбен Роар
 22 7 5 10 37 - 47 26
9.
Аделаида Юнайтед
 22 7 4 11 40 - 41 25
10.
Перт Глори
 21 5 6 10 38 - 43 21
11.
Ньюкасл Джетс
 23 4 9 10 32 - 42 21
12.
Вестерн Юнайтед
 22 5 4 13 25 - 44 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 10 7 2 1 18 - 10 23
2.
Централ Кост Маринерс
 0:1 11 6 2 3 22 - 14 20
3.
ФК Сидней
 1:0 11 6 2 3 19 - 13 20
4.
Мельбурн Сити
 12 5 5 2 26 - 10 20
5.
Брисбен Роар
 12 5 3 4 24 - 21 18
6.
Аделаида Юнайтед
 13 5 3 5 29 - 26 18
7.
Макартур
 12 4 5 3 20 - 22 17
8.
Мельбурн Виктори
 9 4 3 2 15 - 9 15
9.
Перт Глори
 11 4 3 4 23 - 21 15
10.
Вестерн Сидней Уондерерс
 11 4 2 5 20 - 18 14
11.
Вестерн Юнайтед
 10 3 2 5 11 - 13 11
12.
Ньюкасл Джетс
 10 2 4 4 13 - 14 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 0:1 11 6 2 3 16 - 9 20
2.
Веллингтон Феникс
 12 5 5 2 17 - 13 20
3.
Мельбурн Виктори
 13 4 8 1 21 - 17 20
4.
Макартур
 10 5 3 2 19 - 15 18
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 11 5 2 4 14 - 20 17
6.
ФК Сидней
 1:0 11 4 2 5 21 - 21 14
7.
Ньюкасл Джетс
 13 2 5 6 19 - 28 11
8.
Мельбурн Сити
 10 3 1 6 11 - 23 10
9.
Брисбен Роар
 10 2 2 6 13 - 26 8
10.
Вестерн Юнайтед
 12 2 2 8 14 - 31 8
11.
Аделаида Юнайтед
 9 2 1 6 11 - 15 7
12.
Перт Глори
 10 1 3 6 15 - 22 6
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Перт Глори Таггарт Адам 15 (3)
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 15 (2)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 14 (1)
Макартур Жермен Валер 11 (5)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 2 8
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 10
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 6
Аделаида Юнайтед Nestor Irankunda 1 6
Вестерн Юнайтед Имаи Томоки 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Брэттан Люк получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Лолли Джо получил желтую карточку от судьи
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    ФК Сидней
    Ничья
    Централ Кост Маринерс
    2.95
    6.10
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    4.36
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