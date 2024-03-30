Тур: 22. Стадион: Юбилейный стадион Нетстрата.
2:0
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаТеохарус Кристиан
33' Желтая карточкаКучарски Джейден
37' Желтая карточкаЛолли Джо
43' Желтая карточкаБрэттан Люк
1:0
74' ГолКасерес Энтони
2:0
77' ГолКинг Джоэл
78' Желтая карточкаВукович Дэнни
90'+6
Ход матча
33'
37'
43'
64'
74'
1:0
77'
2:0
78'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Грант
Райан
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
11
Мак
Роберт
23
Даниель
Холл
15
Роу
Сторм
26
Трапп
Брэд
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
-
10 Лолли ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мак РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Уфук Талай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
- Защитник
-
15 Роу СтормЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Трапп БрэдПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Полл НатанЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Луаль ДжингНападающий
-
-
-
Главный тренер: Джексон Марк
История личных встреч
ФК Сидней
Централ Кост Маринерс
30 матчей
86.7%
13.3%
26 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
20%
10%
21 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.7%
30%
13.3%
17 побед 9 ничьих 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Второй тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 14 побед
49 матчей
53.1%
18.4%
28.5%
26 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
42.9%
22.4%
34.7%
21 победа 11 ничьих 17 побед
Второй тайм
34.7%
36.7%
28.6%
17 побед 18 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
49
46
Голов в среднем за матч
1.96
1.92
Среднее время на гол
45
46
Всего голов
45
31
Голов в среднем за матч
1.88
1.24
Среднее время на гол
48
72
Всего голов
94
77
Голов в среднем за матч
1.92
1.57
Тотал матчей
2.5
48
Больше 98%
Меньше 2%
1
39
Больше 80%
Меньше 20%
10
30
Больше 61%
Меньше 39%
19
23
Больше 47%
Меньше 53%
26
16
Больше 33%
Меньше 67%
33
8
Больше 16%
Меньше 84%
41
3
Больше 6%
Меньше 94%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
Среднее время на гол
46
57
Бомбардиры внутри турнира
ФК Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Fabio da Silva2
|9 (3)
|0.41
|Лолли Джо
|8
|0.36
|Мак Роберт
|6
|0.27
|Касерес Энтони
|3
|0.14
|Грант Райан
|3
|0.14
|Кучарски Джейден
|2
|0.09
|Берджесс Макс
|2
|0.09
|Кортни-Перкинс Джордан
|2
|0.09
|Вуд Патрик
|1
|0.05
|Гирдвуд-Райх Джейк
|1
|0.05
|Родуэлл Джек
|1
|0.05
|Кинг Джоэл
|1
|0.05
|Брэттан Люк
|0
|0
|Corey Hollman
|0
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Анхель
|11 (1)
|0.5
|Marco Tulio1
|5 (2)
|0.23
|Куол Алоу
|4
|0.18
|Луаль Джинг
|3 (1)
|0.14
|Нисбет Джошуа
|2
|0.09
|Кальтак Брайан
|2
|0.09
|Теохарус Кристиан
|2
|0.09
|Брито Микаель
|1 (1)
|0.05
|Роу Сторм
|1
|0.05
|Фаррелл Джекоб
|1
|0.05
|Даниель Холл
|1
|0.05
|Эдмондсон Райан
|1
|0.05
|Уилсон Уильям
|1
|0.05
|Miguel Di Pizio
|1
|0.05
|Барселлос Рональд
|1
|0.05
|Балар Максимильен
|0
|0
|Смит Ноа
|0
|0
Карточки
ФК Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брэттан Люк
|6
|0
|Гирдвуд-Райх Джейк
|4
|1
|Вуд Патрик
|3
|1
|Берджесс Макс
|4
|0
|Рэдмейн Эндрю
|2
|1
|Кинг Джоэл
|3
|0
|Грант Райан
|2
|0
|Габриэл Барбоза
|2
|0
|Fabio da Silva2
|2
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|2
|0
|Corey Hollman
|2
|0
|Кучарски Джейден
|2
|0
|Hayden Matthews
|2
|0
|Стив Корика
|1
|0
|Родуэлл Джек
|1
|0
|Мак Роберт
|1
|0
|Лолли Джо
|1
|0
|Nathan Amanatidis
|1
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаррелл Джекоб
|6
|1
|Теохарус Кристиан
|6
|0
|Куол Алоу
|5
|0
|Торрес Анхель
|3
|1
|Даниель Холл
|4
|0
|Роу Сторм
|2
|1
|Вукович Дэнни
|3
|0
|Кальтак Брайан
|3
|0
|Брито Микаель
|3
|0
|Балар Максимильен
|3
|0
|Барселлос Рональд
|1
|1
|Marco Tulio1
|2
|0
|Уилсон Уильям
|2
|0
|Harrison Steele
|0
|1
|Mark Jackson I
|1
|0
|Нисбет Джошуа
|1
|0
|Смит Ноа
|1
|0
|Трапп Брэд
|1
|0
Результаты матчей
ФК Сидней
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Централ Кост Маринерс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
2
3
ФК Сидней
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Централ Кост Маринерс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
17
19
ФК Сидней
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
45% (10)
23% (5)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
23% (5)
32% (7)
Централ Кост Маринерс
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
23% (5)
45% (10)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
20
7
Упущенные победы
19
22
Голы по времени матча
Забито
19
15
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
1
5%
1
7%
1-15
3
16%
3
20%
16-30
4
21%
3
20%
31-45
1
5%
4
27%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
7
37%
3
20%
76-90
Пропущено
14
11
2 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 5
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
5
36%
3
27%
61-75
7
50%
4
36%
76-90
Забито
22
23
15 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
10
45%
1
4%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
5
23%
6
26%
31-45
4
18%
3
13%
46-60
1
5%
1
4%
61-75
2
9%
8
35%
76-90
Пропущено
20
13
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
1
5%
2
15%
1-15
6
30%
2
15%
16-30
5
25%
3
23%
31-45
5
25%
3
23%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Забито
41
38
23 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 11
6 Не забивали 5
11
27%
2
5%
1-15
3
7%
7
18%
16-30
9
22%
9
24%
31-45
5
12%
7
18%
46-60
4
10%
2
5%
61-75
9
22%
11
29%
76-90
Пропущено
34
24
14 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 13
2
6%
3
13%
1-15
7
21%
2
8%
16-30
5
15%
4
17%
31-45
5
15%
5
21%
46-60
8
24%
3
13%
61-75
7
21%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Сидней
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1
ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Макартур 0:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Дели Динамос - Централ Кост Маринерс 0:0 Макартур - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Дели Динамос 4:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1
Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1 Макартур - Централ Кост Маринерс 2:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Централ Кост Маринерс - Пном Пень 4:0 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:4 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Сталлион Лагуна - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0
Результаты матчей
ФК Сидней
Централ Кост Маринерс
Точный счет
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
3:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
0:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
2:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
0:3
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 27%
1
4 раза 18%
2
4 раза 18%
3
4 раза 18%
4
3 раза 14%
5
1 раз 5%
1
8 раз 36%
0
4 раза 18%
3
4 раза 18%
2
3 раза 14%
4
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
ФК Сидней
Централ Кост Маринерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
65
65
47
38
29
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
74
65
47
47
47
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
166
Больше Меньше
184
1210
1012
814
715
418
319
121
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|15 (3)
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|15 (2)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|14 (1)
|Макартур
|Жермен Валер
|11 (5)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|11 (4)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|10
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6
|Аделаида Юнайтед
|Nestor Irankunda
|1 6
|Вестерн Юнайтед
|Имаи Томоки
|1 5