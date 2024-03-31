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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Мельбурн Виктори
2:1
Конец матча
Перт Глори
0'
1:0
16' Гол
Форнароли Бруно
2:0
53' Гол
Форнароли Бруно
2:1
61' Гол
Daniel Bennie
76' Желтая карточка
Alen Stajcic
90' Желтая карточка
Nishan Velupillay
90' Желтая карточка
Иззо Пол
90'+7
20
Иззо
Пол
2
Герия
Джейсон
5
Да
Сильва
Дамьен
21
Родерик
Миранда
3
Траоре
Адама
III
25
Тиг
Райан
22
Бриммер
Джейк
19
Арзани
Дэниел
8
Машаш
Зинедин
11
Фолами
Бен
10
Форнароли
Бруно
1
Сэил
Оливер
2
Кутрумбис
Джон
28
Kaelan
Majekodunmi
29
Лахман
Даррил
14
Riley
Warland
77
Камау
Брюс
20
Giordano
Colli
19
Остлер
Трент
23
Daniel
Bennie
22
Таггарт
Адам
27
Jayden
Gorman
Мельбурн Виктори
Перт Глори

История личных встреч

Мельбурн Виктори
Перт Глори

29 матчей

82.8%
17.2%
3.5527136788005E-15%
24 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.1%
27.6%
10.3%
18 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

69%
24.1%
6.9%
20 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 13 побед

50 матчей

48%
16%
36%
24 победы 8 ничьих 18 побед

Первый тайм

36%
38%
26%
18 побед 19 ничьих 13 побед

Второй тайм

40%
34%
26%
20 побед 17 ничьих 13 побед

История матчей

2:3
ТМК
0:4
0:0
3:1
0:1
0:3
КФ
1:1
2:1
2:1
0:4
2:2
1:0
0:2
1:2
2:3
КФ
0:1
1:0
3:2
0:2
4:1
2:1
1:1
3:2
1:1
1:0
КФ
2:0
1:1
3:3
1:2
1:2
1:1
2:0
2:1
2:3
0:1
1:0
ХАЛ
4:2
ХАЛ
4:1
ХАЛ
2:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
3:1
ХАЛ
0:2
ХАЛ
6:2
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:1
ХАЛ
3:2
ХАЛ
3:1
ХАЛ
4:0
ПК
0:1
ХАЛ
2:1

Голы

Всего голов

42
43

Голов в среднем за матч

1.83
1.59

Среднее время на гол

49
56

Всего голов

42
28

Голов в среднем за матч

1.56
1.22

Среднее время на гол

57
73

Всего голов

84
71

Голов в среднем за матч

1.68
1.42

Тотал матчей

2.5
49
Больше 98%
Меньше 2%
1
41
Больше 82%
Меньше 18%
9
30
Больше 60%
Меньше 40%
20
19
Больше 38%
Меньше 62%
31
11
Больше 22%
Меньше 78%
39
3
Больше 6%
Меньше 94%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
49

Среднее время на гол

53
63

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 17 (3) 0.74
Машаш Зинедин 6 0.26
Арзани Дэниел 2 (1) 0.09
Nishan Velupillay 2 0.09
Фолами Бен 2 0.09
Да Сильва Дамьен 2 0.09
Чапман Коннор 1 0.04
Тиг Райан 1 0.04
Родерик Миранда 1 0.04
Боневасиа Ролиней 1 0.04
Икономидис Крис 1 0.04
Eli Adams 1 0.04
Траоре Адама III 0 0
Бриммер Джейк 0 0
Герия Джейсон 0 0
Jordi Valadon 0 0
Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Таггарт Адам 15 0.68
Цолаковски Стефан 6 0.27
David Williams III 4 0.18
Сусняр Александар 2 0.09
Амини Мустафа 2 (2) 0.09
Daniel Bennie 1 0.05
Божанич Оливер 1 0.05
Хелифи Салим 1 0.05
Иванович Люк 1 0.05
Карлуччо Джеррод 1 0.05
Биверс Марк 1 0.05
Роулинс Джошуа 1 0.05
Kaelan Majekodunmi 1 0.05
Joel Anasmo 1 0.05
Giordano Colli 0 0
Кутрумбис Джон 0 0
Jacob Muir 0 0
Riley Warland 0 0
Остлер Трент 0 0

Карточки

Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родерик Миранда 8 2
Траоре Адама III 3 1
Герия Джейсон 4 0
Машаш Зинедин 4 0
Форнароли Бруно 3 0
Да Сильва Дамьен 3 0
Rai IV 3 0
Чапман Коннор 2 0
Арзани Дэниел 2 0
Монге Фабиан 2 0
Nishan Velupillay 2 0
Jordi Valadon 0 1
Иззо Пол 1 0
Икономидис Крис 1 0
Фолами Бен 1 0
Бриммер Джейк 1 0
Тиг Райан 1 0
Eli Adams 1 0
Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сусняр Александар 5 1
Цолаковски Стефан 5 0
Кутрумбис Джон 5 0
Alen Stajcic 5 0
Giordano Colli 4 0
Камау Брюс 2 1
Амини Мустафа 3 0
Таггарт Адам 3 0
Карлуччо Джеррод 3 0
Биверс Марк 1 1
Хелифи Салим 2 0
Роулинс Джошуа 2 0
Сэил Оливер 1 0
David Williams III 1 0
Riley Warland 1 0
Иванович Люк 1 0
Остлер Трент 1 0
Cameron Cook 1 0
Jacob Muir 1 0

Результаты матчей

Мельбурн Виктори
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Перт Глори
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
14
Мельбурн Виктори
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Перт Глори
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
11

Упущенные победы

18
16
Мельбурн Виктори
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (5)
55% (12)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
Перт Глори
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
11

Упущенные победы

23
30

Голы по времени матча

Забито

17
17
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 2
14 Не забивали 13
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
1
6%
16-30
4
24%
2
12%
31-45
3
18%
4
24%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
3
18%
7
41%
76-90

Пропущено

7
20
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 9
2
29%
3
15%
1-15
1
14%
3
15%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
3
43%
4
20%
46-60
1
14%
2
10%
61-75
0
0%
4
20%
76-90

Забито

20
23
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
1
5%
2
9%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
6
30%
3
13%
31-45
3
15%
3
13%
46-60
3
15%
6
26%
61-75
6
30%
6
26%
76-90

Пропущено

18
21
5 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
1
6%
2
10%
1-15
3
17%
3
14%
16-30
1
6%
6
29%
31-45
3
17%
3
14%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
8
44%
4
19%
76-90

Забито

37
40
18 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
3
8%
2
5%
1-15
5
14%
4
10%
16-30
10
27%
5
13%
31-45
6
16%
7
18%
46-60
4
11%
9
23%
61-75
9
24%
13
33%
76-90

Пропущено

25
41
8 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 18
3
12%
5
12%
1-15
4
16%
6
15%
16-30
1
4%
10
24%
31-45
6
24%
7
17%
46-60
3
12%
5
12%
61-75
8
32%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Виктори
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:2 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1
Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1
Перт Глори
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0
Перт Глори - Брисбен Роар 3:2 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Макартур - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Макартур 3:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1

Результаты матчей

Мельбурн Виктори
Перт Глори

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
7 раз 32%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
2:2
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
3:2
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
4:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 32%
2
7 раз 32%
0
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
9 раз 43%
1
4 раза 19%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Мельбурн Виктори
Перт Глори

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
10
1
4
5
1.5
8
3
2
7
2.5
4
7
1
8
3.5
1
10
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
2
7
6
1.5
6
4
2
11
2.5
1
9
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
4
0.5
Больше Меньше
18
3
11
11
1.5
14
7
4
18
2.5
5
16
2
20
3.5
1
20
1
21
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 23 13 7 3 36 - 23 46
2.
Централ Кост Маринерс
 22 12 4 6 38 - 24 40
3.
Мельбурн Виктори
 23 9 11 3 38 - 27 38
4.
Макартур
 22 9 8 5 39 - 37 35
5.
ФК Сидней
 22 10 4 8 41 - 34 34
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 22 9 4 9 34 - 38 31
7.
Мельбурн Сити
 22 8 6 8 37 - 33 30
8.
Брисбен Роар
 23 7 5 11 37 - 48 26
9.
Аделаида Юнайтед
 22 7 4 11 40 - 41 25
10.
Перт Глори
 22 5 6 11 39 - 45 21
11.
Ньюкасл Джетс
 23 4 9 10 32 - 42 21
12.
Вестерн Юнайтед
 22 5 4 13 25 - 44 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 11 8 2 1 19 - 10 26
2.
Централ Кост Маринерс
 11 6 2 3 22 - 14 20
3.
ФК Сидней
 11 6 2 3 20 - 13 20
4.
Мельбурн Сити
 12 5 5 2 26 - 10 20
5.
Мельбурн Виктори
 10 5 3 2 17 - 10 18
6.
Брисбен Роар
 12 5 3 4 24 - 21 18
7.
Аделаида Юнайтед
 13 5 3 5 29 - 26 18
8.
Макартур
 12 4 5 3 20 - 22 17
9.
Перт Глори
 11 4 3 4 23 - 21 15
10.
Вестерн Сидней Уондерерс
 11 4 2 5 20 - 18 14
11.
Вестерн Юнайтед
 10 3 2 5 11 - 13 11
12.
Ньюкасл Джетс
 10 2 4 4 13 - 14 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 11 6 2 3 16 - 10 20
2.
Веллингтон Феникс
 12 5 5 2 17 - 13 20
3.
Мельбурн Виктори
 13 4 8 1 21 - 17 20
4.
Макартур
 10 5 3 2 19 - 15 18
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 11 5 2 4 14 - 20 17
6.
ФК Сидней
 11 4 2 5 21 - 21 14
7.
Ньюкасл Джетс
 13 2 5 6 19 - 28 11
8.
Мельбурн Сити
 10 3 1 6 11 - 23 10
9.
Брисбен Роар
 11 2 2 7 13 - 27 8
10.
Вестерн Юнайтед
 12 2 2 8 14 - 31 8
11.
Аделаида Юнайтед
 9 2 1 6 11 - 15 7
12.
Перт Глори
 11 1 3 7 16 - 24 6
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 17 (2)
Перт Глори Таггарт Адам 15 (3)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 14 (1)
Макартур Жермен Валер 11 (5)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 11 (4)
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Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 2 8
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 10
Веллингтон Феникс Руфер Алекс 1 6
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 6
Аделаида Юнайтед Nestor Irankunda 1 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 16'
      Машаш Зинедин сделал результативную передачу.
    • 16'
      Г О О О О Л - Форнароли Бруно бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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