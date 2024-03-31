Тур: 22. Стадион: ААМИ Парк.
2:1
Конец матча
0'
1:0
16' ГолФорнароли Бруно
2:0
53' ГолФорнароли Бруно
2:1
61' ГолDaniel Bennie
76' Желтая карточкаAlen Stajcic
90' Желтая карточкаNishan Velupillay
90' Желтая карточкаИззо Пол
90'+7
Ход матча
16'
1:0
53'
2:0
61'
76'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Иззо
Пол
25
Тиг
Райан
11
Фолами
Бен
77
Камау
Брюс
19
Остлер
Трент
22
Таггарт
Адам
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Тиг РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Хелифи СалимПолузащитник
- Нападающий
-
30 Ahmad Taleb
-
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Камау БрюсПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Остлер ТрентПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Таггарт АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Joel Anasmo
-
-
-
13 Cameron Cook
-
Главный тренер: Alen Stajcic
История личных встреч
Мельбурн Виктори
Перт Глори
29 матчей
82.8%
17.2%
3.5527136788005E-15%
24 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.1%
27.6%
10.3%
18 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
69%
24.1%
6.9%
20 побед 7 ничьих 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 13 побед
50 матчей
48%
16%
36%
24 победы 8 ничьих 18 побед
Первый тайм
36%
38%
26%
18 побед 19 ничьих 13 побед
Второй тайм
40%
34%
26%
20 побед 17 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
43
Голов в среднем за матч
1.83
1.59
Среднее время на гол
49
56
Всего голов
42
28
Голов в среднем за матч
1.56
1.22
Среднее время на гол
57
73
Всего голов
84
71
Голов в среднем за матч
1.68
1.42
Тотал матчей
2.5
49
Больше 98%
Меньше 2%
1
41
Больше 82%
Меньше 18%
9
30
Больше 60%
Меньше 40%
20
19
Больше 38%
Меньше 62%
31
11
Больше 22%
Меньше 78%
39
3
Больше 6%
Меньше 94%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
Среднее время на гол
53
63
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|17 (3)
|0.74
|Машаш Зинедин
|6
|0.26
|Арзани Дэниел
|2 (1)
|0.09
|Nishan Velupillay
|2
|0.09
|Фолами Бен
|2
|0.09
|Да Сильва Дамьен
|2
|0.09
|Чапман Коннор
|1
|0.04
|Тиг Райан
|1
|0.04
|Родерик Миранда
|1
|0.04
|Боневасиа Ролиней
|1
|0.04
|Икономидис Крис
|1
|0.04
|Eli Adams
|1
|0.04
|Траоре Адама III
|0
|0
|Бриммер Джейк
|0
|0
|Герия Джейсон
|0
|0
|Jordi Valadon
|0
|0
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таггарт Адам
|15
|0.68
|Цолаковски Стефан
|6
|0.27
|David Williams III
|4
|0.18
|Сусняр Александар
|2
|0.09
|Амини Мустафа
|2 (2)
|0.09
|Daniel Bennie
|1
|0.05
|Божанич Оливер
|1
|0.05
|Хелифи Салим
|1
|0.05
|Иванович Люк
|1
|0.05
|Карлуччо Джеррод
|1
|0.05
|Биверс Марк
|1
|0.05
|Роулинс Джошуа
|1
|0.05
|Kaelan Majekodunmi
|1
|0.05
|Joel Anasmo
|1
|0.05
|Giordano Colli
|0
|0
|Кутрумбис Джон
|0
|0
|Jacob Muir
|0
|0
|Riley Warland
|0
|0
|Остлер Трент
|0
|0
Карточки
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родерик Миранда
|8
|2
|Траоре Адама III
|3
|1
|Герия Джейсон
|4
|0
|Машаш Зинедин
|4
|0
|Форнароли Бруно
|3
|0
|Да Сильва Дамьен
|3
|0
|Rai IV
|3
|0
|Чапман Коннор
|2
|0
|Арзани Дэниел
|2
|0
|Монге Фабиан
|2
|0
|Nishan Velupillay
|2
|0
|Jordi Valadon
|0
|1
|Иззо Пол
|1
|0
|Икономидис Крис
|1
|0
|Фолами Бен
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
|Тиг Райан
|1
|0
|Eli Adams
|1
|0
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сусняр Александар
|5
|1
|Цолаковски Стефан
|5
|0
|Кутрумбис Джон
|5
|0
|Alen Stajcic
|5
|0
|Giordano Colli
|4
|0
|Камау Брюс
|2
|1
|Амини Мустафа
|3
|0
|Таггарт Адам
|3
|0
|Карлуччо Джеррод
|3
|0
|Биверс Марк
|1
|1
|Хелифи Салим
|2
|0
|Роулинс Джошуа
|2
|0
|Сэил Оливер
|1
|0
|David Williams III
|1
|0
|Riley Warland
|1
|0
|Иванович Люк
|1
|0
|Остлер Трент
|1
|0
|Cameron Cook
|1
|0
|Jacob Muir
|1
|0
Результаты матчей
Мельбурн Виктори
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Перт Глори
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
14
Мельбурн Виктори
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Перт Глори
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
11
Упущенные победы
18
16
Мельбурн Виктори
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (5)
55% (12)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
Перт Глори
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
11
Упущенные победы
23
30
Голы по времени матча
Забито
17
17
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 2
14 Не забивали 13
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
1
6%
16-30
4
24%
2
12%
31-45
3
18%
4
24%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
3
18%
7
41%
76-90
Пропущено
7
20
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 9
2
29%
3
15%
1-15
1
14%
3
15%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
3
43%
4
20%
46-60
1
14%
2
10%
61-75
0
0%
4
20%
76-90
Забито
20
23
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
1
5%
2
9%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
6
30%
3
13%
31-45
3
15%
3
13%
46-60
3
15%
6
26%
61-75
6
30%
6
26%
76-90
Пропущено
18
21
5 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
1
6%
2
10%
1-15
3
17%
3
14%
16-30
1
6%
6
29%
31-45
3
17%
3
14%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
8
44%
4
19%
76-90
Забито
37
40
18 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
3
8%
2
5%
1-15
5
14%
4
10%
16-30
10
27%
5
13%
31-45
6
16%
7
18%
46-60
4
11%
9
23%
61-75
9
24%
13
33%
76-90
Пропущено
25
41
8 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 18
3
12%
5
12%
1-15
4
16%
6
15%
16-30
1
4%
10
24%
31-45
6
24%
7
17%
46-60
3
12%
5
12%
61-75
8
32%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:2 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1
Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1
Перт Глори
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0
Перт Глори - Брисбен Роар 3:2 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Макартур - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Макартур 3:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1
Результаты матчей
Мельбурн Виктори
Перт Глори
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
7 раз 32%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
2:2
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
3:2
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
4:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 32%
2
7 раз 32%
0
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
9 раз 43%
1
4 раза 19%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Мельбурн Виктори
Перт Глори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
101
45
83
27
47
18
110
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
82
76
64
211
19
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
184
Больше Меньше
183
1111
147
418
516
220
120
121
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|17 (2)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|15 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|14 (1)
|Макартур
|Жермен Валер
|11 (5)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|11 (4)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|10
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|1 6
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6
|Аделаида Юнайтед
|Nestor Irankunda
|1 6