Тур: 31. Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla.
0'
13' Желтая карточкаКампорезе Микеле
1:0
16' ГолValerio Crespi
1:1
41' ГолГалацци Николас
42' Желтая карточкаТутино Дженнаро
51' Желтая карточкаПагера Фабрицио
1:2
79' ГолГалацци Николас
Ход матча
13'
16'
41'
1:1
42'
51'
79'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 5
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
18
Гьямфи
Брайт
14
Кало
Джакомо
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кало ДжакомоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: William Viali
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
31 Matteo Ferro
-
Главный тренер: Маран Роландо
История личных встреч
Козенца
Брешия
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
11 матчей
9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
9.1%
72.7%
18.2%
1 победа 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
2
1.2
Среднее время на гол
45
75
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
1.55
0.82
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
58
110
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тутино Дженнаро
|12 (3)
|0.39
|Маццокки Симоне
|3
|0.1
|Вока Идриз
|3
|0.1
|Фработта Джанлука
|3
|0.1
|Маррас Мануэль
|2
|0.06
|Форте Франческо
|2
|0.06
|Вентури Майкл
|2
|0.06
|Кампорезе Микеле
|1
|0.03
|Канотто Луиджи
|1
|0.03
|Ариоли Алессандро
|1
|0.03
|Massimo Zilli
|1
|0.03
|Valerio Crespi
|1
|0.03
|Кало Джакомо
|0
|0
|Дзуккон Федерико
|0
|0
|Рисполи Андреа
|0
|0
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
|Гьямфи Брайт
|0
|0
|Baldovino Cimino
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боррелли Дженнаро
|9 (1)
|0.29
|Мончини Габриэле
|6 (2)
|0.19
|Бьярнасон Биркир
|4
|0.13
|Галацци Николас
|3
|0.1
|Бизоли Димитри
|2
|0.06
|Яллоу Александр
|2
|0.06
|Бьянки Флавио
|2
|0.06
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.03
|Пагера Фабрицио
|1
|0.03
|Адорни Давиде
|1
|0.03
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.03
|Папетти Андреа
|0
|0
|Riccardo Fogliata
|0
|0
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вентури Майкл
|13
|1
|Прашелик Матеуш
|9
|1
|Д'Орацио Томмазо
|10
|0
|Флоренци Альдо
|8
|0
|Тутино Дженнаро
|6
|0
|Маррас Мануэль
|4
|1
|Кало Джакомо
|4
|1
|Маццокки Симоне
|5
|0
|Дзуккон Федерико
|5
|0
|Фонтанаросса Алессандро
|5
|0
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Микай Алессандро
|4
|0
|Вока Идриз
|4
|0
|Кампорезе Микеле
|3
|0
|Фработта Джанлука
|3
|0
|Вивиани Маттиа
|3
|0
|Сгарби Филиппо
|1
|1
|Гьямфи Брайт
|2
|0
|Baldovino Cimino
|2
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Ариоли Алессандро
|1
|0
|Pietro Martino
|1
|0
|Valerio Crespi
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пагера Фабрицио
|8
|0
|Кистана Андреа
|8
|0
|Олзер Джакомо
|6
|1
|Дикманн Лоренцо
|7
|0
|Бизоли Димитри
|6
|0
|Ван Де Лои Томми
|5
|0
|Галацци Николас
|5
|0
|Уар Матье
|3
|1
|Адорни Давиде
|4
|0
|Фарес Мохамед
|4
|0
|Боррелли Дженнаро
|4
|0
|Бертаньоли Массимо
|4
|0
|Бьярнасон Биркир
|3
|0
|Яллоу Александр
|3
|0
|Мончини Габриэле
|2
|0
|Папетти Андреа
|2
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Андреаччи Лоренцо
|1
|0
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|Бьянки Флавио
|1
|0
|Бесаджо Микеле
|1
|0
|Riccardo Fogliata
|1
|0
|Matteo Ferro
|1
|0
Результаты матчей
Козенца
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Брешия
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
9
7
Козенца
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Брешия
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
11
15
Козенца
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (8)
57% (17)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Брешия
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
47% (14)
27% (8)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
11
12
Упущенные победы
20
22
Голы по времени матча
Забито
21
14
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 3
18 Не забивали 19
4
19%
2
14%
1-15
7
33%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
4
19%
3
21%
61-75
3
14%
4
29%
76-90
Пропущено
19
18
6 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 12
0
0%
8
44%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
3
16%
2
11%
31-45
3
16%
2
11%
46-60
5
26%
1
6%
61-75
5
26%
3
17%
76-90
Забито
11
16
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
23 Не забивали 20
2
18%
3
19%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
3
27%
3
19%
31-45
1
9%
4
25%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
3
27%
3
19%
76-90
Пропущено
13
16
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
3
23%
4
25%
1-15
2
15%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
3
23%
4
25%
76-90
Забито
32
30
17 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 9
11 Не забивали 9
6
19%
5
17%
1-15
8
25%
3
10%
16-30
3
9%
4
13%
31-45
4
13%
6
20%
46-60
5
16%
5
17%
61-75
6
19%
7
23%
76-90
Пропущено
32
34
11 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 22
3
9%
12
35%
1-15
5
16%
5
15%
16-30
3
9%
5
15%
31-45
6
19%
3
9%
46-60
7
22%
2
6%
61-75
8
25%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Тернана - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 0:0 Козенца - Катанзаро 0:2 Парма - Козенца 1:1
Козенца - Сампдория 1:2 Лекко - Козенца 1:3 Модена - Козенца 1:1 Козенца - Пиза 1:1 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Козенца - Венеция 4:2 Кремонезе - Козенца 1:0 Козенца - Комо 1:2 Бари - Козенца 0:0 Козенца - Парма 0:0 Читтаделла - Козенца 2:0 Козенца - Тернана 1:3 Катанзаро - Козенца 2:0 Козенца - Реджана 2:0 Козенца - ФералпиСало 1:1 Специя - Козенца 0:0
Брешия
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Брешия - Катанзаро 1:1 Парма - Брешия 2:1 Брешия - Палермо 4:2 Асколи - Брешия 1:1
Брешия - Реджана 0:0 Сампдория - Брешия 1:1 Комо - Брешия 1:0 Брешия - Читтаделла 2:0 Кремонезе - Брешия 1:0 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Модена - Брешия 1:2 Брешия - Парма 0:2 Катанзаро - Брешия 2:3 Брешия - Комо 2:0 Реджана - Брешия 1:1 Брешия - Сампдория 3:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Пиза - Брешия 1:1 Брешия - Беллинцона 4:0 Брешия - Кремонезе 0:3
Результаты матчей
Козенца
Брешия
Точный счет
1:2
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
1:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
1:2
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
9 раз 30%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 40%
0
11 раз 37%
2
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
13 раз 43%
0
9 раз 30%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Козенца
Брешия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
105
510
411
312
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
114
213
411
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1911
Больше Меньше
219
723
822
426
327
129
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|31
|19
|8
|4
|57 - 32
|65
|2.
|2:0
|31
|17
|7
|7
|45 - 33
|58
|3.
|2:3
|31
|17
|6
|8
|58 - 38
|57
|4.
|30
|16
|8
|6
|40 - 24
|56
|5.
|2:0
|31
|15
|7
|9
|49 - 39
|52
|6.
|3:3
|31
|14
|8
|9
|55 - 44
|50
|7.
|30
|12
|6
|12
|41 - 44
|42
|8.
|2:1
|31
|10
|12
|9
|35 - 32
|42
|9.
|3:2
|31
|8
|16
|7
|34 - 35
|40
|10.
|1:1
|31
|10
|9
|12
|35 - 40
|39
|11.
|0:2
|31
|10
|8
|13
|39 - 41
|38
|12.
|3:3
|31
|9
|11
|11
|39 - 41
|38
|13.
|31
|8
|14
|9
|36 - 41
|38
|14.
|31
|7
|14
|10
|30 - 38
|35
|15.
|1:2
|31
|8
|10
|13
|32 - 35
|34
|16.
|2:1
|31
|7
|13
|11
|30 - 43
|34
|17.
|30
|8
|8
|14
|35 - 40
|32
|18.
|1:2
|31
|7
|10
|14
|33 - 38
|31
|19.
|30
|7
|6
|17
|34 - 49
|27
|20.
|1:1
|31
|5
|7
|19
|29 - 59
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|16
|10
|4
|2
|27 - 16
|34
|2.
|2:3
|16
|10
|3
|3
|35 - 23
|33
|3.
|0:2
|16
|9
|6
|1
|27 - 16
|33
|4.
|2:0
|15
|8
|3
|4
|29 - 21
|27
|5.
|15
|7
|5
|3
|20 - 11
|26
|6.
|3:3
|15
|8
|1
|6
|28 - 21
|25
|7.
|1:1
|16
|7
|3
|6
|23 - 20
|24
|8.
|15
|5
|7
|3
|16 - 15
|22
|9.
|0:2
|15
|6
|3
|6
|19 - 17
|21
|10.
|2:1
|15
|5
|6
|4
|17 - 15
|21
|11.
|16
|5
|5
|6
|17 - 18
|20
|12.
|3:3
|16
|4
|7
|5
|22 - 22
|19
|13.
|15
|5
|3
|7
|19 - 22
|18
|14.
|1:2
|15
|4
|6
|5
|17 - 14
|18
|15.
|2:1
|15
|4
|6
|5
|14 - 15
|18
|16.
|16
|4
|6
|6
|15 - 15
|18
|17.
|1:2
|16
|4
|5
|7
|22 - 21
|17
|18.
|3:2
|15
|2
|10
|3
|14 - 17
|16
|19.
|15
|3
|3
|9
|19 - 24
|12
|20.
|1:1
|15
|3
|2
|10
|15 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|15
|10
|2
|3
|30 - 16
|32
|2.
|15
|9
|3
|3
|20 - 13
|30
|3.
|2:0
|16
|7
|4
|5
|20 - 18
|25
|4.
|3:3
|16
|6
|7
|3
|27 - 23
|25
|5.
|2:3
|15
|7
|3
|5
|23 - 15
|24
|6.
|2:0
|15
|7
|3
|5
|18 - 17
|24
|7.
|15
|7
|3
|5
|22 - 22
|24
|8.
|3:2
|16
|6
|6
|4
|20 - 18
|24
|9.
|2:1
|16
|5
|6
|5
|18 - 17
|21
|10.
|3:3
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|11.
|15
|3
|9
|3
|19 - 23
|18
|12.
|1:2
|15
|4
|5
|6
|10 - 14
|17
|13.
|0:2
|16
|4
|5
|7
|20 - 24
|17
|14.
|2:1
|16
|3
|7
|6
|16 - 28
|16
|15.
|15
|4
|3
|8
|15 - 25
|15
|16.
|1:1
|15
|3
|6
|6
|12 - 20
|15
|17.
|14
|4
|2
|8
|20 - 25
|14
|18.
|1:2
|16
|3
|4
|9
|16 - 24
|13
|19.
|16
|2
|7
|7
|14 - 23
|13
|20.
|1:1
|16
|2
|5
|9
|14 - 31
|11
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|13 (5)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 14
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 14
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Бьянко Алессандро
|13