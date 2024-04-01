  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 31. Стадион: .
Козенца
1:2
Второй тайм: 88'
Брешия
0'
13' Желтая карточка
Кампорезе Микеле
1:0
16' Гол
Valerio Crespi
1:1
41' Гол
Галацци Николас
42' Желтая карточка
Тутино Дженнаро
51' Желтая карточка
Пагера Фабрицио
1:2
79' Гол
Галацци Николас

Ход матча

13'
Кампорезе Микеле
 
16'
Valerio Crespi
(Дзуккон Федерико)
1:0
41'
1:1
Галацци Николас
42'
Тутино Дженнаро
 
51'
 
Пагера Фабрицио
55'
Тутино Дженнаро
Valerio Crespi
 
56'
 
Мончини Габриэле
Боррелли Дженнаро
62'
Форте Франческо
Антонуччи Мирко
 
63'
Вока Идриз
Дзуккон Федерико
 
63'
 
Бьярнасон Биркир
Бьянки Флавио
63'
 
Ван Де Лои Томми
Пагера Фабрицио
64'
 
Бертаньоли Массимо
Бесаджо Микеле
77'
Канотто Луиджи
Маррас Мануэль
 
77'
Прашелик Матеуш
Флоренци Альдо
 
79'
1:2
Галацци Николас
(Мончини Габриэле)
83'
 
Олзер Джакомо
Галацци Николас

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
Козенца
Ничья
Брешия
46.00
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5.00
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4.92
Все Коэффициенты
1
Микай
Алессандро
18
Гьямфи
Брайт
5
Кампорезе
Микеле
13
Мерони
Андреа
99
Фработта
Джанлука
98
Дзуккон
Федерико
14
Кало
Джакомо
34
Флоренци
Альдо
7
Маррас
Мануэль
16
Антонуччи
Мирко
19
Valerio
Crespi
1
Леццерини
Лука
24
Дикманн
Лоренцо
32
Папетти
Андреа
28
Адорни
Давиде
18
Яллоу
Александр
25
Бизоли
Димитри
4
Пагера
Фабрицио
39
Бесаджо
Микеле
23
Галацци
Николас
9
Бьянки
Флавио
29
Боррелли
Дженнаро
Козенца
4-3-2-1
Брешия
4-3-2-1

История личных встреч

Козенца
Брешия

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

11 матчей

9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

9.1%
72.7%
18.2%
1 победа 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

История матчей

СB
1:0
СB
1:1
СB
1:0
СB
2:1
СB
1:1
СB
0:0
СB
5:1
СB
2:0
СB
1:2
СB
2:3
СB
1:0

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

2
1.2

Среднее время на гол

45
75

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.55
0.82

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

58
110

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тутино Дженнаро 12 (3) 0.39
Маццокки Симоне 3 0.1
Вока Идриз 3 0.1
Фработта Джанлука 3 0.1
Маррас Мануэль 2 0.06
Форте Франческо 2 0.06
Вентури Майкл 2 0.06
Кампорезе Микеле 1 0.03
Канотто Луиджи 1 0.03
Ариоли Алессандро 1 0.03
Massimo Zilli 1 0.03
Valerio Crespi 1 0.03
Кало Джакомо 0 0
Дзуккон Федерико 0 0
Рисполи Андреа 0 0
Д'Урсо Кристиан 0 0
Гьямфи Брайт 0 0
Baldovino Cimino 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боррелли Дженнаро 9 (1) 0.29
Мончини Габриэле 6 (2) 0.19
Бьярнасон Биркир 4 0.13
Галацци Николас 3 0.1
Бизоли Димитри 2 0.06
Яллоу Александр 2 0.06
Бьянки Флавио 2 0.06
Дикманн Лоренцо 1 0.03
Пагера Фабрицио 1 0.03
Адорни Давиде 1 0.03
Бертаньоли Массимо 1 0.03
Папетти Андреа 0 0
Riccardo Fogliata 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вентури Майкл 13 1
Прашелик Матеуш 9 1
Д'Орацио Томмазо 10 0
Флоренци Альдо 8 0
Тутино Дженнаро 6 0
Маррас Мануэль 4 1
Кало Джакомо 4 1
Маццокки Симоне 5 0
Дзуккон Федерико 5 0
Фонтанаросса Алессандро 5 0
Канотто Луиджи 4 0
Микай Алессандро 4 0
Вока Идриз 4 0
Кампорезе Микеле 3 0
Фработта Джанлука 3 0
Вивиани Маттиа 3 0
Сгарби Филиппо 1 1
Гьямфи Брайт 2 0
Baldovino Cimino 2 0
Мерони Андреа 1 0
Ариоли Алессандро 1 0
Pietro Martino 1 0
Valerio Crespi 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пагера Фабрицио 8 0
Кистана Андреа 8 0
Олзер Джакомо 6 1
Дикманн Лоренцо 7 0
Бизоли Димитри 6 0
Ван Де Лои Томми 5 0
Галацци Николас 5 0
Уар Матье 3 1
Адорни Давиде 4 0
Фарес Мохамед 4 0
Боррелли Дженнаро 4 0
Бертаньоли Массимо 4 0
Бьярнасон Биркир 3 0
Яллоу Александр 3 0
Мончини Габриэле 2 0
Папетти Андреа 2 0
Леццерини Лука 1 0
Андреаччи Лоренцо 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0
Бьянки Флавио 1 0
Бесаджо Микеле 1 0
Riccardo Fogliata 1 0
Matteo Ferro 1 0

Результаты матчей

Козенца
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Брешия
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

9
7
Козенца
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Брешия
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

11
15
Козенца
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (8)
57% (17)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Брешия
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
47% (14)
27% (8)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

11
12

Упущенные победы

20
22

Голы по времени матча

Забито

21
14
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 3
18 Не забивали 19
4
19%
2
14%
1-15
7
33%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
4
19%
3
21%
61-75
3
14%
4
29%
76-90

Пропущено

19
18
6 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 12
0
0%
8
44%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
3
16%
2
11%
31-45
3
16%
2
11%
46-60
5
26%
1
6%
61-75
5
26%
3
17%
76-90

Забито

11
16
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
23 Не забивали 20
2
18%
3
19%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
3
27%
3
19%
31-45
1
9%
4
25%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
3
27%
3
19%
76-90

Пропущено

13
16
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
3
23%
4
25%
1-15
2
15%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
3
23%
4
25%
76-90

Забито

32
30
17 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 9
11 Не забивали 9
6
19%
5
17%
1-15
8
25%
3
10%
16-30
3
9%
4
13%
31-45
4
13%
6
20%
46-60
5
16%
5
17%
61-75
6
19%
7
23%
76-90

Пропущено

32
34
11 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 22
3
9%
12
35%
1-15
5
16%
5
15%
16-30
3
9%
5
15%
31-45
6
19%
3
9%
46-60
7
22%
2
6%
61-75
8
25%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Тернана - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 0:0 Козенца - Катанзаро 0:2 Парма - Козенца 1:1
Козенца - Сампдория 1:2 Лекко - Козенца 1:3 Модена - Козенца 1:1 Козенца - Пиза 1:1 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Козенца - Венеция 4:2 Кремонезе - Козенца 1:0 Козенца - Комо 1:2 Бари - Козенца 0:0 Козенца - Парма 0:0 Читтаделла - Козенца 2:0 Козенца - Тернана 1:3 Катанзаро - Козенца 2:0 Козенца - Реджана 2:0 Козенца - ФералпиСало 1:1 Специя - Козенца 0:0
Брешия
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Брешия - Катанзаро 1:1 Парма - Брешия 2:1 Брешия - Палермо 4:2 Асколи - Брешия 1:1
Брешия - Реджана 0:0 Сампдория - Брешия 1:1 Комо - Брешия 1:0 Брешия - Читтаделла 2:0 Кремонезе - Брешия 1:0 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Модена - Брешия 1:2 Брешия - Парма 0:2 Катанзаро - Брешия 2:3 Брешия - Комо 2:0 Реджана - Брешия 1:1 Брешия - Сампдория 3:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Пиза - Брешия 1:1 Брешия - Беллинцона 4:0 Брешия - Кремонезе 0:3

Результаты матчей

Козенца
Брешия

Точный счет

1:2
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
1:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
1:2
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
9 раз 30%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 40%
0
11 раз 37%
2
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
13 раз 43%
0
9 раз 30%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Козенца
Брешия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
5
5
10
1.5
4
11
3
12
2.5
2
13
1
14
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
11
4
2
13
1.5
4
11
1
14
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
11
0.5
Больше Меньше
21
9
7
23
1.5
8
22
4
26
2.5
3
27
1
29
3.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:2 31 19 8 4 57 - 32 65
2.
Комо
 2:0 31 17 7 7 45 - 33 58
3.
Венеция
 2:3 31 17 6 8 58 - 38 57
4.
Кремонезе
 30 16 8 6 40 - 24 56
5.
Катанзаро
 2:0 31 15 7 9 49 - 39 52
6.
Палермо
 3:3 31 14 8 9 55 - 44 50
7.
Сампдория
 30 12 6 12 41 - 44 42
8.
Брешия
 2:1 31 10 12 9 35 - 32 42
9.
Реджана
 3:2 31 8 16 7 34 - 35 40
10.
Читтаделла
 1:1 31 10 9 12 35 - 40 39
11.
Зюйдтироль
 0:2 31 10 8 13 39 - 41 38
12.
Пиза
 3:3 31 9 11 11 39 - 41 38
13.
Модена
 31 8 14 9 36 - 41 38
14.
Бари
 31 7 14 10 30 - 38 35
15.
Козенца
 1:2 31 8 10 13 32 - 35 34
16.
Специя
 2:1 31 7 13 11 30 - 43 34
17.
Тернана
 30 8 8 14 35 - 40 32
18.
Асколи
 1:2 31 7 10 14 33 - 38 31
19.
ФералпиСало
 30 7 6 17 34 - 49 27
20.
Лекко
 1:1 31 5 7 19 29 - 59 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Комо
 2:0 16 10 4 2 27 - 16 34
2.
Венеция
 2:3 16 10 3 3 35 - 23 33
3.
Парма
 0:2 16 9 6 1 27 - 16 33
4.
Катанзаро
 2:0 15 8 3 4 29 - 21 27
5.
Кремонезе
 15 7 5 3 20 - 11 26
6.
Палермо
 3:3 15 8 1 6 28 - 21 25
7.
Читтаделла
 1:1 16 7 3 6 23 - 20 24
8.
Бари
 15 5 7 3 16 - 15 22
9.
Зюйдтироль
 0:2 15 6 3 6 19 - 17 21
10.
Брешия
 2:1 15 5 6 4 17 - 15 21
11.
Модена
 16 5 5 6 17 - 18 20
12.
Пиза
 3:3 16 4 7 5 22 - 22 19
13.
Сампдория
 15 5 3 7 19 - 22 18
14.
Асколи
 1:2 15 4 6 5 17 - 14 18
15.
Специя
 2:1 15 4 6 5 14 - 15 18
16.
Тернана
 16 4 6 6 15 - 15 18
17.
Козенца
 1:2 16 4 5 7 22 - 21 17
18.
Реджана
 3:2 15 2 10 3 14 - 17 16
19.
ФералпиСало
 15 3 3 9 19 - 24 12
20.
Лекко
 1:1 15 3 2 10 15 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:2 15 10 2 3 30 - 16 32
2.
Кремонезе
 15 9 3 3 20 - 13 30
3.
Катанзаро
 2:0 16 7 4 5 20 - 18 25
4.
Палермо
 3:3 16 6 7 3 27 - 23 25
5.
Венеция
 2:3 15 7 3 5 23 - 15 24
6.
Комо
 2:0 15 7 3 5 18 - 17 24
7.
Сампдория
 15 7 3 5 22 - 22 24
8.
Реджана
 3:2 16 6 6 4 20 - 18 24
9.
Брешия
 2:1 16 5 6 5 18 - 17 21
10.
Пиза
 3:3 15 5 4 6 17 - 19 19
11.
Модена
 15 3 9 3 19 - 23 18
12.
Козенца
 1:2 15 4 5 6 10 - 14 17
13.
Зюйдтироль
 0:2 16 4 5 7 20 - 24 17
14.
Специя
 2:1 16 3 7 6 16 - 28 16
15.
ФералпиСало
 15 4 3 8 15 - 25 15
16.
Читтаделла
 1:1 15 3 6 6 12 - 20 15
17.
Тернана
 14 4 2 8 20 - 25 14
18.
Асколи
 1:2 16 3 4 9 16 - 24 13
19.
Бари
 16 2 7 7 14 - 23 13
20.
Лекко
 1:1 16 2 5 9 14 - 31 11
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 19 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Палермо Брунори Маттео 13 (5)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 14
Читтаделла Бранка Симоне 1 14
Козенца Вентури Майкл 1 13
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Бьянко Алессандро 13
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Козенца
    Ничья
    Брешия
    46.00
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    5.00
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    4.92
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