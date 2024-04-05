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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Вестерн Сидней Уондерерс
0:1
Перерыв
Брисбен Роар
0'
0:1
33' Гол
Олдред Том
20
Лоуренс
Томас
31
Симмонс
Айдан
6
Фильо
Марсело
16
Бидлинг
Том
19
Клисби
Джек
36
Пристман
Оскар
21
Хендрикс
Йоррит
17
Брук
Лаклан
5
Киттель
Сонни
14
Миланович
Николас
26
Боррьелло
Брендон
1
Фрик
Мэклин
21
Antonee
Burke-Gilroy
5
Олдред
Том
27
Трюин
Кай
3
Браун
Кори
23
Keegan
Jelacic
12
Гомулка
Тарас
26
О'Ши
Джеймс
13
Хор
Генри
16
Thomas
Waddingham
7
Беренгер
Флорен
Вестерн Сидней Уондерерс
Брисбен Роар

История личных встреч

Вестерн Сидней Уондерерс
Брисбен Роар

19 матчей

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

78.9%
26.3%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 16 побед

39 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
12 побед 12 ничьих 15 побед

Первый тайм

38.5%
23.1%
38.4%
15 побед 9 ничьих 15 побед

Второй тайм

33.3%
25.6%
41.1%
13 побед 10 ничьих 16 побед

История матчей

2:2
К
4:2
1:1
1:1
К
1:3
1:1
3:0
2:0
1:2
1:1
3:1
1:2
0:0
1:4
2:2
2:2
3:0
0:2
0:2
1:1
2:1
1:1
1:1
5:4
3:2
2:1
1:3
КФ
1:0
1:4
1:0
0:1
2:1
1:1
1:1
3:1
2:0
1:2
1:0
0:1

Голы

Всего голов

27
29

Голов в среднем за матч

1.35
1.53

Среднее время на гол

66
58

Всего голов

32
25

Голов в среднем за матч

1.68
1.25

Среднее время на гол

53
72

Всего голов

59
54

Голов в среднем за матч

1.51
1.38

Тотал матчей

2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
33
Больше 85%
Меньше 15%
6
20
Больше 51%
Меньше 49%
19
12
Больше 31%
Меньше 69%
27
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

59
65

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миланович Николас 8 0.33
Брук Лаклан 8 0.33
Антонссон Маркус 5 (1) 0.21
Фильо Марсело 2 0.08
Пирьес Дилан 2 0.08
Юл Валентино 2 0.08
Боррьелло Брендон 1 0.04
Киттель Сонни 1 0.04
Хендрикс Йоррит 1 0.04
Симмонс Айдан 1 0.04
Бриллант Джошуа 1 0.04
Клисби Джек 1 0.04
Расселл Тэйт 1 0.04
Zachary Sapsford 1 0.04
Alexander Badolato 0 0
Пристман Оскар 0 0
Клеур Габриэль 0 0
Marcus Younis 0 0
Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
О'Ши Джеймс 7 (3) 0.29
Thomas Waddingham 6 0.25
Милеуснич Никола 5 0.21
Хор Генри 4 0.17
Беренгер Флорен 3 0.13
Jonas Markovski 3 0.13
Рохас Марко 2 0.08
Keegan Jelacic 1 0.04
Браун Кори 1 0.04
Олдред Том 1 0.04
Трюин Кай 1 0.04
Хинджерт Джек 1 0.04
Jez Lofthouse 1 0.04
Ayom Majok 1 0.04
Rylan Brownlie 1 0.04
Joe Caletti 0 0
Antonee Burke-Gilroy 0 0

Карточки

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фильо Марсело 6 0
Миланович Николас 5 0
Пристман Оскар 5 0
Клисби Джек 4 0
Нинкович Милош 3 0
Бриллант Джошуа 1 1
Хендрикс Йоррит 1 1
Бидлинг Том 1 1
Расселл Тэйт 1 1
Симмонс Айдан 1 1
Боррьелло Брендон 2 0
Шиклуна Дилан 2 0
Mark Rudan 1 0
Лоуренс Томас 1 0
Клеур Габриэль 1 0
Пирьес Дилан 1 0
Alexander Badolato 1 0
Бонетиг Алекс 1 0
Marcus Younis 1 0
Барри Натан 1 0
Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хинджерт Джек 5 0
О'Ши Джеймс 3 1
Joe Caletti 3 1
Олдред Том 4 0
Невилл Скотт 3 0
Хор Генри 3 0
Louis Zabala 3 0
Keegan Jelacic 1 1
Браун Кори 2 0
Jez Lofthouse 2 0
Antonee Burke-Gilroy 2 0
Армиенто Карло 2 0
Фрик Мэклин 2 0
Ayom Majok 2 0
James Nikolovski 2 0
Милеуснич Никола 1 0
Трюин Кай 1 0
Alex Parson 1 0
Ryan Lethlean 1 0
Jonas Markovski 1 0

Результаты матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Брисбен Роар
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

7
9
Вестерн Сидней Уондерерс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Брисбен Роар
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

14
21
Вестерн Сидней Уондерерс
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
Брисбен Роар
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
35% (8)
48% (11)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

15
11

Упущенные победы

21
30

Голы по времени матча

Забито

18
13
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 14
4
22%
1
8%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
4
22%
2
15%
31-45
4
22%
3
23%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
4
22%
0
0%
76-90

Пропущено

20
27
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
4
20%
3
11%
1-15
2
10%
3
11%
16-30
2
10%
4
15%
31-45
4
20%
6
22%
46-60
4
20%
4
15%
61-75
4
20%
7
26%
76-90

Забито

17
24
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
1
6%
5
21%
1-15
4
24%
3
13%
16-30
3
18%
3
13%
31-45
2
12%
5
21%
46-60
4
24%
4
17%
61-75
3
18%
4
17%
76-90

Пропущено

21
21
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
2
10%
2
10%
1-15
3
14%
4
19%
16-30
7
33%
3
14%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
8
38%
5
24%
76-90

Забито

35
37
18 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 10
7 Не забивали 3
5
14%
6
16%
1-15
6
17%
5
14%
16-30
7
20%
5
14%
31-45
6
17%
8
22%
46-60
4
11%
9
24%
61-75
7
20%
4
11%
76-90

Пропущено

41
48
20 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 29
11 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 21
6
15%
5
10%
1-15
5
12%
7
15%
16-30
9
22%
7
15%
31-45
4
10%
11
23%
46-60
5
12%
6
13%
61-75
12
29%
29%
12
25%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 7:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:3
Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0
Брисбен Роар
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Макартур 1:2 ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2
Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2 Перт Глори - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 Брисбен Роар - Макартур 1:3 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2

Результаты матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
Брисбен Роар

Точный счет

0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
8:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%

Точный счет

0:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
8:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 30%
0
5 раз 22%
2
5 раз 22%
3
5 раз 22%
5
1 раз 4%
1
9 раз 39%
2
7 раз 30%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Вестерн Сидней Уондерерс
Брисбен Роар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
11
1
5
6
1.5
7
5
4
7
2.5
4
8
1
10
3.5
1
11
1
10
4.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
2
6
6
1.5
4
7
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
20
3
11
12
1.5
11
12
6
17
2.5
4
19
1
22
3.5
1
22
1
22
4.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 23 13 7 3 36 - 23 46
2.
Централ Кост Маринерс
 23 13 4 6 40 - 25 43
3.
Мельбурн Виктори
 23 9 11 3 38 - 27 38
4.
ФК Сидней
 23 10 5 8 42 - 35 35
5.
Макартур
 23 9 8 6 40 - 40 35
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0:1 24 10 4 10 37 - 40 34
7.
Мельбурн Сити
 23 8 6 9 38 - 35 30
8.
Брисбен Роар
 1:0 24 8 5 11 38 - 48 29
9.
Аделаида Юнайтед
 22 7 4 11 40 - 41 25
10.
Перт Глори
 23 5 7 11 40 - 46 22
11.
Ньюкасл Джетс
 23 4 9 10 32 - 42 21
12.
Вестерн Юнайтед
 22 5 4 13 25 - 44 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 11 8 2 1 19 - 10 26
2.
Централ Кост Маринерс
 12 7 2 3 24 - 15 23
3.
ФК Сидней
 11 6 2 3 20 - 13 20
4.
Мельбурн Сити
 12 5 5 2 26 - 10 20
5.
Мельбурн Виктори
 10 5 3 2 17 - 10 18
6.
Брисбен Роар
 1:0 12 5 3 4 24 - 21 18
7.
Аделаида Юнайтед
 13 5 3 5 29 - 26 18
8.
Макартур
 13 4 5 4 21 - 25 17
9.
Перт Глори
 12 4 4 4 24 - 22 16
10.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0:1 12 4 2 6 20 - 19 14
11.
Вестерн Юнайтед
 10 3 2 5 11 - 13 11
12.
Ньюкасл Джетс
 10 2 4 4 13 - 14 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 11 6 2 3 16 - 10 20
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0:1 12 6 2 4 17 - 21 20
3.
Веллингтон Феникс
 12 5 5 2 17 - 13 20
4.
Мельбурн Виктори
 13 4 8 1 21 - 17 20
5.
Макартур
 10 5 3 2 19 - 15 18
6.
ФК Сидней
 12 4 3 5 22 - 22 15
7.
Брисбен Роар
 1:0 12 3 2 7 14 - 27 11
8.
Ньюкасл Джетс
 13 2 5 6 19 - 28 11
9.
Мельбурн Сити
 11 3 1 7 12 - 25 10
10.
Вестерн Юнайтед
 12 2 2 8 14 - 31 8
11.
Аделаида Юнайтед
 9 2 1 6 11 - 15 7
12.
Перт Глори
 11 1 3 7 16 - 24 6
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 17 (2)
Перт Глори Таггарт Адам 15 (3)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 14 (1)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 12 (3)
Макартур Жермен Валер 11 (5)
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Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 2 8
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 10
Веллингтон Феникс Руфер Алекс 1 6
Перт Глори Сусняр Александар 1 6
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 6
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  • Первый тайм
  • 33'
    О'Ши Джеймс сделал результативную передачу.
  • 33'
    Г О О О О Л - Олдред Том бьет в цель!
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Вестерн Сидней Уондерерс
Ничья
Брисбен Роар
4.90
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4.16
3.13
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