Тур: 23. Стадион: CommBank Stadium.
1:2
Конец матча
0'
0:1
32' ГолОлдред Том
56' Желтая карточкаКиттель Сонни
1:1
64' ГолПирьес Дилан
1:2
77' ГолХор Генри
90' Желтая карточкаОлдред Том
1:2
90' Не забитый пенальтиАнтонссон Маркус
90' Желтая карточкаПристман Оскар
90' Желтая карточкаФрик Мэклин
90'+8
Ход матча
32'
0:1
56'
64'
77'
1:2
90'
90'
1:2
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
16
Бидлинг
Том
19
Клисби
Джек
17
Брук
Лаклан
27
Трюин
Кай
26
О'Ши
Джеймс
13
Хор
Генри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Бидлинг ТомЗащитник
-
19 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Брук ЛакланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Расселл ТэйтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рудан Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
-
13 Хор ГенриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Matt ActonВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Рохас МаркоПолузащитник
-
-
-
35 Louis Zabala
-
Главный тренер: Ben Cahn
История личных встреч
Вестерн Сидней Уондерерс
Брисбен Роар
19 матчей
63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
78.9%
26.3%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 16 побед
39 матчей
30.8%
30.8%
38.4%
12 побед 12 ничьих 15 побед
Первый тайм
38.5%
23.1%
38.4%
15 побед 9 ничьих 15 побед
Второй тайм
33.3%
25.6%
41.1%
13 побед 10 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
29
Голов в среднем за матч
1.35
1.53
Среднее время на гол
66
58
Всего голов
32
25
Голов в среднем за матч
1.68
1.25
Среднее время на гол
53
72
Всего голов
59
54
Голов в среднем за матч
1.51
1.38
Тотал матчей
2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
33
Больше 85%
Меньше 15%
6
20
Больше 51%
Меньше 49%
19
12
Больше 31%
Меньше 69%
27
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
59
65
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миланович Николас
|8
|0.33
|Брук Лаклан
|8
|0.33
|Антонссон Маркус
|5 (1)
|0.21
|Пирьес Дилан
|3
|0.13
|Фильо Марсело
|2
|0.08
|Юл Валентино
|2
|0.08
|Боррьелло Брендон
|1
|0.04
|Киттель Сонни
|1
|0.04
|Хендрикс Йоррит
|1
|0.04
|Симмонс Айдан
|1
|0.04
|Бриллант Джошуа
|1
|0.04
|Клисби Джек
|1
|0.04
|Расселл Тэйт
|1
|0.04
|Zachary Sapsford
|1
|0.04
|Alexander Badolato
|0
|0
|Пристман Оскар
|0
|0
|Клеур Габриэль
|0
|0
|Marcus Younis
|0
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|О'Ши Джеймс
|7 (3)
|0.29
|Thomas Waddingham
|6
|0.25
|Милеуснич Никола
|5
|0.21
|Хор Генри
|5
|0.21
|Беренгер Флорен
|3
|0.13
|Jonas Markovski
|3
|0.13
|Рохас Марко
|2
|0.08
|Keegan Jelacic
|1
|0.04
|Браун Кори
|1
|0.04
|Олдред Том
|1
|0.04
|Трюин Кай
|1
|0.04
|Хинджерт Джек
|1
|0.04
|Jez Lofthouse
|1
|0.04
|Ayom Majok
|1
|0.04
|Rylan Brownlie
|1
|0.04
|Joe Caletti
|0
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|0
|0
Карточки
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фильо Марсело
|6
|0
|Пристман Оскар
|6
|0
|Миланович Николас
|5
|0
|Клисби Джек
|4
|0
|Нинкович Милош
|3
|0
|Бриллант Джошуа
|1
|1
|Хендрикс Йоррит
|1
|1
|Бидлинг Том
|1
|1
|Расселл Тэйт
|1
|1
|Симмонс Айдан
|1
|1
|Боррьелло Брендон
|2
|0
|Шиклуна Дилан
|2
|0
|Mark Rudan
|1
|0
|Киттель Сонни
|1
|0
|Лоуренс Томас
|1
|0
|Клеур Габриэль
|1
|0
|Пирьес Дилан
|1
|0
|Alexander Badolato
|1
|0
|Бонетиг Алекс
|1
|0
|Marcus Younis
|1
|0
|Барри Натан
|1
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хинджерт Джек
|5
|0
|Олдред Том
|5
|0
|О'Ши Джеймс
|3
|1
|Joe Caletti
|3
|1
|Невилл Скотт
|3
|0
|Фрик Мэклин
|3
|0
|Хор Генри
|3
|0
|Louis Zabala
|3
|0
|Keegan Jelacic
|1
|1
|Браун Кори
|2
|0
|Jez Lofthouse
|2
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|2
|0
|Армиенто Карло
|2
|0
|Ayom Majok
|2
|0
|James Nikolovski
|2
|0
|Милеуснич Никола
|1
|0
|Трюин Кай
|1
|0
|Alex Parson
|1
|0
|Ryan Lethlean
|1
|0
|Jonas Markovski
|1
|0
Результаты матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Брисбен Роар
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
8
9
Вестерн Сидней Уондерерс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Брисбен Роар
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
14
21
Вестерн Сидней Уондерерс
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
Брисбен Роар
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
38% (9)
46% (11)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
15
12
Упущенные победы
22
30
Голы по времени матча
Забито
19
15
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
4
21%
1
7%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
4
21%
3
20%
31-45
4
21%
3
20%
46-60
1
5%
5
33%
61-75
4
21%
1
7%
76-90
Пропущено
22
28
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
4
18%
3
11%
1-15
2
9%
3
11%
16-30
3
14%
4
14%
31-45
4
18%
6
21%
46-60
4
18%
5
18%
61-75
5
23%
7
25%
76-90
Забито
17
24
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
1
6%
5
21%
1-15
4
24%
3
13%
16-30
3
18%
3
13%
31-45
2
12%
5
21%
46-60
4
24%
4
17%
61-75
3
18%
4
17%
76-90
Пропущено
21
21
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
2
10%
2
10%
1-15
3
14%
4
19%
16-30
7
33%
3
14%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
8
38%
5
24%
76-90
Забито
36
39
18 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 11
7 Не забивали 3
5
14%
6
15%
1-15
6
17%
5
13%
16-30
7
19%
6
15%
31-45
6
17%
8
21%
46-60
5
14%
9
23%
61-75
7
19%
5
13%
76-90
Пропущено
43
49
21 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 30
12 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 22
6
14%
5
10%
1-15
5
12%
7
14%
16-30
10
23%
7
14%
31-45
4
9%
11
22%
46-60
5
12%
7
14%
61-75
13
30%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 7:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:3
Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0
Брисбен Роар
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Макартур 1:2 ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2
Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2 Перт Глори - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 Брисбен Роар - Макартур 1:3 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2
Результаты матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
Брисбен Роар
Точный счет
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
8:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
Точный счет
0:1
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:2
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
8:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 33%
0
5 раз 21%
2
5 раз 21%
3
5 раз 21%
5
1 раз 4%
1
9 раз 38%
2
8 раз 33%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Вестерн Сидней Уондерерс
Брисбен Роар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
111
57
75
48
48
111
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
66
57
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
195
Больше Меньше
213
1113
1212
618
420
123
123
123
123
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|17 (2)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|15 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|14 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|12 (3)
|Макартур
|Жермен Валер
|11 (5)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|10
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|1 6
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 6
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6