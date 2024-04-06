Тур: 23. Стадион: Индастри Групп Стэдиум.
1:0
Второй тайм: 69'
Ход матча
24'
39'
61'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
15
Роу
Сторм
23
Даниель
Холл
26
Трапп
Брэд
40
Полсен
Алекс
19
Саттон
Сэм
17
Салас
Юст
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Трапп БрэдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Полл НатанЗащитник
- Полузащитник
-
17 Луаль ДжингНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Джексон Марк
- Основной состав
-
40 Полсен АлексВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Саттон СэмЗащитник
-
17 Салас ЮстПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Данкан ДжекВратарь
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
10 Болл ДэвидНападающий
-
-
-
Главный тренер: Giancarlo Italiano
История личных встреч
Централ Кост Маринерс
Веллингтон Феникс
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
84.2%
42.1%
16 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.7%
36.8%
14 побед 7 ничьих 0 побед
27 матчей
25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 20 побед
Первый тайм
40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 16 побед
46 матчей
34.8%
21.7%
43.5%
16 побед 10 ничьих 20 побед
Первый тайм
34.8%
41.3%
23.9%
16 побед 19 ничьих 11 побед
Второй тайм
30.4%
34.8%
34.8%
14 побед 16 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
33
Голов в среднем за матч
1.4
1.27
Среднее время на гол
64
70
Всего голов
32
28
Голов в среднем за матч
1.23
1.4
Среднее время на гол
73
64
Всего голов
60
61
Голов в среднем за матч
1.3
1.33
Тотал матчей
2.5
42
Больше 91%
Меньше 9%
4
33
Больше 72%
Меньше 28%
13
22
Больше 48%
Меньше 52%
24
12
Больше 26%
Меньше 74%
34
7
Больше 15%
Меньше 85%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
Среднее время на гол
69
67
Бомбардиры внутри турнира
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Анхель
|13 (2)
|0.54
|Marco Tulio1
|5 (2)
|0.21
|Куол Алоу
|4
|0.17
|Луаль Джинг
|3 (1)
|0.13
|Нисбет Джошуа
|2
|0.08
|Кальтак Брайан
|2
|0.08
|Теохарус Кристиан
|2
|0.08
|Брито Микаель
|1 (1)
|0.04
|Роу Сторм
|1
|0.04
|Балар Максимильен
|1
|0.04
|Фаррелл Джекоб
|1
|0.04
|Даниель Холл
|1
|0.04
|Эдмондсон Райан
|1
|0.04
|Уилсон Уильям
|1
|0.04
|Miguel Di Pizio
|1
|0.04
|Барселлос Рональд
|1
|0.04
|Смит Ноа
|0
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барбарусес Костас
|11 (1)
|0.46
|Краев Божидар
|6
|0.25
|Завада Оскар
|5
|0.21
|Олд Бенжамин
|4
|0.17
|Руфер Алекс
|3 (2)
|0.13
|Пейн Тим
|2
|0.08
|Пеннингтон Николас
|1
|0.04
|Oskar van Hattum
|1
|0.04
|Болл Дэвид
|0
|0
|Келли-Хилд Лукас
|0
|0
|Вуттон Скотт
|0
|0
|Салас Юст
|0
|0
|Саттон Сэм
|0
|0
|Аль-Таай Мохамед
|0
|0
Карточки
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаррелл Джекоб
|6
|1
|Теохарус Кристиан
|6
|0
|Куол Алоу
|5
|0
|Роу Сторм
|3
|1
|Торрес Анхель
|3
|1
|Даниель Холл
|4
|0
|Вукович Дэнни
|3
|0
|Кальтак Брайан
|3
|0
|Брито Микаель
|3
|0
|Балар Максимильен
|3
|0
|Барселлос Рональд
|1
|1
|Mark Jackson I
|2
|0
|Marco Tulio1
|2
|0
|Уилсон Уильям
|2
|0
|Harrison Steele
|0
|1
|Нисбет Джошуа
|1
|0
|Смит Ноа
|1
|0
|Трапп Брэд
|1
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руфер Алекс
|6
|1
|Пеннингтон Николас
|5
|0
|Барбарусес Костас
|4
|0
|Краев Божидар
|4
|0
|Завада Оскар
|4
|0
|Саттон Сэм
|4
|0
|Салас Юст
|3
|0
|Пейн Тим
|1
|1
|Болл Дэвид
|2
|0
|Полсен Алекс
|2
|0
|Oskar van Hattum
|2
|0
|Сармэн Финн
|2
|0
|Вуттон Скотт
|1
|0
|Аль-Таай Мохамед
|1
|0
|Хьюз Исаак
|1
|0
|Келли-Хилд Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Веллингтон Феникс
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
7
4
Централ Кост Маринерс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Веллингтон Феникс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
15
17
Централ Кост Маринерс
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
22% (5)
30% (7)
Веллингтон Феникс
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
57% (13)
30% (7)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
22
21
Голы по времени матча
Забито
25
16
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 15
1
4%
2
13%
1-15
4
16%
1
6%
16-30
6
24%
3
19%
31-45
4
16%
4
25%
46-60
1
4%
3
19%
61-75
9
36%
3
19%
76-90
Пропущено
14
14
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
14%
3
21%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
4
29%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
21%
5
36%
76-90
Забито
15
17
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 14
1
7%
3
18%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
3
20%
2
12%
31-45
4
27%
2
12%
46-60
1
7%
4
24%
61-75
3
20%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
11
12
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
9%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
2
18%
6
50%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
2
17%
76-90
Забито
40
33
18 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 12
5 Не забивали 6
2
5%
5
15%
1-15
7
18%
2
6%
16-30
9
23%
5
15%
31-45
8
20%
6
18%
46-60
2
5%
7
21%
61-75
12
30%
8
24%
76-90
Пропущено
25
26
9 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 15
3
12%
6
23%
1-15
2
8%
1
4%
16-30
4
16%
2
8%
31-45
6
24%
9
35%
46-60
3
12%
1
4%
61-75
7
28%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Дели Динамос - Централ Кост Маринерс 0:0 Макартур - Централ Кост Маринерс 0:3
Централ Кост Маринерс - Дели Динамос 4:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1 Макартур - Централ Кост Маринерс 2:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Централ Кост Маринерс - Пном Пень 4:0 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:4 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2
Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
Веллингтон Феникс
Точный счет
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
0:1
3 раза 27%
0:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
4
1 раз 9%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 35%
0
4 раза 17%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
3 раза 13%
1
7 раз 30%
2
7 раз 30%
0
5 раз 22%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Централ Кост Маринерс
Веллингтон Феникс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
65
39
29
210
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
93
47
57
47
210
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
185
1112
1112
716
419
320
221
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|24
|14
|4
|6
|41 - 25
|46
|2.
|0:1
|24
|13
|7
|4
|36 - 24
|46
|3.
|23
|9
|11
|3
|38 - 27
|38
|4.
|23
|10
|5
|8
|42 - 35
|35
|5.
|24
|9
|8
|7
|42 - 44
|35
|6.
|24
|10
|4
|10
|38 - 41
|34
|7.
|23
|8
|6
|9
|38 - 35
|30
|8.
|24
|8
|5
|11
|39 - 49
|29
|9.
|22
|7
|4
|11
|40 - 41
|25
|10.
|23
|6
|4
|13
|29 - 46
|22
|11.
|23
|5
|7
|11
|40 - 46
|22
|12.
|23
|4
|9
|10
|32 - 42
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|11
|8
|2
|1
|19 - 10
|26
|2.
|1:0
|13
|8
|2
|3
|25 - 15
|26
|3.
|11
|6
|2
|3
|20 - 13
|20
|4.
|12
|5
|5
|2
|26 - 10
|20
|5.
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|6.
|12
|5
|3
|4
|24 - 21
|18
|7.
|13
|5
|3
|5
|29 - 26
|18
|8.
|13
|4
|5
|4
|21 - 25
|17
|9.
|12
|4
|4
|4
|24 - 22
|16
|10.
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|11.
|12
|4
|2
|6
|21 - 20
|14
|12.
|10
|2
|4
|4
|13 - 14
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|2.
|12
|6
|2
|4
|17 - 21
|20
|3.
|0:1
|13
|5
|5
|3
|17 - 14
|20
|4.
|13
|4
|8
|1
|21 - 17
|20
|5.
|11
|5
|3
|3
|21 - 19
|18
|6.
|12
|4
|3
|5
|22 - 22
|15
|7.
|12
|3
|2
|7
|15 - 28
|11
|8.
|13
|2
|5
|6
|19 - 28
|11
|9.
|11
|3
|1
|7
|12 - 25
|10
|10.
|12
|2
|2
|8
|14 - 31
|8
|11.
|9
|2
|1
|6
|11 - 15
|7
|12.
|11
|1
|3
|7
|16 - 24
|6
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|17 (2)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|15 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|14 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|13 (3)
|Макартур
|Жермен Валер
|12 (5)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|11
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|1 6
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 6
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6