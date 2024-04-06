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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Централ Кост Маринерс
2:1
Конец матча
Веллингтон Феникс
0'
24' Желтая карточка
Салас Юст
39' Желтая карточка
Mark Jackson I
1:0
61' Гол
Торрес Анхель
72' Желтая карточка
Кальтак Брайан
1:1
78' Гол
Олд Бенжамин
2:1
90' Гол
Брито Микаель
90'+7
20
Вукович
Дэнни
15
Роу
Сторм
23
Даниель
Холл
3
Кальтак
Брайан
18
Фаррелл
Джекоб
2
Брито
Микаель
26
Трапп
Брэд
6
Балар
Максимильен
11
Торрес
Анхель
9
Куол
Алоу
4
Нисбет
Джошуа
40
Полсен
Алекс
3
Сармэн
Финн
4
Вуттон
Скотт
18
Келли-Хилд
Лукас
43
Matthew
Sheridan
19
Саттон
Сэм
17
Салас
Юст
15
Пеннингтон
Николас
8
Олд
Бенжамин
7
Барбарусес
Костас
11
Краев
Божидар
Централ Кост Маринерс
Веллингтон Феникс

История личных встреч

Централ Кост Маринерс
Веллингтон Феникс

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

84.2%
42.1%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
36.8%
14 побед 7 ничьих 0 побед

27 матчей

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 20 побед

Первый тайм

40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 16 побед

46 матчей

34.8%
21.7%
43.5%
16 побед 10 ничьих 20 побед

Первый тайм

34.8%
41.3%
23.9%
16 побед 19 ничьих 11 побед

Второй тайм

30.4%
34.8%
34.8%
14 побед 16 ничьих 16 побед

История матчей

0:0
1:1
2:1
2:2
0:4
5:0
2:1
0:2
1:2
1:3
2:1
2:8
3:2
2:0
1:0
0:0
1:4
1:0
3:0
0:2
1:3
3:1
1:1
КФ
0:1
3:2
1:1
1:2
1:4
1:1
1:0
5:0
1:1
0:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:3
ХАЛ
3:0
ХАЛ
0:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
0:0
ПК
1:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:2

Голы

Всего голов

28
33

Голов в среднем за матч

1.4
1.27

Среднее время на гол

64
70

Всего голов

32
28

Голов в среднем за матч

1.23
1.4

Среднее время на гол

73
64

Всего голов

60
61

Голов в среднем за матч

1.3
1.33

Тотал матчей

2.5
42
Больше 91%
Меньше 9%
4
33
Больше 72%
Меньше 28%
13
22
Больше 48%
Меньше 52%
24
12
Больше 26%
Меньше 74%
34
7
Больше 15%
Меньше 85%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
45

Среднее время на гол

69
67

Бомбардиры внутри турнира

Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Анхель 13 (2) 0.54
Marco Tulio1 5 (2) 0.21
Куол Алоу 4 0.17
Луаль Джинг 3 (1) 0.13
Нисбет Джошуа 2 0.08
Брито Микаель 2 (1) 0.08
Кальтак Брайан 2 0.08
Теохарус Кристиан 2 0.08
Роу Сторм 1 0.04
Балар Максимильен 1 0.04
Фаррелл Джекоб 1 0.04
Даниель Холл 1 0.04
Эдмондсон Райан 1 0.04
Уилсон Уильям 1 0.04
Miguel Di Pizio 1 0.04
Барселлос Рональд 1 0.04
Смит Ноа 0 0
Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барбарусес Костас 11 (1) 0.46
Краев Божидар 6 0.25
Олд Бенжамин 5 0.21
Завада Оскар 5 0.21
Руфер Алекс 3 (2) 0.13
Пейн Тим 2 0.08
Пеннингтон Николас 1 0.04
Oskar van Hattum 1 0.04
Болл Дэвид 0 0
Келли-Хилд Лукас 0 0
Вуттон Скотт 0 0
Салас Юст 0 0
Саттон Сэм 0 0
Аль-Таай Мохамед 0 0

Карточки

Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаррелл Джекоб 6 1
Теохарус Кристиан 6 0
Куол Алоу 5 0
Роу Сторм 3 1
Торрес Анхель 3 1
Даниель Холл 4 0
Кальтак Брайан 4 0
Вукович Дэнни 3 0
Брито Микаель 3 0
Балар Максимильен 3 0
Барселлос Рональд 1 1
Mark Jackson I 2 0
Marco Tulio1 2 0
Уилсон Уильям 2 0
Harrison Steele 0 1
Нисбет Джошуа 1 0
Смит Ноа 1 0
Трапп Брэд 1 0
Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руфер Алекс 6 1
Пеннингтон Николас 5 0
Барбарусес Костас 4 0
Краев Божидар 4 0
Завада Оскар 4 0
Саттон Сэм 4 0
Салас Юст 3 0
Пейн Тим 1 1
Болл Дэвид 2 0
Полсен Алекс 2 0
Oskar van Hattum 2 0
Сармэн Финн 2 0
Вуттон Скотт 1 0
Аль-Таай Мохамед 1 0
Хьюз Исаак 1 0
Келли-Хилд Лукас 1 0

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Веллингтон Феникс
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

7
5
Централ Кост Маринерс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Веллингтон Феникс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

15
17
Централ Кост Маринерс
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
21% (5)
29% (7)
Веллингтон Феникс
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (6)
50% (12)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
54% (13)
33% (8)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

22
22

Голы по времени матча

Забито

27
17
11 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
11 Не забивали 15
1
4%
2
12%
1-15
4
15%
1
6%
16-30
6
22%
3
18%
31-45
4
15%
4
24%
46-60
2
7%
3
18%
61-75
10
37%
4
24%
76-90

Пропущено

15
16
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
13%
3
19%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
4
27%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
27%
6
38%
76-90

Забито

15
17
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 15
1
7%
3
18%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
3
20%
2
12%
31-45
4
27%
2
12%
46-60
1
7%
4
24%
61-75
3
20%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

11
12
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
9%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
2
18%
6
50%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
2
17%
76-90

Забито

42
34
18 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 12
5 Не забивали 6
2
5%
5
15%
1-15
7
17%
2
6%
16-30
9
21%
5
15%
31-45
8
19%
6
18%
46-60
3
7%
7
21%
61-75
13
31%
9
26%
76-90

Пропущено

26
28
9 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 16
3
12%
6
21%
1-15
2
8%
1
4%
16-30
4
15%
2
7%
31-45
6
23%
9
32%
46-60
3
12%
2
7%
61-75
8
31%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Дели Динамос - Централ Кост Маринерс 0:0 Макартур - Централ Кост Маринерс 0:3
Централ Кост Маринерс - Дели Динамос 4:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1 Макартур - Централ Кост Маринерс 2:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Централ Кост Маринерс - Пном Пень 4:0 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:4 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2
Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
Веллингтон Феникс

Точный счет

2:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
5 раз 38%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

0:1
3 раза 27%
0:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
4
1 раз 9%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 33%
2
5 раз 21%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
3 раза 13%
1
8 раз 33%
2
7 раз 29%
0
5 раз 21%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Централ Кост Маринерс
Веллингтон Феникс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
1.5
Больше Меньше
6
5
3
10
2.5
2
9
2
11
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
10
3
4
7
1.5
5
8
4
7
2.5
2
11
1
10
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
4
0.5
Больше Меньше
19
5
12
12
1.5
11
13
7
17
2.5
4
20
3
21
3.5
2
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 24 14 4 6 42 - 26 46
2.
Веллингтон Феникс
 24 13 7 4 37 - 25 46
3.
Мельбурн Виктори
 1:1 24 9 12 3 39 - 28 39
4.
ФК Сидней
 23 10 5 8 42 - 35 35
5.
Макартур
 24 9 8 7 42 - 44 35
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 24 10 4 10 38 - 41 34
7.
Мельбурн Сити
 1:1 24 8 7 9 39 - 36 31
8.
Брисбен Роар
 24 8 5 11 39 - 49 29
9.
Аделаида Юнайтед
 22 7 4 11 40 - 41 25
10.
Вестерн Юнайтед
 23 6 4 13 29 - 46 22
11.
Перт Глори
 23 5 7 11 40 - 46 22
12.
Ньюкасл Джетс
 23 4 9 10 32 - 42 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 11 8 2 1 19 - 10 26
2.
Централ Кост Маринерс
 13 8 2 3 26 - 16 26
3.
ФК Сидней
 11 6 2 3 20 - 13 20
4.
Мельбурн Сити
 1:1 12 5 5 2 26 - 10 20
5.
Мельбурн Виктори
 1:1 11 5 4 2 18 - 11 19
6.
Брисбен Роар
 12 5 3 4 24 - 21 18
7.
Аделаида Юнайтед
 13 5 3 5 29 - 26 18
8.
Макартур
 13 4 5 4 21 - 25 17
9.
Перт Глори
 12 4 4 4 24 - 22 16
10.
Вестерн Юнайтед
 11 4 2 5 15 - 15 14
11.
Вестерн Сидней Уондерерс
 12 4 2 6 21 - 20 14
12.
Ньюкасл Джетс
 10 2 4 4 13 - 14 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 11 6 2 3 16 - 10 20
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 12 6 2 4 17 - 21 20
3.
Веллингтон Феникс
 13 5 5 3 18 - 15 20
4.
Мельбурн Виктори
 1:1 13 4 8 1 21 - 17 20
5.
Макартур
 11 5 3 3 21 - 19 18
6.
ФК Сидней
 12 4 3 5 22 - 22 15
7.
Брисбен Роар
 12 3 2 7 15 - 28 11
8.
Мельбурн Сити
 1:1 12 3 2 7 13 - 26 11
9.
Ньюкасл Джетс
 13 2 5 6 19 - 28 11
10.
Вестерн Юнайтед
 12 2 2 8 14 - 31 8
11.
Аделаида Юнайтед
 9 2 1 6 11 - 15 7
12.
Перт Глори
 11 1 3 7 16 - 24 6
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 18 (2)
Перт Глори Таггарт Адам 15 (3)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 14 (1)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 13 (3)
Макартур Жермен Валер 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 2 8
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 11
Веллингтон Феникс Руфер Алекс 1 6
Перт Глори Сусняр Александар 1 6
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Марк Джексон получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Салас Юст получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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