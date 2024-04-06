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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Вестерн Юнайтед
4:2
Конец матча
Макартур
0'
16' Желтая карточка
Kane Vidmar
0:1
17' Пенальти
Жермен Валер
0:2
24' Гол
Давила Улисес
35' Желтая карточка
Уэлс Лаклан
38' Желтая карточка
Вуйица Иван
1:2
52' Гол
Дандзаки Рику
55' Желтая карточка
Рисдон Джош
55' Желтая карточка
Борджес Рафаэл
2:2
56' Гол
Michael Ruhs
3:2
59' Гол
Matthew Grimaldi
62' Желтая карточка
Benjamin Garuccio
64' Желтая карточка
Michael Ruhs
4:2
66' Гол
Michael Ruhs
81' Желтая карточка
Lachlan Rose
90'+8
1
Хьюард-Белль
Том
19
Рисдон
Джош
22
Kane
Vidmar
4
Доначи
Джеймс
17
Benjamin
Garuccio
8
Уэлс
Лаклан
32
Тергейт
Ангус
21
Паскуали
Себастьян
77
Дандзаки
Рику
11
Daniel
Penha
9
Michael
Ruhs
12
Курто
Филип
22
Yianni
Nicolaou
6
Ускок
Томислав
4
Юрман
Мэттью
13
Вуйица
Иван
15
Беккас
Кирин
23
Льюис
Клейтон
Рис
7
Да
Силва
Даниэль
10
Давила
Улисес
17
Борджес
Рафаэл
98
Жермен
Валер
Вестерн Юнайтед
Макартур

История личных встреч

Вестерн Юнайтед
Макартур

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

3:3
1:0
2:2
1:1
2:0
2:2
1:2
2:1
4:1

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

2
1.6

Среднее время на гол

45
56

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

2
1.33

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

45
67

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Penha 7 (2) 0.3
Noah Botic 5 (1) 0.22
Michael Ruhs 4 0.17
Benjamin Garuccio 3 0.13
Matthew Grimaldi 3 0.13
Уэлс Лаклан 2 0.09
Рукавица Никита 2 0.09
Рисдон Джош 1 0.04
Тергейт Ангус 1 0.04
Дандзаки Рику 1 0.04
Наджарин Рами 0 0
Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жермен Валер 12 (4) 0.5
Давила Улисес 9 0.38
Миллар Мэттью 5 0.21
Jake Hollman 5 0.21
Борджес Рафаэл 4 0.17
Бернардо Эспиноса 3 0.13
Jed Drew 1 0.04
Беккас Кирин 1 0.04
Ускок Томислав 1 0.04
Аугла Али 1 0.04
Льюис Клейтон Рис 0 0
Да Силва Даниэль 0 0
Вуйица Иван 0 0
М`Бомбва Чарльз 0 0
Скотадис Джерри 0 0
Yianni Nicolaou 0 0
Kealey Adamson 0 0

Карточки

Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисдон Джош 11 0
Имаи Томоки 5 1
Benjamin Garuccio 4 0
Michael Ruhs 4 0
Луштица Стивен 3 0
Daniel Penha 3 0
Тергейт Ангус 3 0
Matthew Grimaldi 3 0
John Aloisi 1 1
Доначи Джеймс 1 1
Тратт Джейкоб 2 0
Уэлс Лаклан 2 0
Kane Vidmar 2 0
Паскуали Себастьян 1 0
Дандзаки Рику 1 0
Rhys Bozinovski 1 0
Charbel Shamoon 1 0
Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беккас Кирин 6 0
Юрман Мэттью 5 0
Жермен Валер 5 0
Льюис Клейтон Рис 5 0
Борджес Рафаэл 5 0
Давила Улисес 4 0
Аспропотамитис Джонатан 4 0
Yianni Nicolaou 4 0
Ускок Томислав 3 0
Аугла Али 3 0
Jake Hollman 3 0
Kealey Adamson 3 0
Стерьовски Майл 2 0
Вуйица Иван 2 0
Курто Филип 1 0
Бернардо Эспиноса 1 0
Да Силва Даниэль 1 0
М`Бомбва Чарльз 1 0
Lachlan Rose 1 0
Isaac Hovar 1 0
Oliver Jones 1 0

Результаты матчей

Вестерн Юнайтед
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Макартур
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

6
9
Вестерн Юнайтед
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Макартур
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

23
11

Упущенные победы

10
20
Вестерн Юнайтед
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
23% (5)
27% (6)
Макартур
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (9)
48% (11)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

24
14

Упущенные победы

16
29

Голы по времени матча

Забито

11
19
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
6
32%
16-30
2
18%
3
16%
31-45
4
36%
3
16%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
3
27%
5
26%
76-90

Пропущено

13
15
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
0
0%
3
20%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
3
23%
3
20%
61-75
3
23%
6
40%
76-90

Забито

15
22
3 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
3
20%
3
14%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
4
27%
4
18%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
6
40%
10
45%
76-90

Пропущено

30
24
15 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
5
17%
3
13%
1-15
4
13%
4
17%
16-30
6
20%
4
17%
31-45
6
20%
4
17%
46-60
1
3%
7
29%
29%
61-75
8
27%
2
8%
76-90

Забито

26
41
7 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 13
7 Не забивали 2
4
15%
3
7%
1-15
1
4%
8
20%
16-30
2
8%
6
15%
31-45
8
31%
7
17%
46-60
2
8%
2
5%
61-75
9
35%
15
37%
76-90

Пропущено

43
39
20 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 18
5
12%
6
15%
1-15
5
12%
5
13%
16-30
10
23%
4
10%
31-45
8
19%
6
15%
46-60
4
9%
10
26%
61-75
11
26%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 4:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0
Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0
Макартур
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Брисбен Роар - Макартур 1:2 Макартур - Централ Кост Маринерс 0:3 Макартур - Мельбурн Сити 2:0
Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Макартур - Централ Кост Маринерс 2:3 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2 Макартур - Сабах 3:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Макартур - Перт Глори 2:2 Брисбен Роар - Макартур 1:3 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Перт Глори - Макартур 3:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Себу ФК - Макартур 0:3 ФК Сидней - Макартур 0:2

Результаты матчей

Вестерн Юнайтед
Макартур

Точный счет

0:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
4:3
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%

Точный счет

0:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
4:3
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 36%
2
7 раз 32%
1
5 раз 23%
3
2 раза 9%
1
9 раз 39%
2
7 раз 30%
3
3 раза 13%
0
2 раза 9%
4
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Вестерн Юнайтед
Макартур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
11
2
4
6
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
5
7
1.5
7
3
2
10
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
8
0.5
Больше Меньше
21
2
9
13
1.5
12
11
2
20
2.5
5
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 0:0 24 13 8 3 36 - 23 47
2.
Централ Кост Маринерс
 0:0 24 13 5 6 40 - 25 44
3.
Мельбурн Виктори
 23 9 11 3 38 - 27 38
4.
ФК Сидней
 23 10 5 8 42 - 35 35
5.
Макартур
 24 9 8 7 42 - 44 35
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 24 10 4 10 38 - 41 34
7.
Мельбурн Сити
 23 8 6 9 38 - 35 30
8.
Брисбен Роар
 24 8 5 11 39 - 49 29
9.
Аделаида Юнайтед
 22 7 4 11 40 - 41 25
10.
Вестерн Юнайтед
 23 6 4 13 29 - 46 22
11.
Перт Глори
 23 5 7 11 40 - 46 22
12.
Ньюкасл Джетс
 23 4 9 10 32 - 42 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 0:0 11 8 2 1 19 - 10 26
2.
Централ Кост Маринерс
 0:0 13 7 3 3 24 - 15 24
3.
ФК Сидней
 11 6 2 3 20 - 13 20
4.
Мельбурн Сити
 12 5 5 2 26 - 10 20
5.
Мельбурн Виктори
 10 5 3 2 17 - 10 18
6.
Брисбен Роар
 12 5 3 4 24 - 21 18
7.
Аделаида Юнайтед
 13 5 3 5 29 - 26 18
8.
Макартур
 13 4 5 4 21 - 25 17
9.
Перт Глори
 12 4 4 4 24 - 22 16
10.
Вестерн Юнайтед
 11 4 2 5 15 - 15 14
11.
Вестерн Сидней Уондерерс
 12 4 2 6 21 - 20 14
12.
Ньюкасл Джетс
 10 2 4 4 13 - 14 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 0:0 13 5 6 2 17 - 13 21
2.
Централ Кост Маринерс
 0:0 11 6 2 3 16 - 10 20
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 12 6 2 4 17 - 21 20
4.
Мельбурн Виктори
 13 4 8 1 21 - 17 20
5.
Макартур
 11 5 3 3 21 - 19 18
6.
ФК Сидней
 12 4 3 5 22 - 22 15
7.
Брисбен Роар
 12 3 2 7 15 - 28 11
8.
Ньюкасл Джетс
 13 2 5 6 19 - 28 11
9.
Мельбурн Сити
 11 3 1 7 12 - 25 10
10.
Вестерн Юнайтед
 12 2 2 8 14 - 31 8
11.
Аделаида Юнайтед
 9 2 1 6 11 - 15 7
12.
Перт Глори
 11 1 3 7 16 - 24 6
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 17 (2)
Перт Глори Таггарт Адам 15 (3)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 14 (1)
Макартур Жермен Валер 12 (5)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 12 (3)
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Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 2 8
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 11
Веллингтон Феникс Руфер Алекс 1 6
Перт Глори Сусняр Александар 1 6
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 6
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    • 55'
      Raphael Borges Rodrigues получил желтую карточку от судьи
    • 55'
      Рисдон Джош получил желтую карточку от судьи
    • 52'
      Г О О О О Л - Дандзаки Рику бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Даниэль Пенья уходит с поля. Matthew Grimaldi выходит вместо него
    • 38'
      Вуйица Иван получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Уэлс Лаклан получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • 24'
      Да Силва Даниэль сделал результативную передачу.
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