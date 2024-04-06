Тур: 23. Стадион: ААМИ Парк.
4:2
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаKane Vidmar
0:1
17' ПенальтиЖермен Валер
0:2
24' ГолДавила Улисес
35' Желтая карточкаУэлс Лаклан
38' Желтая карточкаВуйица Иван
1:2
52' ГолДандзаки Рику
55' Желтая карточкаРисдон Джош
55' Желтая карточкаБорджес Рафаэл
2:2
56' ГолMichael Ruhs
3:2
59' ГолMatthew Grimaldi
62' Желтая карточкаBenjamin Garuccio
64' Желтая карточкаMichael Ruhs
4:2
66' ГолMichael Ruhs
81' Желтая карточкаLachlan Rose
90'+8
Ход матча
16'
17'
0:1
24'
35'
38'
52'
1:2
55'
55'
56'
2:2
59'
3:2
64'
66'
4:2
81'
Прогноз на матч от Liveresult
19
Рисдон
Джош
22
Kane
Vidmar
11
Daniel
Penha
12
Курто
Филип
13
Вуйица
Иван
15
Беккас
Кирин
98
Жермен
Валер
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
-
22 Kane VidmarЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daniel PenhaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 О'тул КоннорЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
41 Oli Lavale
-
Главный тренер: John Aloisi
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
-
15 Беккас КиринПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Жермен ВалерНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
37 Jed Drew
-
31 Lachlan Rose
-
-
Главный тренер: Mile Sterjovski
История личных встреч
Вестерн Юнайтед
Макартур
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
9 матчей
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
2
1.6
Среднее время на гол
45
56
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
2
1.33
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
45
67
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daniel Penha
|7 (2)
|0.3
|Noah Botic
|5 (1)
|0.22
|Michael Ruhs
|4
|0.17
|Benjamin Garuccio
|3
|0.13
|Matthew Grimaldi
|3
|0.13
|Уэлс Лаклан
|2
|0.09
|Рукавица Никита
|2
|0.09
|Рисдон Джош
|1
|0.04
|Тергейт Ангус
|1
|0.04
|Дандзаки Рику
|1
|0.04
|Наджарин Рами
|0
|0
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жермен Валер
|12 (4)
|0.5
|Давила Улисес
|9
|0.38
|Миллар Мэттью
|5
|0.21
|Jake Hollman
|5
|0.21
|Борджес Рафаэл
|4
|0.17
|Бернардо Эспиноса
|3
|0.13
|Jed Drew
|1
|0.04
|Беккас Кирин
|1
|0.04
|Ускок Томислав
|1
|0.04
|Аугла Али
|1
|0.04
|Льюис Клейтон Рис
|0
|0
|Да Силва Даниэль
|0
|0
|Вуйица Иван
|0
|0
|М`Бомбва Чарльз
|0
|0
|Скотадис Джерри
|0
|0
|Yianni Nicolaou
|0
|0
|Kealey Adamson
|0
|0
Карточки
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисдон Джош
|11
|0
|Имаи Томоки
|5
|1
|Benjamin Garuccio
|4
|0
|Michael Ruhs
|4
|0
|Луштица Стивен
|3
|0
|Daniel Penha
|3
|0
|Тергейт Ангус
|3
|0
|Matthew Grimaldi
|3
|0
|John Aloisi
|1
|1
|Доначи Джеймс
|1
|1
|Тратт Джейкоб
|2
|0
|Уэлс Лаклан
|2
|0
|Kane Vidmar
|2
|0
|Паскуали Себастьян
|1
|0
|Дандзаки Рику
|1
|0
|Rhys Bozinovski
|1
|0
|Charbel Shamoon
|1
|0
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беккас Кирин
|6
|0
|Юрман Мэттью
|5
|0
|Жермен Валер
|5
|0
|Льюис Клейтон Рис
|5
|0
|Борджес Рафаэл
|5
|0
|Давила Улисес
|4
|0
|Аспропотамитис Джонатан
|4
|0
|Yianni Nicolaou
|4
|0
|Ускок Томислав
|3
|0
|Аугла Али
|3
|0
|Jake Hollman
|3
|0
|Kealey Adamson
|3
|0
|Стерьовски Майл
|2
|0
|Вуйица Иван
|2
|0
|Курто Филип
|1
|0
|Бернардо Эспиноса
|1
|0
|Да Силва Даниэль
|1
|0
|М`Бомбва Чарльз
|1
|0
|Lachlan Rose
|1
|0
|Isaac Hovar
|1
|0
|Oliver Jones
|1
|0
Результаты матчей
Вестерн Юнайтед
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Макартур
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
6
9
Вестерн Юнайтед
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Макартур
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
23
11
Упущенные победы
10
20
Вестерн Юнайтед
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
23% (5)
27% (6)
Макартур
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (9)
48% (11)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
24
14
Упущенные победы
16
29
Голы по времени матча
Забито
11
19
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
6
32%
16-30
2
18%
3
16%
31-45
4
36%
3
16%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
3
27%
5
26%
76-90
Пропущено
13
15
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
0
0%
3
20%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
3
23%
3
20%
61-75
3
23%
6
40%
76-90
Забито
15
22
3 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
3
20%
3
14%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
4
27%
4
18%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
6
40%
10
45%
76-90
Пропущено
30
24
15 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
5
17%
3
13%
1-15
4
13%
4
17%
16-30
6
20%
4
17%
31-45
6
20%
4
17%
46-60
1
3%
7
29%
29%
61-75
8
27%
2
8%
76-90
Забито
26
41
7 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 13
7 Не забивали 2
4
15%
3
7%
1-15
1
4%
8
20%
16-30
2
8%
6
15%
31-45
8
31%
7
17%
46-60
2
8%
2
5%
61-75
9
35%
15
37%
76-90
Пропущено
43
39
20 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 18
5
12%
6
15%
1-15
5
12%
5
13%
16-30
10
23%
4
10%
31-45
8
19%
6
15%
46-60
4
9%
10
26%
61-75
11
26%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 4:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0
Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0
Макартур
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Брисбен Роар - Макартур 1:2 Макартур - Централ Кост Маринерс 0:3 Макартур - Мельбурн Сити 2:0
Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Макартур - Централ Кост Маринерс 2:3 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2 Макартур - Сабах 3:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Макартур - Перт Глори 2:2 Брисбен Роар - Макартур 1:3 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Перт Глори - Макартур 3:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Себу ФК - Макартур 0:3 ФК Сидней - Макартур 0:2
Результаты матчей
Вестерн Юнайтед
Макартур
Точный счет
0:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
4:3
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
Точный счет
0:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
4:3
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 36%
2
7 раз 32%
1
5 раз 23%
3
2 раза 9%
1
9 раз 39%
2
7 раз 30%
3
3 раза 13%
0
2 раза 9%
4
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Вестерн Юнайтед
Макартур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
112
46
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
57
73
210
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
148
Больше Меньше
212
913
1211
220
518
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|24
|13
|8
|3
|36 - 23
|47
|2.
|0:0
|24
|13
|5
|6
|40 - 25
|44
|3.
|23
|9
|11
|3
|38 - 27
|38
|4.
|23
|10
|5
|8
|42 - 35
|35
|5.
|24
|9
|8
|7
|42 - 44
|35
|6.
|24
|10
|4
|10
|38 - 41
|34
|7.
|23
|8
|6
|9
|38 - 35
|30
|8.
|24
|8
|5
|11
|39 - 49
|29
|9.
|22
|7
|4
|11
|40 - 41
|25
|10.
|23
|6
|4
|13
|29 - 46
|22
|11.
|23
|5
|7
|11
|40 - 46
|22
|12.
|23
|4
|9
|10
|32 - 42
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|8
|2
|1
|19 - 10
|26
|2.
|0:0
|13
|7
|3
|3
|24 - 15
|24
|3.
|11
|6
|2
|3
|20 - 13
|20
|4.
|12
|5
|5
|2
|26 - 10
|20
|5.
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|6.
|12
|5
|3
|4
|24 - 21
|18
|7.
|13
|5
|3
|5
|29 - 26
|18
|8.
|13
|4
|5
|4
|21 - 25
|17
|9.
|12
|4
|4
|4
|24 - 22
|16
|10.
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|11.
|12
|4
|2
|6
|21 - 20
|14
|12.
|10
|2
|4
|4
|13 - 14
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|5
|6
|2
|17 - 13
|21
|2.
|0:0
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|3.
|12
|6
|2
|4
|17 - 21
|20
|4.
|13
|4
|8
|1
|21 - 17
|20
|5.
|11
|5
|3
|3
|21 - 19
|18
|6.
|12
|4
|3
|5
|22 - 22
|15
|7.
|12
|3
|2
|7
|15 - 28
|11
|8.
|13
|2
|5
|6
|19 - 28
|11
|9.
|11
|3
|1
|7
|12 - 25
|10
|10.
|12
|2
|2
|8
|14 - 31
|8
|11.
|9
|2
|1
|6
|11 - 15
|7
|12.
|11
|1
|3
|7
|16 - 24
|6
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|17 (2)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|15 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|14 (1)
|Макартур
|Жермен Валер
|12 (5)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|12 (3)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|11
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|1 6
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 6
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6