Тур: 23. Стадион: ААМИ Парк.
1:1
Перерыв
0'
0:1
4' ГолАрслан Толгай-Али
7' Желтая карточкаАрзани Дэниел
27' Желтая карточкаТэлбот Каллум
1:1
34' ПенальтиФорнароли Бруно
40' Желтая карточкаДа Сильва Дамьен
Ход матча
4'
27'
34'
1:1
40'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Иззо
Пол
25
Тиг
Райан
11
Фолами
Бен
22
Гуд
Кёртис
44
Яколиш
Марин
11
Нател
Лео
37
Капуто
Макс
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Тиг РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Ahmad Taleb
-
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Яколиш МаринПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Нател ЛеоПолузащитник
-
37 Капуто МаксНападающий
- Запасные игроки
-
33 Бич ПатрикВратарь
-
18 Холл ДжорданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Аурелио Видмар
История личных встреч
Мельбурн Виктори
Мельбурн Сити
22 матча
72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.1%
45.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед
22 матча
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 14 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед
44 матча
36.4%
29.5%
34.1%
16 побед 13 ничьих 15 побед
Первый тайм
27.3%
40.9%
31.8%
12 побед 18 ничьих 14 побед
Второй тайм
29.5%
45.5%
25%
13 побед 20 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
27
Голов в среднем за матч
1.59
1.23
Среднее время на гол
56
73
Всего голов
35
32
Голов в среднем за матч
1.59
1.45
Среднее время на гол
56
61
Всего голов
70
59
Голов в среднем за матч
1.59
1.34
Тотал матчей
2.5
38
Больше 86%
Меньше 14%
6
36
Больше 82%
Меньше 18%
8
30
Больше 68%
Меньше 32%
14
13
Больше 30%
Меньше 70%
31
7
Больше 16%
Меньше 84%
37
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
Среднее время на гол
56
67
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|18 (4)
|0.75
|Машаш Зинедин
|6
|0.25
|Арзани Дэниел
|2 (1)
|0.08
|Nishan Velupillay
|2
|0.08
|Фолами Бен
|2
|0.08
|Да Сильва Дамьен
|2
|0.08
|Чапман Коннор
|1
|0.04
|Тиг Райан
|1
|0.04
|Родерик Миранда
|1
|0.04
|Боневасиа Ролиней
|1
|0.04
|Икономидис Крис
|1
|0.04
|Eli Adams
|1
|0.04
|Траоре Адама III
|0
|0
|Бриммер Джейк
|0
|0
|Герия Джейсон
|0
|0
|Jordi Valadon
|0
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арслан Толгай-Али
|9 (1)
|0.38
|Макларен Джейми
|8
|0.33
|Антонис Терри
|5 (1)
|0.21
|Нател Лео
|3
|0.13
|Угаркович Стивен
|2
|0.08
|Маццео Бенджамин
|2
|0.08
|Яколиш Марин
|1
|0.04
|Капуто Макс
|1
|0.04
|Супрайен Самуэль
|1
|0.04
|Гуд Кёртис
|1
|0.04
|Сахи Хамза
|1
|0.04
|Рейш Нуну
|1
|0.04
|Леки Мэттью
|1
|0.04
|Тилио Марко
|1
|0.04
|Лопане Алессандро
|1
|0.04
|Бехич Азиз
|0
|0
|Янг Джейми
|0
|0
|Джегго Джеймс
|0
|0
|Геллоуэй Скотт
|0
|0
Карточки
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родерик Миранда
|8
|2
|Траоре Адама III
|3
|1
|Да Сильва Дамьен
|4
|0
|Герия Джейсон
|4
|0
|Машаш Зинедин
|4
|0
|Форнароли Бруно
|3
|0
|Rai IV
|3
|0
|Арзани Дэниел
|3
|0
|Nishan Velupillay
|3
|0
|Чапман Коннор
|2
|0
|Иззо Пол
|2
|0
|Монге Фабиан
|2
|0
|Jordi Valadon
|0
|1
|Хелифи Салим
|1
|0
|Икономидис Крис
|1
|0
|Фолами Бен
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
|Тиг Райан
|1
|0
|Eli Adams
|1
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тэлбот Каллум
|5
|0
|Арслан Толгай-Али
|3
|1
|Сахи Хамза
|4
|0
|Бехич Азиз
|3
|0
|Антонис Терри
|3
|0
|Гуд Кёртис
|3
|0
|Джегго Джеймс
|3
|0
|Яколиш Марин
|3
|0
|Нател Лео
|3
|0
|Янг Джейми
|2
|0
|Супрайен Самуэль
|2
|0
|Нэббаут Эндрю
|2
|0
|Угаркович Стивен
|2
|0
|Лопане Алессандро
|2
|0
|Леки Мэттью
|1
|0
|Геллоуэй Скотт
|1
|0
|Аурелио Видмар
|1
|0
Результаты матчей
Мельбурн Виктори
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Мельбурн Сити
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
5
7
Мельбурн Виктори
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Мельбурн Сити
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
18
25
Мельбурн Виктори
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (6)
52% (12)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
Мельбурн Сити
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
9% (2)
52% (12)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
23
32
Голы по времени матча
Забито
19
13
11 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
2
11%
1
8%
1-15
5
26%
1
8%
16-30
4
21%
1
8%
31-45
4
21%
4
31%
46-60
1
5%
4
31%
61-75
3
16%
2
15%
76-90
Пропущено
8
24
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
2
25%
3
13%
1-15
1
13%
3
13%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
3
38%
6
25%
46-60
2
25%
2
8%
61-75
0
0%
6
25%
76-90
Забито
20
26
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 15
1
5%
4
15%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
6
30%
5
19%
31-45
3
15%
5
19%
46-60
3
15%
4
15%
61-75
6
30%
7
27%
76-90
Пропущено
18
10
5 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
1
10%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
17%
3
30%
46-60
2
11%
2
20%
61-75
8
44%
4
40%
76-90
Забито
39
39
19 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 26
12 Забивали первыми 10
4 Не забивали 6
3
8%
5
13%
1-15
6
15%
2
5%
16-30
10
26%
6
15%
31-45
7
18%
9
23%
46-60
4
10%
8
21%
61-75
9
23%
9
23%
76-90
Пропущено
26
34
8 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
3
12%
3
9%
1-15
4
15%
4
12%
16-30
1
4%
4
12%
31-45
6
23%
9
26%
46-60
4
15%
4
12%
61-75
8
31%
10
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Мельбурн Виктори - Перт Глори 2:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:2 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2
Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1
Мельбурн Сити
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 0:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 7:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0
Макартур - Мельбурн Сити 2:0 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Вентфорет Кофу - Мельбурн Сити 3:3
Результаты матчей
Мельбурн Виктори
Мельбурн Сити
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
0:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
8:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
7
1 раз 8%
8
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
Точный счет
1:1
7 раз 30%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
8:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 35%
1
7 раз 30%
0
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
7 раз 30%
1
7 раз 30%
2
5 раз 22%
3
2 раза 9%
7
1 раз 4%
8
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Мельбурн Виктори
Мельбурн Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
84
55
57
28
48
19
210
19
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
83
76
47
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
167
1211
914
419
419
221
221
122
221
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|14
|4
|6
|42 - 26
|46
|2.
|24
|13
|7
|4
|37 - 25
|46
|3.
|1:1
|24
|9
|12
|3
|39 - 28
|39
|4.
|23
|10
|5
|8
|42 - 35
|35
|5.
|24
|9
|8
|7
|42 - 44
|35
|6.
|24
|10
|4
|10
|38 - 41
|34
|7.
|1:1
|24
|8
|7
|9
|39 - 36
|31
|8.
|24
|8
|5
|11
|39 - 49
|29
|9.
|22
|7
|4
|11
|40 - 41
|25
|10.
|23
|6
|4
|13
|29 - 46
|22
|11.
|23
|5
|7
|11
|40 - 46
|22
|12.
|23
|4
|9
|10
|32 - 42
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|19 - 10
|26
|2.
|13
|8
|2
|3
|26 - 16
|26
|3.
|11
|6
|2
|3
|20 - 13
|20
|4.
|1:1
|12
|5
|5
|2
|26 - 10
|20
|5.
|1:1
|11
|5
|4
|2
|18 - 11
|19
|6.
|12
|5
|3
|4
|24 - 21
|18
|7.
|13
|5
|3
|5
|29 - 26
|18
|8.
|13
|4
|5
|4
|21 - 25
|17
|9.
|12
|4
|4
|4
|24 - 22
|16
|10.
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|11.
|12
|4
|2
|6
|21 - 20
|14
|12.
|10
|2
|4
|4
|13 - 14
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|2.
|12
|6
|2
|4
|17 - 21
|20
|3.
|13
|5
|5
|3
|18 - 15
|20
|4.
|1:1
|13
|4
|8
|1
|21 - 17
|20
|5.
|11
|5
|3
|3
|21 - 19
|18
|6.
|12
|4
|3
|5
|22 - 22
|15
|7.
|12
|3
|2
|7
|15 - 28
|11
|8.
|1:1
|12
|3
|2
|7
|13 - 26
|11
|9.
|13
|2
|5
|6
|19 - 28
|11
|10.
|12
|2
|2
|8
|14 - 31
|8
|11.
|9
|2
|1
|6
|11 - 15
|7
|12.
|11
|1
|3
|7
|16 - 24
|6
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|18 (2)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|15 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|14 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|13 (3)
|Макартур
|Жермен Валер
|12 (5)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|11
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|1 6
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 6
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6