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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Мельбурн Виктори
1:1
Перерыв
Мельбурн Сити
0'
0:1
4' Гол
Арслан Толгай-Али
7' Желтая карточка
Арзани Дэниел
27' Желтая карточка
Тэлбот Каллум
1:1
34' Пенальти
Форнароли Бруно
40' Желтая карточка
Да Сильва Дамьен
20
Иззо
Пол
2
Герия
Джейсон
5
Да
Сильва
Дамьен
21
Родерик
Миранда
3
Траоре
Адама
III
22
Бриммер
Джейк
25
Тиг
Райан
19
Арзани
Дэниел
8
Машаш
Зинедин
11
Фолами
Бен
10
Форнароли
Бруно
1
Янг
Джейми
25
Тэлбот
Каллум
26
Супрайен
Самуэль
22
Гуд
Кёртис
14
Фернандес
Висенте
6
Угаркович
Стивен
8
Джегго
Джеймс
44
Яколиш
Марин
10
Арслан
Толгай-Али
11
Нател
Лео
37
Капуто
Макс
Мельбурн Виктори
Мельбурн Сити

История личных встреч

Мельбурн Виктори
Мельбурн Сити

22 матча

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.1%
45.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед

22 матча

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед

44 матча

36.4%
29.5%
34.1%
16 побед 13 ничьих 15 побед

Первый тайм

27.3%
40.9%
31.8%
12 побед 18 ничьих 14 побед

Второй тайм

29.5%
45.5%
25%
13 побед 20 ничьих 11 побед

История матчей

0:0
0:0
2:1
3:2
0:2
3:0
1:1
2:2
1:1
7:0
0:6
2:1
1:2
0:0
1:1
1:1
1:2
1:2
0:1
1:2
2:1
1:2
КФ
0:2
1:4
2:2
2:1
3:2
3:0
3:0
3:0
1:0
5:2
4:0
1:3
0:0
2:1
1:2
1:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
3:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
2:2
ХАЛ
1:3
ХАЛ
2:1

Голы

Всего голов

35
27

Голов в среднем за матч

1.59
1.23

Среднее время на гол

56
73

Всего голов

35
32

Голов в среднем за матч

1.59
1.45

Среднее время на гол

56
61

Всего голов

70
59

Голов в среднем за матч

1.59
1.34

Тотал матчей

2.5
38
Больше 86%
Меньше 14%
6
36
Больше 82%
Меньше 18%
8
30
Больше 68%
Меньше 32%
14
13
Больше 30%
Меньше 70%
31
7
Больше 16%
Меньше 84%
37
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
2
Больше 5%
Меньше 95%
42

Среднее время на гол

56
67

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 18 (4) 0.75
Машаш Зинедин 6 0.25
Арзани Дэниел 2 (1) 0.08
Nishan Velupillay 2 0.08
Фолами Бен 2 0.08
Да Сильва Дамьен 2 0.08
Чапман Коннор 1 0.04
Тиг Райан 1 0.04
Родерик Миранда 1 0.04
Боневасиа Ролиней 1 0.04
Икономидис Крис 1 0.04
Eli Adams 1 0.04
Траоре Адама III 0 0
Бриммер Джейк 0 0
Герия Джейсон 0 0
Jordi Valadon 0 0
Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арслан Толгай-Али 9 (1) 0.38
Макларен Джейми 8 0.33
Антонис Терри 5 (1) 0.21
Нател Лео 3 0.13
Угаркович Стивен 2 0.08
Маццео Бенджамин 2 0.08
Яколиш Марин 1 0.04
Капуто Макс 1 0.04
Супрайен Самуэль 1 0.04
Гуд Кёртис 1 0.04
Сахи Хамза 1 0.04
Рейш Нуну 1 0.04
Леки Мэттью 1 0.04
Тилио Марко 1 0.04
Лопане Алессандро 1 0.04
Бехич Азиз 0 0
Янг Джейми 0 0
Джегго Джеймс 0 0
Геллоуэй Скотт 0 0

Карточки

Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родерик Миранда 8 2
Траоре Адама III 3 1
Да Сильва Дамьен 4 0
Герия Джейсон 4 0
Машаш Зинедин 4 0
Форнароли Бруно 3 0
Rai IV 3 0
Арзани Дэниел 3 0
Nishan Velupillay 3 0
Чапман Коннор 2 0
Иззо Пол 2 0
Монге Фабиан 2 0
Jordi Valadon 0 1
Хелифи Салим 1 0
Икономидис Крис 1 0
Фолами Бен 1 0
Бриммер Джейк 1 0
Тиг Райан 1 0
Eli Adams 1 0
Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тэлбот Каллум 5 0
Арслан Толгай-Али 3 1
Сахи Хамза 4 0
Бехич Азиз 3 0
Антонис Терри 3 0
Гуд Кёртис 3 0
Джегго Джеймс 3 0
Яколиш Марин 3 0
Нател Лео 3 0
Янг Джейми 2 0
Супрайен Самуэль 2 0
Нэббаут Эндрю 2 0
Угаркович Стивен 2 0
Лопане Алессандро 2 0
Леки Мэттью 1 0
Геллоуэй Скотт 1 0
Аурелио Видмар 1 0

Результаты матчей

Мельбурн Виктори
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Мельбурн Сити
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

5
7
Мельбурн Виктори
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Мельбурн Сити
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

18
25
Мельбурн Виктори
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (6)
52% (12)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
Мельбурн Сити
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
9% (2)
52% (12)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

23
32

Голы по времени матча

Забито

19
13
11 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
2
11%
1
8%
1-15
5
26%
1
8%
16-30
4
21%
1
8%
31-45
4
21%
4
31%
46-60
1
5%
4
31%
61-75
3
16%
2
15%
76-90

Пропущено

8
24
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
2
25%
3
13%
1-15
1
13%
3
13%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
3
38%
6
25%
46-60
2
25%
2
8%
61-75
0
0%
6
25%
76-90

Забито

20
26
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 15
1
5%
4
15%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
6
30%
5
19%
31-45
3
15%
5
19%
46-60
3
15%
4
15%
61-75
6
30%
7
27%
76-90

Пропущено

18
10
5 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
1
10%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
17%
3
30%
46-60
2
11%
2
20%
61-75
8
44%
4
40%
76-90

Забито

39
39
19 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 26
12 Забивали первыми 10
4 Не забивали 6
3
8%
5
13%
1-15
6
15%
2
5%
16-30
10
26%
6
15%
31-45
7
18%
9
23%
46-60
4
10%
8
21%
61-75
9
23%
9
23%
76-90

Пропущено

26
34
8 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
3
12%
3
9%
1-15
4
15%
4
12%
16-30
1
4%
4
12%
31-45
6
23%
9
26%
46-60
4
15%
4
12%
61-75
8
31%
10
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Виктори
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Мельбурн Виктори - Перт Глори 2:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:2 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2
Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1
Мельбурн Сити
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 0:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 7:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0
Макартур - Мельбурн Сити 2:0 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Вентфорет Кофу - Мельбурн Сити 3:3

Результаты матчей

Мельбурн Виктори
Мельбурн Сити

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
0:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
8:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
7
1 раз 8%
8
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%

Точный счет

1:1
7 раз 30%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
8:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 35%
1
7 раз 30%
0
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
7 раз 30%
1
7 раз 30%
2
5 раз 22%
3
2 раза 9%
7
1 раз 4%
8
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Мельбурн Виктори
Мельбурн Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
4
5
5
1.5
5
7
2
8
2.5
4
8
1
9
3.5
2
10
1
9
4.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
3
7
6
1.5
4
7
2
11
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
16
7
12
11
1.5
9
14
4
19
2.5
4
19
2
21
3.5
2
21
1
22
4.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 24 14 4 6 42 - 26 46
2.
Веллингтон Феникс
 24 13 7 4 37 - 25 46
3.
Мельбурн Виктори
 1:1 24 9 12 3 39 - 28 39
4.
ФК Сидней
 23 10 5 8 42 - 35 35
5.
Макартур
 24 9 8 7 42 - 44 35
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 24 10 4 10 38 - 41 34
7.
Мельбурн Сити
 1:1 24 8 7 9 39 - 36 31
8.
Брисбен Роар
 24 8 5 11 39 - 49 29
9.
Аделаида Юнайтед
 22 7 4 11 40 - 41 25
10.
Вестерн Юнайтед
 23 6 4 13 29 - 46 22
11.
Перт Глори
 23 5 7 11 40 - 46 22
12.
Ньюкасл Джетс
 23 4 9 10 32 - 42 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 11 8 2 1 19 - 10 26
2.
Централ Кост Маринерс
 13 8 2 3 26 - 16 26
3.
ФК Сидней
 11 6 2 3 20 - 13 20
4.
Мельбурн Сити
 1:1 12 5 5 2 26 - 10 20
5.
Мельбурн Виктори
 1:1 11 5 4 2 18 - 11 19
6.
Брисбен Роар
 12 5 3 4 24 - 21 18
7.
Аделаида Юнайтед
 13 5 3 5 29 - 26 18
8.
Макартур
 13 4 5 4 21 - 25 17
9.
Перт Глори
 12 4 4 4 24 - 22 16
10.
Вестерн Юнайтед
 11 4 2 5 15 - 15 14
11.
Вестерн Сидней Уондерерс
 12 4 2 6 21 - 20 14
12.
Ньюкасл Джетс
 10 2 4 4 13 - 14 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 11 6 2 3 16 - 10 20
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 12 6 2 4 17 - 21 20
3.
Веллингтон Феникс
 13 5 5 3 18 - 15 20
4.
Мельбурн Виктори
 1:1 13 4 8 1 21 - 17 20
5.
Макартур
 11 5 3 3 21 - 19 18
6.
ФК Сидней
 12 4 3 5 22 - 22 15
7.
Брисбен Роар
 12 3 2 7 15 - 28 11
8.
Мельбурн Сити
 1:1 12 3 2 7 13 - 26 11
9.
Ньюкасл Джетс
 13 2 5 6 19 - 28 11
10.
Вестерн Юнайтед
 12 2 2 8 14 - 31 8
11.
Аделаида Юнайтед
 9 2 1 6 11 - 15 7
12.
Перт Глори
 11 1 3 7 16 - 24 6
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 18 (2)
Перт Глори Таггарт Адам 15 (3)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 14 (1)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 13 (3)
Макартур Жермен Валер 12 (5)
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Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 2 8
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 11
Веллингтон Феникс Руфер Алекс 1 6
Перт Глори Сусняр Александар 1 6
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 6
Весь список
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Да Сильва Дамьен получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Г О О О О Л - Форнароли Бруно из команды Мельбурн Виктори забивает с точки!
  • 27'
    Тэлбот Каллум получил желтую карточку от судьи
  • 7'
    Арзани Дэниел получил желтую карточку от судьи
  • 4'
    Г О О О О Л - Арслан Толгай-Али бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 41% завершится победой Мельбурн Сити.
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Мельбурн Виктори
Ничья
Мельбурн Сити
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