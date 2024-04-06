Тур: 23. Стадион: ААМИ Парк.
2:1
Конец матча
0'
0:1
4' ГолАрслан Толгай-Али
7' Желтая карточкаАрзани Дэниел
27' Желтая карточкаТэлбот Каллум
1:1
34' ПенальтиФорнароли Бруно
40' Желтая карточкаДа Сильва Дамьен
66' Желтая карточкаКапуто Макс
82' Желтая карточкаМашаш Зинедин
83' Желтая карточкаФернандес Висенте
2:1
86' ГолДа Сильва Дамьен
90' Желтая карточкаФорнароли Бруно
90' Желтая карточкаЯколиш Марин
90'+6
Ход матча
4'
27'
34'
1:1
40'
62'
66'
82'
86'
2:1
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Иззо
Пол
25
Тиг
Райан
11
Фолами
Бен
22
Гуд
Кёртис
44
Яколиш
Марин
11
Нател
Лео
37
Капуто
Макс
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Тиг РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Ahmad Taleb
-
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Яколиш МаринПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Нател ЛеоПолузащитник
-
37 Капуто МаксНападающий
- Запасные игроки
-
33 Бич ПатрикВратарь
-
18 Холл ДжорданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Аурелио Видмар
История личных встреч
Мельбурн Виктори
Мельбурн Сити
22 матча
72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.1%
45.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед
22 матча
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 14 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед
44 матча
36.4%
29.5%
34.1%
16 побед 13 ничьих 15 побед
Первый тайм
27.3%
40.9%
31.8%
12 побед 18 ничьих 14 побед
Второй тайм
29.5%
45.5%
25%
13 побед 20 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
27
Голов в среднем за матч
1.59
1.23
Среднее время на гол
56
73
Всего голов
35
32
Голов в среднем за матч
1.59
1.45
Среднее время на гол
56
61
Всего голов
70
59
Голов в среднем за матч
1.59
1.34
Тотал матчей
2.5
38
Больше 86%
Меньше 14%
6
36
Больше 82%
Меньше 18%
8
30
Больше 68%
Меньше 32%
14
13
Больше 30%
Меньше 70%
31
7
Больше 16%
Меньше 84%
37
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
Среднее время на гол
56
67
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|18 (4)
|0.75
|Машаш Зинедин
|6
|0.25
|Да Сильва Дамьен
|3
|0.13
|Арзани Дэниел
|2 (1)
|0.08
|Nishan Velupillay
|2
|0.08
|Фолами Бен
|2
|0.08
|Тиг Райан
|1
|0.04
|Чапман Коннор
|1
|0.04
|Родерик Миранда
|1
|0.04
|Боневасиа Ролиней
|1
|0.04
|Икономидис Крис
|1
|0.04
|Eli Adams
|1
|0.04
|Траоре Адама III
|0
|0
|Бриммер Джейк
|0
|0
|Герия Джейсон
|0
|0
|Jordi Valadon
|0
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арслан Толгай-Али
|9 (1)
|0.38
|Макларен Джейми
|8
|0.33
|Антонис Терри
|5 (1)
|0.21
|Нател Лео
|3
|0.13
|Угаркович Стивен
|2
|0.08
|Маццео Бенджамин
|2
|0.08
|Яколиш Марин
|1
|0.04
|Капуто Макс
|1
|0.04
|Супрайен Самуэль
|1
|0.04
|Гуд Кёртис
|1
|0.04
|Сахи Хамза
|1
|0.04
|Рейш Нуну
|1
|0.04
|Леки Мэттью
|1
|0.04
|Тилио Марко
|1
|0.04
|Лопане Алессандро
|1
|0.04
|Бехич Азиз
|0
|0
|Янг Джейми
|0
|0
|Джегго Джеймс
|0
|0
|Геллоуэй Скотт
|0
|0
Карточки
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родерик Миранда
|8
|2
|Машаш Зинедин
|5
|0
|Траоре Адама III
|3
|1
|Форнароли Бруно
|4
|0
|Да Сильва Дамьен
|4
|0
|Герия Джейсон
|4
|0
|Rai IV
|3
|0
|Арзани Дэниел
|3
|0
|Nishan Velupillay
|3
|0
|Чапман Коннор
|2
|0
|Иззо Пол
|2
|0
|Монге Фабиан
|2
|0
|Jordi Valadon
|0
|1
|Хелифи Салим
|1
|0
|Икономидис Крис
|1
|0
|Фолами Бен
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
|Тиг Райан
|1
|0
|Eli Adams
|1
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тэлбот Каллум
|5
|0
|Арслан Толгай-Али
|3
|1
|Сахи Хамза
|4
|0
|Яколиш Марин
|4
|0
|Бехич Азиз
|3
|0
|Антонис Терри
|3
|0
|Гуд Кёртис
|3
|0
|Джегго Джеймс
|3
|0
|Нател Лео
|3
|0
|Янг Джейми
|2
|0
|Супрайен Самуэль
|2
|0
|Нэббаут Эндрю
|2
|0
|Угаркович Стивен
|2
|0
|Лопане Алессандро
|2
|0
|Леки Мэттью
|1
|0
|Геллоуэй Скотт
|1
|0
|Фернандес Висенте
|1
|0
|Капуто Макс
|1
|0
|Аурелио Видмар
|1
|0
Результаты матчей
Мельбурн Виктори
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Мельбурн Сити
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
5
8
Мельбурн Виктори
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Мельбурн Сити
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
18
25
Мельбурн Виктори
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (6)
54% (13)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
Мельбурн Сити
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
8% (2)
54% (13)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
29% (7)
46% (11)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
23
33
Голы по времени матча
Забито
21
14
12 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
2
10%
2
14%
1-15
5
24%
1
7%
16-30
5
24%
1
7%
31-45
4
19%
4
29%
46-60
1
5%
4
29%
61-75
4
19%
2
14%
76-90
Пропущено
9
26
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
3
33%
3
12%
1-15
1
11%
3
12%
16-30
0
0%
5
19%
31-45
3
33%
6
23%
46-60
2
22%
2
8%
61-75
0
0%
7
27%
76-90
Забито
20
26
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 16
1
5%
4
15%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
6
30%
5
19%
31-45
3
15%
5
19%
46-60
3
15%
4
15%
61-75
6
30%
7
27%
76-90
Пропущено
18
10
5 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
1
10%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
17%
3
30%
46-60
2
11%
2
20%
61-75
8
44%
4
40%
76-90
Забито
41
40
20 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 26
12 Забивали первыми 11
4 Не забивали 6
3
7%
6
15%
1-15
6
15%
2
5%
16-30
11
27%
6
15%
31-45
7
17%
9
23%
46-60
4
10%
8
20%
61-75
10
24%
9
23%
76-90
Пропущено
27
36
9 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 16
4
15%
3
8%
1-15
4
15%
4
11%
16-30
1
4%
5
14%
31-45
6
22%
9
25%
46-60
4
15%
4
11%
61-75
8
30%
30%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Мельбурн Виктори - Перт Глори 2:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:2 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2
Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1
Мельбурн Сити
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 0:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 7:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0
Макартур - Мельбурн Сити 2:0 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Вентфорет Кофу - Мельбурн Сити 3:3
Результаты матчей
Мельбурн Виктори
Мельбурн Сити
Точный счет
1:1
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
0:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
8:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
7
1 раз 8%
8
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
Точный счет
1:1
7 раз 29%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:0
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
8:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 38%
1
7 раз 29%
0
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
8 раз 33%
0
7 раз 29%
2
5 раз 21%
3
2 раза 8%
7
1 раз 4%
8
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Мельбурн Виктори
Мельбурн Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
84
65
57
29
48
110
210
110
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
93
76
48
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
204
Больше Меньше
177
1311
915
420
420
222
222
123
222
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|18 (2)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|15 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|14 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|13 (3)
|Макартур
|Жермен Валер
|12 (5)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|11
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|1 6
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 6
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6