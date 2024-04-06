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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 32. Стадион: .
Брешия
1:0
Первый тайм: 42'
Пиза
0'
10' Желтая карточка
Марин Мариус
1:0
37' Гол
Мончини Габриэле

Ход матча

10'
 
Марин Мариус
37'
Мончини Габриэле
(Бьянки Флавио)
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Лучшие коэффициенты
Брешия
Ничья
Пиза
3.05
2.96
3.05
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Все Коэффициенты
1
Леццерини
Лука
24
Дикманн
Лоренцо
15
Кистана
Андреа
28
Адорни
Давиде
18
Яллоу
Александр
25
Бизоли
Димитри
4
Пагера
Фабрицио
39
Бесаджо
Микеле
23
Галацци
Николас
9
Бьянки
Флавио
11
Мончини
Габриэле
22
Лория
Леонардо
33
Калабрези
Артуро
4
Караччоло
Антонио
5
Канестрелли
Симоне
77
Д'Аллесандро
Марко
20
Беруатто
Пьетро
19
Эштевеш
Томаш
8
Марин
Мариус
27
Валоти
Матиа
32
Морео
Стефано
9
Бонфанти
Николас
Брешия
4-3-2-1
Пиза
3-4-1-2

История личных встреч

Брешия
Пиза

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

14 матчей

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

СB
1:1
СB
1:1
СB
3:0
К
1:4
СB
0:0
СB
0:1
СB
4:3
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:0
К
0:2
СB
0:1
СB
4:0
СB
1:0

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.57
0.86

Среднее время на гол

57
105

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1
1.14

Среднее время на гол

90
78

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.29
1

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

70
90

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боррелли Дженнаро 9 (1) 0.28
Мончини Габриэле 6 (2) 0.19
Бьярнасон Биркир 4 0.13
Галацци Николас 3 0.09
Бизоли Димитри 2 0.06
Яллоу Александр 2 0.06
Бьянки Флавио 2 0.06
Дикманн Лоренцо 1 0.03
Пагера Фабрицио 1 0.03
Адорни Давиде 1 0.03
Бертаньоли Массимо 1 0.03
Папетти Андреа 0 0
Riccardo Fogliata 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валоти Матиа 8 (3) 0.25
Бонфанти Николас 4 0.13
Млакар Ян 3 0.09
Трамони Маттео 3 0.09
Канестрелли Симоне 3 0.09
Барбьери Томмазо 3 0.09
Трамони Лисандру 2 0.06
Караччоло Антонио 2 0.06
Морео Стефано 2 0.06
Велозу Мигель 1 0.03
Д'Аллесандро Марко 1 0.03
Беруатто Пьетро 1 0.03
Марин Мариус 1 0.03
Эштевеш Томаш 1 0.03
Торрегросса Эрнесто 1 (1) 0.03
Мазуччи Гаэтано 1 0.03
Калабрези Артуро 1 0.03
Пиччинини Габриэле 1 0.03
Alesandro Arena 1 0.03
Туре Идрисса 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пагера Фабрицио 8 0
Кистана Андреа 8 0
Олзер Джакомо 6 1
Дикманн Лоренцо 7 0
Бизоли Димитри 6 0
Ван Де Лои Томми 5 0
Бертаньоли Массимо 5 0
Галацци Николас 5 0
Уар Матье 3 1
Адорни Давиде 4 0
Фарес Мохамед 4 0
Боррелли Дженнаро 4 0
Бьярнасон Биркир 3 0
Яллоу Александр 3 0
Мончини Габриэле 2 0
Папетти Андреа 2 0
Леццерини Лука 1 0
Андреаччи Лоренцо 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0
Бьянки Флавио 1 0
Бесаджо Микеле 1 0
Riccardo Fogliata 1 0
Matteo Ferro 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 12 1
Канестрелли Симоне 9 0
Барбьери Томмазо 6 1
Калабрези Артуро 5 1
Николас Андраде 6 0
Эштевеш Томаш 6 0
Трамони Лисандру 6 0
Леверб Максим 4 1
Валоти Матиа 3 1
Херманнссон Хьёртур 3 1
Велозу Мигель 4 0
Караччоло Антонио 4 0
Пиччинини Габриэле 4 0
Д'Аллесандро Марко 3 0
Морео Стефано 3 0
Туре Идрисса 3 0
Беруатто Пьетро 3 0
Alesandro Arena 3 0
Надь Адам 1 1
Мазуччи Гаэтано 2 0
Юрешкин Роко 2 0
Млакар Ян 1 0

Результаты матчей

Брешия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Пиза
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

5
9
Брешия
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Пиза
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
11

Упущенные победы

14
17
Брешия
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (9)
45% (14)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
45% (14)
29% (9)
Пиза
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (11)
42% (13)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

13
13

Упущенные победы

19
26

Голы по времени матча

Забито

16
18
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
21 Не забивали 19
3
19%
2
11%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
4
25%
5
28%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
3
19%
5
28%
76-90

Пропущено

16
18
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
4
25%
3
17%
1-15
3
19%
2
11%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
4
25%
6
33%
76-90

Забито

16
23
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 16
2
13%
2
9%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
2
13%
3
13%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
3
19%
5
22%
61-75
5
31%
8
35%
76-90

Пропущено

19
22
13 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
8
42%
5
23%
1-15
3
16%
2
9%
16-30
2
11%
5
23%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
3
16%
7
32%
76-90

Забито

32
41
13 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 28
9 Забивали первыми 14
9 Не забивали 4
5
16%
4
10%
1-15
3
9%
4
10%
16-30
5
16%
5
12%
31-45
6
19%
8
20%
46-60
5
16%
7
17%
61-75
8
25%
13
32%
76-90

Пропущено

35
40
23 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 21
19 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 22
12
34%
8
20%
1-15
6
17%
4
10%
16-30
5
14%
7
18%
31-45
3
9%
3
8%
46-60
2
6%
5
13%
61-75
7
20%
13
33%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Козенца - Брешия 1:2 Брешия - Катанзаро 1:1 Парма - Брешия 2:1 Брешия - Палермо 4:2
Асколи - Брешия 1:1 Брешия - Реджана 0:0 Сампдория - Брешия 1:1 Комо - Брешия 1:0 Брешия - Читтаделла 2:0 Кремонезе - Брешия 1:0 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Модена - Брешия 1:2 Брешия - Парма 0:2 Катанзаро - Брешия 2:3 Брешия - Комо 2:0 Реджана - Брешия 1:1 Брешия - Сампдория 3:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Пиза - Брешия 1:1 Брешия - Беллинцона 4:0
Пиза
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Пиза - Палермо 4:3 Комо - Пиза 3:1 Пиза - Тернана 1:0 Читтаделла - Пиза 0:1
Пиза - Модена 2:2 Пиза - Венеция 1:2 Парма - Пиза 3:2 Пиза - Сампдория 2:0 Козенца - Пиза 1:1 Пиза - Специя 2:3 Лекко - Пиза 1:3 Пиза - Реджана 2:2 Тернана - Пиза 1:1 Пиза - Асколи 1:0 Палермо - Пиза 3:2 Катанзаро - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Пиза - Брешия 1:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Комо 1:1

Результаты матчей

Брешия
Пиза

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
9 раз 56%
2
5 раз 31%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 31%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
9 раз 29%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
1:2
5 раз 16%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 42%
0
9 раз 29%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
15 раз 48%
2
9 раз 29%
0
5 раз 16%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Брешия
Пиза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
15
1
4
11
1.5
6
10
2
13
2.5
1
15
1
14
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
4
5
11
1.5
5
10
1
15
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
9
0.5
Больше Меньше
26
5
9
22
1.5
11
20
3
28
2.5
2
29
1
30
3.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:0 32 19 9 4 57 - 32 66
2.
Кремонезе
 32 17 8 7 42 - 26 59
3.
Комо
 31 17 7 7 45 - 33 58
4.
Венеция
 31 17 6 8 58 - 38 57
5.
Катанзаро
 31 15 7 9 49 - 39 52
6.
Палермо
 31 14 7 10 55 - 45 49
7.
Сампдория
 31 13 6 12 45 - 45 45
8.
Брешия
 1:0 32 11 12 9 36 - 32 45
9.
Реджана
 31 8 16 7 34 - 35 40
10.
Пиза
 0:1 32 10 10 12 40 - 42 40
11.
Читтаделла
 31 10 9 12 35 - 40 39
12.
Зюйдтироль
 0:0 32 10 9 13 39 - 41 39
13.
Модена
 0:0 32 8 15 9 36 - 41 39
14.
Специя
 1:0 32 8 13 11 31 - 43 37
15.
Козенца
 1:1 32 8 11 13 33 - 36 35
16.
Бари
 32 7 14 11 31 - 40 35
17.
Тернана
 0:0 32 8 9 15 36 - 44 33
18.
Асколи
 31 7 10 14 33 - 38 31
19.
ФералпиСало
 1:1 32 8 7 17 36 - 50 31
20.
Лекко
 0:1 32 5 7 20 29 - 60 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Комо
 16 10 4 2 27 - 16 34
2.
Венеция
 16 10 3 3 35 - 23 33
3.
Парма
 0:0 16 9 6 1 27 - 16 33
4.
Катанзаро
 15 8 3 4 29 - 21 27
5.
Кремонезе
 16 7 5 4 20 - 12 26
6.
Палермо
 15 8 1 6 28 - 21 25
7.
Читтаделла
 16 7 3 6 23 - 20 24
8.
Брешия
 1:0 16 6 6 4 18 - 15 24
9.
Зюйдтироль
 0:0 16 6 4 6 19 - 17 22
10.
Бари
 16 5 7 4 17 - 17 22
11.
Сампдория
 16 6 3 7 23 - 23 21
12.
Пиза
 0:1 16 5 6 5 23 - 22 21
13.
Специя
 1:0 16 5 6 5 15 - 15 21
14.
Модена
 0:0 16 5 5 6 17 - 18 20
15.
Тернана
 0:0 17 4 7 6 15 - 15 19
16.
Асколи
 15 4 6 5 17 - 14 18
17.
Козенца
 1:1 16 4 5 7 22 - 21 17
18.
Реджана
 15 2 10 3 14 - 17 16
19.
ФералпиСало
 1:1 16 3 4 9 20 - 25 13
20.
Лекко
 0:1 15 3 2 10 15 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:0 16 10 3 3 30 - 16 33
2.
Кремонезе
 16 10 3 3 22 - 14 33
3.
Катанзаро
 16 7 4 5 20 - 18 25
4.
Венеция
 15 7 3 5 23 - 15 24
5.
Комо
 15 7 3 5 18 - 17 24
6.
Сампдория
 15 7 3 5 22 - 22 24
7.
Палермо
 16 6 6 4 27 - 24 24
8.
Реджана
 16 6 6 4 20 - 18 24
9.
Брешия
 1:0 16 5 6 5 18 - 17 21
10.
Пиза
 0:1 16 5 4 7 17 - 20 19
11.
Модена
 0:0 16 3 10 3 19 - 23 19
12.
ФералпиСало
 1:1 16 5 3 8 16 - 25 18
13.
Козенца
 1:1 16 4 6 6 11 - 15 18
14.
Зюйдтироль
 0:0 16 4 5 7 20 - 24 17
15.
Специя
 1:0 16 3 7 6 16 - 28 16
16.
Читтаделла
 15 3 6 6 12 - 20 15
17.
Тернана
 0:0 15 4 2 9 21 - 29 14
18.
Асколи
 16 3 4 9 16 - 24 13
19.
Бари
 16 2 7 7 14 - 23 13
20.
Лекко
 0:1 17 2 5 10 14 - 32 11
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 19 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Палермо Брунори Маттео 14 (5)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Козенца Тутино Дженнаро 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 15
Читтаделла Бранка Симоне 1 14
Козенца Вентури Майкл 1 13
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Пиза Марин Мариус 1 12
Весь список
Лучшие коэффициенты
Брешия
Ничья
Пиза
3.05
2.96
3.05
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