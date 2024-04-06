Тур: 32. Стадион: Марио Ригамонти.
Ход матча
10'
37'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
31 Matteo Ferro
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Валоти МатиаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
-
17 Млакар ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альберто Аквилани
История личных встреч
Брешия
Пиза
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
14 матчей
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.57
0.86
Среднее время на гол
57
105
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1
1.14
Среднее время на гол
90
78
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.29
1
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
70
90
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боррелли Дженнаро
|9 (1)
|0.28
|Мончини Габриэле
|6 (2)
|0.19
|Бьярнасон Биркир
|4
|0.13
|Галацци Николас
|3
|0.09
|Бизоли Димитри
|2
|0.06
|Яллоу Александр
|2
|0.06
|Бьянки Флавио
|2
|0.06
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.03
|Пагера Фабрицио
|1
|0.03
|Адорни Давиде
|1
|0.03
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.03
|Папетти Андреа
|0
|0
|Riccardo Fogliata
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валоти Матиа
|8 (3)
|0.25
|Бонфанти Николас
|4
|0.13
|Млакар Ян
|3
|0.09
|Трамони Маттео
|3
|0.09
|Канестрелли Симоне
|3
|0.09
|Барбьери Томмазо
|3
|0.09
|Трамони Лисандру
|2
|0.06
|Караччоло Антонио
|2
|0.06
|Морео Стефано
|2
|0.06
|Велозу Мигель
|1
|0.03
|Д'Аллесандро Марко
|1
|0.03
|Беруатто Пьетро
|1
|0.03
|Марин Мариус
|1
|0.03
|Эштевеш Томаш
|1
|0.03
|Торрегросса Эрнесто
|1 (1)
|0.03
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.03
|Калабрези Артуро
|1
|0.03
|Пиччинини Габриэле
|1
|0.03
|Alesandro Arena
|1
|0.03
|Туре Идрисса
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пагера Фабрицио
|8
|0
|Кистана Андреа
|8
|0
|Олзер Джакомо
|6
|1
|Дикманн Лоренцо
|7
|0
|Бизоли Димитри
|6
|0
|Ван Де Лои Томми
|5
|0
|Бертаньоли Массимо
|5
|0
|Галацци Николас
|5
|0
|Уар Матье
|3
|1
|Адорни Давиде
|4
|0
|Фарес Мохамед
|4
|0
|Боррелли Дженнаро
|4
|0
|Бьярнасон Биркир
|3
|0
|Яллоу Александр
|3
|0
|Мончини Габриэле
|2
|0
|Папетти Андреа
|2
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Андреаччи Лоренцо
|1
|0
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|Бьянки Флавио
|1
|0
|Бесаджо Микеле
|1
|0
|Riccardo Fogliata
|1
|0
|Matteo Ferro
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|12
|1
|Канестрелли Симоне
|9
|0
|Барбьери Томмазо
|6
|1
|Калабрези Артуро
|5
|1
|Николас Андраде
|6
|0
|Эштевеш Томаш
|6
|0
|Трамони Лисандру
|6
|0
|Леверб Максим
|4
|1
|Валоти Матиа
|3
|1
|Херманнссон Хьёртур
|3
|1
|Велозу Мигель
|4
|0
|Караччоло Антонио
|4
|0
|Пиччинини Габриэле
|4
|0
|Д'Аллесандро Марко
|3
|0
|Морео Стефано
|3
|0
|Туре Идрисса
|3
|0
|Беруатто Пьетро
|3
|0
|Alesandro Arena
|3
|0
|Надь Адам
|1
|1
|Мазуччи Гаэтано
|2
|0
|Юрешкин Роко
|2
|0
|Млакар Ян
|1
|0
Результаты матчей
Брешия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Пиза
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
5
9
Брешия
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Пиза
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
11
Упущенные победы
14
17
Брешия
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (9)
45% (14)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
45% (14)
29% (9)
Пиза
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (11)
42% (13)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
13
13
Упущенные победы
19
26
Голы по времени матча
Забито
16
18
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
21 Не забивали 19
3
19%
2
11%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
4
25%
5
28%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
3
19%
5
28%
76-90
Пропущено
16
18
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
4
25%
3
17%
1-15
3
19%
2
11%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
4
25%
6
33%
76-90
Забито
16
23
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 16
2
13%
2
9%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
2
13%
3
13%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
3
19%
5
22%
61-75
5
31%
8
35%
76-90
Пропущено
19
22
13 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
8
42%
5
23%
1-15
3
16%
2
9%
16-30
2
11%
5
23%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
3
16%
7
32%
76-90
Забито
32
41
13 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 28
9 Забивали первыми 14
9 Не забивали 4
5
16%
4
10%
1-15
3
9%
4
10%
16-30
5
16%
5
12%
31-45
6
19%
8
20%
46-60
5
16%
7
17%
61-75
8
25%
13
32%
76-90
Пропущено
35
40
23 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 21
19 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 22
12
34%
8
20%
1-15
6
17%
4
10%
16-30
5
14%
7
18%
31-45
3
9%
3
8%
46-60
2
6%
5
13%
61-75
7
20%
13
33%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Козенца - Брешия 1:2 Брешия - Катанзаро 1:1 Парма - Брешия 2:1 Брешия - Палермо 4:2
Асколи - Брешия 1:1 Брешия - Реджана 0:0 Сампдория - Брешия 1:1 Комо - Брешия 1:0 Брешия - Читтаделла 2:0 Кремонезе - Брешия 1:0 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Модена - Брешия 1:2 Брешия - Парма 0:2 Катанзаро - Брешия 2:3 Брешия - Комо 2:0 Реджана - Брешия 1:1 Брешия - Сампдория 3:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Пиза - Брешия 1:1 Брешия - Беллинцона 4:0
Пиза
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Пиза - Палермо 4:3 Комо - Пиза 3:1 Пиза - Тернана 1:0 Читтаделла - Пиза 0:1
Пиза - Модена 2:2 Пиза - Венеция 1:2 Парма - Пиза 3:2 Пиза - Сампдория 2:0 Козенца - Пиза 1:1 Пиза - Специя 2:3 Лекко - Пиза 1:3 Пиза - Реджана 2:2 Тернана - Пиза 1:1 Пиза - Асколи 1:0 Палермо - Пиза 3:2 Катанзаро - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Пиза - Брешия 1:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Комо 1:1
Результаты матчей
Брешия
Пиза
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
9 раз 56%
2
5 раз 31%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 31%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
9 раз 29%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
1:2
5 раз 16%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 42%
0
9 раз 29%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
15 раз 48%
2
9 раз 29%
0
5 раз 16%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Брешия
Пиза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
151
411
610
213
115
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
114
511
510
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
229
Больше Меньше
265
922
1120
328
229
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|32
|19
|9
|4
|57 - 32
|66
|2.
|32
|17
|8
|7
|42 - 26
|59
|3.
|31
|17
|7
|7
|45 - 33
|58
|4.
|31
|17
|6
|8
|58 - 38
|57
|5.
|31
|15
|7
|9
|49 - 39
|52
|6.
|31
|14
|7
|10
|55 - 45
|49
|7.
|31
|13
|6
|12
|45 - 45
|45
|8.
|1:0
|32
|11
|12
|9
|36 - 32
|45
|9.
|31
|8
|16
|7
|34 - 35
|40
|10.
|0:1
|32
|10
|10
|12
|40 - 42
|40
|11.
|31
|10
|9
|12
|35 - 40
|39
|12.
|0:0
|32
|10
|9
|13
|39 - 41
|39
|13.
|0:0
|32
|8
|15
|9
|36 - 41
|39
|14.
|1:0
|32
|8
|13
|11
|31 - 43
|37
|15.
|1:1
|32
|8
|11
|13
|33 - 36
|35
|16.
|32
|7
|14
|11
|31 - 40
|35
|17.
|0:0
|32
|8
|9
|15
|36 - 44
|33
|18.
|31
|7
|10
|14
|33 - 38
|31
|19.
|1:1
|32
|8
|7
|17
|36 - 50
|31
|20.
|0:1
|32
|5
|7
|20
|29 - 60
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|4
|2
|27 - 16
|34
|2.
|16
|10
|3
|3
|35 - 23
|33
|3.
|0:0
|16
|9
|6
|1
|27 - 16
|33
|4.
|15
|8
|3
|4
|29 - 21
|27
|5.
|16
|7
|5
|4
|20 - 12
|26
|6.
|15
|8
|1
|6
|28 - 21
|25
|7.
|16
|7
|3
|6
|23 - 20
|24
|8.
|1:0
|16
|6
|6
|4
|18 - 15
|24
|9.
|0:0
|16
|6
|4
|6
|19 - 17
|22
|10.
|16
|5
|7
|4
|17 - 17
|22
|11.
|16
|6
|3
|7
|23 - 23
|21
|12.
|0:1
|16
|5
|6
|5
|23 - 22
|21
|13.
|1:0
|16
|5
|6
|5
|15 - 15
|21
|14.
|0:0
|16
|5
|5
|6
|17 - 18
|20
|15.
|0:0
|17
|4
|7
|6
|15 - 15
|19
|16.
|15
|4
|6
|5
|17 - 14
|18
|17.
|1:1
|16
|4
|5
|7
|22 - 21
|17
|18.
|15
|2
|10
|3
|14 - 17
|16
|19.
|1:1
|16
|3
|4
|9
|20 - 25
|13
|20.
|0:1
|15
|3
|2
|10
|15 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|16
|10
|3
|3
|30 - 16
|33
|2.
|16
|10
|3
|3
|22 - 14
|33
|3.
|16
|7
|4
|5
|20 - 18
|25
|4.
|15
|7
|3
|5
|23 - 15
|24
|5.
|15
|7
|3
|5
|18 - 17
|24
|6.
|15
|7
|3
|5
|22 - 22
|24
|7.
|16
|6
|6
|4
|27 - 24
|24
|8.
|16
|6
|6
|4
|20 - 18
|24
|9.
|1:0
|16
|5
|6
|5
|18 - 17
|21
|10.
|0:1
|16
|5
|4
|7
|17 - 20
|19
|11.
|0:0
|16
|3
|10
|3
|19 - 23
|19
|12.
|1:1
|16
|5
|3
|8
|16 - 25
|18
|13.
|1:1
|16
|4
|6
|6
|11 - 15
|18
|14.
|0:0
|16
|4
|5
|7
|20 - 24
|17
|15.
|1:0
|16
|3
|7
|6
|16 - 28
|16
|16.
|15
|3
|6
|6
|12 - 20
|15
|17.
|0:0
|15
|4
|2
|9
|21 - 29
|14
|18.
|16
|3
|4
|9
|16 - 24
|13
|19.
|16
|2
|7
|7
|14 - 23
|13
|20.
|0:1
|17
|2
|5
|10
|14 - 32
|11
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Палермо
|Брунори Маттео
|14 (5)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|13 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 15
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 14
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Пиза
|Марин Мариус
|1 12