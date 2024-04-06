Тур: 32. Стадион: Марио Ригамонти.
0'
10' Желтая карточкаМарин Мариус
1:0
37' ГолМончини Габриэле
43' Желтая карточкаКараччоло Антонио
49' Желтая карточкаКанестрелли Симоне
2:0
55' ГолБьянки Флавио
58' Желтая карточкаЛеверб Максим
61' Желтая карточкаБесаджо Микеле
63' Желтая карточкаАдорни Давиде
3:0
85' ГолМончини Габриэле
3:1
90' ПенальтиТоррегросса Эрнесто
90'+6
Ход матча
10'
37'
55'
2:0
58'
61'
63'
85'
3:0
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
382 Количество передач 498
-
43 Владение мячом, % 57
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
31 Matteo Ferro
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Валоти МатиаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
-
17 Млакар ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альберто Аквилани
История личных встреч
Брешия
Пиза
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
14 матчей
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.57
0.86
Среднее время на гол
57
105
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1
1.14
Среднее время на гол
90
78
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.29
1
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
70
90
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боррелли Дженнаро
|9 (1)
|0.28
|Мончини Габриэле
|8 (2)
|0.25
|Бьярнасон Биркир
|4
|0.13
|Галацци Николас
|3
|0.09
|Бьянки Флавио
|3
|0.09
|Бизоли Димитри
|2
|0.06
|Яллоу Александр
|2
|0.06
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.03
|Пагера Фабрицио
|1
|0.03
|Адорни Давиде
|1
|0.03
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.03
|Папетти Андреа
|0
|0
|Riccardo Fogliata
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валоти Матиа
|8 (3)
|0.25
|Бонфанти Николас
|4
|0.13
|Млакар Ян
|3
|0.09
|Трамони Маттео
|3
|0.09
|Канестрелли Симоне
|3
|0.09
|Барбьери Томмазо
|3
|0.09
|Трамони Лисандру
|2
|0.06
|Торрегросса Эрнесто
|2 (2)
|0.06
|Караччоло Антонио
|2
|0.06
|Морео Стефано
|2
|0.06
|Велозу Мигель
|1
|0.03
|Д'Аллесандро Марко
|1
|0.03
|Беруатто Пьетро
|1
|0.03
|Марин Мариус
|1
|0.03
|Эштевеш Томаш
|1
|0.03
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.03
|Калабрези Артуро
|1
|0.03
|Пиччинини Габриэле
|1
|0.03
|Alesandro Arena
|1
|0.03
|Туре Идрисса
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пагера Фабрицио
|8
|0
|Кистана Андреа
|8
|0
|Олзер Джакомо
|6
|1
|Дикманн Лоренцо
|7
|0
|Бизоли Димитри
|6
|0
|Адорни Давиде
|5
|0
|Ван Де Лои Томми
|5
|0
|Бертаньоли Массимо
|5
|0
|Галацци Николас
|5
|0
|Уар Матье
|3
|1
|Фарес Мохамед
|4
|0
|Боррелли Дженнаро
|4
|0
|Бьярнасон Биркир
|3
|0
|Яллоу Александр
|3
|0
|Мончини Габриэле
|2
|0
|Папетти Андреа
|2
|0
|Бесаджо Микеле
|2
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Андреаччи Лоренцо
|1
|0
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|Бьянки Флавио
|1
|0
|Riccardo Fogliata
|1
|0
|Matteo Ferro
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|12
|1
|Канестрелли Симоне
|10
|0
|Барбьери Томмазо
|6
|1
|Калабрези Артуро
|5
|1
|Леверб Максим
|5
|1
|Николас Андраде
|6
|0
|Эштевеш Томаш
|6
|0
|Трамони Лисандру
|6
|0
|Караччоло Антонио
|5
|0
|Валоти Матиа
|3
|1
|Херманнссон Хьёртур
|3
|1
|Велозу Мигель
|4
|0
|Пиччинини Габриэле
|4
|0
|Д'Аллесандро Марко
|3
|0
|Морео Стефано
|3
|0
|Туре Идрисса
|3
|0
|Беруатто Пьетро
|3
|0
|Alesandro Arena
|3
|0
|Надь Адам
|1
|1
|Мазуччи Гаэтано
|2
|0
|Юрешкин Роко
|2
|0
|Млакар Ян
|1
|0
Результаты матчей
Брешия
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Пиза
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
5
10
Брешия
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Пиза
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
11
Упущенные победы
14
17
Брешия
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (10)
44% (14)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
44% (14)
28% (9)
Пиза
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
34% (11)
41% (13)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
38% (12)
38% (12)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
14
13
Упущенные победы
19
27
Голы по времени матча
Забито
19
19
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
21 Не забивали 19
3
16%
2
11%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
4
21%
2
11%
31-45
5
26%
5
26%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
4
21%
6
32%
76-90
Пропущено
17
21
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
4
24%
3
14%
1-15
3
18%
2
10%
16-30
3
18%
3
14%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
5
29%
29%
7
33%
76-90
Забито
16
23
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 7
20 Не забивали 17
2
13%
2
9%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
2
13%
3
13%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
3
19%
5
22%
61-75
5
31%
8
35%
76-90
Пропущено
19
22
13 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
8
42%
5
23%
1-15
3
16%
2
9%
16-30
2
11%
5
23%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
3
16%
7
32%
76-90
Забито
35
42
14 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 29
10 Забивали первыми 14
9 Не забивали 4
5
14%
4
10%
1-15
3
9%
4
10%
16-30
6
17%
5
12%
31-45
7
20%
8
19%
46-60
5
14%
7
17%
61-75
9
26%
14
33%
76-90
Пропущено
36
43
23 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 23
19 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 23
12
33%
8
19%
1-15
6
17%
4
9%
16-30
5
14%
8
19%
31-45
3
8%
4
9%
46-60
2
6%
5
12%
61-75
8
22%
14
33%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Козенца - Брешия 1:2 Брешия - Катанзаро 1:1 Парма - Брешия 2:1 Брешия - Палермо 4:2
Асколи - Брешия 1:1 Брешия - Реджана 0:0 Сампдория - Брешия 1:1 Комо - Брешия 1:0 Брешия - Читтаделла 2:0 Кремонезе - Брешия 1:0 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Модена - Брешия 1:2 Брешия - Парма 0:2 Катанзаро - Брешия 2:3 Брешия - Комо 2:0 Реджана - Брешия 1:1 Брешия - Сампдория 3:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Пиза - Брешия 1:1 Брешия - Беллинцона 4:0
Пиза
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Пиза - Палермо 4:3 Комо - Пиза 3:1 Пиза - Тернана 1:0 Читтаделла - Пиза 0:1
Пиза - Модена 2:2 Пиза - Венеция 1:2 Парма - Пиза 3:2 Пиза - Сампдория 2:0 Козенца - Пиза 1:1 Пиза - Специя 2:3 Лекко - Пиза 1:3 Пиза - Реджана 2:2 Тернана - Пиза 1:1 Пиза - Асколи 1:0 Палермо - Пиза 3:2 Катанзаро - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Пиза - Брешия 1:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Комо 1:1
Результаты матчей
Брешия
Пиза
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
9 раз 56%
2
5 раз 31%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 31%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
9 раз 28%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
1:2
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 41%
0
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
16 раз 50%
2
9 раз 28%
0
5 раз 16%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Брешия
Пиза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
151
511
610
313
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
124
511
511
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
239
Больше Меньше
275
1022
1121
428
230
131
131
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Палермо
|Брунори Маттео
|14 (5)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|13 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 15
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 14
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Пиза
|Марин Мариус
|1 12