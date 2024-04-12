Тур: 24. Стадион: Sky Stadium.
0:0
Перерыв
Ход матча
31'
34'
Прогноз на матч от Liveresult
40
Полсен
Алекс
6
Пейн
Тим
19
Саттон
Сэм
14
Руфер
Алекс
17
Салас
Юст
20
Иззо
Пол
18
Монге
Фабиан
11
Фолами
Бен
- Основной состав
-
40 Полсен АлексВратарь
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Саттон СэмЗащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
-
17 Салас ЮстПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Данкан ДжекВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Болл ДэвидНападающий
-
-
-
Главный тренер: Giancarlo Italiano
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Монге ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
23 Хелифи СалимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Eli Adams
-
30 Ahmad Taleb
-
Главный тренер: Попович Энтони
История личных встреч
Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
43.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
93.8%
50%
15 побед 8 ничьих 0 побед
31 матч
25.8%
74.2%
0 побед 8 ничьих 23 победы
Первый тайм
25.8%
74.2%
0 побед 8 ничьих 20 побед
Второй тайм
16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 19 побед
47 матчей
23.4%
27.7%
48.9%
11 побед 13 ничьих 23 победы
Первый тайм
25.5%
31.9%
42.6%
12 побед 15 ничьих 20 побед
Второй тайм
31.9%
27.7%
40.4%
15 побед 13 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
25
Голов в среднем за матч
1.76
0.96
Среднее время на гол
51
93
Всего голов
58
29
Голов в среднем за матч
2.23
1.38
Среднее время на гол
40
65
Всего голов
95
54
Голов в среднем за матч
2.02
1.15
Тотал матчей
2.5
44
Больше 94%
Меньше 6%
3
43
Больше 91%
Меньше 9%
4
29
Больше 62%
Меньше 38%
18
18
Больше 38%
Меньше 62%
29
12
Больше 26%
Меньше 74%
35
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
Среднее время на гол
44
78
Бомбардиры внутри турнира
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барбарусес Костас
|11 (1)
|0.44
|Краев Божидар
|6
|0.24
|Олд Бенжамин
|5
|0.2
|Завада Оскар
|5
|0.2
|Руфер Алекс
|3 (2)
|0.12
|Пейн Тим
|2
|0.08
|Пеннингтон Николас
|1
|0.04
|Oskar van Hattum
|1
|0.04
|Болл Дэвид
|0
|0
|Келли-Хилд Лукас
|0
|0
|Вуттон Скотт
|0
|0
|Салас Юст
|0
|0
|Саттон Сэм
|0
|0
|Аль-Таай Мохамед
|0
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|18 (4)
|0.72
|Машаш Зинедин
|6
|0.24
|Да Сильва Дамьен
|3
|0.12
|Арзани Дэниел
|2 (1)
|0.08
|Nishan Velupillay
|2
|0.08
|Фолами Бен
|2
|0.08
|Тиг Райан
|1
|0.04
|Чапман Коннор
|1
|0.04
|Родерик Миранда
|1
|0.04
|Боневасиа Ролиней
|1
|0.04
|Икономидис Крис
|1
|0.04
|Eli Adams
|1
|0.04
|Траоре Адама III
|0
|0
|Бриммер Джейк
|0
|0
|Герия Джейсон
|0
|0
|Jordi Valadon
|0
|0
Карточки
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руфер Алекс
|6
|1
|Пеннингтон Николас
|5
|0
|Барбарусес Костас
|4
|0
|Краев Божидар
|4
|0
|Завада Оскар
|4
|0
|Саттон Сэм
|4
|0
|Пейн Тим
|2
|1
|Салас Юст
|3
|0
|Болл Дэвид
|2
|0
|Полсен Алекс
|2
|0
|Oskar van Hattum
|2
|0
|Сармэн Финн
|2
|0
|Вуттон Скотт
|1
|0
|Аль-Таай Мохамед
|1
|0
|Хьюз Исаак
|1
|0
|Келли-Хилд Лукас
|1
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родерик Миранда
|8
|2
|Машаш Зинедин
|5
|0
|Траоре Адама III
|3
|1
|Форнароли Бруно
|4
|0
|Да Сильва Дамьен
|4
|0
|Герия Джейсон
|4
|0
|Rai IV
|3
|0
|Арзани Дэниел
|3
|0
|Монге Фабиан
|3
|0
|Nishan Velupillay
|3
|0
|Чапман Коннор
|2
|0
|Иззо Пол
|2
|0
|Jordi Valadon
|0
|1
|Хелифи Салим
|1
|0
|Икономидис Крис
|1
|0
|Фолами Бен
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
|Тиг Райан
|1
|0
|Eli Adams
|1
|0
Результаты матчей
Веллингтон Феникс
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Мельбурн Виктори
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
1
9
Веллингтон Феникс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Мельбурн Виктори
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
15
20
Веллингтон Феникс
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (6)
50% (12)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
54% (13)
13% (3)
Мельбурн Виктори
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (5)
54% (13)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
16
29
Голы по времени матча
Забито
17
20
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
3
18%
1
5%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
2
12%
6
30%
31-45
2
12%
3
15%
46-60
4
24%
3
15%
61-75
5
29%
29%
6
30%
76-90
Пропущено
12
18
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
3
25%
1
6%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
6
50%
3
17%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
17%
8
44%
76-90
Забито
17
21
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
2
12%
2
10%
1-15
1
6%
5
24%
16-30
3
18%
5
24%
31-45
4
24%
4
19%
46-60
3
18%
1
5%
61-75
4
24%
4
19%
76-90
Пропущено
16
9
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
3
19%
3
33%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
19%
3
33%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
6
38%
0
0%
76-90
Забито
34
41
12 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 12
6 Не забивали 4
5
15%
3
7%
1-15
2
6%
6
15%
16-30
5
15%
11
27%
31-45
6
18%
7
17%
46-60
7
21%
4
10%
61-75
9
26%
10
24%
76-90
Пропущено
28
27
9 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 17
6
21%
4
15%
1-15
1
4%
4
15%
16-30
2
7%
1
4%
31-45
9
32%
6
22%
46-60
2
7%
4
15%
61-75
8
29%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0
Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 2:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:2 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2
Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1
Результаты матчей
Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори
Точный счет
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
7 раз 29%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 33%
2
7 раз 29%
0
5 раз 21%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
9 раз 38%
1
7 раз 29%
0
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
92
65
65
29
29
110
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
112
58
76
211
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
195
Больше Меньше
204
1113
1311
420
420
222
222
123
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|25
|13
|8
|4
|37 - 25
|47
|2.
|24
|14
|4
|6
|42 - 26
|46
|3.
|0:0
|25
|10
|12
|3
|40 - 28
|42
|4.
|24
|10
|5
|9
|43 - 38
|35
|5.
|24
|9
|8
|7
|42 - 44
|35
|6.
|24
|10
|4
|10
|38 - 41
|34
|7.
|24
|8
|6
|10
|39 - 37
|30
|8.
|24
|8
|5
|11
|39 - 49
|29
|9.
|23
|8
|4
|11
|44 - 43
|28
|10.
|24
|5
|9
|10
|35 - 43
|24
|11.
|23
|6
|4
|13
|29 - 46
|22
|12.
|24
|5
|7
|12
|42 - 50
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|12
|8
|3
|1
|19 - 10
|27
|2.
|13
|8
|2
|3
|26 - 16
|26
|3.
|0:0
|11
|6
|3
|2
|19 - 11
|21
|4.
|11
|6
|2
|3
|20 - 13
|20
|5.
|12
|5
|5
|2
|26 - 10
|20
|6.
|12
|5
|3
|4
|24 - 21
|18
|7.
|13
|5
|3
|5
|29 - 26
|18
|8.
|13
|4
|5
|4
|21 - 25
|17
|9.
|13
|4
|4
|5
|26 - 26
|16
|10.
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|11.
|12
|4
|2
|6
|21 - 20
|14
|12.
|11
|3
|4
|4
|16 - 15
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|4
|9
|1
|21 - 17
|21
|2.
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|3.
|12
|6
|2
|4
|17 - 21
|20
|4.
|0:0
|13
|5
|5
|3
|18 - 15
|20
|5.
|11
|5
|3
|3
|21 - 19
|18
|6.
|13
|4
|3
|6
|23 - 25
|15
|7.
|12
|3
|2
|7
|15 - 28
|11
|8.
|13
|2
|5
|6
|19 - 28
|11
|9.
|10
|3
|1
|6
|15 - 17
|10
|10.
|12
|3
|1
|8
|13 - 27
|10
|11.
|12
|2
|2
|8
|14 - 31
|8
|12.
|11
|1
|3
|7
|16 - 24
|6
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|18 (2)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|17 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|15 (2)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|13 (3)
|Макартур
|Жермен Валер
|12 (5)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|11
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 7
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|1 6
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6