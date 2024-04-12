Тур: 24. Стадион: Sky Stadium.
1:0
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаПейн Тим
34' Желтая карточкаМонге Фабиан
65' Желтая карточкаБолл Дэвид
90' Желтая карточкаДа Сильва Дамьен
1:0
90' ГолСармэн Финн
90'+8
Ход матча
31'
34'
65'
90'
90'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
40
Полсен
Алекс
6
Пейн
Тим
19
Саттон
Сэм
14
Руфер
Алекс
17
Салас
Юст
20
Иззо
Пол
18
Монге
Фабиан
11
Фолами
Бен
- Основной состав
-
40 Полсен АлексВратарь
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Саттон СэмЗащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
-
17 Салас ЮстПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Данкан ДжекВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Болл ДэвидНападающий
-
-
-
Главный тренер: Giancarlo Italiano
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Монге ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
23 Хелифи СалимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Eli Adams
-
30 Ahmad Taleb
-
Главный тренер: Попович Энтони
История личных встреч
Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
43.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
93.8%
50%
15 побед 8 ничьих 0 побед
31 матч
25.8%
74.2%
0 побед 8 ничьих 23 победы
Первый тайм
25.8%
74.2%
0 побед 8 ничьих 20 побед
Второй тайм
16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 19 побед
47 матчей
23.4%
27.7%
48.9%
11 побед 13 ничьих 23 победы
Первый тайм
25.5%
31.9%
42.6%
12 побед 15 ничьих 20 побед
Второй тайм
31.9%
27.7%
40.4%
15 побед 13 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
25
Голов в среднем за матч
1.76
0.96
Среднее время на гол
51
93
Всего голов
58
29
Голов в среднем за матч
2.23
1.38
Среднее время на гол
40
65
Всего голов
95
54
Голов в среднем за матч
2.02
1.15
Тотал матчей
2.5
44
Больше 94%
Меньше 6%
3
43
Больше 91%
Меньше 9%
4
29
Больше 62%
Меньше 38%
18
18
Больше 38%
Меньше 62%
29
12
Больше 26%
Меньше 74%
35
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
Среднее время на гол
44
78
Бомбардиры внутри турнира
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барбарусес Костас
|11 (1)
|0.44
|Краев Божидар
|6
|0.24
|Олд Бенжамин
|5
|0.2
|Завада Оскар
|5
|0.2
|Руфер Алекс
|3 (2)
|0.12
|Пейн Тим
|2
|0.08
|Oskar van Hattum
|1
|0.04
|Пеннингтон Николас
|1
|0.04
|Сармэн Финн
|1
|0.04
|Болл Дэвид
|0
|0
|Келли-Хилд Лукас
|0
|0
|Вуттон Скотт
|0
|0
|Салас Юст
|0
|0
|Саттон Сэм
|0
|0
|Аль-Таай Мохамед
|0
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|18 (4)
|0.72
|Машаш Зинедин
|6
|0.24
|Да Сильва Дамьен
|3
|0.12
|Арзани Дэниел
|2 (1)
|0.08
|Nishan Velupillay
|2
|0.08
|Фолами Бен
|2
|0.08
|Тиг Райан
|1
|0.04
|Чапман Коннор
|1
|0.04
|Родерик Миранда
|1
|0.04
|Боневасиа Ролиней
|1
|0.04
|Икономидис Крис
|1
|0.04
|Eli Adams
|1
|0.04
|Траоре Адама III
|0
|0
|Бриммер Джейк
|0
|0
|Герия Джейсон
|0
|0
|Jordi Valadon
|0
|0
Карточки
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руфер Алекс
|6
|1
|Пеннингтон Николас
|5
|0
|Барбарусес Костас
|4
|0
|Краев Божидар
|4
|0
|Завада Оскар
|4
|0
|Саттон Сэм
|4
|0
|Пейн Тим
|2
|1
|Болл Дэвид
|3
|0
|Салас Юст
|3
|0
|Полсен Алекс
|2
|0
|Oskar van Hattum
|2
|0
|Сармэн Финн
|2
|0
|Вуттон Скотт
|1
|0
|Аль-Таай Мохамед
|1
|0
|Хьюз Исаак
|1
|0
|Келли-Хилд Лукас
|1
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родерик Миранда
|8
|2
|Да Сильва Дамьен
|5
|0
|Машаш Зинедин
|5
|0
|Траоре Адама III
|3
|1
|Форнароли Бруно
|4
|0
|Герия Джейсон
|4
|0
|Rai IV
|3
|0
|Арзани Дэниел
|3
|0
|Монге Фабиан
|3
|0
|Nishan Velupillay
|3
|0
|Чапман Коннор
|2
|0
|Иззо Пол
|2
|0
|Jordi Valadon
|0
|1
|Хелифи Салим
|1
|0
|Икономидис Крис
|1
|0
|Фолами Бен
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
|Тиг Райан
|1
|0
|Eli Adams
|1
|0
Результаты матчей
Веллингтон Феникс
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Мельбурн Виктори
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
1
9
Веллингтон Феникс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Мельбурн Виктори
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
15
20
Веллингтон Феникс
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
52% (13)
12% (3)
Мельбурн Виктори
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (5)
56% (14)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
16
29
Голы по времени матча
Забито
18
20
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
3
17%
1
5%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
2
11%
6
30%
31-45
2
11%
3
15%
46-60
4
22%
3
15%
61-75
6
33%
6
30%
76-90
Пропущено
12
19
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
3
25%
1
5%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
6
50%
3
16%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
17%
9
47%
76-90
Забито
17
21
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
2
12%
2
10%
1-15
1
6%
5
24%
16-30
3
18%
5
24%
31-45
4
24%
4
19%
46-60
3
18%
1
5%
61-75
4
24%
4
19%
76-90
Пропущено
16
9
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
3
19%
3
33%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
19%
3
33%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
6
38%
0
0%
76-90
Забито
35
41
12 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 12
6 Не забивали 5
5
14%
3
7%
1-15
2
6%
6
15%
16-30
5
14%
11
27%
31-45
6
17%
7
17%
46-60
7
20%
4
10%
61-75
10
29%
10
24%
76-90
Пропущено
28
28
9 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 18
6
21%
4
14%
1-15
1
4%
4
14%
16-30
2
7%
1
4%
31-45
9
32%
6
21%
46-60
2
7%
4
14%
61-75
8
29%
9
32%
76-90
Результаты последних матчей
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0
Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 2:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:2 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2
Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1
Результаты матчей
Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори
Точный счет
1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
7 раз 28%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 36%
2
7 раз 28%
0
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
9 раз 36%
1
7 раз 28%
0
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
92
66
65
210
29
111
110
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
113
58
77
211
212
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
205
1114
1312
421
421
223
223
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|14
|7
|4
|38 - 25
|49
|2.
|24
|14
|4
|6
|42 - 26
|46
|3.
|25
|10
|11
|4
|40 - 29
|41
|4.
|24
|10
|5
|9
|43 - 38
|35
|5.
|0:1
|25
|9
|8
|8
|42 - 45
|35
|6.
|24
|10
|4
|10
|38 - 41
|34
|7.
|1:0
|24
|9
|4
|11
|45 - 43
|31
|8.
|24
|8
|6
|10
|39 - 37
|30
|9.
|24
|8
|5
|11
|39 - 49
|29
|10.
|24
|5
|9
|10
|35 - 43
|24
|11.
|23
|6
|4
|13
|29 - 46
|22
|12.
|24
|5
|7
|12
|42 - 50
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|20 - 10
|29
|2.
|13
|8
|2
|3
|26 - 16
|26
|3.
|11
|6
|3
|2
|19 - 11
|21
|4.
|1:0
|14
|6
|3
|5
|30 - 26
|21
|5.
|11
|6
|2
|3
|20 - 13
|20
|6.
|12
|5
|5
|2
|26 - 10
|20
|7.
|12
|5
|3
|4
|24 - 21
|18
|8.
|0:1
|13
|4
|5
|4
|21 - 25
|17
|9.
|13
|4
|4
|5
|26 - 26
|16
|10.
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|11.
|12
|4
|2
|6
|21 - 20
|14
|12.
|11
|3
|4
|4
|16 - 15
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|2.
|12
|6
|2
|4
|17 - 21
|20
|3.
|13
|5
|5
|3
|18 - 15
|20
|4.
|14
|4
|8
|2
|21 - 18
|20
|5.
|0:1
|12
|5
|3
|4
|21 - 20
|18
|6.
|13
|4
|3
|6
|23 - 25
|15
|7.
|12
|3
|2
|7
|15 - 28
|11
|8.
|13
|2
|5
|6
|19 - 28
|11
|9.
|1:0
|10
|3
|1
|6
|15 - 17
|10
|10.
|12
|3
|1
|8
|13 - 27
|10
|11.
|12
|2
|2
|8
|14 - 31
|8
|12.
|11
|1
|3
|7
|16 - 24
|6
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|18 (2)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|17 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|15 (2)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|13 (3)
|Макартур
|Жермен Валер
|12 (5)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|11
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 7
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|1 6
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6