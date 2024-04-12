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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Веллингтон Феникс
1:0
Конец матча
Мельбурн Виктори
0'
31' Желтая карточка
Пейн Тим
34' Желтая карточка
Монге Фабиан
65' Желтая карточка
Болл Дэвид
90' Желтая карточка
Да Сильва Дамьен
1:0
90' Гол
Сармэн Финн
90'+8
40
Полсен
Алекс
6
Пейн
Тим
3
Сармэн
Финн
4
Вуттон
Скотт
19
Саттон
Сэм
14
Руфер
Алекс
17
Салас
Юст
12
Аль-Таай
Мохамед
11
Краев
Божидар
8
Олд
Бенжамин
7
Барбарусес
Костас
20
Иззо
Пол
2
Герия
Джейсон
5
Да
Сильва
Дамьен
21
Родерик
Миранда
3
Траоре
Адама
III
18
Монге
Фабиан
22
Бриммер
Джейк
19
Арзани
Дэниел
8
Машаш
Зинедин
11
Фолами
Бен
10
Форнароли
Бруно
Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори

История личных встреч

Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
43.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

93.8%
50%
15 побед 8 ничьих 0 побед

31 матч

25.8%
74.2%
0 побед 8 ничьих 23 победы

Первый тайм

25.8%
74.2%
0 побед 8 ничьих 20 побед

Второй тайм

16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 19 побед

47 матчей

23.4%
27.7%
48.9%
11 побед 13 ничьих 23 победы

Первый тайм

25.5%
31.9%
42.6%
12 побед 15 ничьих 20 побед

Второй тайм

31.9%
27.7%
40.4%
15 побед 13 ничьих 19 побед

История матчей

1:1
1:1
1:2
3:1
3:1
1:0
КФ
4:1
4:1
2:0
3:0
0:0
1:1
3:1
1:1
3:3
1:1
2:1
2:1
2:3
0:3
3:0
6:1
1:4
2:0
3:0
0:3
2:3
2:0
1:4
5:0
3:2
2:3
2:0
3:2
ХАЛ
3:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
4:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:1
ПК
0:0
ХАЛ
3:0
ХАЛ
1:1

Голы

Всего голов

37
25

Голов в среднем за матч

1.76
0.96

Среднее время на гол

51
93

Всего голов

58
29

Голов в среднем за матч

2.23
1.38

Среднее время на гол

40
65

Всего голов

95
54

Голов в среднем за матч

2.02
1.15

Тотал матчей

2.5
44
Больше 94%
Меньше 6%
3
43
Больше 91%
Меньше 9%
4
29
Больше 62%
Меньше 38%
18
18
Больше 38%
Меньше 62%
29
12
Больше 26%
Меньше 74%
35
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
46

Среднее время на гол

44
78

Бомбардиры внутри турнира

Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барбарусес Костас 11 (1) 0.44
Краев Божидар 6 0.24
Олд Бенжамин 5 0.2
Завада Оскар 5 0.2
Руфер Алекс 3 (2) 0.12
Пейн Тим 2 0.08
Oskar van Hattum 1 0.04
Пеннингтон Николас 1 0.04
Сармэн Финн 1 0.04
Болл Дэвид 0 0
Келли-Хилд Лукас 0 0
Вуттон Скотт 0 0
Салас Юст 0 0
Саттон Сэм 0 0
Аль-Таай Мохамед 0 0
Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 18 (4) 0.72
Машаш Зинедин 6 0.24
Да Сильва Дамьен 3 0.12
Арзани Дэниел 2 (1) 0.08
Nishan Velupillay 2 0.08
Фолами Бен 2 0.08
Тиг Райан 1 0.04
Чапман Коннор 1 0.04
Родерик Миранда 1 0.04
Боневасиа Ролиней 1 0.04
Икономидис Крис 1 0.04
Eli Adams 1 0.04
Траоре Адама III 0 0
Бриммер Джейк 0 0
Герия Джейсон 0 0
Jordi Valadon 0 0

Карточки

Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руфер Алекс 6 1
Пеннингтон Николас 5 0
Барбарусес Костас 4 0
Краев Божидар 4 0
Завада Оскар 4 0
Саттон Сэм 4 0
Пейн Тим 2 1
Болл Дэвид 3 0
Салас Юст 3 0
Полсен Алекс 2 0
Oskar van Hattum 2 0
Сармэн Финн 2 0
Вуттон Скотт 1 0
Аль-Таай Мохамед 1 0
Хьюз Исаак 1 0
Келли-Хилд Лукас 1 0
Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родерик Миранда 8 2
Да Сильва Дамьен 5 0
Машаш Зинедин 5 0
Траоре Адама III 3 1
Форнароли Бруно 4 0
Герия Джейсон 4 0
Rai IV 3 0
Арзани Дэниел 3 0
Монге Фабиан 3 0
Nishan Velupillay 3 0
Чапман Коннор 2 0
Иззо Пол 2 0
Jordi Valadon 0 1
Хелифи Салим 1 0
Икономидис Крис 1 0
Фолами Бен 1 0
Бриммер Джейк 1 0
Тиг Райан 1 0
Eli Adams 1 0

Результаты матчей

Веллингтон Феникс
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Мельбурн Виктори
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

1
9
Веллингтон Феникс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Мельбурн Виктори
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

15
20
Веллингтон Феникс
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
52% (13)
12% (3)
Мельбурн Виктори
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (5)
56% (14)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

14
7

Упущенные победы

16
29

Голы по времени матча

Забито

18
20
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
3
17%
1
5%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
2
11%
6
30%
31-45
2
11%
3
15%
46-60
4
22%
3
15%
61-75
6
33%
6
30%
76-90

Пропущено

12
19
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
3
25%
1
5%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
6
50%
3
16%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
17%
9
47%
76-90

Забито

17
21
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
2
12%
2
10%
1-15
1
6%
5
24%
16-30
3
18%
5
24%
31-45
4
24%
4
19%
46-60
3
18%
1
5%
61-75
4
24%
4
19%
76-90

Пропущено

16
9
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
3
19%
3
33%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
19%
3
33%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
6
38%
0
0%
76-90

Забито

35
41
12 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 12
6 Не забивали 5
5
14%
3
7%
1-15
2
6%
6
15%
16-30
5
14%
11
27%
31-45
6
17%
7
17%
46-60
7
20%
4
10%
61-75
10
29%
10
24%
76-90

Пропущено

28
28
9 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 18
6
21%
4
14%
1-15
1
4%
4
14%
16-30
2
7%
1
4%
31-45
9
32%
6
21%
46-60
2
7%
4
14%
61-75
8
29%
9
32%
76-90

Результаты последних матчей

Веллингтон Феникс
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0
Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 2:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:2 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2
Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1

Результаты матчей

Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори

Точный счет

1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
7 раз 28%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 36%
2
7 раз 28%
0
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
9 раз 36%
1
7 раз 28%
0
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
2
6
6
1.5
6
5
2
10
2.5
2
9
1
11
3.5
1
10
1
11
4.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
3
5
8
1.5
7
7
2
11
2.5
2
12
1
12
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
20
5
11
14
1.5
13
12
4
21
2.5
4
21
2
23
3.5
2
23
1
24
4.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 25 14 7 4 38 - 25 49
2.
Централ Кост Маринерс
 24 14 4 6 42 - 26 46
3.
Мельбурн Виктори
 25 10 11 4 40 - 29 41
4.
ФК Сидней
 24 10 5 9 43 - 38 35
5.
Макартур
 0:1 25 9 8 8 42 - 45 35
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 24 10 4 10 38 - 41 34
7.
Аделаида Юнайтед
 1:0 24 9 4 11 45 - 43 31
8.
Мельбурн Сити
 24 8 6 10 39 - 37 30
9.
Брисбен Роар
 24 8 5 11 39 - 49 29
10.
Ньюкасл Джетс
 24 5 9 10 35 - 43 24
11.
Вестерн Юнайтед
 23 6 4 13 29 - 46 22
12.
Перт Глори
 24 5 7 12 42 - 50 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 12 9 2 1 20 - 10 29
2.
Централ Кост Маринерс
 13 8 2 3 26 - 16 26
3.
Мельбурн Виктори
 11 6 3 2 19 - 11 21
4.
Аделаида Юнайтед
 1:0 14 6 3 5 30 - 26 21
5.
ФК Сидней
 11 6 2 3 20 - 13 20
6.
Мельбурн Сити
 12 5 5 2 26 - 10 20
7.
Брисбен Роар
 12 5 3 4 24 - 21 18
8.
Макартур
 0:1 13 4 5 4 21 - 25 17
9.
Перт Глори
 13 4 4 5 26 - 26 16
10.
Вестерн Юнайтед
 11 4 2 5 15 - 15 14
11.
Вестерн Сидней Уондерерс
 12 4 2 6 21 - 20 14
12.
Ньюкасл Джетс
 11 3 4 4 16 - 15 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 11 6 2 3 16 - 10 20
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 12 6 2 4 17 - 21 20
3.
Веллингтон Феникс
 13 5 5 3 18 - 15 20
4.
Мельбурн Виктори
 14 4 8 2 21 - 18 20
5.
Макартур
 0:1 12 5 3 4 21 - 20 18
6.
ФК Сидней
 13 4 3 6 23 - 25 15
7.
Брисбен Роар
 12 3 2 7 15 - 28 11
8.
Ньюкасл Джетс
 13 2 5 6 19 - 28 11
9.
Аделаида Юнайтед
 1:0 10 3 1 6 15 - 17 10
10.
Мельбурн Сити
 12 3 1 8 13 - 27 10
11.
Вестерн Юнайтед
 12 2 2 8 14 - 31 8
12.
Перт Глори
 11 1 3 7 16 - 24 6
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 18 (2)
Перт Глори Таггарт Адам 17 (3)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 15 (2)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 13 (3)
Макартур Жермен Валер 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 2 8
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 11
Перт Глори Сусняр Александар 1 7
Веллингтон Феникс Руфер Алекс 1 6
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Fabian Monge получил желтую карточку от судьи
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    • 31'
      Пейн Тим получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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