Тур: 24. Стадион: Kayo Stadium.
0:0
Первый тайм: 11'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
27
Трюин
Кай
13
Хор
Генри
26
О'Ши
Джеймс
14
Ингем
Дэйн
10
Пископо
Рено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Хор ГенриПолузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Matt ActonВратарь
- Полузащитник
-
-
-
99 Ayom Majok
-
35 Louis Zabala
-
-
Главный тренер: Ruben Zadkovich
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Ингем ДэйнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Пископо РеноНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Robert Stanton
История личных встреч
Брисбен Роар
Ньюкасл Джетс
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
47.6%
19.1%
7 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.2%
33.3%
16 побед 7 ничьих 0 побед
22 матча
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 16 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 12 побед
43 матча
37.2%
25.6%
37.2%
16 побед 11 ничьих 16 побед
Первый тайм
16.3%
46.5%
37.2%
7 побед 20 ничьих 16 побед
Второй тайм
37.2%
34.9%
27.9%
16 побед 15 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
30
Голов в среднем за матч
1.1
1.3
Среднее время на гол
81
69
Всего голов
31
26
Голов в среднем за матч
1.35
1.3
Среднее время на гол
66
69
Всего голов
53
56
Голов в среднем за матч
1.23
1.3
Тотал матчей
2.5
39
Больше 91%
Меньше 9%
4
31
Больше 72%
Меньше 28%
12
22
Больше 51%
Меньше 49%
21
11
Больше 26%
Меньше 74%
32
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
73
69
Бомбардиры внутри турнира
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|О'Ши Джеймс
|7 (3)
|0.29
|Thomas Waddingham
|6
|0.25
|Милеуснич Никола
|5
|0.21
|Хор Генри
|5
|0.21
|Беренгер Флорен
|3
|0.13
|Jonas Markovski
|3
|0.13
|Рохас Марко
|2
|0.08
|Keegan Jelacic
|1
|0.04
|Браун Кори
|1
|0.04
|Олдред Том
|1
|0.04
|Трюин Кай
|1
|0.04
|Хинджерт Джек
|1
|0.04
|Jez Lofthouse
|1
|0.04
|Ayom Majok
|1
|0.04
|Rylan Brownlie
|1
|0.04
|Joe Caletti
|0
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|0
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стамателопулос Апостолос
|15 (4)
|0.63
|Clayton Taylor
|6
|0.25
|Бухагьяр Трент
|5
|0.21
|Маурагис Лукас
|2
|0.08
|Archie Goodwin
|2
|0.08
|Грозос Костандинос
|1
|0.04
|Phillip Cancar
|1
|0.04
|Пископо Рено
|1
|0.04
|Mark Natta
|1
|0.04
|Justin Vidic
|1
|0.04
|Ингем Дэйн
|0
|0
|Вилмеринг Дэниэл
|0
|0
|Daniel Stynes
|0
|0
|Thomas Aquilina
|0
|0
|Дженкинсон Карл
|0
|0
|Бертомье Жезон
|0
|0
Карточки
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хинджерт Джек
|5
|0
|Олдред Том
|5
|0
|О'Ши Джеймс
|3
|1
|Joe Caletti
|3
|1
|Невилл Скотт
|3
|0
|Фрик Мэклин
|3
|0
|Хор Генри
|3
|0
|Louis Zabala
|3
|0
|Keegan Jelacic
|1
|1
|Браун Кори
|2
|0
|Jez Lofthouse
|2
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|2
|0
|Армиенто Карло
|2
|0
|Ayom Majok
|2
|0
|James Nikolovski
|2
|0
|Милеуснич Никола
|1
|0
|Трюин Кай
|1
|0
|Alex Parson
|1
|0
|Ryan Lethlean
|1
|0
|Jonas Markovski
|1
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стамателопулос Апостолос
|5
|1
|Маурагис Лукас
|4
|0
|Ингем Дэйн
|3
|0
|Грозос Костандинос
|3
|0
|Phillip Cancar
|3
|0
|О'Нилл Брэндон
|2
|0
|Бухагьяр Трент
|2
|0
|Callum Timmins
|2
|0
|Daniel Stynes
|2
|0
|Thomas Aquilina
|2
|0
|Nathan Grimaldi
|2
|0
|Дженкинсон Карл
|1
|0
|Пископо Рено
|1
|0
|Mark Natta
|1
|0
Результаты матчей
Брисбен Роар
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Ньюкасл Джетс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
8
15
Брисбен Роар
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Ньюкасл Джетс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
24
6
Упущенные победы
8
15
Брисбен Роар
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
38% (9)
17% (4)
Ньюкасл Джетс
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (8)
21% (5)
46% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
25% (6)
42% (10)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
30
6
Упущенные победы
16
30
Голы по времени матча
Забито
24
19
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
5
21%
5
26%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
3
13%
3
16%
31-45
5
21%
4
21%
46-60
4
17%
3
16%
61-75
4
17%
3
16%
76-90
Пропущено
21
28
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
10%
3
11%
1-15
4
19%
2
7%
16-30
3
14%
6
21%
31-45
5
24%
3
11%
46-60
2
10%
6
21%
61-75
5
24%
8
29%
76-90
Забито
15
16
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
1
7%
1
6%
1-15
2
13%
6
38%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
3
20%
3
19%
46-60
5
33%
1
6%
61-75
1
7%
4
25%
76-90
Пропущено
28
15
10 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
11%
2
13%
1-15
3
11%
1
7%
16-30
4
14%
1
7%
31-45
6
21%
3
20%
46-60
5
18%
4
27%
61-75
7
25%
4
27%
76-90
Забито
39
35
17 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 12
3 Не забивали 6
6
15%
6
17%
1-15
5
13%
7
20%
16-30
6
15%
4
11%
31-45
8
21%
7
20%
46-60
9
23%
4
11%
61-75
5
13%
7
20%
76-90
Пропущено
49
43
19 В 1-м тайме 15
30 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 20
5
10%
5
12%
1-15
7
14%
3
7%
16-30
7
14%
7
16%
31-45
11
22%
6
14%
46-60
7
14%
10
23%
61-75
12
24%
12
28%
76-90
Результаты последних матчей
Брисбен Роар
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Макартур 1:2 ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1
Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2 Перт Глори - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 Брисбен Роар - Макартур 1:3 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ньюкасл Джетс - ФК Сидней 3:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 0:0 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2
Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1
Результаты матчей
Брисбен Роар
Ньюкасл Джетс
Точный счет
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:2
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
8:1
1 раз 8%
3:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
Точный счет
1:2
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
8:1
1 раз 4%
2:2
5 раз 21%
3:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 38%
2
8 раз 33%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
5
1 раз 4%
2
7 раз 29%
0
6 раз 25%
1
6 раз 25%
3
5 раз 21%
Тоталы голов в матче
Брисбен Роар
Ньюкасл Джетс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
83
75
65
48
29
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
103
57
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
213
Больше Меньше
186
1212
1212
420
519
123
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|15
|4
|6
|44 - 26
|49
|2.
|25
|14
|7
|4
|38 - 25
|49
|3.
|25
|10
|11
|4
|40 - 29
|41
|4.
|25
|10
|8
|7
|44 - 45
|38
|5.
|24
|10
|5
|9
|43 - 38
|35
|6.
|24
|10
|4
|10
|38 - 41
|34
|7.
|24
|8
|6
|10
|39 - 37
|30
|8.
|0:0
|25
|8
|6
|11
|39 - 49
|30
|9.
|24
|8
|4
|12
|45 - 45
|28
|10.
|0:0
|25
|5
|10
|10
|35 - 43
|25
|11.
|24
|6
|4
|14
|29 - 48
|22
|12.
|24
|5
|7
|12
|42 - 50
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|20 - 10
|29
|2.
|13
|8
|2
|3
|26 - 16
|26
|3.
|11
|6
|3
|2
|19 - 11
|21
|4.
|11
|6
|2
|3
|20 - 13
|20
|5.
|12
|5
|5
|2
|26 - 10
|20
|6.
|0:0
|13
|5
|4
|4
|24 - 21
|19
|7.
|14
|5
|3
|6
|30 - 28
|18
|8.
|13
|4
|5
|4
|21 - 25
|17
|9.
|13
|4
|4
|5
|26 - 26
|16
|10.
|12
|4
|2
|6
|21 - 20
|14
|11.
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|12.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|16 - 15
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|2
|3
|18 - 10
|23
|2.
|12
|6
|3
|3
|23 - 20
|21
|3.
|12
|6
|2
|4
|17 - 21
|20
|4.
|13
|5
|5
|3
|18 - 15
|20
|5.
|14
|4
|8
|2
|21 - 18
|20
|6.
|13
|4
|3
|6
|23 - 25
|15
|7.
|0:0
|14
|2
|6
|6
|19 - 28
|12
|8.
|0:0
|12
|3
|2
|7
|15 - 28
|11
|9.
|10
|3
|1
|6
|15 - 17
|10
|10.
|12
|3
|1
|8
|13 - 27
|10
|11.
|12
|2
|2
|8
|14 - 31
|8
|12.
|11
|1
|3
|7
|16 - 24
|6
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|18 (2)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|17 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|15 (2)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|13 (3)
|Макартур
|Жермен Валер
|12 (6)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|11
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 7
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|1 6
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6