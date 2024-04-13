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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Брисбен Роар
0:2
Конец матча
Ньюкасл Джетс
0'
0:1
53' Гол
Clayton Taylor
59' Желтая карточка
Хинджерт Джек
0:2
63' Гол
Стамателопулос Апостолос
81' Желтая карточка
Олдред Том
90'+6
1
Фрик
Мэклин
19
Хинджерт
Джек
5
Олдред
Том
27
Трюин
Кай
3
Браун
Кори
21
Antonee
Burke-Gilroy
12
Гомулка
Тарас
26
О'Ши
Джеймс
13
Хор
Генри
16
Thomas
Waddingham
7
Беренгер
Флорен
1
Скотт
Райан
14
Ингем
Дэйн
22
Phillip
Cancar
25
Дженкинсон
Карл
23
Вилмеринг
Дэниэл
18
Daniel
Stynes
19
Callum
Timmins
17
Грозос
Костандинос
13
Clayton
Taylor
8
Стамателопулос
Апостолос
10
Пископо
Рено
Брисбен Роар
Ньюкасл Джетс

История личных встреч

Брисбен Роар
Ньюкасл Джетс

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
47.6%
19.1%
7 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.2%
33.3%
16 побед 7 ничьих 0 побед

22 матча

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 16 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 12 побед

43 матча

37.2%
25.6%
37.2%
16 побед 11 ничьих 16 побед

Первый тайм

16.3%
46.5%
37.2%
7 побед 20 ничьих 16 побед

Второй тайм

37.2%
34.9%
27.9%
16 побед 15 ничьих 12 побед

История матчей

3:1
3:2
К
2:3
3:0
4:0
0:1
2:0
2:1
1:2
0:0
1:2
1:0
1:1
1:6
2:2
2:0
0:1
1:0
1:2
1:3
2:3
4:0
2:1
2:2
1:1
Р
0:0
2:1
1:2
0:4
0:1
0:2
2:1
0:0
1:0
1:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:0
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:3

Голы

Всего голов

22
30

Голов в среднем за матч

1.1
1.3

Среднее время на гол

81
69

Всего голов

31
26

Голов в среднем за матч

1.35
1.3

Среднее время на гол

66
69

Всего голов

53
56

Голов в среднем за матч

1.23
1.3

Тотал матчей

2.5
39
Больше 91%
Меньше 9%
4
31
Больше 72%
Меньше 28%
12
22
Больше 51%
Меньше 49%
21
11
Больше 26%
Меньше 74%
32
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

73
69

Бомбардиры внутри турнира

Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
О'Ши Джеймс 7 (3) 0.28
Thomas Waddingham 6 0.24
Милеуснич Никола 5 0.2
Хор Генри 5 0.2
Беренгер Флорен 3 0.12
Jonas Markovski 3 0.12
Рохас Марко 2 0.08
Keegan Jelacic 1 0.04
Браун Кори 1 0.04
Олдред Том 1 0.04
Трюин Кай 1 0.04
Хинджерт Джек 1 0.04
Jez Lofthouse 1 0.04
Ayom Majok 1 0.04
Rylan Brownlie 1 0.04
Joe Caletti 0 0
Antonee Burke-Gilroy 0 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стамателопулос Апостолос 16 (4) 0.64
Clayton Taylor 7 0.28
Бухагьяр Трент 5 0.2
Маурагис Лукас 2 0.08
Archie Goodwin 2 0.08
Грозос Костандинос 1 0.04
Phillip Cancar 1 0.04
Пископо Рено 1 0.04
Mark Natta 1 0.04
Justin Vidic 1 0.04
Ингем Дэйн 0 0
Вилмеринг Дэниэл 0 0
Daniel Stynes 0 0
Thomas Aquilina 0 0
Дженкинсон Карл 0 0
Бертомье Жезон 0 0

Карточки

Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хинджерт Джек 6 0
Олдред Том 6 0
О'Ши Джеймс 3 1
Joe Caletti 3 1
Невилл Скотт 3 0
Фрик Мэклин 3 0
Хор Генри 3 0
Louis Zabala 3 0
Keegan Jelacic 1 1
Браун Кори 2 0
Jez Lofthouse 2 0
Antonee Burke-Gilroy 2 0
Армиенто Карло 2 0
Ayom Majok 2 0
James Nikolovski 2 0
Милеуснич Никола 1 0
Трюин Кай 1 0
Alex Parson 1 0
Ryan Lethlean 1 0
Jonas Markovski 1 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стамателопулос Апостолос 5 1
Маурагис Лукас 4 0
Ингем Дэйн 3 0
Грозос Костандинос 3 0
Phillip Cancar 3 0
О'Нилл Брэндон 2 0
Бухагьяр Трент 2 0
Callum Timmins 2 0
Daniel Stynes 2 0
Thomas Aquilina 2 0
Nathan Grimaldi 2 0
Дженкинсон Карл 1 0
Пископо Рено 1 0
Mark Natta 1 0

Результаты матчей

Брисбен Роар
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Ньюкасл Джетс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

8
15
Брисбен Роар
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Ньюкасл Джетс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

24
6

Упущенные победы

8
15
Брисбен Роар
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
36% (9)
20% (5)
Ньюкасл Джетс
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (8)
24% (6)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
24% (6)
40% (10)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

30
6

Упущенные победы

16
30

Голы по времени матча

Забито

24
21
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
5
21%
5
24%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
3
13%
3
14%
31-45
5
21%
5
24%
46-60
4
17%
4
19%
61-75
4
17%
3
14%
76-90

Пропущено

23
28
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
2
9%
3
11%
1-15
4
17%
2
7%
16-30
3
13%
6
21%
31-45
6
26%
3
11%
46-60
3
13%
6
21%
61-75
5
22%
8
29%
76-90

Забито

15
16
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
1
7%
1
6%
1-15
2
13%
6
38%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
3
20%
3
19%
46-60
5
33%
1
6%
61-75
1
7%
4
25%
76-90

Пропущено

28
15
10 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
11%
2
13%
1-15
3
11%
1
7%
16-30
4
14%
1
7%
31-45
6
21%
3
20%
46-60
5
18%
4
27%
61-75
7
25%
4
27%
76-90

Забито

39
37
17 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 13
4 Не забивали 6
6
15%
6
16%
1-15
5
13%
7
19%
16-30
6
15%
4
11%
31-45
8
21%
8
22%
46-60
9
23%
5
14%
61-75
5
13%
7
19%
76-90

Пропущено

51
43
19 В 1-м тайме 15
32 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 20
5
10%
5
12%
1-15
7
14%
3
7%
16-30
7
14%
7
16%
31-45
12
24%
6
14%
46-60
8
16%
10
23%
61-75
12
24%
12
28%
76-90

Результаты последних матчей

Брисбен Роар
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Макартур 1:2 ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1
Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2 Перт Глори - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 Брисбен Роар - Макартур 1:3 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ньюкасл Джетс - ФК Сидней 3:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 0:0 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2
Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1

Результаты матчей

Брисбен Роар
Ньюкасл Джетс

Точный счет

2:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:2
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
5
1 раз 8%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
8:1
1 раз 8%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%

Точный счет

1:2
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
8:1
1 раз 4%
2:2
5 раз 20%
3:1
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 36%
2
8 раз 32%
0
4 раза 16%
3
3 раза 12%
5
1 раз 4%
2
8 раз 32%
0
6 раз 24%
1
6 раз 24%
3
5 раз 20%

Тоталы голов в матче

Брисбен Роар
Ньюкасл Джетс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
3
7
6
1.5
6
5
4
9
2.5
2
9
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
11
3
5
7
1.5
7
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
4
0.5
Больше Меньше
19
6
12
13
1.5
13
12
4
21
2.5
5
20
1
24
3.5
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 25 15 4 6 44 - 26 49
2.
Веллингтон Феникс
 25 14 7 4 38 - 25 49
3.
Мельбурн Виктори
 25 10 11 4 40 - 29 41
4.
Макартур
 25 10 8 7 44 - 45 38
5.
ФК Сидней
 0:0 25 10 6 9 43 - 38 36
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0:0 25 10 5 10 38 - 41 35
7.
Мельбурн Сити
 24 8 6 10 39 - 37 30
8.
Брисбен Роар
 25 8 5 12 39 - 51 29
9.
Аделаида Юнайтед
 24 8 4 12 45 - 45 28
10.
Ньюкасл Джетс
 25 6 9 10 37 - 43 27
11.
Вестерн Юнайтед
 24 6 4 14 29 - 48 22
12.
Перт Глори
 24 5 7 12 42 - 50 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 12 9 2 1 20 - 10 29
2.
Централ Кост Маринерс
 13 8 2 3 26 - 16 26
3.
Мельбурн Виктори
 11 6 3 2 19 - 11 21
4.
ФК Сидней
 0:0 12 6 3 3 20 - 13 21
5.
Мельбурн Сити
 12 5 5 2 26 - 10 20
6.
Брисбен Роар
 13 5 3 5 24 - 23 18
7.
Аделаида Юнайтед
 14 5 3 6 30 - 28 18
8.
Макартур
 13 4 5 4 21 - 25 17
9.
Перт Глори
 13 4 4 5 26 - 26 16
10.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0:0 12 4 2 6 21 - 20 14
11.
Вестерн Юнайтед
 12 4 2 6 15 - 17 14
12.
Ньюкасл Джетс
 11 3 4 4 16 - 15 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 12 7 2 3 18 - 10 23
2.
Макартур
 12 6 3 3 23 - 20 21
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0:0 13 6 3 4 17 - 21 21
4.
Веллингтон Феникс
 13 5 5 3 18 - 15 20
5.
Мельбурн Виктори
 14 4 8 2 21 - 18 20
6.
ФК Сидней
 0:0 13 4 3 6 23 - 25 15
7.
Ньюкасл Джетс
 14 3 5 6 21 - 28 14
8.
Брисбен Роар
 12 3 2 7 15 - 28 11
9.
Аделаида Юнайтед
 10 3 1 6 15 - 17 10
10.
Мельбурн Сити
 12 3 1 8 13 - 27 10
11.
Вестерн Юнайтед
 12 2 2 8 14 - 31 8
12.
Перт Глори
 11 1 3 7 16 - 24 6
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 18 (2)
Перт Глори Таггарт Адам 17 (3)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 16 (2)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 13 (3)
Макартур Жермен Валер 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 2 8
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 11
Перт Глори Сусняр Александар 1 7
Веллингтон Феникс Руфер Алекс 1 6
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 6
Весь список
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