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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
ФК Сидней
2:1
Конец матча
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
67' Желтая карточка
Ufuk Talay
1:0
72' Гол
Fabio da Silva2
88' Желтая карточка
Кинг Джоэл
88' Желтая карточка
Симмонс Айдан
90' Желтая карточка
Грант Райан
1:1
90' Гол
Zachary Sapsford
2:1
90' Гол
Кучарски Джейден
90'+9
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
27
Hayden
Matthews
15
Габриэл
Барбоза
16
Кинг
Джоэл
12
Corey
Hollman
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
17
Касерес
Энтони
22
Берджесс
Макс
9
Fabio
da
Silva2
20
Лоуренс
Томас
31
Симмонс
Айдан
6
Фильо
Марсело
16
Бидлинг
Том
19
Клисби
Джек
36
Пристман
Оскар
25
Бриллант
Джошуа
26
Боррьелло
Брендон
10
Нинкович
Милош
7
Пирьес
Дилан
9
Антонссон
Маркус
ФК Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс

История личных встреч

ФК Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
52.4%
4.7%
9 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.2%
19%
4.8%
16 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

37 матчей

45.9%
24.3%
29.8%
17 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

24.3%
48.6%
27.1%
9 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

43.2%
29.7%
27.1%
16 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

1:4
0:1
1:2
0:4
0:1
0:1
3:2
2:0
0:0
1:0
3:2
1:1
1:1
0:1
1:0
1:1
1:3
2:0
КФ
0:3
3:1
0:5
2:2
1:0
0:0
0:4
1:1
1:2
1:0
3:4
1:1
3:2
3:1
1:0
0:2
1:1
0:2
0:1

Голы

Всего голов

20
35

Голов в среднем за матч

1.18
1.75

Среднее время на гол

76
51

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

0.95
1.24

Среднее время на гол

94
72

Всего голов

39
56

Голов в среднем за матч

1.05
1.51

Тотал матчей

2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
25
Больше 68%
Меньше 32%
12
15
Больше 41%
Меньше 59%
22
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

85
59

Бомбардиры внутри турнира

ФК Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Fabio da Silva2 11 (3) 0.44
Лолли Джо 9 (1) 0.36
Мак Роберт 6 0.24
Касерес Энтони 3 0.12
Кучарски Джейден 3 0.12
Грант Райан 3 0.12
Берджесс Макс 2 0.08
Кортни-Перкинс Джордан 2 0.08
Вуд Патрик 1 0.04
Гирдвуд-Райх Джейк 1 0.04
Родуэлл Джек 1 0.04
Кинг Джоэл 1 0.04
Брэттан Люк 0 0
Corey Hollman 0 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миланович Николас 8 0.32
Брук Лаклан 8 0.32
Антонссон Маркус 5 (1) 0.2
Пирьес Дилан 3 0.12
Фильо Марсело 2 0.08
Юл Валентино 2 0.08
Zachary Sapsford 2 0.08
Боррьелло Брендон 1 0.04
Киттель Сонни 1 0.04
Симмонс Айдан 1 0.04
Хендрикс Йоррит 1 0.04
Бриллант Джошуа 1 0.04
Клисби Джек 1 0.04
Расселл Тэйт 1 0.04
Alexander Badolato 0 0
Пристман Оскар 0 0
Клеур Габриэль 0 0
Marcus Younis 0 0

Карточки

ФК Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гирдвуд-Райх Джейк 4 2
Брэттан Люк 6 0
Вуд Патрик 3 1
Берджесс Макс 4 0
Кинг Джоэл 4 0
Рэдмейн Эндрю 2 1
Грант Райан 3 0
Габриэл Барбоза 3 0
Мак Роберт 1 1
Ufuk Talay 2 0
Fabio da Silva2 2 0
Кортни-Перкинс Джордан 2 0
Corey Hollman 2 0
Кучарски Джейден 2 0
Hayden Matthews 2 0
Стив Корика 1 0
Родуэлл Джек 1 0
Касерес Энтони 1 0
Лолли Джо 1 0
Nathan Amanatidis 1 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фильо Марсело 6 0
Пристман Оскар 6 0
Миланович Николас 5 0
Клисби Джек 4 0
Симмонс Айдан 2 1
Нинкович Милош 3 0
Бриллант Джошуа 1 1
Хендрикс Йоррит 1 1
Бидлинг Том 1 1
Расселл Тэйт 1 1
Боррьелло Брендон 2 0
Шиклуна Дилан 2 0
Mark Rudan 1 0
Киттель Сонни 1 0
Лоуренс Томас 1 0
Клеур Габриэль 1 0
Пирьес Дилан 1 0
Alexander Badolato 1 0
Бонетиг Алекс 1 0
Marcus Younis 1 0
Барри Натан 1 0

Результаты матчей

ФК Сидней
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Вестерн Сидней Уондерерс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

2
8
ФК Сидней
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Вестерн Сидней Уондерерс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

16
18

Упущенные победы

18
14
ФК Сидней
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (11)
24% (6)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (13)
20% (5)
28% (7)
Вестерн Сидней Уондерерс
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

24
21

Упущенные победы

20
22

Голы по времени матча

Забито

21
18
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
1
5%
1
6%
1-15
3
14%
4
22%
16-30
4
19%
3
17%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
4
19%
4
22%
61-75
8
38%
4
22%
76-90

Пропущено

15
23
2 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
7%
2
9%
1-15
1
7%
3
13%
16-30
0
0%
7
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
33%
2
9%
61-75
8
53%
9
39%
76-90

Забито

24
19
17 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
10
42%
4
21%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
6
25%
4
21%
31-45
4
17%
4
21%
46-60
1
4%
1
5%
61-75
2
8%
4
21%
76-90

Пропущено

24
22
14 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
1
4%
4
18%
1-15
8
33%
2
9%
16-30
5
21%
3
14%
31-45
6
25%
4
18%
46-60
4
17%
4
18%
61-75
0
0%
5
23%
76-90

Забито

45
37
25 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 11
6 Не забивали 7
11
24%
5
14%
1-15
4
9%
6
16%
16-30
10
22%
7
19%
31-45
5
11%
6
16%
46-60
5
11%
5
14%
61-75
10
22%
8
22%
76-90

Пропущено

39
45
16 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 18
2
5%
6
13%
1-15
9
23%
5
11%
16-30
5
13%
10
22%
31-45
6
15%
4
9%
46-60
9
23%
6
13%
61-75
8
21%
14
31%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Сидней
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ньюкасл Джетс - ФК Сидней 3:1 Перт Глори - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1
ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Макартур 0:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 7:0
Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1

Результаты матчей

ФК Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

3:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:1
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:1
4 раза 16%
1:2
4 раза 16%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
6 раз 24%
1
6 раз 24%
2
5 раз 20%
3
4 раза 16%
4
3 раза 12%
5
1 раз 4%
1
9 раз 36%
0
5 раз 20%
2
5 раз 20%
3
5 раз 20%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ФК Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
7
5
1.5
5
7
4
8
2.5
4
8
2
10
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
6
7
1.5
6
7
4
9
2.5
2
11
2
11
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
20
5
13
12
1.5
11
14
8
17
2.5
6
19
4
21
3.5
1
24
1
24
4.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 25 15 4 6 44 - 26 49
2.
Веллингтон Феникс
 25 14 7 4 38 - 25 49
3.
Мельбурн Виктори
 25 10 11 4 40 - 29 41
4.
ФК Сидней
 25 11 5 9 45 - 39 38
5.
Макартур
 25 10 8 7 44 - 45 38
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 25 10 4 11 39 - 43 34
7.
Мельбурн Сити
 24 8 6 10 39 - 37 30
8.
Брисбен Роар
 25 8 5 12 39 - 51 29
9.
Аделаида Юнайтед
 24 8 4 12 45 - 45 28
10.
Ньюкасл Джетс
 25 6 9 10 37 - 43 27
11.
Вестерн Юнайтед
 24 6 4 14 29 - 48 22
12.
Перт Глори
 24 5 7 12 42 - 50 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 12 9 2 1 20 - 10 29
2.
Централ Кост Маринерс
 13 8 2 3 26 - 16 26
3.
ФК Сидней
 12 7 2 3 22 - 14 23
4.
Мельбурн Виктори
 11 6 3 2 19 - 11 21
5.
Мельбурн Сити
 12 5 5 2 26 - 10 20
6.
Брисбен Роар
 13 5 3 5 24 - 23 18
7.
Аделаида Юнайтед
 14 5 3 6 30 - 28 18
8.
Макартур
 13 4 5 4 21 - 25 17
9.
Перт Глори
 13 4 4 5 26 - 26 16
10.
Вестерн Сидней Уондерерс
 12 4 2 6 21 - 20 14
11.
Вестерн Юнайтед
 12 4 2 6 15 - 17 14
12.
Ньюкасл Джетс
 11 3 4 4 16 - 15 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 12 7 2 3 18 - 10 23
2.
Макартур
 12 6 3 3 23 - 20 21
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 13 6 2 5 18 - 23 20
4.
Веллингтон Феникс
 13 5 5 3 18 - 15 20
5.
Мельбурн Виктори
 14 4 8 2 21 - 18 20
6.
ФК Сидней
 13 4 3 6 23 - 25 15
7.
Ньюкасл Джетс
 14 3 5 6 21 - 28 14
8.
Брисбен Роар
 12 3 2 7 15 - 28 11
9.
Аделаида Юнайтед
 10 3 1 6 15 - 17 10
10.
Мельбурн Сити
 12 3 1 8 13 - 27 10
11.
Вестерн Юнайтед
 12 2 2 8 14 - 31 8
12.
Перт Глори
 11 1 3 7 16 - 24 6
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 18 (2)
Перт Глори Таггарт Адам 17 (3)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 16 (2)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 13 (3)
Макартур Жермен Валер 12 (6)
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Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 2 8
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 11
Перт Глори Сусняр Александар 1 7
Веллингтон Феникс Руфер Алекс 1 6
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 6
Весь список
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    • 46'
      Клисби Джек уходит с поля. Расселл Тэйт выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 21'
      Боррьелло Брендон уходит с поля. Zachary Sapsford выходит вместо него
    • Судья начинает матч
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