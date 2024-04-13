Тур: 24. Стадион: Юбилейный стадион Нетстрата.
2:1
Конец матча
0'
67' Желтая карточкаUfuk Talay
1:0
72' ГолFabio da Silva2
88' Желтая карточкаКинг Джоэл
88' Желтая карточкаСиммонс Айдан
90' Желтая карточкаГрант Райан
1:1
90' ГолZachary Sapsford
2:1
90' ГолКучарски Джейден
90'+9
Ход матча
67'
72'
1:0
88'
88'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Грант
Райан
16
Кинг
Джоэл
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
16
Бидлинг
Том
19
Клисби
Джек
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
-
10 Лолли ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
33 Marin France
-
Главный тренер: Уфук Талай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Бидлинг ТомЗащитник
-
19 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Расселл ТэйтЗащитник
-
44 Барри НатанЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Рудан Марк
История личных встреч
ФК Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
52.4%
4.7%
9 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.2%
19%
4.8%
16 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
37 матчей
45.9%
24.3%
29.8%
17 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
24.3%
48.6%
27.1%
9 побед 18 ничьих 10 побед
Второй тайм
43.2%
29.7%
27.1%
16 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
35
Голов в среднем за матч
1.18
1.75
Среднее время на гол
76
51
Всего голов
19
21
Голов в среднем за матч
0.95
1.24
Среднее время на гол
94
72
Всего голов
39
56
Голов в среднем за матч
1.05
1.51
Тотал матчей
2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
25
Больше 68%
Меньше 32%
12
15
Больше 41%
Меньше 59%
22
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
85
59
Бомбардиры внутри турнира
ФК Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Fabio da Silva2
|11 (3)
|0.44
|Лолли Джо
|9 (1)
|0.36
|Мак Роберт
|6
|0.24
|Касерес Энтони
|3
|0.12
|Кучарски Джейден
|3
|0.12
|Грант Райан
|3
|0.12
|Берджесс Макс
|2
|0.08
|Кортни-Перкинс Джордан
|2
|0.08
|Вуд Патрик
|1
|0.04
|Гирдвуд-Райх Джейк
|1
|0.04
|Родуэлл Джек
|1
|0.04
|Кинг Джоэл
|1
|0.04
|Брэттан Люк
|0
|0
|Corey Hollman
|0
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миланович Николас
|8
|0.32
|Брук Лаклан
|8
|0.32
|Антонссон Маркус
|5 (1)
|0.2
|Пирьес Дилан
|3
|0.12
|Фильо Марсело
|2
|0.08
|Юл Валентино
|2
|0.08
|Zachary Sapsford
|2
|0.08
|Боррьелло Брендон
|1
|0.04
|Киттель Сонни
|1
|0.04
|Симмонс Айдан
|1
|0.04
|Хендрикс Йоррит
|1
|0.04
|Бриллант Джошуа
|1
|0.04
|Клисби Джек
|1
|0.04
|Расселл Тэйт
|1
|0.04
|Alexander Badolato
|0
|0
|Пристман Оскар
|0
|0
|Клеур Габриэль
|0
|0
|Marcus Younis
|0
|0
Карточки
ФК Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гирдвуд-Райх Джейк
|4
|2
|Брэттан Люк
|6
|0
|Вуд Патрик
|3
|1
|Берджесс Макс
|4
|0
|Кинг Джоэл
|4
|0
|Рэдмейн Эндрю
|2
|1
|Грант Райан
|3
|0
|Габриэл Барбоза
|3
|0
|Мак Роберт
|1
|1
|Ufuk Talay
|2
|0
|Fabio da Silva2
|2
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|2
|0
|Corey Hollman
|2
|0
|Кучарски Джейден
|2
|0
|Hayden Matthews
|2
|0
|Стив Корика
|1
|0
|Родуэлл Джек
|1
|0
|Касерес Энтони
|1
|0
|Лолли Джо
|1
|0
|Nathan Amanatidis
|1
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фильо Марсело
|6
|0
|Пристман Оскар
|6
|0
|Миланович Николас
|5
|0
|Клисби Джек
|4
|0
|Симмонс Айдан
|2
|1
|Нинкович Милош
|3
|0
|Бриллант Джошуа
|1
|1
|Хендрикс Йоррит
|1
|1
|Бидлинг Том
|1
|1
|Расселл Тэйт
|1
|1
|Боррьелло Брендон
|2
|0
|Шиклуна Дилан
|2
|0
|Mark Rudan
|1
|0
|Киттель Сонни
|1
|0
|Лоуренс Томас
|1
|0
|Клеур Габриэль
|1
|0
|Пирьес Дилан
|1
|0
|Alexander Badolato
|1
|0
|Бонетиг Алекс
|1
|0
|Marcus Younis
|1
|0
|Барри Натан
|1
|0
Результаты матчей
ФК Сидней
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Вестерн Сидней Уондерерс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
2
8
ФК Сидней
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Вестерн Сидней Уондерерс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
16
18
Упущенные победы
18
14
ФК Сидней
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (11)
24% (6)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (13)
20% (5)
28% (7)
Вестерн Сидней Уондерерс
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
24
21
Упущенные победы
20
22
Голы по времени матча
Забито
21
18
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
1
5%
1
6%
1-15
3
14%
4
22%
16-30
4
19%
3
17%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
4
19%
4
22%
61-75
8
38%
4
22%
76-90
Пропущено
15
23
2 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
7%
2
9%
1-15
1
7%
3
13%
16-30
0
0%
7
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
33%
2
9%
61-75
8
53%
9
39%
76-90
Забито
24
19
17 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
10
42%
4
21%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
6
25%
4
21%
31-45
4
17%
4
21%
46-60
1
4%
1
5%
61-75
2
8%
4
21%
76-90
Пропущено
24
22
14 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
1
4%
4
18%
1-15
8
33%
2
9%
16-30
5
21%
3
14%
31-45
6
25%
4
18%
46-60
4
17%
4
18%
61-75
0
0%
5
23%
76-90
Забито
45
37
25 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 11
6 Не забивали 7
11
24%
5
14%
1-15
4
9%
6
16%
16-30
10
22%
7
19%
31-45
5
11%
6
16%
46-60
5
11%
5
14%
61-75
10
22%
8
22%
76-90
Пропущено
39
45
16 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 18
2
5%
6
13%
1-15
9
23%
5
11%
16-30
5
13%
10
22%
31-45
6
15%
4
9%
46-60
9
23%
6
13%
61-75
8
21%
14
31%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Сидней
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ньюкасл Джетс - ФК Сидней 3:1 Перт Глори - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1
ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Макартур 0:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 7:0
Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1
Результаты матчей
ФК Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
3:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:1
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:1
4 раза 16%
1:2
4 раза 16%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
6 раз 24%
1
6 раз 24%
2
5 раз 20%
3
4 раза 16%
4
3 раза 12%
5
1 раз 4%
1
9 раз 36%
0
5 раз 20%
2
5 раз 20%
3
5 раз 20%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ФК Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
75
57
48
48
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
103
67
67
49
211
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
205
1312
1114
817
619
421
124
124
124
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|18 (2)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|17 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|16 (2)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|13 (3)
|Макартур
|Жермен Валер
|12 (6)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|11
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 7
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|1 6
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6