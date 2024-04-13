Тур: 24. Стадион: ААМИ Парк.
0:2
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаУэлс Лаклан
0:1
51' ГолБалар Максимильен
0:2
80' ГолТеохарус Кристиан
90'+5
Ход матча
29'
51'
80'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Kane
Vidmar
15
Роу
Сторм
23
Даниель
Холл
26
Трапп
Брэд
17
Луаль
Джинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Kane VidmarЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 О'тул КоннорЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
37 Luke Vickery
-
41 Oli Lavale
-
Главный тренер: John Aloisi
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Трапп БрэдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Луаль ДжингНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Полл НатанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Джексон Марк
История личных встреч
Вестерн Юнайтед
Централ Кост Маринерс
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
125%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
11 матчей
27.3%
9.1%
63.6%
3 победы 1 ничья 7 побед
Первый тайм
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
2.4
0.67
Среднее время на гол
37
135
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
2.5
1.4
Среднее время на гол
36
64
Всего голов
27
11
Голов в среднем за матч
2.45
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
36
90
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daniel Penha
|7 (2)
|0.29
|Noah Botic
|5 (1)
|0.21
|Michael Ruhs
|4
|0.17
|Benjamin Garuccio
|3
|0.13
|Matthew Grimaldi
|3
|0.13
|Уэлс Лаклан
|2
|0.08
|Рукавица Никита
|2
|0.08
|Рисдон Джош
|1
|0.04
|Тергейт Ангус
|1
|0.04
|Дандзаки Рику
|1
|0.04
|Наджарин Рами
|0
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Анхель
|13 (2)
|0.52
|Marco Tulio1
|5 (2)
|0.2
|Куол Алоу
|4
|0.16
|Луаль Джинг
|3 (1)
|0.12
|Теохарус Кристиан
|3
|0.12
|Нисбет Джошуа
|2
|0.08
|Брито Микаель
|2 (1)
|0.08
|Балар Максимильен
|2
|0.08
|Кальтак Брайан
|2
|0.08
|Роу Сторм
|1
|0.04
|Фаррелл Джекоб
|1
|0.04
|Даниель Холл
|1
|0.04
|Эдмондсон Райан
|1
|0.04
|Уилсон Уильям
|1
|0.04
|Miguel Di Pizio
|1
|0.04
|Барселлос Рональд
|1
|0.04
|Смит Ноа
|0
|0
Карточки
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисдон Джош
|11
|0
|Имаи Томоки
|5
|1
|Benjamin Garuccio
|4
|0
|Michael Ruhs
|4
|0
|Луштица Стивен
|3
|0
|Daniel Penha
|3
|0
|Уэлс Лаклан
|3
|0
|Тергейт Ангус
|3
|0
|Matthew Grimaldi
|3
|0
|John Aloisi
|1
|1
|Доначи Джеймс
|1
|1
|Тратт Джейкоб
|2
|0
|Kane Vidmar
|2
|0
|Паскуали Себастьян
|1
|0
|Дандзаки Рику
|1
|0
|Rhys Bozinovski
|1
|0
|Charbel Shamoon
|1
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаррелл Джекоб
|6
|1
|Теохарус Кристиан
|6
|0
|Куол Алоу
|5
|0
|Роу Сторм
|3
|1
|Торрес Анхель
|3
|1
|Даниель Холл
|4
|0
|Кальтак Брайан
|4
|0
|Вукович Дэнни
|3
|0
|Брито Микаель
|3
|0
|Балар Максимильен
|3
|0
|Барселлос Рональд
|1
|1
|Mark Jackson I
|2
|0
|Marco Tulio1
|2
|0
|Уилсон Уильям
|2
|0
|Harrison Steele
|0
|1
|Нисбет Джошуа
|1
|0
|Смит Ноа
|1
|0
|Трапп Брэд
|1
|0
Результаты матчей
Вестерн Юнайтед
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Централ Кост Маринерс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
6
3
Вестерн Юнайтед
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Централ Кост Маринерс
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
23
6
Упущенные победы
10
23
Вестерн Юнайтед
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
21% (5)
29% (7)
Централ Кост Маринерс
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
20% (5)
48% (12)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
26
7
Упущенные победы
16
26
Голы по времени матча
Забито
15
17
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
1
7%
1
6%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
7
47%
5
29%
29%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
3
20%
4
24%
76-90
Пропущено
17
11
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
4
24%
1
9%
31-45
3
18%
2
18%
46-60
3
18%
3
27%
61-75
4
24%
4
36%
76-90
Забито
15
27
3 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
3
20%
1
4%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
0
0%
6
22%
31-45
4
27%
4
15%
46-60
2
13%
2
7%
61-75
6
40%
10
37%
76-90
Пропущено
30
15
15 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
5
17%
2
13%
1-15
4
13%
2
13%
16-30
6
20%
3
20%
31-45
6
20%
4
27%
46-60
1
3%
0
0%
61-75
8
27%
4
27%
76-90
Забито
30
44
7 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 26
9 Забивали первыми 13
8 Не забивали 5
4
13%
2
5%
1-15
1
3%
7
16%
16-30
2
7%
9
20%
31-45
11
37%
9
20%
46-60
3
10%
3
7%
61-75
9
30%
14
32%
76-90
Пропущено
47
26
22 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 15
5
11%
3
12%
1-15
7
15%
2
8%
16-30
10
21%
4
15%
31-45
9
19%
6
23%
46-60
4
9%
3
12%
61-75
12
26%
8
31%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Вестерн Юнайтед - Макартур 4:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 4:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:3
Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Дели Динамос - Централ Кост Маринерс 0:0
Макартур - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Дели Динамос 4:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1 Макартур - Централ Кост Маринерс 2:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Централ Кост Маринерс - Пном Пень 4:0 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:4 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3
Результаты матчей
Вестерн Юнайтед
Централ Кост Маринерс
Точный счет
0:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
5 раз 38%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 38%
2
7 раз 29%
1
5 раз 21%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
8 раз 32%
2
6 раз 24%
0
4 раза 16%
3
4 раза 16%
4
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Вестерн Юнайтед
Централ Кост Маринерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
57
85
111
310
111
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
84
57
57
210
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
159
Больше Меньше
214
1014
1312
321
718
123
322
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|15
|4
|6
|44 - 26
|49
|2.
|25
|14
|7
|4
|38 - 25
|49
|3.
|25
|10
|11
|4
|40 - 29
|41
|4.
|25
|10
|8
|7
|44 - 45
|38
|5.
|24
|10
|5
|9
|43 - 38
|35
|6.
|24
|10
|4
|10
|38 - 41
|34
|7.
|24
|8
|6
|10
|39 - 37
|30
|8.
|0:0
|25
|8
|6
|11
|39 - 49
|30
|9.
|24
|8
|4
|12
|45 - 45
|28
|10.
|0:0
|25
|5
|10
|10
|35 - 43
|25
|11.
|24
|6
|4
|14
|29 - 48
|22
|12.
|24
|5
|7
|12
|42 - 50
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|20 - 10
|29
|2.
|13
|8
|2
|3
|26 - 16
|26
|3.
|11
|6
|3
|2
|19 - 11
|21
|4.
|11
|6
|2
|3
|20 - 13
|20
|5.
|12
|5
|5
|2
|26 - 10
|20
|6.
|0:0
|13
|5
|4
|4
|24 - 21
|19
|7.
|14
|5
|3
|6
|30 - 28
|18
|8.
|13
|4
|5
|4
|21 - 25
|17
|9.
|13
|4
|4
|5
|26 - 26
|16
|10.
|12
|4
|2
|6
|21 - 20
|14
|11.
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|12.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|16 - 15
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|2
|3
|18 - 10
|23
|2.
|12
|6
|3
|3
|23 - 20
|21
|3.
|12
|6
|2
|4
|17 - 21
|20
|4.
|13
|5
|5
|3
|18 - 15
|20
|5.
|14
|4
|8
|2
|21 - 18
|20
|6.
|13
|4
|3
|6
|23 - 25
|15
|7.
|0:0
|14
|2
|6
|6
|19 - 28
|12
|8.
|0:0
|12
|3
|2
|7
|15 - 28
|11
|9.
|10
|3
|1
|6
|15 - 17
|10
|10.
|12
|3
|1
|8
|13 - 27
|10
|11.
|12
|2
|2
|8
|14 - 31
|8
|12.
|11
|1
|3
|7
|16 - 24
|6
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|18 (2)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|17 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|15 (2)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|13 (3)
|Макартур
|Жермен Валер
|12 (6)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|11
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 7
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|1 6
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6