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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Вестерн Юнайтед
0:2
Конец матча
Централ Кост Маринерс
0'
29' Желтая карточка
Уэлс Лаклан
0:1
51' Гол
Балар Максимильен
0:2
80' Гол
Теохарус Кристиан
90'+5
1
Хьюард-Белль
Том
43
Khoder
Kaddour
4
Доначи
Джеймс
22
Kane
Vidmar
17
Benjamin
Garuccio
21
Паскуали
Себастьян
32
Тергейт
Ангус
8
Уэлс
Лаклан
39
Matthew
Grimaldi
77
Дандзаки
Рику
9
Michael
Ruhs
20
Вукович
Дэнни
15
Роу
Сторм
23
Даниель
Холл
3
Кальтак
Брайан
16
Harrison
Steele
2
Брито
Микаель
26
Трапп
Брэд
6
Балар
Максимильен
11
Торрес
Анхель
17
Луаль
Джинг
4
Нисбет
Джошуа
Вестерн Юнайтед
Централ Кост Маринерс

История личных встреч

Вестерн Юнайтед
Централ Кост Маринерс

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

11 матчей

27.3%
9.1%
63.6%
3 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед

История матчей

4:0
0:3
4:2
1:0
2:2
2:0
1:0
3:2
6:2
3:0
1:0

Голы

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

2.4
0.67

Среднее время на гол

37
135

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

2.5
1.4

Среднее время на гол

36
64

Всего голов

27
11

Голов в среднем за матч

2.45
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

36
90

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Penha 7 (2) 0.29
Noah Botic 5 (1) 0.21
Michael Ruhs 4 0.17
Benjamin Garuccio 3 0.13
Matthew Grimaldi 3 0.13
Уэлс Лаклан 2 0.08
Рукавица Никита 2 0.08
Рисдон Джош 1 0.04
Тергейт Ангус 1 0.04
Дандзаки Рику 1 0.04
Наджарин Рами 0 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Анхель 13 (2) 0.52
Marco Tulio1 5 (2) 0.2
Куол Алоу 4 0.16
Луаль Джинг 3 (1) 0.12
Теохарус Кристиан 3 0.12
Нисбет Джошуа 2 0.08
Брито Микаель 2 (1) 0.08
Балар Максимильен 2 0.08
Кальтак Брайан 2 0.08
Роу Сторм 1 0.04
Фаррелл Джекоб 1 0.04
Даниель Холл 1 0.04
Эдмондсон Райан 1 0.04
Уилсон Уильям 1 0.04
Miguel Di Pizio 1 0.04
Барселлос Рональд 1 0.04
Смит Ноа 0 0

Карточки

Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисдон Джош 11 0
Имаи Томоки 5 1
Benjamin Garuccio 4 0
Michael Ruhs 4 0
Луштица Стивен 3 0
Daniel Penha 3 0
Уэлс Лаклан 3 0
Тергейт Ангус 3 0
Matthew Grimaldi 3 0
John Aloisi 1 1
Доначи Джеймс 1 1
Тратт Джейкоб 2 0
Kane Vidmar 2 0
Паскуали Себастьян 1 0
Дандзаки Рику 1 0
Rhys Bozinovski 1 0
Charbel Shamoon 1 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаррелл Джекоб 6 1
Теохарус Кристиан 6 0
Куол Алоу 5 0
Роу Сторм 3 1
Торрес Анхель 3 1
Даниель Холл 4 0
Кальтак Брайан 4 0
Вукович Дэнни 3 0
Брито Микаель 3 0
Балар Максимильен 3 0
Барселлос Рональд 1 1
Mark Jackson I 2 0
Marco Tulio1 2 0
Уилсон Уильям 2 0
Harrison Steele 0 1
Нисбет Джошуа 1 0
Смит Ноа 1 0
Трапп Брэд 1 0

Результаты матчей

Вестерн Юнайтед
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Централ Кост Маринерс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

6
3
Вестерн Юнайтед
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Централ Кост Маринерс
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

23
6

Упущенные победы

10
23
Вестерн Юнайтед
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
21% (5)
29% (7)
Централ Кост Маринерс
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
20% (5)
48% (12)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

26
7

Упущенные победы

16
26

Голы по времени матча

Забито

15
17
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
1
7%
1
6%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
7
47%
5
29%
29%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
3
20%
4
24%
76-90

Пропущено

17
11
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
4
24%
1
9%
31-45
3
18%
2
18%
46-60
3
18%
3
27%
61-75
4
24%
4
36%
76-90

Забито

15
27
3 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
3
20%
1
4%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
0
0%
6
22%
31-45
4
27%
4
15%
46-60
2
13%
2
7%
61-75
6
40%
10
37%
76-90

Пропущено

30
15
15 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
5
17%
2
13%
1-15
4
13%
2
13%
16-30
6
20%
3
20%
31-45
6
20%
4
27%
46-60
1
3%
0
0%
61-75
8
27%
4
27%
76-90

Забито

30
44
7 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 26
9 Забивали первыми 13
8 Не забивали 5
4
13%
2
5%
1-15
1
3%
7
16%
16-30
2
7%
9
20%
31-45
11
37%
9
20%
46-60
3
10%
3
7%
61-75
9
30%
14
32%
76-90

Пропущено

47
26
22 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 15
5
11%
3
12%
1-15
7
15%
2
8%
16-30
10
21%
4
15%
31-45
9
19%
6
23%
46-60
4
9%
3
12%
61-75
12
26%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Вестерн Юнайтед - Макартур 4:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 4:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:3
Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Дели Динамос - Централ Кост Маринерс 0:0
Макартур - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Дели Динамос 4:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1 Макартур - Централ Кост Маринерс 2:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Централ Кост Маринерс - Пном Пень 4:0 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:4 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3

Результаты матчей

Вестерн Юнайтед
Централ Кост Маринерс

Точный счет

0:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
5 раз 38%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 38%
2
7 раз 29%
1
5 раз 21%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
8 раз 32%
2
6 раз 24%
0
4 раза 16%
3
4 раза 16%
4
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Вестерн Юнайтед
Централ Кост Маринерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
5
7
1.5
8
5
1
11
2.5
3
10
1
11
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
4
5
7
1.5
5
7
2
10
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
9
0.5
Больше Меньше
21
4
10
14
1.5
13
12
3
21
2.5
7
18
1
23
3.5
3
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 25 15 4 6 44 - 26 49
2.
Веллингтон Феникс
 25 14 7 4 38 - 25 49
3.
Мельбурн Виктори
 25 10 11 4 40 - 29 41
4.
Макартур
 25 10 8 7 44 - 45 38
5.
ФК Сидней
 24 10 5 9 43 - 38 35
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 24 10 4 10 38 - 41 34
7.
Мельбурн Сити
 24 8 6 10 39 - 37 30
8.
Брисбен Роар
 0:0 25 8 6 11 39 - 49 30
9.
Аделаида Юнайтед
 24 8 4 12 45 - 45 28
10.
Ньюкасл Джетс
 0:0 25 5 10 10 35 - 43 25
11.
Вестерн Юнайтед
 24 6 4 14 29 - 48 22
12.
Перт Глори
 24 5 7 12 42 - 50 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 12 9 2 1 20 - 10 29
2.
Централ Кост Маринерс
 13 8 2 3 26 - 16 26
3.
Мельбурн Виктори
 11 6 3 2 19 - 11 21
4.
ФК Сидней
 11 6 2 3 20 - 13 20
5.
Мельбурн Сити
 12 5 5 2 26 - 10 20
6.
Брисбен Роар
 0:0 13 5 4 4 24 - 21 19
7.
Аделаида Юнайтед
 14 5 3 6 30 - 28 18
8.
Макартур
 13 4 5 4 21 - 25 17
9.
Перт Глори
 13 4 4 5 26 - 26 16
10.
Вестерн Сидней Уондерерс
 12 4 2 6 21 - 20 14
11.
Вестерн Юнайтед
 12 4 2 6 15 - 17 14
12.
Ньюкасл Джетс
 0:0 11 3 4 4 16 - 15 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 12 7 2 3 18 - 10 23
2.
Макартур
 12 6 3 3 23 - 20 21
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 12 6 2 4 17 - 21 20
4.
Веллингтон Феникс
 13 5 5 3 18 - 15 20
5.
Мельбурн Виктори
 14 4 8 2 21 - 18 20
6.
ФК Сидней
 13 4 3 6 23 - 25 15
7.
Ньюкасл Джетс
 0:0 14 2 6 6 19 - 28 12
8.
Брисбен Роар
 0:0 12 3 2 7 15 - 28 11
9.
Аделаида Юнайтед
 10 3 1 6 15 - 17 10
10.
Мельбурн Сити
 12 3 1 8 13 - 27 10
11.
Вестерн Юнайтед
 12 2 2 8 14 - 31 8
12.
Перт Глори
 11 1 3 7 16 - 24 6
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 18 (2)
Перт Глори Таггарт Адам 17 (3)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 15 (2)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 13 (3)
Макартур Жермен Валер 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 2 8
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 11
Перт Глори Сусняр Александар 1 7
Веллингтон Феникс Руфер Алекс 1 6
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 29'
    Уэлс Лаклан получил желтую карточку от судьи
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