Тур: 24. Стадион: ААМИ Парк.
5:0
Второй тайм: 54'
0'
1:0
14' ГолНател Лео
2:0
16' ГолАрслан Толгай-Али
3:0
19' Гол в свои воротаKaelan Majekodunmi
4:0
26' ГолАрслан Толгай-Али
5:0
29' ГолНател Лео
43' Желтая карточкаДжегго Джеймс
Ход матча
14'
1:0
16'
2:0
19'
26'
4:0
29'
5:0
43'
Прогноз на матч от Liveresult
44
Яколиш
Марин
11
Нател
Лео
19
Остлер
Трент
77
Камау
Брюс
22
Таггарт
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Яколиш МаринПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Нател ЛеоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Полузащитник
-
35 Шрайбер ЗейнПолузащитник
-
37 Капуто МаксНападающий
-
-
-
Главный тренер: Аурелио Видмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Остлер ТрентПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Камау БрюсПолузащитник
- Нападающий
-
22 Таггарт АдамНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Joel Anasmo
-
-
36 Khoa Ngo
-
30 Robert Cook
-
Главный тренер: Alen Stajcic
История личных встреч
Мельбурн Сити
Перт Глори
22 матча
59.1%
40.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
10 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед
22 матча
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 20 побед
44 матча
29.5%
27.3%
43.2%
13 побед 12 ничьих 19 побед
Первый тайм
22.7%
52.3%
25%
10 побед 23 ничьи 11 побед
Второй тайм
27.3%
27.3%
45.4%
12 побед 12 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
30
Голов в среднем за матч
1.43
1.43
Среднее время на гол
62
63
Всего голов
42
30
Голов в среднем за матч
2
1.3
Среднее время на гол
45
69
Всего голов
75
60
Голов в среднем за матч
1.7
1.36
Тотал матчей
2.5
39
Больше 89%
Меньше 11%
5
35
Больше 80%
Меньше 20%
9
27
Больше 61%
Меньше 39%
17
18
Больше 41%
Меньше 59%
26
8
Больше 18%
Меньше 82%
36
5
Больше 11%
Меньше 89%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
52
66
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арслан Толгай-Али
|11 (1)
|0.44
|Макларен Джейми
|8
|0.32
|Нател Лео
|5
|0.2
|Антонис Терри
|5 (1)
|0.2
|Угаркович Стивен
|2
|0.08
|Маццео Бенджамин
|2
|0.08
|Яколиш Марин
|1
|0.04
|Капуто Макс
|1
|0.04
|Супрайен Самуэль
|1
|0.04
|Леки Мэттью
|1
|0.04
|Гуд Кёртис
|1
|0.04
|Сахи Хамза
|1
|0.04
|Рейш Нуну
|1
|0.04
|Тилио Марко
|1
|0.04
|Лопане Алессандро
|1
|0.04
|Бехич Азиз
|0
|0
|Янг Джейми
|0
|0
|Джегго Джеймс
|0
|0
|Геллоуэй Скотт
|0
|0
|Фернандес Висенте
|0
|0
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таггарт Адам
|17
|0.68
|Цолаковски Стефан
|6
|0.24
|David Williams III
|4
|0.16
|Сусняр Александар
|2
|0.08
|Амини Мустафа
|2 (2)
|0.08
|Kaelan Majekodunmi
|2
|0.08
|Daniel Bennie
|1
|0.04
|Божанич Оливер
|1
|0.04
|Хелифи Салим
|1
|0.04
|Иванович Люк
|1
|0.04
|Карлуччо Джеррод
|1
|0.04
|Биверс Марк
|1
|0.04
|Роулинс Джошуа
|1
|0.04
|Joel Anasmo
|1
|0.04
|Giordano Colli
|0
|0
|Riley Warland
|0
|0
|Кутрумбис Джон
|0
|0
|Jacob Muir
|0
|0
|Остлер Трент
|0
|0
Карточки
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тэлбот Каллум
|5
|0
|Арслан Толгай-Али
|3
|1
|Джегго Джеймс
|4
|0
|Сахи Хамза
|4
|0
|Яколиш Марин
|4
|0
|Бехич Азиз
|3
|0
|Антонис Терри
|3
|0
|Гуд Кёртис
|3
|0
|Нател Лео
|3
|0
|Янг Джейми
|2
|0
|Супрайен Самуэль
|2
|0
|Нэббаут Эндрю
|2
|0
|Угаркович Стивен
|2
|0
|Лопане Алессандро
|2
|0
|Леки Мэттью
|1
|0
|Геллоуэй Скотт
|1
|0
|Фернандес Висенте
|1
|0
|Капуто Макс
|1
|0
|Аурелио Видмар
|1
|0
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сусняр Александар
|7
|1
|Цолаковски Стефан
|5
|0
|Кутрумбис Джон
|5
|0
|Giordano Colli
|5
|0
|Alen Stajcic
|5
|0
|Амини Мустафа
|4
|0
|Карлуччо Джеррод
|4
|0
|Камау Брюс
|2
|1
|Таггарт Адам
|3
|0
|Роулинс Джошуа
|3
|0
|Биверс Марк
|1
|1
|Хелифи Салим
|1
|0
|Сэил Оливер
|1
|0
|David Williams III
|1
|0
|Riley Warland
|1
|0
|Иванович Люк
|1
|0
|Остлер Трент
|1
|0
|Cameron Cook
|1
|0
|Jacob Muir
|1
|0
Результаты матчей
Мельбурн Сити
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Перт Глори
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
15
Мельбурн Сити
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Перт Глори
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
23
15
Упущенные победы
7
17
Мельбурн Сити
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (9)
54% (13)
8% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
29% (7)
25% (6)
Перт Глори
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
24
15
Упущенные победы
14
32
Голы по времени матча
Забито
26
18
10 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 2
16 Не забивали 15
4
15%
0
0%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
5
19%
2
11%
31-45
5
19%
4
22%
46-60
4
15%
4
22%
61-75
7
27%
7
39%
76-90
Пропущено
10
22
1 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 10
0
0%
3
14%
1-15
1
10%
4
18%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
3
30%
5
23%
46-60
2
20%
2
9%
61-75
4
40%
4
18%
76-90
Забито
14
26
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
2
14%
2
8%
1-15
1
7%
5
19%
16-30
1
7%
3
12%
31-45
4
29%
3
12%
46-60
4
29%
7
27%
61-75
2
14%
6
23%
76-90
Пропущено
26
26
11 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
3
12%
2
8%
1-15
3
12%
5
19%
16-30
5
19%
8
31%
31-45
6
23%
4
15%
46-60
2
8%
3
12%
61-75
7
27%
4
15%
76-90
Забито
40
44
14 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 31
11 Забивали первыми 9
6 Не забивали 3
6
15%
2
5%
1-15
2
5%
6
14%
16-30
6
15%
5
11%
31-45
9
23%
7
16%
46-60
8
20%
11
25%
61-75
9
23%
13
30%
30%
76-90
Пропущено
36
48
12 В 1-м тайме 26
24 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 21
3
8%
5
10%
1-15
4
11%
9
19%
16-30
5
14%
12
25%
31-45
9
25%
9
19%
46-60
4
11%
5
10%
61-75
11
31%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Сити
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 0:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 7:0
Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0 Макартур - Мельбурн Сити 2:0 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2
Перт Глори
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:4 Перт Глори - ФК Сидней 1:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2
Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Перт Глори - Брисбен Роар 3:2 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Макартур - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Макартур 3:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1
Результаты матчей
Мельбурн Сити
Перт Глори
Точный счет
0:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
8:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
7
1 раз 8%
8
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:0
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
8:1
1 раз 4%
2:2
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
2:0
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 33%
0
7 раз 29%
2
5 раз 21%
3
2 раза 8%
7
1 раз 4%
8
1 раз 4%
2
10 раз 42%
1
6 раз 25%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Мельбурн Сити
Перт Глори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
121
57
94
48
49
210
112
210
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
92
48
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
177
Больше Меньше
213
915
159
420
519
222
123
222
222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|15
|4
|6
|44 - 26
|49
|2.
|25
|14
|7
|4
|38 - 25
|49
|3.
|25
|10
|11
|4
|40 - 29
|41
|4.
|25
|11
|5
|9
|45 - 39
|38
|5.
|25
|10
|8
|7
|44 - 45
|38
|6.
|25
|10
|4
|11
|39 - 43
|34
|7.
|5:0
|25
|9
|6
|10
|44 - 37
|33
|8.
|25
|8
|5
|12
|39 - 51
|29
|9.
|24
|8
|4
|12
|45 - 45
|28
|10.
|25
|6
|9
|10
|37 - 43
|27
|11.
|24
|6
|4
|14
|29 - 48
|22
|12.
|0:5
|25
|5
|7
|13
|42 - 55
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|20 - 10
|29
|2.
|13
|8
|2
|3
|26 - 16
|26
|3.
|12
|7
|2
|3
|22 - 14
|23
|4.
|5:0
|13
|6
|5
|2
|31 - 10
|23
|5.
|11
|6
|3
|2
|19 - 11
|21
|6.
|13
|5
|3
|5
|24 - 23
|18
|7.
|14
|5
|3
|6
|30 - 28
|18
|8.
|13
|4
|5
|4
|21 - 25
|17
|9.
|0:5
|13
|4
|4
|5
|26 - 26
|16
|10.
|12
|4
|2
|6
|21 - 20
|14
|11.
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|12.
|11
|3
|4
|4
|16 - 15
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|2
|3
|18 - 10
|23
|2.
|12
|6
|3
|3
|23 - 20
|21
|3.
|13
|6
|2
|5
|18 - 23
|20
|4.
|13
|5
|5
|3
|18 - 15
|20
|5.
|14
|4
|8
|2
|21 - 18
|20
|6.
|13
|4
|3
|6
|23 - 25
|15
|7.
|14
|3
|5
|6
|21 - 28
|14
|8.
|12
|3
|2
|7
|15 - 28
|11
|9.
|10
|3
|1
|6
|15 - 17
|10
|10.
|5:0
|12
|3
|1
|8
|13 - 27
|10
|11.
|12
|2
|2
|8
|14 - 31
|8
|12.
|0:5
|12
|1
|3
|8
|16 - 29
|6
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|18 (2)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|17 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|16 (2)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|13 (3)
|Макартур
|Жермен Валер
|12 (6)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|11
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 7
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|1 6
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6