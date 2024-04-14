Тур: 24. Стадион: ААМИ Парк.
8:0
Конец матча
0'
1:0
14' ГолНател Лео
2:0
16' ГолАрслан Толгай-Али
3:0
19' Гол в свои воротаKaelan Majekodunmi
4:0
26' ГолАрслан Толгай-Али
5:0
29' ГолНател Лео
43' Желтая карточкаДжегго Джеймс
6:0
60' ГолМакларен Джейми
7:0
73' ГолАрслан Толгай-Али
83' Желтая карточкаКарлуччо Джеррод
8:0
86' ГолУгаркович Стивен
89' Желтая карточкаНател Лео
90' Желтая карточкаУгаркович Стивен
90'+4
Ход матча
14'
1:0
16'
2:0
19'
26'
4:0
29'
5:0
43'
60'
6:0
73'
83'
86'
8:0
89'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
44
Яколиш
Марин
11
Нател
Лео
19
Остлер
Трент
77
Камау
Брюс
22
Таггарт
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Яколиш МаринПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Нател ЛеоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Полузащитник
-
35 Шрайбер ЗейнПолузащитник
-
37 Капуто МаксНападающий
-
-
-
Главный тренер: Аурелио Видмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Остлер ТрентПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Камау БрюсПолузащитник
-
22 Таггарт АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Joel Anasmo
-
-
36 Khoa Ngo
-
30 Robert Cook
-
Главный тренер: Alen Stajcic
История личных встреч
Мельбурн Сити
Перт Глори
22 матча
59.1%
40.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
10 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед
22 матча
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 20 побед
44 матча
29.5%
27.3%
43.2%
13 побед 12 ничьих 19 побед
Первый тайм
22.7%
52.3%
25%
10 побед 23 ничьи 11 побед
Второй тайм
27.3%
27.3%
45.4%
12 побед 12 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
30
Голов в среднем за матч
1.43
1.43
Среднее время на гол
62
63
Всего голов
42
30
Голов в среднем за матч
2
1.3
Среднее время на гол
45
69
Всего голов
75
60
Голов в среднем за матч
1.7
1.36
Тотал матчей
2.5
39
Больше 89%
Меньше 11%
5
35
Больше 80%
Меньше 20%
9
27
Больше 61%
Меньше 39%
17
18
Больше 41%
Меньше 59%
26
8
Больше 18%
Меньше 82%
36
5
Больше 11%
Меньше 89%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
52
66
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арслан Толгай-Али
|12 (1)
|0.48
|Макларен Джейми
|9
|0.36
|Нател Лео
|5
|0.2
|Антонис Терри
|5 (1)
|0.2
|Угаркович Стивен
|3
|0.12
|Маццео Бенджамин
|2
|0.08
|Яколиш Марин
|1
|0.04
|Капуто Макс
|1
|0.04
|Супрайен Самуэль
|1
|0.04
|Леки Мэттью
|1
|0.04
|Гуд Кёртис
|1
|0.04
|Сахи Хамза
|1
|0.04
|Рейш Нуну
|1
|0.04
|Тилио Марко
|1
|0.04
|Лопане Алессандро
|1
|0.04
|Бехич Азиз
|0
|0
|Янг Джейми
|0
|0
|Джегго Джеймс
|0
|0
|Геллоуэй Скотт
|0
|0
|Фернандес Висенте
|0
|0
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таггарт Адам
|17
|0.68
|Цолаковски Стефан
|6
|0.24
|David Williams III
|4
|0.16
|Сусняр Александар
|2
|0.08
|Амини Мустафа
|2 (2)
|0.08
|Kaelan Majekodunmi
|2
|0.08
|Daniel Bennie
|1
|0.04
|Божанич Оливер
|1
|0.04
|Хелифи Салим
|1
|0.04
|Иванович Люк
|1
|0.04
|Карлуччо Джеррод
|1
|0.04
|Биверс Марк
|1
|0.04
|Роулинс Джошуа
|1
|0.04
|Joel Anasmo
|1
|0.04
|Giordano Colli
|0
|0
|Riley Warland
|0
|0
|Кутрумбис Джон
|0
|0
|Jacob Muir
|0
|0
|Остлер Трент
|0
|0
Карточки
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тэлбот Каллум
|5
|0
|Арслан Толгай-Али
|3
|1
|Джегго Джеймс
|4
|0
|Сахи Хамза
|4
|0
|Яколиш Марин
|4
|0
|Нател Лео
|4
|0
|Бехич Азиз
|3
|0
|Антонис Терри
|3
|0
|Гуд Кёртис
|3
|0
|Угаркович Стивен
|3
|0
|Янг Джейми
|2
|0
|Супрайен Самуэль
|2
|0
|Нэббаут Эндрю
|2
|0
|Лопане Алессандро
|2
|0
|Леки Мэттью
|1
|0
|Геллоуэй Скотт
|1
|0
|Фернандес Висенте
|1
|0
|Капуто Макс
|1
|0
|Аурелио Видмар
|1
|0
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сусняр Александар
|7
|1
|Цолаковски Стефан
|5
|0
|Карлуччо Джеррод
|5
|0
|Кутрумбис Джон
|5
|0
|Giordano Colli
|5
|0
|Alen Stajcic
|5
|0
|Амини Мустафа
|4
|0
|Камау Брюс
|2
|1
|Таггарт Адам
|3
|0
|Роулинс Джошуа
|3
|0
|Биверс Марк
|1
|1
|Хелифи Салим
|1
|0
|Сэил Оливер
|1
|0
|David Williams III
|1
|0
|Riley Warland
|1
|0
|Иванович Люк
|1
|0
|Остлер Трент
|1
|0
|Cameron Cook
|1
|0
|Jacob Muir
|1
|0
Результаты матчей
Мельбурн Сити
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Перт Глори
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
7
16
Мельбурн Сити
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Перт Глори
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
23
15
Упущенные победы
7
17
Мельбурн Сити
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (10)
52% (13)
8% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
28% (7)
24% (6)
Перт Глори
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
28% (7)
40% (10)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
25
15
Упущенные победы
14
33
Голы по времени матча
Забито
33
19
14 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 2
16 Не забивали 15
5
15%
0
0%
1-15
4
12%
2
11%
16-30
5
15%
2
11%
31-45
6
18%
4
21%
46-60
5
15%
4
21%
61-75
8
24%
7
37%
76-90
Пропущено
11
29
2 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 11
0
0%
4
14%
1-15
2
18%
7
24%
16-30
0
0%
4
14%
31-45
3
27%
6
21%
46-60
2
18%
3
10%
61-75
4
36%
5
17%
76-90
Забито
14
26
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
2
14%
2
8%
1-15
1
7%
5
19%
16-30
1
7%
3
12%
31-45
4
29%
3
12%
46-60
4
29%
7
27%
61-75
2
14%
6
23%
76-90
Пропущено
26
26
11 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
3
12%
2
8%
1-15
3
12%
5
19%
16-30
5
19%
8
31%
31-45
6
23%
4
15%
46-60
2
8%
3
12%
61-75
7
27%
4
15%
76-90
Забито
47
45
18 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 31
12 Забивали первыми 9
6 Не забивали 3
7
15%
2
4%
1-15
5
11%
7
16%
16-30
6
13%
5
11%
31-45
10
21%
7
16%
46-60
9
19%
11
24%
61-75
10
21%
13
29%
76-90
Пропущено
37
55
13 В 1-м тайме 30
24 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 22
3
8%
6
11%
1-15
5
14%
12
22%
16-30
5
14%
12
22%
31-45
9
24%
10
18%
46-60
4
11%
6
11%
61-75
11
30%
30%
9
16%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Сити
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 0:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 7:0
Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0 Макартур - Мельбурн Сити 2:0 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2
Перт Глори
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:4 Перт Глори - ФК Сидней 1:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2
Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Перт Глори - Брисбен Роар 3:2 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Макартур - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Макартур 3:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1
Результаты матчей
Мельбурн Сити
Перт Глори
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
8:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
8
2 раза 15%
2
1 раз 8%
7
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
8:1
1 раз 4%
2:2
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 32%
0
7 раз 28%
2
5 раз 20%
3
2 раза 8%
8
2 раза 8%
7
1 раз 4%
2
10 раз 40%
1
6 раз 24%
0
4 раза 16%
3
4 раза 16%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Мельбурн Сити
Перт Глори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
121
67
94
58
49
310
112
310
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
93
48
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
187
Больше Меньше
214
1015
1510
520
520
322
124
322
322
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|18 (2)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|17 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|16 (2)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|13 (3)
|Мельбурн Сити
|Арслан Толгай-Али
|12 (7)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|11
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 7
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|1 6
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6