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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Мельбурн Сити
8:0
Конец матча
Перт Глори
0'
1:0
14' Гол
Нател Лео
2:0
16' Гол
Арслан Толгай-Али
3:0
19' Гол в свои ворота
Kaelan Majekodunmi
4:0
26' Гол
Арслан Толгай-Али
5:0
29' Гол
Нател Лео
43' Желтая карточка
Джегго Джеймс
6:0
60' Гол
Макларен Джейми
7:0
73' Гол
Арслан Толгай-Али
83' Желтая карточка
Карлуччо Джеррод
8:0
86' Гол
Угаркович Стивен
89' Желтая карточка
Нател Лео
90' Желтая карточка
Угаркович Стивен
90'+4

Ход матча

14'
Нател Лео
(Фернандес Висенте)
1:0
16'
Арслан Толгай-Али
(Леки Мэттью)
2:0
19'
Kaelan Majekodunmi
3:0
26'
Арслан Толгай-Али
(Нател Лео)
4:0
27'
 
Кутрумбис Джон
Riley Warland
29'
Нател Лео
(Арслан Толгай-Али)
5:0
43'
Джегго Джеймс
 
46'
 
David Williams III
Цолаковски Стефан
46'
 
Роулинс Джошуа
Jacob Muir
60'
Макларен Джейми
(Нател Лео)
6:0
61'
Лопане Алессандро
Леки Мэттью
 
61'
 
Карлуччо Джеррод
Камау Брюс
61'
Политидис Харри
Фернандес Висенте
 
73'
Арслан Толгай-Али
(Угаркович Стивен)
7:0
76'
 
Joel Anasmo
Таггарт Адам
77'
Капуто Макс
Арслан Толгай-Али
 
77'
Шрайбер Зейн
Джегго Джеймс
 
83'
 
Карлуччо Джеррод
86'
Угаркович Стивен
(Яколиш Марин)
8:0
89'
Нател Лео
 
90'
Антонис Терри
Нател Лео
 
90'
Угаркович Стивен
 
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Янг
Джейми
6
Угаркович
Стивен
4
Рейш
Нуну
26
Супрайен
Самуэль
14
Фернандес
Висенте
7
Леки
Мэттью
8
Джегго
Джеймс
44
Яколиш
Марин
10
Арслан
Толгай-Али
11
Нател
Лео
9
Макларен
Джейми
1
Сэил
Оливер
3
Jacob
Muir
28
Kaelan
Majekodunmi
29
Лахман
Даррил
14
Riley
Warland
19
Остлер
Трент
20
Giordano
Colli
23
Daniel
Bennie
77
Камау
Брюс
22
Таггарт
Адам
7
Цолаковски
Стефан
Мельбурн Сити
Перт Глори

История личных встреч

Мельбурн Сити
Перт Глори

22 матча

59.1%
40.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
10 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед

22 матча

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 20 побед

44 матча

29.5%
27.3%
43.2%
13 побед 12 ничьих 19 побед

Первый тайм

22.7%
52.3%
25%
10 побед 23 ничьи 11 побед

Второй тайм

27.3%
27.3%
45.4%
12 побед 12 ничьих 20 побед

История матчей

4:2
1:2
2:4
4:0
2:0
2:2
1:0
1:3
1:3
2:3
0:0
0:3
2:2
0:0
1:0
2:1
0:2
1:3
0:2
5:4
3:3
2:3
2:0
3:2
2:2
5:1
КФ
3:1
3:1
0:0
0:0
1:1
2:1
3:0
1:0
2:0
1:0
2:0
3:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:0
ХАЛ
2:2

Голы

Всего голов

33
30

Голов в среднем за матч

1.43
1.43

Среднее время на гол

62
63

Всего голов

42
30

Голов в среднем за матч

2
1.3

Среднее время на гол

45
69

Всего голов

75
60

Голов в среднем за матч

1.7
1.36

Тотал матчей

2.5
39
Больше 89%
Меньше 11%
5
35
Больше 80%
Меньше 20%
9
27
Больше 61%
Меньше 39%
17
18
Больше 41%
Меньше 59%
26
8
Больше 18%
Меньше 82%
36
5
Больше 11%
Меньше 89%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

52
66

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арслан Толгай-Али 12 (1) 0.48
Макларен Джейми 9 0.36
Нател Лео 5 0.2
Антонис Терри 5 (1) 0.2
Угаркович Стивен 3 0.12
Маццео Бенджамин 2 0.08
Яколиш Марин 1 0.04
Капуто Макс 1 0.04
Супрайен Самуэль 1 0.04
Леки Мэттью 1 0.04
Гуд Кёртис 1 0.04
Сахи Хамза 1 0.04
Рейш Нуну 1 0.04
Тилио Марко 1 0.04
Лопане Алессандро 1 0.04
Бехич Азиз 0 0
Янг Джейми 0 0
Джегго Джеймс 0 0
Геллоуэй Скотт 0 0
Фернандес Висенте 0 0
Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Таггарт Адам 17 0.68
Цолаковски Стефан 6 0.24
David Williams III 4 0.16
Сусняр Александар 2 0.08
Амини Мустафа 2 (2) 0.08
Kaelan Majekodunmi 2 0.08
Daniel Bennie 1 0.04
Божанич Оливер 1 0.04
Хелифи Салим 1 0.04
Иванович Люк 1 0.04
Карлуччо Джеррод 1 0.04
Биверс Марк 1 0.04
Роулинс Джошуа 1 0.04
Joel Anasmo 1 0.04
Giordano Colli 0 0
Riley Warland 0 0
Кутрумбис Джон 0 0
Jacob Muir 0 0
Остлер Трент 0 0

Карточки

Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тэлбот Каллум 5 0
Арслан Толгай-Али 3 1
Джегго Джеймс 4 0
Сахи Хамза 4 0
Яколиш Марин 4 0
Нател Лео 4 0
Бехич Азиз 3 0
Антонис Терри 3 0
Гуд Кёртис 3 0
Угаркович Стивен 3 0
Янг Джейми 2 0
Супрайен Самуэль 2 0
Нэббаут Эндрю 2 0
Лопане Алессандро 2 0
Леки Мэттью 1 0
Геллоуэй Скотт 1 0
Фернандес Висенте 1 0
Капуто Макс 1 0
Аурелио Видмар 1 0
Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сусняр Александар 7 1
Цолаковски Стефан 5 0
Карлуччо Джеррод 5 0
Кутрумбис Джон 5 0
Giordano Colli 5 0
Alen Stajcic 5 0
Амини Мустафа 4 0
Камау Брюс 2 1
Таггарт Адам 3 0
Роулинс Джошуа 3 0
Биверс Марк 1 1
Хелифи Салим 1 0
Сэил Оливер 1 0
David Williams III 1 0
Riley Warland 1 0
Иванович Люк 1 0
Остлер Трент 1 0
Cameron Cook 1 0
Jacob Muir 1 0

Результаты матчей

Мельбурн Сити
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Перт Глори
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

7
16
Мельбурн Сити
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Перт Глори
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

23
15

Упущенные победы

7
17
Мельбурн Сити
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (10)
52% (13)
8% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
28% (7)
24% (6)
Перт Глори
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
28% (7)
40% (10)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

25
15

Упущенные победы

14
33

Голы по времени матча

Забито

33
19
14 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 2
16 Не забивали 15
5
15%
0
0%
1-15
4
12%
2
11%
16-30
5
15%
2
11%
31-45
6
18%
4
21%
46-60
5
15%
4
21%
61-75
8
24%
7
37%
76-90

Пропущено

11
29
2 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 11
0
0%
4
14%
1-15
2
18%
7
24%
16-30
0
0%
4
14%
31-45
3
27%
6
21%
46-60
2
18%
3
10%
61-75
4
36%
5
17%
76-90

Забито

14
26
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
2
14%
2
8%
1-15
1
7%
5
19%
16-30
1
7%
3
12%
31-45
4
29%
3
12%
46-60
4
29%
7
27%
61-75
2
14%
6
23%
76-90

Пропущено

26
26
11 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
3
12%
2
8%
1-15
3
12%
5
19%
16-30
5
19%
8
31%
31-45
6
23%
4
15%
46-60
2
8%
3
12%
61-75
7
27%
4
15%
76-90

Забито

47
45
18 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 31
12 Забивали первыми 9
6 Не забивали 3
7
15%
2
4%
1-15
5
11%
7
16%
16-30
6
13%
5
11%
31-45
10
21%
7
16%
46-60
9
19%
11
24%
61-75
10
21%
13
29%
76-90

Пропущено

37
55
13 В 1-м тайме 30
24 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 22
3
8%
6
11%
1-15
5
14%
12
22%
16-30
5
14%
12
22%
31-45
9
24%
10
18%
46-60
4
11%
6
11%
61-75
11
30%
30%
9
16%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Сити
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 0:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 7:0
Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0 Макартур - Мельбурн Сити 2:0 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2
Перт Глори
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:4 Перт Глори - ФК Сидней 1:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2
Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Перт Глори - Брисбен Роар 3:2 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Макартур - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Макартур 3:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1

Результаты матчей

Мельбурн Сити
Перт Глори

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
8:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
8
2 раза 15%
2
1 раз 8%
7
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
8:1
1 раз 4%
2:2
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 32%
0
7 раз 28%
2
5 раз 20%
3
2 раза 8%
8
2 раза 8%
7
1 раз 4%
2
10 раз 40%
1
6 раз 24%
0
4 раза 16%
3
4 раза 16%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Мельбурн Сити
Перт Глори

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
1
6
7
1.5
9
4
5
8
2.5
4
9
3
10
3.5
1
12
3
10
4.5
3
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
3
4
8
1.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
7
0.5
Больше Меньше
21
4
10
15
1.5
15
10
5
20
2.5
5
20
3
22
3.5
1
24
3
22
4.5
3
22
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 25 15 4 6 44 - 26 49
2.
Веллингтон Феникс
 25 14 7 4 38 - 25 49
3.
Мельбурн Виктори
 25 10 11 4 40 - 29 41
4.
ФК Сидней
 25 11 5 9 45 - 39 38
5.
Макартур
 25 10 8 7 44 - 45 38
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 25 10 4 11 39 - 43 34
7.
Мельбурн Сити
 25 9 6 10 47 - 37 33
8.
Брисбен Роар
 25 8 5 12 39 - 51 29
9.
Аделаида Юнайтед
 24 8 4 12 45 - 45 28
10.
Ньюкасл Джетс
 25 6 9 10 37 - 43 27
11.
Вестерн Юнайтед
 24 6 4 14 29 - 48 22
12.
Перт Глори
 25 5 7 13 42 - 58 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 12 9 2 1 20 - 10 29
2.
Централ Кост Маринерс
 13 8 2 3 26 - 16 26
3.
ФК Сидней
 12 7 2 3 22 - 14 23
4.
Мельбурн Сити
 13 6 5 2 34 - 10 23
5.
Мельбурн Виктори
 11 6 3 2 19 - 11 21
6.
Брисбен Роар
 13 5 3 5 24 - 23 18
7.
Аделаида Юнайтед
 14 5 3 6 30 - 28 18
8.
Макартур
 13 4 5 4 21 - 25 17
9.
Перт Глори
 13 4 4 5 26 - 26 16
10.
Вестерн Сидней Уондерерс
 12 4 2 6 21 - 20 14
11.
Вестерн Юнайтед
 12 4 2 6 15 - 17 14
12.
Ньюкасл Джетс
 11 3 4 4 16 - 15 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 12 7 2 3 18 - 10 23
2.
Макартур
 12 6 3 3 23 - 20 21
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 13 6 2 5 18 - 23 20
4.
Веллингтон Феникс
 13 5 5 3 18 - 15 20
5.
Мельбурн Виктори
 14 4 8 2 21 - 18 20
6.
ФК Сидней
 13 4 3 6 23 - 25 15
7.
Ньюкасл Джетс
 14 3 5 6 21 - 28 14
8.
Брисбен Роар
 12 3 2 7 15 - 28 11
9.
Аделаида Юнайтед
 10 3 1 6 15 - 17 10
10.
Мельбурн Сити
 12 3 1 8 13 - 27 10
11.
Вестерн Юнайтед
 12 2 2 8 14 - 31 8
12.
Перт Глори
 12 1 3 8 16 - 32 6
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 18 (2)
Перт Глори Таггарт Адам 17 (3)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 16 (2)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 13 (3)
Мельбурн Сити Арслан Толгай-Али 12 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 2 8
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 11
Перт Глори Сусняр Александар 1 7
Веллингтон Феникс Руфер Алекс 1 6
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 6
Весь список
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