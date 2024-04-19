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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Ньюкасл Джетс
1:1
Конец матча
Веллингтон Феникс
0'
1:0
15' Гол в свои ворота
Полсен Алекс
17' Желтая карточка
Callum Timmins
65' Желтая карточка
Phillip Cancar
66' Желтая карточка
Дженкинсон Карл
68' Желтая карточка
Вуттон Скотт
1:1
71' Гол
Барбарусес Костас
1:1
90' Не забитый пенальти
Руфер Алекс
90'+7
1
Скотт
Райан
14
Ингем
Дэйн
25
Дженкинсон
Карл
22
Phillip
Cancar
23
Вилмеринг
Дэниэл
18
Daniel
Stynes
19
Callum
Timmins
17
Грозос
Костандинос
13
Clayton
Taylor
37
Lachlan
Bayliss
8
Стамателопулос
Апостолос
40
Полсен
Алекс
6
Пейн
Тим
3
Сармэн
Финн
4
Вуттон
Скотт
19
Саттон
Сэм
12
Аль-Таай
Мохамед
14
Руфер
Алекс
17
Салас
Юст
11
Краев
Божидар
8
Олд
Бенжамин
7
Барбарусес
Костас
Ньюкасл Джетс
Веллингтон Феникс

История личных встреч

Ньюкасл Джетс
Веллингтон Феникс

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.7%
31.6%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
36.8%
14 побед 7 ничьих 0 побед

28 матчей

10.7%
89.3%
0 побед 3 ничьи 25 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 21 победа

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 18 побед

47 матчей

34%
12.8%
53.2%
16 побед 6 ничьих 25 побед

Первый тайм

29.8%
25.5%
44.7%
14 побед 12 ничьих 21 победа

Второй тайм

29.8%
31.9%
38.3%
14 побед 15 ничьих 18 побед

История матчей

1:2
0:3
2:1
3:1
4:0
3:2
4:0
0:2
1:2
3:0
2:1
4:1
1:1
2:1
0:1
2:3
3:0
5:0
2:2
2:0
3:2
3:1
1:2
2:2
1:3
4:1
5:0
2:3
0:0
1:2
1:1
0:3
ХАЛ
0:1
ХАЛ
5:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
4:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
3:1
ХАЛ
0:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
3:2
ХАЛ
3:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:2
ХАЛ
2:3
ХАЛ
2:0

Голы

Всего голов

47
23

Голов в среднем за матч

2.04
0.96

Среднее время на гол

44
93

Всего голов

53
32

Голов в среднем за матч

2.21
1.39

Среднее время на гол

40
64

Всего голов

100
55

Голов в среднем за матч

2.13
1.17

Тотал матчей

2.5
46
Больше 98%
Меньше 2%
1
41
Больше 87%
Меньше 13%
6
34
Больше 72%
Меньше 28%
13
21
Больше 45%
Меньше 55%
26
11
Больше 23%
Меньше 77%
36
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
46

Среднее время на гол

42
76

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стамателопулос Апостолос 16 (4) 0.62
Clayton Taylor 7 0.27
Бухагьяр Трент 5 0.19
Маурагис Лукас 2 0.08
Archie Goodwin 2 0.08
Грозос Костандинос 1 0.04
Phillip Cancar 1 0.04
Пископо Рено 1 0.04
Mark Natta 1 0.04
Justin Vidic 1 0.04
Ингем Дэйн 0 0
Вилмеринг Дэниэл 0 0
Daniel Stynes 0 0
Thomas Aquilina 0 0
Дженкинсон Карл 0 0
Бертомье Жезон 0 0
Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барбарусес Костас 12 (1) 0.46
Краев Божидар 6 0.23
Олд Бенжамин 5 0.19
Завада Оскар 5 0.19
Руфер Алекс 3 (2) 0.12
Пейн Тим 2 0.08
Oskar van Hattum 1 0.04
Пеннингтон Николас 1 0.04
Сармэн Финн 1 0.04
Болл Дэвид 0 0
Келли-Хилд Лукас 0 0
Вуттон Скотт 0 0
Салас Юст 0 0
Саттон Сэм 0 0
Аль-Таай Мохамед 0 0

Карточки

Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стамателопулос Апостолос 5 1
Маурагис Лукас 4 0
Phillip Cancar 4 0
Ингем Дэйн 3 0
Callum Timmins 3 0
Грозос Костандинос 3 0
Дженкинсон Карл 2 0
О'Нилл Брэндон 2 0
Бухагьяр Трент 2 0
Daniel Stynes 2 0
Thomas Aquilina 2 0
Nathan Grimaldi 2 0
Пископо Рено 1 0
Mark Natta 1 0
Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руфер Алекс 6 1
Пеннингтон Николас 5 0
Барбарусес Костас 4 0
Краев Божидар 4 0
Завада Оскар 4 0
Саттон Сэм 4 0
Пейн Тим 2 1
Болл Дэвид 3 0
Салас Юст 3 0
Вуттон Скотт 2 0
Полсен Алекс 2 0
Oskar van Hattum 2 0
Сармэн Финн 2 0
Аль-Таай Мохамед 1 0
Хьюз Исаак 1 0
Келли-Хилд Лукас 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл Джетс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Веллингтон Феникс
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

8
7
Ньюкасл Джетс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Веллингтон Феникс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

20
3

Упущенные победы

14
18
Ньюкасл Джетс
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (12)
23% (6)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
23% (6)
38% (10)
Веллингтон Феникс
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
50% (13)
35% (9)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

22
8

Упущенные победы

22
25

Голы по времени матча

Забито

16
19
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 16
1
6%
3
16%
1-15
6
38%
1
5%
16-30
1
6%
3
16%
31-45
3
19%
4
21%
46-60
1
6%
4
21%
61-75
4
25%
4
21%
76-90

Пропущено

17
16
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
3
18%
3
19%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
3
18%
3
19%
46-60
5
29%
29%
2
13%
61-75
4
24%
6
38%
76-90

Забито

21
18
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
5
24%
3
17%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
5
24%
2
11%
46-60
4
19%
4
22%
61-75
3
14%
6
33%
76-90

Пропущено

28
12
11 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
3
11%
3
25%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
6
21%
1
8%
31-45
3
11%
6
50%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
8
29%
2
17%
76-90

Забито

37
37
17 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 14
7 Не забивали 6
6
16%
6
16%
1-15
7
19%
2
5%
16-30
4
11%
5
14%
31-45
8
22%
6
16%
46-60
5
14%
8
22%
61-75
7
19%
10
27%
76-90

Пропущено

45
28
16 В 1-м тайме 9
29 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 16
6
13%
6
21%
1-15
3
7%
1
4%
16-30
7
16%
2
7%
31-45
6
13%
9
32%
46-60
11
24%
2
7%
61-75
12
27%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 0:2 Ньюкасл Джетс - ФК Сидней 3:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 0:0 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:1
Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1
Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1

Результаты матчей

Ньюкасл Джетс
Веллингтон Феникс

Точный счет

2:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:2
5 раз 19%
3:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 31%
1
7 раз 27%
0
6 раз 23%
3
5 раз 19%
1
10 раз 38%
2
7 раз 27%
0
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл Джетс
Веллингтон Феникс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
6
6
1.5
6
6
2
10
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
3
7
7
1.5
5
9
3
11
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
21
5
13
13
1.5
11
15
5
21
2.5
4
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 26 14 8 4 39 - 26 50
2.
Централ Кост Маринерс
 25 15 4 6 44 - 26 49
3.
Мельбурн Виктори
 25 10 11 4 40 - 29 41
4.
ФК Сидней
 25 11 5 9 45 - 39 38
5.
Макартур
 25 10 8 7 44 - 45 38
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 25 10 4 11 39 - 43 34
7.
Мельбурн Сити
 25 9 6 10 47 - 37 33
8.
Аделаида Юнайтед
 25 8 5 12 48 - 48 29
9.
Брисбен Роар
 25 8 5 12 39 - 51 29
10.
Ньюкасл Джетс
 26 6 10 10 38 - 44 28
11.
Вестерн Юнайтед
 25 6 5 14 32 - 51 23
12.
Перт Глори
 25 5 7 13 42 - 58 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 12 9 2 1 20 - 10 29
2.
Централ Кост Маринерс
 13 8 2 3 26 - 16 26
3.
ФК Сидней
 12 7 2 3 22 - 14 23
4.
Мельбурн Сити
 13 6 5 2 34 - 10 23
5.
Мельбурн Виктори
 11 6 3 2 19 - 11 21
6.
Брисбен Роар
 13 5 3 5 24 - 23 18
7.
Аделаида Юнайтед
 14 5 3 6 30 - 28 18
8.
Макартур
 13 4 5 4 21 - 25 17
9.
Перт Глори
 13 4 4 5 26 - 26 16
10.
Вестерн Юнайтед
 13 4 3 6 18 - 20 15
11.
Вестерн Сидней Уондерерс
 12 4 2 6 21 - 20 14
12.
Ньюкасл Джетс
 12 3 5 4 17 - 16 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 12 7 2 3 18 - 10 23
2.
Макартур
 12 6 3 3 23 - 20 21
3.
Веллингтон Феникс
 14 5 6 3 19 - 16 21
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 13 6 2 5 18 - 23 20
5.
Мельбурн Виктори
 14 4 8 2 21 - 18 20
6.
ФК Сидней
 13 4 3 6 23 - 25 15
7.
Ньюкасл Джетс
 14 3 5 6 21 - 28 14
8.
Аделаида Юнайтед
 11 3 2 6 18 - 20 11
9.
Брисбен Роар
 12 3 2 7 15 - 28 11
10.
Мельбурн Сити
 12 3 1 8 13 - 27 10
11.
Вестерн Юнайтед
 12 2 2 8 14 - 31 8
12.
Перт Глори
 12 1 3 8 16 - 32 6
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 18 (2)
Перт Глори Таггарт Адам 17 (3)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 16 (2)
Аделаида Юнайтед Ибусуки Хироси 13 (3)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 13 (3)
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Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 2 8
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 11
Перт Глори Сусняр Александар 1 7
Аделаида Юнайтед Nestor Irankunda 1 7
Веллингтон Феникс Руфер Алекс 1 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 17'
      Callum Timmins получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Клэйтон Тэйлор сделал результативную передачу.
    • 15'
      Г О О О О Л - Полсен Алекс уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
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