Тур: 25. Стадион: McDonald Jones Stadium.
1:1
Конец матча
0'
1:0
15' Гол в свои воротаПолсен Алекс
17' Желтая карточкаCallum Timmins
65' Желтая карточкаPhillip Cancar
66' Желтая карточкаДженкинсон Карл
68' Желтая карточкаВуттон Скотт
1:1
71' ГолБарбарусес Костас
1:1
90' Не забитый пенальтиРуфер Алекс
90'+7
Ход матча
15'
1:0
17'
65'
66'
68'
71'
90'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
14
Ингем
Дэйн
40
Полсен
Алекс
6
Пейн
Тим
19
Саттон
Сэм
14
Руфер
Алекс
17
Салас
Юст
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Ингем ДэйнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Justin Vidic
-
-
-
-
Главный тренер: Robert Stanton
- Основной состав
-
40 Полсен АлексВратарь
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Саттон СэмЗащитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
-
17 Салас ЮстПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Данкан ДжекВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Болл ДэвидНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Giancarlo Italiano
История личных встреч
Ньюкасл Джетс
Веллингтон Феникс
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.7%
31.6%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.7%
36.8%
14 побед 7 ничьих 0 побед
28 матчей
10.7%
89.3%
0 побед 3 ничьи 25 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 21 победа
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 18 побед
47 матчей
34%
12.8%
53.2%
16 побед 6 ничьих 25 побед
Первый тайм
29.8%
25.5%
44.7%
14 побед 12 ничьих 21 победа
Второй тайм
29.8%
31.9%
38.3%
14 побед 15 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
47
23
Голов в среднем за матч
2.04
0.96
Среднее время на гол
44
93
Всего голов
53
32
Голов в среднем за матч
2.21
1.39
Среднее время на гол
40
64
Всего голов
100
55
Голов в среднем за матч
2.13
1.17
Тотал матчей
2.5
46
Больше 98%
Меньше 2%
1
41
Больше 87%
Меньше 13%
6
34
Больше 72%
Меньше 28%
13
21
Больше 45%
Меньше 55%
26
11
Больше 23%
Меньше 77%
36
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
Среднее время на гол
42
76
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стамателопулос Апостолос
|16 (4)
|0.62
|Clayton Taylor
|7
|0.27
|Бухагьяр Трент
|5
|0.19
|Маурагис Лукас
|2
|0.08
|Archie Goodwin
|2
|0.08
|Грозос Костандинос
|1
|0.04
|Phillip Cancar
|1
|0.04
|Пископо Рено
|1
|0.04
|Mark Natta
|1
|0.04
|Justin Vidic
|1
|0.04
|Ингем Дэйн
|0
|0
|Вилмеринг Дэниэл
|0
|0
|Daniel Stynes
|0
|0
|Thomas Aquilina
|0
|0
|Дженкинсон Карл
|0
|0
|Бертомье Жезон
|0
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барбарусес Костас
|12 (1)
|0.46
|Краев Божидар
|6
|0.23
|Олд Бенжамин
|5
|0.19
|Завада Оскар
|5
|0.19
|Руфер Алекс
|3 (2)
|0.12
|Пейн Тим
|2
|0.08
|Oskar van Hattum
|1
|0.04
|Пеннингтон Николас
|1
|0.04
|Сармэн Финн
|1
|0.04
|Болл Дэвид
|0
|0
|Келли-Хилд Лукас
|0
|0
|Вуттон Скотт
|0
|0
|Салас Юст
|0
|0
|Саттон Сэм
|0
|0
|Аль-Таай Мохамед
|0
|0
Карточки
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стамателопулос Апостолос
|5
|1
|Маурагис Лукас
|4
|0
|Phillip Cancar
|4
|0
|Ингем Дэйн
|3
|0
|Callum Timmins
|3
|0
|Грозос Костандинос
|3
|0
|Дженкинсон Карл
|2
|0
|О'Нилл Брэндон
|2
|0
|Бухагьяр Трент
|2
|0
|Daniel Stynes
|2
|0
|Thomas Aquilina
|2
|0
|Nathan Grimaldi
|2
|0
|Пископо Рено
|1
|0
|Mark Natta
|1
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руфер Алекс
|6
|1
|Пеннингтон Николас
|5
|0
|Барбарусес Костас
|4
|0
|Краев Божидар
|4
|0
|Завада Оскар
|4
|0
|Саттон Сэм
|4
|0
|Пейн Тим
|2
|1
|Болл Дэвид
|3
|0
|Салас Юст
|3
|0
|Вуттон Скотт
|2
|0
|Полсен Алекс
|2
|0
|Oskar van Hattum
|2
|0
|Сармэн Финн
|2
|0
|Аль-Таай Мохамед
|1
|0
|Хьюз Исаак
|1
|0
|Келли-Хилд Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл Джетс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Веллингтон Феникс
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
8
7
Ньюкасл Джетс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Веллингтон Феникс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
20
3
Упущенные победы
14
18
Ньюкасл Джетс
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (12)
23% (6)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
23% (6)
38% (10)
Веллингтон Феникс
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
50% (13)
35% (9)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
22
8
Упущенные победы
22
25
Голы по времени матча
Забито
16
19
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 16
1
6%
3
16%
1-15
6
38%
1
5%
16-30
1
6%
3
16%
31-45
3
19%
4
21%
46-60
1
6%
4
21%
61-75
4
25%
4
21%
76-90
Пропущено
17
16
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
3
18%
3
19%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
3
18%
3
19%
46-60
5
29%
29%
2
13%
61-75
4
24%
6
38%
76-90
Забито
21
18
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
5
24%
3
17%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
5
24%
2
11%
46-60
4
19%
4
22%
61-75
3
14%
6
33%
76-90
Пропущено
28
12
11 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
3
11%
3
25%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
6
21%
1
8%
31-45
3
11%
6
50%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
8
29%
2
17%
76-90
Забито
37
37
17 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 14
7 Не забивали 6
6
16%
6
16%
1-15
7
19%
2
5%
16-30
4
11%
5
14%
31-45
8
22%
6
16%
46-60
5
14%
8
22%
61-75
7
19%
10
27%
76-90
Пропущено
45
28
16 В 1-м тайме 9
29 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 16
6
13%
6
21%
1-15
3
7%
1
4%
16-30
7
16%
2
7%
31-45
6
13%
9
32%
46-60
11
24%
2
7%
61-75
12
27%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 0:2 Ньюкасл Джетс - ФК Сидней 3:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 0:0 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:1
Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1
Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1
Результаты матчей
Ньюкасл Джетс
Веллингтон Феникс
Точный счет
2:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:2
5 раз 19%
3:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 31%
1
7 раз 27%
0
6 раз 23%
3
5 раз 19%
1
10 раз 38%
2
7 раз 27%
0
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл Джетс
Веллингтон Феникс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
66
66
210
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
77
59
311
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
215
1313
1115
521
422
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|18 (2)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|17 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|16 (2)
|Аделаида Юнайтед
|Ибусуки Хироси
|13 (3)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|13 (3)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|11
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 7
|Аделаида Юнайтед
|Nestor Irankunda
|1 7
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|1 6