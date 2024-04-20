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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Мельбурн Виктори
0:0
Второй тайм: 54'
Брисбен Роар
0'
51' Красная карточка
Герия Джейсон

Ход матча

51'
Герия Джейсон
 
Прогноз на матч от Liveresult
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Мельбурн Виктори
Ничья
Брисбен Роар
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
20
Иззо
Пол
2
Герия
Джейсон
5
Да
Сильва
Дамьен
21
Родерик
Миранда
3
Траоре
Адама
III
22
Бриммер
Джейк
18
Монге
Фабиан
19
Арзани
Дэниел
8
Машаш
Зинедин
11
Фолами
Бен
10
Форнароли
Бруно
1
Фрик
Мэклин
19
Хинджерт
Джек
5
Олдред
Том
27
Трюин
Кай
3
Браун
Кори
21
Antonee
Burke-Gilroy
26
О'Ши
Джеймс
12
Гомулка
Тарас
13
Хор
Генри
10
Милеуснич
Никола
7
Беренгер
Флорен
Мельбурн Виктори
Брисбен Роар

История личных встреч

Мельбурн Виктори
Брисбен Роар

23 матча

69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

60.9%
52.2%
14 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.5%
21.7%
21.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 19 побед

45 матчей

35.6%
26.7%
37.7%
16 побед 12 ничьих 17 побед

Первый тайм

31.1%
46.7%
22.2%
14 побед 21 ничья 10 побед

Второй тайм

28.9%
28.9%
42.2%
13 побед 13 ничьих 19 побед

История матчей

3:2
0:1
0:1
0:0
ТМК
1:1
1:1
0:0
3:0
5:2
1:3
1:2
0:1
2:1
0:5
2:4
1:2
1:2
1:1
КФ
1:5
1:0
1:0
3:2
1:1
2:1
0:0
5:0
4:0
0:1
1:2
1:0
1:0
0:3
1:0
1:1
1:1
5:0
ХАЛ
3:2
ХАЛ
3:1
ХАЛ
2:2
ХАЛ
3:3
ХАЛ
2:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
3:3

Голы

Всего голов

32
34

Голов в среднем за матч

1.52
1.42

Среднее время на гол

59
63

Всего голов

40
26

Голов в среднем за матч

1.67
1.24

Среднее время на гол

54
72

Всего голов

72
60

Голов в среднем за матч

1.6
1.33

Тотал матчей

2.5
42
Больше 93%
Меньше 7%
3
32
Больше 71%
Меньше 29%
13
26
Больше 58%
Меньше 42%
19
15
Больше 33%
Меньше 67%
30
11
Больше 24%
Меньше 76%
34
5
Больше 11%
Меньше 89%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

56
67

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 18 (4) 0.69
Машаш Зинедин 6 0.23
Да Сильва Дамьен 3 0.12
Арзани Дэниел 2 (1) 0.08
Nishan Velupillay 2 0.08
Фолами Бен 2 0.08
Тиг Райан 1 0.04
Чапман Коннор 1 0.04
Родерик Миранда 1 0.04
Боневасиа Ролиней 1 0.04
Икономидис Крис 1 0.04
Eli Adams 1 0.04
Траоре Адама III 0 0
Бриммер Джейк 0 0
Герия Джейсон 0 0
Jordi Valadon 0 0
Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
О'Ши Джеймс 7 (3) 0.27
Thomas Waddingham 6 0.23
Милеуснич Никола 5 0.19
Хор Генри 5 0.19
Беренгер Флорен 3 0.12
Jonas Markovski 3 0.12
Рохас Марко 2 0.08
Keegan Jelacic 1 0.04
Браун Кори 1 0.04
Олдред Том 1 0.04
Трюин Кай 1 0.04
Хинджерт Джек 1 0.04
Jez Lofthouse 1 0.04
Ayom Majok 1 0.04
Rylan Brownlie 1 0.04
Joe Caletti 0 0
Antonee Burke-Gilroy 0 0

Карточки

Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родерик Миранда 8 2
Да Сильва Дамьен 5 0
Машаш Зинедин 5 0
Траоре Адама III 3 1
Форнароли Бруно 4 0
Герия Джейсон 4 0
Rai IV 3 0
Арзани Дэниел 3 0
Монге Фабиан 3 0
Nishan Velupillay 3 0
Чапман Коннор 2 0
Иззо Пол 2 0
Jordi Valadon 0 1
Хелифи Салим 1 0
Икономидис Крис 1 0
Фолами Бен 1 0
Бриммер Джейк 1 0
Тиг Райан 1 0
Eli Adams 1 0
Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хинджерт Джек 6 0
Олдред Том 6 0
О'Ши Джеймс 3 1
Joe Caletti 3 1
Невилл Скотт 3 0
Фрик Мэклин 3 0
Хор Генри 3 0
Louis Zabala 3 0
Keegan Jelacic 1 1
Браун Кори 2 0
Jez Lofthouse 2 0
Antonee Burke-Gilroy 2 0
Армиенто Карло 2 0
Ayom Majok 2 0
James Nikolovski 2 0
Милеуснич Никола 1 0
Трюин Кай 1 0
Alex Parson 1 0
Ryan Lethlean 1 0
Jonas Markovski 1 0

Результаты матчей

Мельбурн Виктори
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Брисбен Роар
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

5
9
Мельбурн Виктори
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Брисбен Роар
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
12

Упущенные победы

18
21
Мельбурн Виктори
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (6)
56% (14)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
Брисбен Роар
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
36% (9)
44% (11)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

10
14

Упущенные победы

23
30

Голы по времени матча

Забито

21
15
12 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
2
10%
1
7%
1-15
5
24%
2
13%
16-30
5
24%
3
20%
31-45
4
19%
3
20%
46-60
1
5%
5
33%
61-75
4
19%
1
7%
76-90

Пропущено

9
28
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
3
33%
3
11%
1-15
1
11%
3
11%
16-30
0
0%
4
14%
31-45
3
33%
6
21%
46-60
2
22%
5
18%
61-75
0
0%
7
25%
76-90

Забито

20
24
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
1
5%
5
21%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
6
30%
3
13%
31-45
3
15%
5
21%
46-60
3
15%
4
17%
61-75
6
30%
4
17%
76-90

Пропущено

19
23
5 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
1
5%
2
9%
1-15
3
16%
4
17%
16-30
1
5%
3
13%
31-45
3
16%
6
26%
46-60
2
11%
3
13%
61-75
9
47%
5
22%
76-90

Забито

41
39
20 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 11
5 Не забивали 4
3
7%
6
15%
1-15
6
15%
5
13%
16-30
11
27%
6
15%
31-45
7
17%
8
21%
46-60
4
10%
9
23%
61-75
10
24%
5
13%
76-90

Пропущено

28
51
9 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 32
11 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 23
4
14%
5
10%
1-15
4
14%
7
14%
16-30
1
4%
7
14%
31-45
6
21%
12
24%
46-60
4
14%
8
16%
61-75
9
32%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Виктори
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 2:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:2
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2
Брисбен Роар
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Макартур 1:2
ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2 Перт Глори - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 Брисбен Роар - Макартур 1:3 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2

Результаты матчей

Мельбурн Виктори
Брисбен Роар

Точный счет

1:1
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
2:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
8:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%

Точный счет

1:1
7 раз 28%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:2
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
8:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 36%
1
7 раз 28%
0
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
9 раз 36%
2
8 раз 32%
0
4 раза 16%
3
3 раза 12%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Мельбурн Виктори
Брисбен Роар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
11
2
6
5
1.5
7
6
2
9
2.5
4
9
1
10
3.5
1
12
1
10
4.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
2
7
7
1.5
5
7
2
12
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
21
4
13
12
1.5
12
13
4
21
2.5
4
21
2
23
3.5
1
24
1
24
4.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 26 14 8 4 39 - 26 50
2.
Централ Кост Маринерс
 25 15 4 6 44 - 26 49
3.
Мельбурн Виктори
 0:0 26 10 12 4 40 - 29 42
4.
ФК Сидней
 25 11 5 9 45 - 39 38
5.
Макартур
 25 10 8 7 44 - 45 38
6.
Мельбурн Сити
 26 10 6 10 49 - 38 36
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 26 10 4 12 40 - 45 34
8.
Брисбен Роар
 0:0 26 8 6 12 39 - 51 30
9.
Аделаида Юнайтед
 25 8 5 12 48 - 48 29
10.
Ньюкасл Джетс
 26 6 10 10 38 - 44 28
11.
Вестерн Юнайтед
 25 6 5 14 32 - 51 23
12.
Перт Глори
 25 5 7 13 42 - 58 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 12 9 2 1 20 - 10 29
2.
Централ Кост Маринерс
 13 8 2 3 26 - 16 26
3.
ФК Сидней
 12 7 2 3 22 - 14 23
4.
Мельбурн Сити
 13 6 5 2 34 - 10 23
5.
Мельбурн Виктори
 0:0 12 6 4 2 19 - 11 22
6.
Брисбен Роар
 0:0 13 5 3 5 24 - 23 18
7.
Аделаида Юнайтед
 14 5 3 6 30 - 28 18
8.
Макартур
 13 4 5 4 21 - 25 17
9.
Перт Глори
 13 4 4 5 26 - 26 16
10.
Вестерн Юнайтед
 13 4 3 6 18 - 20 15
11.
Ньюкасл Джетс
 12 3 5 4 17 - 16 14
12.
Вестерн Сидней Уондерерс
 13 4 2 7 22 - 22 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 12 7 2 3 18 - 10 23
2.
Макартур
 12 6 3 3 23 - 20 21
3.
Веллингтон Феникс
 14 5 6 3 19 - 16 21
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 13 6 2 5 18 - 23 20
5.
Мельбурн Виктори
 0:0 14 4 8 2 21 - 18 20
6.
ФК Сидней
 13 4 3 6 23 - 25 15
7.
Ньюкасл Джетс
 14 3 5 6 21 - 28 14
8.
Мельбурн Сити
 13 4 1 8 15 - 28 13
9.
Брисбен Роар
 0:0 13 3 3 7 15 - 28 12
10.
Аделаида Юнайтед
 11 3 2 6 18 - 20 11
11.
Вестерн Юнайтед
 12 2 2 8 14 - 31 8
12.
Перт Глори
 12 1 3 8 16 - 32 6
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 18 (2)
Перт Глори Таггарт Адам 17 (3)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 16 (2)
Аделаида Юнайтед Ибусуки Хироси 13 (3)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 2 8
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 11
Перт Глори Сусняр Александар 1 7
Аделаида Юнайтед Nestor Irankunda 1 7
Веллингтон Феникс Руфер Алекс 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 51'
    УДАЛЕНИЕ! - Герия Джейсон увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мельбурн Виктори
Ничья
Брисбен Роар
2.35
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4.80
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4.77
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