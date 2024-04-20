Тур: 25. Стадион: ААМИ Парк.
0:0
Конец матча
Ход матча
51'
82'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Иззо
Пол
18
Монге
Фабиан
11
Фолами
Бен
27
Трюин
Кай
26
О'Ши
Джеймс
13
Хор
Генри
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Монге ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
23 Хелифи СалимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Ahmad Taleb
-
37 Kasey Bos
-
Главный тренер: Попович Энтони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Хор ГенриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Matt ActonВратарь
-
-
-
-
-
-
35 Louis Zabala
-
Главный тренер: Ruben Zadkovich
История личных встреч
Мельбурн Виктори
Брисбен Роар
23 матча
69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
60.9%
52.2%
14 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.5%
21.7%
21.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
22 матча
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 19 побед
45 матчей
35.6%
26.7%
37.7%
16 побед 12 ничьих 17 побед
Первый тайм
31.1%
46.7%
22.2%
14 побед 21 ничья 10 побед
Второй тайм
28.9%
28.9%
42.2%
13 побед 13 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
34
Голов в среднем за матч
1.52
1.42
Среднее время на гол
59
63
Всего голов
40
26
Голов в среднем за матч
1.67
1.24
Среднее время на гол
54
72
Всего голов
72
60
Голов в среднем за матч
1.6
1.33
Тотал матчей
2.5
42
Больше 93%
Меньше 7%
3
32
Больше 71%
Меньше 29%
13
26
Больше 58%
Меньше 42%
19
15
Больше 33%
Меньше 67%
30
11
Больше 24%
Меньше 76%
34
5
Больше 11%
Меньше 89%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
56
67
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|18 (4)
|0.69
|Машаш Зинедин
|6
|0.23
|Да Сильва Дамьен
|3
|0.12
|Арзани Дэниел
|2 (1)
|0.08
|Nishan Velupillay
|2
|0.08
|Фолами Бен
|2
|0.08
|Тиг Райан
|1
|0.04
|Чапман Коннор
|1
|0.04
|Родерик Миранда
|1
|0.04
|Боневасиа Ролиней
|1
|0.04
|Икономидис Крис
|1
|0.04
|Eli Adams
|1
|0.04
|Траоре Адама III
|0
|0
|Бриммер Джейк
|0
|0
|Герия Джейсон
|0
|0
|Jordi Valadon
|0
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|О'Ши Джеймс
|7 (3)
|0.27
|Thomas Waddingham
|6
|0.23
|Милеуснич Никола
|5
|0.19
|Хор Генри
|5
|0.19
|Беренгер Флорен
|3
|0.12
|Jonas Markovski
|3
|0.12
|Рохас Марко
|2
|0.08
|Keegan Jelacic
|1
|0.04
|Браун Кори
|1
|0.04
|Олдред Том
|1
|0.04
|Трюин Кай
|1
|0.04
|Хинджерт Джек
|1
|0.04
|Jez Lofthouse
|1
|0.04
|Ayom Majok
|1
|0.04
|Rylan Brownlie
|1
|0.04
|Joe Caletti
|0
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|0
|0
Карточки
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родерик Миранда
|8
|2
|Герия Джейсон
|4
|1
|Да Сильва Дамьен
|5
|0
|Машаш Зинедин
|5
|0
|Траоре Адама III
|3
|1
|Форнароли Бруно
|4
|0
|Rai IV
|3
|0
|Арзани Дэниел
|3
|0
|Монге Фабиан
|3
|0
|Nishan Velupillay
|3
|0
|Чапман Коннор
|2
|0
|Иззо Пол
|2
|0
|Икономидис Крис
|2
|0
|Jordi Valadon
|0
|1
|Хелифи Салим
|1
|0
|Фолами Бен
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
|Тиг Райан
|1
|0
|Eli Adams
|1
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хинджерт Джек
|6
|0
|Олдред Том
|6
|0
|О'Ши Джеймс
|3
|1
|Joe Caletti
|3
|1
|Невилл Скотт
|3
|0
|Фрик Мэклин
|3
|0
|Хор Генри
|3
|0
|Louis Zabala
|3
|0
|Keegan Jelacic
|1
|1
|Браун Кори
|2
|0
|Jez Lofthouse
|2
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|2
|0
|Армиенто Карло
|2
|0
|Ayom Majok
|2
|0
|James Nikolovski
|2
|0
|Милеуснич Никола
|1
|0
|Трюин Кай
|1
|0
|Alex Parson
|1
|0
|Ryan Lethlean
|1
|0
|Jonas Markovski
|1
|0
Результаты матчей
Мельбурн Виктори
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Брисбен Роар
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
5
9
Мельбурн Виктори
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Брисбен Роар
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
12
Упущенные победы
18
21
Мельбурн Виктори
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (6)
58% (15)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
Брисбен Роар
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
38% (10)
42% (11)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
10
14
Упущенные победы
23
30
Голы по времени матча
Забито
21
15
12 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
2
10%
1
7%
1-15
5
24%
2
13%
16-30
5
24%
3
20%
31-45
4
19%
3
20%
46-60
1
5%
5
33%
61-75
4
19%
1
7%
76-90
Пропущено
9
28
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
3
33%
3
11%
1-15
1
11%
3
11%
16-30
0
0%
4
14%
31-45
3
33%
6
21%
46-60
2
22%
5
18%
61-75
0
0%
7
25%
76-90
Забито
20
24
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
1
5%
5
21%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
6
30%
3
13%
31-45
3
15%
5
21%
46-60
3
15%
4
17%
61-75
6
30%
4
17%
76-90
Пропущено
19
23
5 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
1
5%
2
9%
1-15
3
16%
4
17%
16-30
1
5%
3
13%
31-45
3
16%
6
26%
46-60
2
11%
3
13%
61-75
9
47%
5
22%
76-90
Забито
41
39
20 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 11
6 Не забивали 5
3
7%
6
15%
1-15
6
15%
5
13%
16-30
11
27%
6
15%
31-45
7
17%
8
21%
46-60
4
10%
9
23%
61-75
10
24%
5
13%
76-90
Пропущено
28
51
9 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 32
11 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 23
4
14%
5
10%
1-15
4
14%
7
14%
16-30
1
4%
7
14%
31-45
6
21%
12
24%
46-60
4
14%
8
16%
61-75
9
32%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 2:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:2
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2
Брисбен Роар
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Макартур 1:2
ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2 Перт Глори - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 Брисбен Роар - Макартур 1:3 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2
Результаты матчей
Мельбурн Виктори
Брисбен Роар
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
2:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
8:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
Точный счет
1:1
7 раз 27%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
8:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 35%
1
7 раз 27%
0
6 раз 23%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
9 раз 35%
2
8 раз 31%
0
5 раз 19%
3
3 раза 12%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Мельбурн Виктори
Брисбен Роар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
112
66
76
210
49
111
112
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
103
77
58
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
215
1313
1214
422
422
224
125
125
125
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|18 (2)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|17 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|16 (2)
|Аделаида Юнайтед
|Ибусуки Хироси
|13 (3)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|13 (3)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|11
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 7
|Аделаида Юнайтед
|Nestor Irankunda
|1 7
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|1 6