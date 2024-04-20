  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Вестерн Сидней Уондерерс
0:1
Первый тайм: 36'
Мельбурн Сити
0'
8' Желтая карточка
Фернандес Висенте
0:1
28' Гол
Нател Лео

Ход матча

8'
 
Фернандес Висенте
28'
0:1
Нател Лео
(Леки Мэттью)
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вестерн Сидней Уондерерс
Ничья
Мельбурн Сити
3.65
Реклама, fon.bet
3.85
Реклама, pari.ru
3.75
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
20
Лоуренс
Томас
31
Симмонс
Айдан
33
Бонетиг
Алекс
6
Фильо
Марсело
19
Клисби
Джек
36
Пристман
Оскар
5
Киттель
Сонни
25
Бриллант
Джошуа
9
Антонссон
Маркус
35
Zachary
Sapsford
7
Пирьес
Дилан
1
Янг
Джейми
6
Угаркович
Стивен
26
Супрайен
Самуэль
4
Рейш
Нуну
14
Фернандес
Висенте
7
Леки
Мэттью
8
Джегго
Джеймс
44
Яколиш
Марин
10
Арслан
Толгай-Али
11
Нател
Лео
9
Макларен
Джейми
Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Сити

История личных встреч

Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Сити

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.1%
47.4%
10.5%
8 побед 9 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 12 побед

37 матчей

37.8%
21.6%
40.6%
14 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

29.7%
43.2%
27.1%
11 побед 16 ничьих 10 побед

Второй тайм

21.6%
45.9%
32.5%
8 побед 17 ничьих 12 побед

История матчей

7:0
0:1
3:2
1:1
1:3
3:3
4:1
0:2
1:1
2:3
КФ
3:0
3:0
4:3
0:2
КФ
1:2
3:0
2:1
1:1
3:1
1:0
1:1
КФ
4:1
4:3
3:2
0:3
1:1
1:1
3:2
3:2
2:1
2:1
2:3
1:1
0:1
1:3
1:0
2:1

Голы

Всего голов

29
29

Голов в среднем за матч

1.71
1.45

Среднее время на гол

52
62

Всего голов

45
25

Голов в среднем за матч

2.25
1.47

Среднее время на гол

40
61

Всего голов

74
54

Голов в среднем за матч

2
1.46

Тотал матчей

2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
24
Больше 65%
Меньше 35%
13
15
Больше 41%
Меньше 59%
22
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
34

Среднее время на гол

45
61

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миланович Николас 8 0.31
Брук Лаклан 8 0.31
Антонссон Маркус 5 (1) 0.19
Пирьес Дилан 3 0.12
Фильо Марсело 2 0.08
Юл Валентино 2 0.08
Zachary Sapsford 2 0.08
Боррьелло Брендон 1 0.04
Киттель Сонни 1 0.04
Симмонс Айдан 1 0.04
Хендрикс Йоррит 1 0.04
Бриллант Джошуа 1 0.04
Клисби Джек 1 0.04
Расселл Тэйт 1 0.04
Alexander Badolato 0 0
Пристман Оскар 0 0
Клеур Габриэль 0 0
Marcus Younis 0 0
Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арслан Толгай-Али 12 (1) 0.46
Макларен Джейми 9 0.35
Нател Лео 5 0.19
Антонис Терри 5 (1) 0.19
Угаркович Стивен 3 0.12
Маццео Бенджамин 2 0.08
Яколиш Марин 1 0.04
Капуто Макс 1 0.04
Супрайен Самуэль 1 0.04
Леки Мэттью 1 0.04
Гуд Кёртис 1 0.04
Сахи Хамза 1 0.04
Рейш Нуну 1 0.04
Тилио Марко 1 0.04
Лопане Алессандро 1 0.04
Бехич Азиз 0 0
Янг Джейми 0 0
Джегго Джеймс 0 0
Геллоуэй Скотт 0 0
Фернандес Висенте 0 0

Карточки

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фильо Марсело 6 0
Пристман Оскар 6 0
Миланович Николас 5 0
Клисби Джек 4 0
Симмонс Айдан 2 1
Нинкович Милош 3 0
Бриллант Джошуа 1 1
Хендрикс Йоррит 1 1
Бидлинг Том 1 1
Расселл Тэйт 1 1
Боррьелло Брендон 2 0
Шиклуна Дилан 2 0
Mark Rudan 1 0
Киттель Сонни 1 0
Лоуренс Томас 1 0
Клеур Габриэль 1 0
Пирьес Дилан 1 0
Alexander Badolato 1 0
Бонетиг Алекс 1 0
Marcus Younis 1 0
Барри Натан 1 0
Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тэлбот Каллум 5 0
Арслан Толгай-Али 3 1
Джегго Джеймс 4 0
Сахи Хамза 4 0
Яколиш Марин 4 0
Нател Лео 4 0
Бехич Азиз 3 0
Антонис Терри 3 0
Гуд Кёртис 3 0
Угаркович Стивен 3 0
Янг Джейми 2 0
Супрайен Самуэль 2 0
Нэббаут Эндрю 2 0
Фернандес Висенте 2 0
Лопане Алессандро 2 0
Леки Мэттью 1 0
Геллоуэй Скотт 1 0
Капуто Макс 1 0
Аурелио Видмар 1 0

Результаты матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Мельбурн Сити
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

8
8
Вестерн Сидней Уондерерс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Мельбурн Сити
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

14
32
Вестерн Сидней Уондерерс
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
Мельбурн Сити
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
8% (2)
52% (13)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
28% (7)
48% (12)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

17
5

Упущенные победы

22
40

Голы по времени матча

Забито

19
14
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 15
4
21%
2
14%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
4
21%
1
7%
31-45
4
21%
4
29%
46-60
1
5%
4
29%
61-75
4
21%
2
14%
76-90

Пропущено

22
26
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
4
18%
3
12%
1-15
2
9%
3
12%
16-30
3
14%
5
19%
31-45
4
18%
6
23%
46-60
4
18%
2
8%
61-75
5
23%
7
27%
76-90

Забито

18
33
8 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
1
6%
5
15%
1-15
4
22%
4
12%
16-30
3
17%
5
15%
31-45
2
11%
6
18%
46-60
4
22%
5
15%
61-75
4
22%
8
24%
76-90

Пропущено

23
11
12 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
2
9%
0
0%
1-15
3
13%
2
18%
16-30
7
30%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
9%
2
18%
61-75
9
39%
4
36%
76-90

Забито

37
47
18 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 12
7 Не забивали 6
5
14%
7
15%
1-15
6
16%
5
11%
16-30
7
19%
6
13%
31-45
6
16%
10
21%
46-60
5
14%
9
19%
61-75
8
22%
10
21%
76-90

Пропущено

45
37
21 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 17
6
13%
3
8%
1-15
5
11%
5
14%
16-30
10
22%
5
14%
31-45
4
9%
9
24%
46-60
6
13%
4
11%
61-75
14
31%
11
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2
Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 7:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2
Мельбурн Сити
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Мельбурн Сити - Перт Глори 8:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 0:0
Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 7:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0 Макартур - Мельбурн Сити 2:0 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2

Результаты матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Сити

Точный счет

1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
8:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
8
2 раза 15%
2
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%

Точный счет

0:1
4 раза 16%
1:2
4 раза 16%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
8:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 36%
0
5 раз 20%
2
5 раз 20%
3
5 раз 20%
5
1 раз 4%
1
8 раз 32%
0
7 раз 28%
2
5 раз 20%
3
2 раза 8%
8
2 раза 8%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
4
5
7
1.5
6
7
4
8
2.5
5
8
1
11
3.5
3
10
1
11
4.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
3
6
7
1.5
4
8
2
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
18
7
11
14
1.5
10
15
6
19
2.5
5
20
1
24
3.5
3
22
1
24
4.5
3
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 26 14 8 4 39 - 26 50
2.
Централ Кост Маринерс
 25 15 4 6 44 - 26 49
3.
Мельбурн Виктори
 25 10 11 4 40 - 29 41
4.
ФК Сидней
 25 11 5 9 45 - 39 38
5.
Макартур
 25 10 8 7 44 - 45 38
6.
Мельбурн Сити
 1:0 26 10 6 10 48 - 37 36
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0:1 26 10 4 12 39 - 44 34
8.
Аделаида Юнайтед
 25 8 5 12 48 - 48 29
9.
Брисбен Роар
 25 8 5 12 39 - 51 29
10.
Ньюкасл Джетс
 26 6 10 10 38 - 44 28
11.
Вестерн Юнайтед
 25 6 5 14 32 - 51 23
12.
Перт Глори
 25 5 7 13 42 - 58 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 12 9 2 1 20 - 10 29
2.
Централ Кост Маринерс
 13 8 2 3 26 - 16 26
3.
ФК Сидней
 12 7 2 3 22 - 14 23
4.
Мельбурн Сити
 1:0 13 6 5 2 34 - 10 23
5.
Мельбурн Виктори
 11 6 3 2 19 - 11 21
6.
Брисбен Роар
 13 5 3 5 24 - 23 18
7.
Аделаида Юнайтед
 14 5 3 6 30 - 28 18
8.
Макартур
 13 4 5 4 21 - 25 17
9.
Перт Глори
 13 4 4 5 26 - 26 16
10.
Вестерн Юнайтед
 13 4 3 6 18 - 20 15
11.
Ньюкасл Джетс
 12 3 5 4 17 - 16 14
12.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0:1 13 4 2 7 21 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 12 7 2 3 18 - 10 23
2.
Макартур
 12 6 3 3 23 - 20 21
3.
Веллингтон Феникс
 14 5 6 3 19 - 16 21
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0:1 13 6 2 5 18 - 23 20
5.
Мельбурн Виктори
 14 4 8 2 21 - 18 20
6.
ФК Сидней
 13 4 3 6 23 - 25 15
7.
Ньюкасл Джетс
 14 3 5 6 21 - 28 14
8.
Мельбурн Сити
 1:0 13 4 1 8 14 - 27 13
9.
Аделаида Юнайтед
 11 3 2 6 18 - 20 11
10.
Брисбен Роар
 12 3 2 7 15 - 28 11
11.
Вестерн Юнайтед
 12 2 2 8 14 - 31 8
12.
Перт Глори
 12 1 3 8 16 - 32 6
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 18 (2)
Перт Глори Таггарт Адам 17 (3)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 16 (2)
Аделаида Юнайтед Ибусуки Хироси 13 (3)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 2 8
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 11
Перт Глори Сусняр Александар 1 7
Аделаида Юнайтед Nestor Irankunda 1 7
Веллингтон Феникс Руфер Алекс 1 6
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вестерн Сидней Уондерерс
Ничья
Мельбурн Сити
3.65
Реклама, fon.bet
3.85
Реклама, pari.ru
3.75
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Сити онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Сити
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный