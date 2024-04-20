Тур: 25. Стадион: CommBank Stadium.
1:2
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаФернандес Висенте
0:1
28' ГолНател Лео
0:2
39' ГолЯколиш Марин
1:2
69' ГолMarcus Younis
75' Желтая карточкаРейш Нуну
83' Желтая карточкаСупрайен Самуэль
90'+7
Ход матча
28'
0:1
39'
0:2
69'
1:2
75'
83'
Прогноз на матч от Liveresult
19
Клисби
Джек
44
Яколиш
Марин
11
Нател
Лео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Барри НатанЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Рудан Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Яколиш МаринПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Нател ЛеоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Полузащитник
-
35 Шрайбер ЗейнПолузащитник
-
37 Капуто МаксНападающий
-
-
-
Главный тренер: Аурелио Видмар
История личных встреч
Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Сити
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.1%
47.4%
10.5%
8 побед 9 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 12 побед
37 матчей
37.8%
21.6%
40.6%
14 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
29.7%
43.2%
27.1%
11 побед 16 ничьих 10 побед
Второй тайм
21.6%
45.9%
32.5%
8 побед 17 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
29
Голов в среднем за матч
1.71
1.45
Среднее время на гол
52
62
Всего голов
45
25
Голов в среднем за матч
2.25
1.47
Среднее время на гол
40
61
Всего голов
74
54
Голов в среднем за матч
2
1.46
Тотал матчей
2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
24
Больше 65%
Меньше 35%
13
15
Больше 41%
Меньше 59%
22
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
Среднее время на гол
45
61
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миланович Николас
|8
|0.31
|Брук Лаклан
|8
|0.31
|Антонссон Маркус
|5 (1)
|0.19
|Пирьес Дилан
|3
|0.12
|Фильо Марсело
|2
|0.08
|Юл Валентино
|2
|0.08
|Zachary Sapsford
|2
|0.08
|Боррьелло Брендон
|1
|0.04
|Киттель Сонни
|1
|0.04
|Симмонс Айдан
|1
|0.04
|Хендрикс Йоррит
|1
|0.04
|Бриллант Джошуа
|1
|0.04
|Клисби Джек
|1
|0.04
|Marcus Younis
|1
|0.04
|Расселл Тэйт
|1
|0.04
|Alexander Badolato
|0
|0
|Пристман Оскар
|0
|0
|Клеур Габриэль
|0
|0
|Шиклуна Дилан
|0
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арслан Толгай-Али
|12 (1)
|0.46
|Макларен Джейми
|9
|0.35
|Нател Лео
|6
|0.23
|Антонис Терри
|5 (1)
|0.19
|Угаркович Стивен
|3
|0.12
|Яколиш Марин
|2
|0.08
|Маццео Бенджамин
|2
|0.08
|Капуто Макс
|1
|0.04
|Леки Мэттью
|1
|0.04
|Супрайен Самуэль
|1
|0.04
|Гуд Кёртис
|1
|0.04
|Сахи Хамза
|1
|0.04
|Рейш Нуну
|1
|0.04
|Тилио Марко
|1
|0.04
|Лопане Алессандро
|1
|0.04
|Бехич Азиз
|0
|0
|Янг Джейми
|0
|0
|Джегго Джеймс
|0
|0
|Геллоуэй Скотт
|0
|0
|Фернандес Висенте
|0
|0
Карточки
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фильо Марсело
|6
|0
|Пристман Оскар
|6
|0
|Миланович Николас
|5
|0
|Клисби Джек
|4
|0
|Симмонс Айдан
|2
|1
|Нинкович Милош
|3
|0
|Бриллант Джошуа
|1
|1
|Хендрикс Йоррит
|1
|1
|Бидлинг Том
|1
|1
|Расселл Тэйт
|1
|1
|Боррьелло Брендон
|2
|0
|Шиклуна Дилан
|2
|0
|Mark Rudan
|1
|0
|Киттель Сонни
|1
|0
|Лоуренс Томас
|1
|0
|Клеур Габриэль
|1
|0
|Пирьес Дилан
|1
|0
|Alexander Badolato
|1
|0
|Бонетиг Алекс
|1
|0
|Marcus Younis
|1
|0
|Барри Натан
|1
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тэлбот Каллум
|5
|0
|Арслан Толгай-Али
|3
|1
|Джегго Джеймс
|4
|0
|Сахи Хамза
|4
|0
|Яколиш Марин
|4
|0
|Нател Лео
|4
|0
|Бехич Азиз
|3
|0
|Антонис Терри
|3
|0
|Супрайен Самуэль
|3
|0
|Гуд Кёртис
|3
|0
|Угаркович Стивен
|3
|0
|Янг Джейми
|2
|0
|Нэббаут Эндрю
|2
|0
|Фернандес Висенте
|2
|0
|Лопане Алессандро
|2
|0
|Рейш Нуну
|1
|0
|Леки Мэттью
|1
|0
|Геллоуэй Скотт
|1
|0
|Капуто Макс
|1
|0
|Аурелио Видмар
|1
|0
Результаты матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Мельбурн Сити
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
9
8
Вестерн Сидней Уондерерс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Мельбурн Сити
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
8% (1)
62% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
14
32
Вестерн Сидней Уондерерс
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
31% (8)
31% (8)
Мельбурн Сити
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
12% (3)
50% (13)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
27% (7)
50% (13)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
17
6
Упущенные победы
23
40
Голы по времени матча
Забито
20
16
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
4
20%
2
13%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
4
20%
2
13%
31-45
4
20%
4
25%
46-60
2
10%
4
25%
61-75
4
20%
2
13%
76-90
Пропущено
24
27
11 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
4
17%
3
11%
1-15
3
13%
3
11%
16-30
4
17%
5
19%
31-45
4
17%
6
22%
46-60
4
17%
3
11%
61-75
5
21%
7
26%
76-90
Забито
18
33
8 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 17
1
6%
5
15%
1-15
4
22%
4
12%
16-30
3
17%
5
15%
31-45
2
11%
6
18%
46-60
4
22%
5
15%
61-75
4
22%
8
24%
76-90
Пропущено
23
11
12 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
2
9%
0
0%
1-15
3
13%
2
18%
16-30
7
30%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
9%
2
18%
61-75
9
39%
4
36%
76-90
Забито
38
49
18 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 13
7 Не забивали 6
5
13%
7
14%
1-15
6
16%
6
12%
16-30
7
18%
7
14%
31-45
6
16%
10
20%
46-60
6
16%
9
18%
61-75
8
21%
10
20%
76-90
Пропущено
47
38
23 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 18
6
13%
3
8%
1-15
6
13%
5
13%
16-30
11
23%
5
13%
31-45
4
9%
9
24%
46-60
6
13%
5
13%
61-75
14
30%
30%
11
29%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2
Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 7:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2
Мельбурн Сити
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Мельбурн Сити - Перт Глори 8:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 0:0
Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 7:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0 Макартур - Мельбурн Сити 2:0 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2
Результаты матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Сити
Точный счет
1:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
8:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
8
2 раза 15%
2
1 раз 8%
7
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
Точный счет
1:2
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
8:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%
5
1 раз 4%
1
8 раз 31%
0
7 раз 27%
2
6 раз 23%
3
2 раза 8%
8
2 раза 8%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
94
58
67
49
58
112
310
112
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
103
67
58
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
197
1115
1115
620
521
125
323
125
323
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|18 (2)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|17 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|16 (2)
|Аделаида Юнайтед
|Ибусуки Хироси
|13 (3)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|13 (3)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|11
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 7
|Аделаида Юнайтед
|Nestor Irankunda
|1 7
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|1 6