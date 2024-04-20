Тур: 34. Стадион: Марио Ригамонти.
Ход матча
25'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
31 Matteo Ferro
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Франчи ДенисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бреда Роберто
История личных встреч
Брешия
Тернана
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
17 матчей
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
35.3%
58.8%
5.9%
6 побед 10 ничьих 1 победа
Второй тайм
23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.13
1
Среднее время на гол
80
90
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.06
0.76
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
85
117
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боррелли Дженнаро
|9 (1)
|0.26
|Мончини Габриэле
|8 (2)
|0.24
|Бьярнасон Биркир
|4
|0.12
|Галацци Николас
|3
|0.09
|Бьянки Флавио
|3
|0.09
|Бизоли Димитри
|2
|0.06
|Яллоу Александр
|2
|0.06
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.03
|Пагера Фабрицио
|1
|0.03
|Адорни Давиде
|1
|0.03
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.03
|Папетти Андреа
|0
|0
|Riccardo Fogliata
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раймондо Антонио
|9
|0.26
|Ди Стефано Филиппо
|5
|0.15
|Перейро Гастон
|4
|0.12
|Касасола Тиаго
|4
|0.12
|Диаките Салим
|3
|0.09
|Луперини Грегорио
|2
|0.06
|Lorenzo Lucchesi
|2
|0.06
|Соренсен Фредерик
|2
|0.06
|Фалетти Сесар
|1 (1)
|0.03
|Пююхтя Никлас
|1
|0.03
|Дионизи Федерико
|1
|0.03
|Фавилли Андреа
|1
|0.03
|Челли Алессандро III
|1
|0.03
|Сгарби Филиппо
|1
|0.03
|Карбони Франко
|1
|0.03
|Де Бур Кес
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
|Лабойко Якуб
|0
|0
|Коррадо Никколо
|0
|0
|Фатиканти Джакомо
|0
|0
|Фавазули Костантино
|0
|0
|Аматуччи Лоренцо
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пагера Фабрицио
|8
|0
|Кистана Андреа
|8
|0
|Олзер Джакомо
|6
|1
|Дикманн Лоренцо
|7
|0
|Бизоли Димитри
|6
|0
|Галацци Николас
|6
|0
|Адорни Давиде
|5
|0
|Фарес Мохамед
|5
|0
|Ван Де Лои Томми
|5
|0
|Бертаньоли Массимо
|5
|0
|Уар Матье
|3
|1
|Боррелли Дженнаро
|4
|0
|Бьярнасон Биркир
|3
|0
|Яллоу Александр
|3
|0
|Бесаджо Микеле
|3
|0
|Мончини Габриэле
|2
|0
|Папетти Андреа
|2
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Андреаччи Лоренцо
|1
|0
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|Бьянки Флавио
|1
|0
|Riccardo Fogliata
|1
|0
|Matteo Ferro
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лабойко Якуб
|8
|0
|Луперини Грегорио
|7
|0
|Диаките Салим
|7
|0
|Де Бур Кес
|5
|1
|Фалетти Сесар
|6
|0
|Lorenzo Lucchesi
|5
|0
|Капуано Марко
|3
|1
|Фавилли Андреа
|3
|1
|Яннарилли Энтони
|4
|0
|Касасола Тиаго
|4
|0
|Карбони Франко
|4
|0
|Раймондо Антонио
|4
|0
|Сгарби Филиппо
|2
|1
|Перейро Гастон
|3
|0
|Челли Алессандро III
|3
|0
|Пююхтя Никлас
|3
|0
|Ди Стефано Филиппо
|3
|0
|Коррадо Никколо
|1
|1
|Дионизи Федерико
|2
|0
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|Маргинеан Юлиус
|2
|0
|Фавазули Костантино
|2
|0
|Аматуччи Лоренцо
|2
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Болока Габриэл
|1
|0
Результаты матчей
Брешия
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Тернана
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
5
11
Брешия
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Тернана
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
14
13
Брешия
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (11)
42% (14)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
Тернана
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
18% (6)
55% (18)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
33% (11)
36% (12)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
16
14
Упущенные победы
19
24
Голы по времени матча
Забито
19
24
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 7
22 Не забивали 20
3
16%
4
17%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
4
21%
2
8%
31-45
5
26%
3
13%
46-60
2
11%
7
29%
29%
61-75
4
21%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
17
29
10 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 15
4
24%
4
14%
1-15
3
18%
4
14%
16-30
3
18%
6
21%
31-45
1
6%
4
14%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
29%
29%
11
38%
76-90
Забито
16
16
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
21 Не забивали 23
2
13%
2
13%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
2
13%
4
25%
46-60
3
19%
4
25%
61-75
5
31%
3
19%
76-90
Пропущено
21
14
14 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
13 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
8
38%
2
14%
1-15
4
19%
2
14%
16-30
2
10%
3
21%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
1
5%
3
21%
61-75
4
19%
3
21%
76-90
Забито
35
40
14 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 28
10 Забивали первыми 13
10 Не забивали 10
5
14%
6
15%
1-15
3
9%
3
8%
16-30
6
17%
3
8%
31-45
7
20%
7
18%
46-60
5
14%
11
28%
61-75
9
26%
10
25%
76-90
Пропущено
38
43
24 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 22
20 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 27
12
32%
6
14%
1-15
7
18%
6
14%
16-30
5
13%
9
21%
31-45
3
8%
5
12%
46-60
2
5%
3
7%
61-75
9
24%
14
33%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Венеция - Брешия 2:0 Брешия - Пиза 3:1 Козенца - Брешия 1:2 Брешия - Катанзаро 1:1
Парма - Брешия 2:1 Брешия - Палермо 4:2 Асколи - Брешия 1:1 Брешия - Реджана 0:0 Сампдория - Брешия 1:1 Комо - Брешия 1:0 Брешия - Читтаделла 2:0 Кремонезе - Брешия 1:0 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Модена - Брешия 1:2 Брешия - Парма 0:2 Катанзаро - Брешия 2:3 Брешия - Комо 2:0 Реджана - Брешия 1:1 Брешия - Сампдория 3:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1
Тернана
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кремонезе - Тернана 1:2 Тернана - Модена 0:0 Сампдория - Тернана 4:1 Тернана - Козенца 1:0
Пиза - Тернана 1:0 Тернана - Парма 1:3 Палермо - Тернана 2:3 Тернана - Лекко 0:0 Реджана - Тернана 0:2 Тернана - Специя 1:1 Тернана - Комо 0:1 Венеция - Тернана 1:0 Тернана - Читтаделла 3:1 Бари - Тернана 3:1 Тернана - Пиза 1:1 Парма - Тернана 3:1 Лекко - Тернана 2:3 Тернана - ФералпиСало 2:1 Козенца - Тернана 1:3 Тернана - Палермо 1:1
Результаты матчей
Брешия
Тернана
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
Точный счет
1:1
9 раз 27%
1:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 39%
0
10 раз 30%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
13 раз 39%
0
10 раз 30%
2
5 раз 15%
3
5 раз 15%
Тоталы голов в матче
Брешия
Тернана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
107
511
314
313
215
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
133
512
79
116
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2310
Больше Меньше
2310
1023
1023
429
528
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|20
|10
|4
|59 - 32
|70
|2.
|2:1
|34
|20
|7
|7
|51 - 36
|67
|3.
|33
|18
|7
|8
|60 - 38
|61
|4.
|33
|17
|8
|8
|43 - 28
|59
|5.
|33
|16
|7
|10
|53 - 42
|55
|6.
|34
|14
|10
|10
|58 - 48
|52
|7.
|33
|13
|7
|13
|47 - 48
|46
|8.
|1:0
|34
|12
|10
|12
|45 - 45
|46
|9.
|0:0
|34
|11
|13
|10
|38 - 35
|46
|10.
|33
|11
|10
|12
|37 - 40
|43
|11.
|33
|11
|9
|13
|40 - 41
|42
|12.
|0:0
|34
|8
|16
|10
|37 - 44
|40
|13.
|34
|8
|16
|10
|34 - 42
|40
|14.
|34
|9
|12
|13
|39 - 38
|39
|15.
|0:0
|34
|9
|10
|15
|38 - 45
|37
|16.
|33
|7
|14
|12
|31 - 46
|35
|17.
|0:1
|34
|7
|14
|13
|32 - 43
|35
|18.
|0:0
|34
|7
|13
|14
|33 - 38
|34
|19.
|1:2
|34
|8
|7
|19
|39 - 56
|31
|20.
|33
|6
|8
|19
|31 - 60
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|17
|11
|4
|2
|29 - 17
|37
|2.
|17
|11
|3
|3
|37 - 23
|36
|3.
|17
|10
|6
|1
|29 - 16
|36
|4.
|16
|8
|3
|5
|30 - 23
|27
|5.
|17
|8
|3
|6
|30 - 23
|27
|6.
|17
|7
|5
|5
|21 - 14
|26
|7.
|17
|7
|4
|6
|23 - 20
|25
|8.
|0:0
|17
|6
|7
|4
|20 - 16
|25
|9.
|1:0
|17
|6
|6
|5
|26 - 23
|24
|10.
|16
|6
|4
|6
|19 - 17
|22
|11.
|0:1
|17
|5
|7
|5
|17 - 18
|22
|12.
|17
|6
|3
|8
|23 - 24
|21
|13.
|0:0
|17
|5
|5
|7
|18 - 21
|20
|14.
|0:0
|17
|4
|8
|5
|17 - 14
|20
|15.
|16
|4
|7
|5
|15 - 16
|19
|16.
|0:0
|17
|4
|7
|6
|15 - 15
|19
|17.
|17
|4
|6
|7
|23 - 22
|18
|18.
|17
|2
|10
|5
|14 - 23
|16
|19.
|16
|4
|2
|10
|16 - 28
|14
|20.
|1:2
|17
|3
|4
|10
|22 - 28
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|10
|4
|3
|30 - 16
|34
|2.
|16
|10
|3
|3
|22 - 14
|33
|3.
|2:1
|17
|9
|3
|5
|22 - 19
|30
|4.
|17
|8
|4
|5
|23 - 19
|28
|5.
|16
|7
|4
|5
|23 - 15
|25
|6.
|16
|7
|4
|5
|24 - 24
|25
|7.
|17
|6
|7
|4
|28 - 25
|25
|8.
|17
|6
|6
|5
|20 - 19
|24
|9.
|1:0
|17
|6
|4
|7
|19 - 22
|22
|10.
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|11.
|0:0
|17
|5
|6
|6
|18 - 19
|21
|12.
|17
|5
|5
|7
|21 - 24
|20
|13.
|0:0
|17
|3
|11
|3
|19 - 23
|20
|14.
|16
|4
|6
|6
|14 - 20
|18
|15.
|0:0
|17
|5
|3
|9
|23 - 30
|18
|16.
|1:2
|17
|5
|3
|9
|17 - 28
|18
|17.
|17
|3
|7
|7
|16 - 30
|16
|18.
|0:0
|17
|3
|5
|9
|16 - 24
|14
|19.
|0:1
|17
|2
|7
|8
|15 - 25
|13
|20.
|17
|2
|6
|9
|15 - 32
|12
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (5)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|15 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 15
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 11
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 14
|Бьянко Алессандро
|14