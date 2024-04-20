  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 34. Стадион: .
Брешия
0:0
Конец матча
Тернана
0'
25' Желтая карточка
Бесаджо Микеле
75' Желтая карточка
Дионизи Федерико
87' Желтая карточка
Аматуччи Лоренцо
90'+5

Ход матча

25'
Бесаджо Микеле
 
46'
Бертаньоли Массимо
Бесаджо Микеле
 
62'
 
Фавазули Костантино
Раймондо Антонио
63'
 
Ди Стефано Филиппо
Перейро Гастон
63'
 
Дионизи Федерико
Карбони Франко
63'
Бьярнасон Биркир
Галацци Николас
 
63'
Ван Де Лои Томми
Пагера Фабрицио
 
74'
 
Болока Габриэл
Капуано Марко
75'
 
Дионизи Федерико
81'
Matteo Ferro
Бьянки Флавио
 
87'
 
Аматуччи Лоренцо
87'
 
Фатиканти Джакомо
Луперини Грегорио

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 532 Количество передач 256
  • 67 Владение мячом, % 33
1
Леццерини
Лука
24
Дикманн
Лоренцо
15
Кистана
Андреа
28
Адорни
Давиде
18
Яллоу
Александр
25
Бизоли
Димитри
4
Пагера
Фабрицио
39
Бесаджо
Микеле
9
Бьянки
Флавио
23
Галацци
Николас
11
Мончини
Габриэле
18
Витали
Томмазо
6
Далле
Мура
Кристиан
19
Капуано
Марко
44
Lorenzo
Lucchesi
15
Касасола
Тиаго
71
Луперини
Грегорио
72
Аматуччи
Лоренцо
8
Де
Бур
Кес
79
Карбони
Франко
10
Перейро
Гастон
9
Раймондо
Антонио
Брешия
4-3-2-1
Тернана
3-5-2

История личных встреч

Брешия
Тернана

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

17 матчей

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

35.3%
58.8%
5.9%
6 побед 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

История матчей

СB
0:1
СB
1:0
СB
0:0
СB
1:1
СB
0:2
СB
3:1
СB
1:1
СB
2:1
СB
1:0
СB
3:2
СB
0:0
СB
2:1
СB
0:0
СB
1:1
СB
1:2
СB
1:0
СB
1:0

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.13
1

Среднее время на гол

80
90

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.06
0.76

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

85
117

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боррелли Дженнаро 9 (1) 0.26
Мончини Габриэле 8 (2) 0.24
Бьярнасон Биркир 4 0.12
Галацци Николас 3 0.09
Бьянки Флавио 3 0.09
Бизоли Димитри 2 0.06
Яллоу Александр 2 0.06
Дикманн Лоренцо 1 0.03
Пагера Фабрицио 1 0.03
Адорни Давиде 1 0.03
Бертаньоли Массимо 1 0.03
Папетти Андреа 0 0
Riccardo Fogliata 0 0
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раймондо Антонио 9 0.26
Ди Стефано Филиппо 5 0.15
Перейро Гастон 4 0.12
Касасола Тиаго 4 0.12
Диаките Салим 3 0.09
Луперини Грегорио 2 0.06
Lorenzo Lucchesi 2 0.06
Соренсен Фредерик 2 0.06
Фалетти Сесар 1 (1) 0.03
Пююхтя Никлас 1 0.03
Дионизи Федерико 1 0.03
Фавилли Андреа 1 0.03
Челли Алессандро III 1 0.03
Сгарби Филиппо 1 0.03
Карбони Франко 1 0.03
Де Бур Кес 0 0
Мантовани Валерио 0 0
Лабойко Якуб 0 0
Коррадо Никколо 0 0
Фатиканти Джакомо 0 0
Фавазули Костантино 0 0
Аматуччи Лоренцо 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пагера Фабрицио 8 0
Кистана Андреа 8 0
Олзер Джакомо 6 1
Дикманн Лоренцо 7 0
Бизоли Димитри 6 0
Галацци Николас 6 0
Адорни Давиде 5 0
Фарес Мохамед 5 0
Ван Де Лои Томми 5 0
Бертаньоли Массимо 5 0
Уар Матье 3 1
Боррелли Дженнаро 4 0
Бьярнасон Биркир 3 0
Яллоу Александр 3 0
Бесаджо Микеле 3 0
Мончини Габриэле 2 0
Папетти Андреа 2 0
Леццерини Лука 1 0
Андреаччи Лоренцо 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0
Бьянки Флавио 1 0
Riccardo Fogliata 1 0
Matteo Ferro 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лабойко Якуб 8 0
Луперини Грегорио 7 0
Диаките Салим 7 0
Де Бур Кес 5 1
Фалетти Сесар 6 0
Lorenzo Lucchesi 5 0
Капуано Марко 3 1
Фавилли Андреа 3 1
Яннарилли Энтони 4 0
Касасола Тиаго 4 0
Карбони Франко 4 0
Раймондо Антонио 4 0
Сгарби Филиппо 2 1
Дионизи Федерико 3 0
Перейро Гастон 3 0
Челли Алессандро III 3 0
Пююхтя Никлас 3 0
Ди Стефано Филиппо 3 0
Аматуччи Лоренцо 3 0
Коррадо Никколо 1 1
Соренсен Фредерик 2 0
Маргинеан Юлиус 2 0
Фавазули Костантино 2 0
Вивиани Федерико 1 0
Пройетти Маттиа 1 0
Богдан Лука 1 0
Болока Габриэл 1 0

Результаты матчей

Брешия
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Тернана
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

5
11
Брешия
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Тернана
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
59% (10)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

14
13
Брешия
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (11)
44% (15)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
44% (15)
26% (9)
Тернана
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
18% (6)
56% (19)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
35% (12)
35% (12)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

16
14

Упущенные победы

19
24

Голы по времени матча

Забито

19
24
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 7
23 Не забивали 21
3
16%
4
17%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
4
21%
2
8%
31-45
5
26%
3
13%
46-60
2
11%
7
29%
29%
61-75
4
21%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

17
29
10 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 15
4
24%
4
14%
1-15
3
18%
4
14%
16-30
3
18%
6
21%
31-45
1
6%
4
14%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
29%
29%
11
38%
76-90

Забито

16
16
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
22 Не забивали 24
2
13%
2
13%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
2
13%
4
25%
46-60
3
19%
4
25%
61-75
5
31%
3
19%
76-90

Пропущено

21
14
14 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
13 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
8
38%
2
14%
1-15
4
19%
2
14%
16-30
2
10%
3
21%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
1
5%
3
21%
61-75
4
19%
3
21%
76-90

Забито

35
40
14 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 28
10 Забивали первыми 13
11 Не забивали 11
5
14%
6
15%
1-15
3
9%
3
8%
16-30
6
17%
3
8%
31-45
7
20%
7
18%
46-60
5
14%
11
28%
61-75
9
26%
10
25%
76-90

Пропущено

38
43
24 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 22
20 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 27
12
32%
6
14%
1-15
7
18%
6
14%
16-30
5
13%
9
21%
31-45
3
8%
5
12%
46-60
2
5%
3
7%
61-75
9
24%
14
33%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Венеция - Брешия 2:0 Брешия - Пиза 3:1 Козенца - Брешия 1:2 Брешия - Катанзаро 1:1
Парма - Брешия 2:1 Брешия - Палермо 4:2 Асколи - Брешия 1:1 Брешия - Реджана 0:0 Сампдория - Брешия 1:1 Комо - Брешия 1:0 Брешия - Читтаделла 2:0 Кремонезе - Брешия 1:0 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Модена - Брешия 1:2 Брешия - Парма 0:2 Катанзаро - Брешия 2:3 Брешия - Комо 2:0 Реджана - Брешия 1:1 Брешия - Сампдория 3:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1
Тернана
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кремонезе - Тернана 1:2 Тернана - Модена 0:0 Сампдория - Тернана 4:1 Тернана - Козенца 1:0
Пиза - Тернана 1:0 Тернана - Парма 1:3 Палермо - Тернана 2:3 Тернана - Лекко 0:0 Реджана - Тернана 0:2 Тернана - Специя 1:1 Тернана - Комо 0:1 Венеция - Тернана 1:0 Тернана - Читтаделла 3:1 Бари - Тернана 3:1 Тернана - Пиза 1:1 Парма - Тернана 3:1 Лекко - Тернана 2:3 Тернана - ФералпиСало 2:1 Козенца - Тернана 1:3 Тернана - Палермо 1:1

Результаты матчей

Брешия
Тернана

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%

Точный счет

1:1
9 раз 26%
0:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 38%
0
11 раз 32%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
13 раз 38%
0
11 раз 32%
2
5 раз 15%
3
5 раз 15%

Тоталы голов в матче

Брешия
Тернана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
10
7
5
12
1.5
3
14
3
14
2.5
2
15
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
13
4
5
12
1.5
7
10
1
16
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
11
0.5
Больше Меньше
23
11
10
24
1.5
10
24
4
30
2.5
5
29
1
33
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 34 20 10 4 59 - 32 70
2.
Комо
 34 20 7 7 54 - 37 67
3.
Венеция
 0:1 34 18 7 9 60 - 39 61
4.
Кремонезе
 0:0 34 17 9 8 43 - 28 60
5.
Катанзаро
 0:0 34 16 8 10 53 - 42 56
6.
Палермо
 34 14 10 10 58 - 48 52
7.
Сампдория
 0:0 34 13 8 13 47 - 48 47
8.
Брешия
 34 11 13 10 38 - 35 46
9.
Пиза
 34 11 11 12 45 - 46 44
10.
Читтаделла
 0:0 34 11 11 12 37 - 40 44
11.
Зюйдтироль
 0:0 34 11 10 13 40 - 41 43
12.
Модена
 34 8 16 10 37 - 44 40
13.
Реджана
 34 8 16 10 34 - 42 40
14.
Козенца
 34 9 12 13 39 - 38 39
15.
Тернана
 34 9 10 15 38 - 45 37
16.
Бари
 34 7 15 12 33 - 43 36
17.
Специя
 0:0 34 7 15 12 31 - 46 36
18.
Асколи
 34 7 13 14 33 - 38 34
19.
ФералпиСало
 34 8 7 19 40 - 59 31
20.
Лекко
 1:0 34 7 8 19 32 - 60 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Комо
 17 11 4 2 29 - 17 37
2.
Венеция
 0:1 17 11 3 3 37 - 23 36
3.
Парма
 17 10 6 1 29 - 16 36
4.
Катанзаро
 0:0 17 8 4 5 30 - 23 28
5.
Палермо
 17 8 3 6 30 - 23 27
6.
Кремонезе
 0:0 17 7 5 5 21 - 14 26
7.
Читтаделла
 0:0 17 7 4 6 23 - 20 25
8.
Брешия
 17 6 7 4 20 - 16 25
9.
Пиза
 17 6 6 5 26 - 23 24
10.
Зюйдтироль
 0:0 17 6 5 6 19 - 17 23
11.
Бари
 17 5 8 4 18 - 18 23
12.
Сампдория
 0:0 17 6 3 8 23 - 24 21
13.
Модена
 17 5 5 7 18 - 21 20
14.
Асколи
 17 4 8 5 17 - 14 20
15.
Специя
 0:0 17 4 8 5 15 - 16 20
16.
Тернана
 17 4 7 6 15 - 15 19
17.
Козенца
 17 4 6 7 23 - 22 18
18.
Лекко
 1:0 17 5 2 10 17 - 28 17
19.
Реджана
 17 2 10 5 14 - 23 16
20.
ФералпиСало
 17 3 4 10 23 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 17 10 4 3 30 - 16 34
2.
Кремонезе
 0:0 17 10 4 3 22 - 14 34
3.
Комо
 17 9 3 5 25 - 20 30
4.
Катанзаро
 0:0 17 8 4 5 23 - 19 28
5.
Сампдория
 0:0 17 7 5 5 24 - 24 26
6.
Венеция
 0:1 17 7 4 6 23 - 16 25
7.
Палермо
 17 6 7 4 28 - 25 25
8.
Реджана
 17 6 6 5 20 - 19 24
9.
Козенца
 17 5 6 6 16 - 16 21
10.
Брешия
 17 5 6 6 18 - 19 21
11.
Зюйдтироль
 0:0 17 5 5 7 21 - 24 20
12.
Пиза
 17 5 5 7 19 - 23 20
13.
Модена
 17 3 11 3 19 - 23 20
14.
Читтаделла
 0:0 17 4 7 6 14 - 20 19
15.
Тернана
 17 5 3 9 23 - 30 18
16.
ФералпиСало
 17 5 3 9 17 - 28 18
17.
Специя
 0:0 17 3 7 7 16 - 30 16
18.
Асколи
 17 3 5 9 16 - 24 14
19.
Бари
 17 2 7 8 15 - 25 13
20.
Лекко
 1:0 17 2 6 9 15 - 32 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 19 (3)
Палермо Брунори Маттео 15 (5)
Козенца Тутино Дженнаро 15 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 16
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Асколи Беллучи Джузеппе 3 11
Козенца Вентури Майкл 1 14
Бьянко Алессандро 14
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 27'
    Г О О О О Л - Луперини Грегорио бьет в цель!
  • 25'
    Бесаджо Микеле получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Брешия 0:0 Тернана онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный