Тур: 26. Стадион: Kayo Stadium.
3:4
Конец матча
0'
1:0
3' ГолХор Генри
21' Желтая карточкаNestor Irankunda
33' Желтая карточкаВан Дер Сааг Гарри
1:1
39' ГолИбусуки Хироси
1:2
47' ГолИбусуки Хироси
59' Желтая карточкаRylan Brownlie
1:3
64' ГолМаук Стефан
73' Желтая карточкаОлдред Том
73' Желтая карточкаМаук Стефан
1:4
74' ГолВан Дер Сааг Гарри
2:4
78' ГолThomas Waddingham
3:4
83' ГолХор Генри
90' Желтая карточкаХор Генри
90'+7
Ход матча
3'
1:0
21'
39'
1:1
47'
1:2
59'
64'
1:3
73'
73'
74'
78'
83'
3:4
90'
Прогноз на матч от Liveresult
35
Louis
Zabala
27
Трюин
Кай
26
О'Ши
Джеймс
13
Хор
Генри
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Louis ZabalaЗащитник
- Защитник
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Хор ГенриНападающий
- Запасные игроки
-
29 Matt ActonВратарь
-
99 Ayom Majok
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ruben Zadkovich
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Клаф ЗакПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Дьюзел ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Дукули ЯяПолузащитник
-
-
-
40 Ethan Cox
-
Главный тренер: Carl Veart
История личных встреч
Брисбен Роар
Аделаида Юнайтед
22 матча
86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
31.8%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
40.9%
4.6%
12 побед 9 ничьих 0 побед
22 матча
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 15 побед
44 матча
43.2%
11.4%
45.4%
19 побед 5 ничьих 20 побед
Первый тайм
36.4%
38.6%
25%
16 побед 17 ничьих 11 побед
Второй тайм
27.3%
38.6%
34.1%
12 побед 17 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
28
Голов в среднем за матч
1.76
1.22
Среднее время на гол
51
73
Всего голов
29
29
Голов в среднем за матч
1.26
1.38
Среднее время на гол
71
65
Всего голов
66
57
Голов в среднем за матч
1.5
1.3
Тотал матчей
2.5
43
Больше 98%
Меньше 2%
1
33
Больше 75%
Меньше 25%
11
25
Больше 57%
Меньше 43%
19
9
Больше 20%
Меньше 80%
35
5
Больше 11%
Меньше 89%
39
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
Среднее время на гол
60
69
Бомбардиры внутри турнира
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|О'Ши Джеймс
|7 (3)
|0.26
|Хор Генри
|7
|0.26
|Thomas Waddingham
|7
|0.26
|Милеуснич Никола
|5
|0.19
|Беренгер Флорен
|3
|0.11
|Jonas Markovski
|3
|0.11
|Рохас Марко
|2
|0.07
|Keegan Jelacic
|1
|0.04
|Браун Кори
|1
|0.04
|Олдред Том
|1
|0.04
|Трюин Кай
|1
|0.04
|Rylan Brownlie
|1
|0.04
|Хинджерт Джек
|1
|0.04
|Jez Lofthouse
|1
|0.04
|Ayom Majok
|1
|0.04
|Joe Caletti
|0
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|0
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ибусуки Хироси
|15 (1)
|0.58
|Клаф Зак
|8 (5)
|0.31
|Nestor Irankunda
|8
|0.31
|Халлоран Бен
|4
|0.15
|_Luka Jovanovic
|4 (1)
|0.15
|Маук Стефан
|2
|0.08
|Бернардо Эспиноса
|2
|0.08
|Giuseppe Bovalina
|1
|0.04
|Хави Лопеc
|1
|0.04
|Танниклифф Райан
|1
|0.04
|Анселл Николас
|1
|0.04
|Ван Дер Сааг Гарри
|1
|0.04
|Alexandar Popovic
|1
|0.04
|Musa Toure
|1
|0.04
|Panagiotis Kikianis
|1
|0.04
|Китто Райан
|0
|0
|Panashe Madanha
|0
|0
|Austin Ayoubi
|0
|0
Карточки
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олдред Том
|7
|0
|Хинджерт Джек
|6
|0
|О'Ши Джеймс
|3
|1
|Joe Caletti
|3
|1
|Хор Генри
|4
|0
|Невилл Скотт
|3
|0
|Фрик Мэклин
|3
|0
|Louis Zabala
|3
|0
|Keegan Jelacic
|1
|1
|Браун Кори
|2
|0
|Jez Lofthouse
|2
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|2
|0
|Армиенто Карло
|2
|0
|Ayom Majok
|2
|0
|James Nikolovski
|2
|0
|Милеуснич Никола
|1
|0
|Трюин Кай
|1
|0
|Alex Parson
|1
|0
|Ryan Lethlean
|1
|0
|Jonas Markovski
|1
|0
|Rylan Brownlie
|1
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nestor Irankunda
|8
|1
|Sanchez Cortes Isaias
|6
|0
|Маук Стефан
|4
|0
|Уорленд Бен
|2
|1
|Хави Лопеc
|3
|0
|Танниклифф Райан
|3
|0
|Халлоран Бен
|1
|1
|Ибусуки Хироси
|2
|0
|Ван Дер Сааг Гарри
|2
|0
|Alexandar Popovic
|2
|0
|_Luka Jovanovic
|2
|0
|Panashe Madanha
|2
|0
|Анселл Николас
|1
|0
|Китто Райан
|1
|0
|Клаф Зак
|1
|0
|Кавалло Джошуа
|1
|0
|Дьюзел Люк
|1
|0
|Jonny Yull
|1
|0
|Ethan Alagich
|1
|0
|Musa Toure
|1
|0
|Giuseppe Bovalina
|1
|0
|Карл Виарт
|1
|0
Результаты матчей
Брисбен Роар
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Аделаида Юнайтед
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
11
10
Брисбен Роар
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Аделаида Юнайтед
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
24
17
Упущенные победы
8
25
Брисбен Роар
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
Аделаида Юнайтед
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (6)
27% (7)
50% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
31% (8)
27% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
30
23
Упущенные победы
19
35
Голы по времени матча
Забито
27
22
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 2
15 Не забивали 17
6
22%
0
0%
1-15
3
11%
3
14%
16-30
3
11%
5
23%
31-45
5
19%
7
32%
46-60
4
15%
4
18%
61-75
6
22%
3
14%
76-90
Пропущено
27
23
10 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 11
2
7%
3
13%
1-15
4
15%
7
30%
16-30
4
15%
2
9%
31-45
7
26%
1
4%
46-60
5
19%
2
9%
61-75
5
19%
8
35%
76-90
Забито
15
29
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
1
7%
3
10%
1-15
2
13%
6
21%
16-30
3
20%
3
10%
31-45
3
20%
4
14%
46-60
5
33%
6
21%
61-75
1
7%
7
24%
76-90
Пропущено
28
29
10 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
3
11%
4
14%
1-15
3
11%
2
7%
16-30
4
14%
9
31%
31-45
6
21%
6
21%
46-60
5
18%
1
3%
61-75
7
25%
7
24%
76-90
Забито
42
51
18 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 31
12 Забивали первыми 9
5 Не забивали 5
7
17%
3
6%
1-15
5
12%
9
18%
16-30
6
14%
8
16%
31-45
8
19%
11
22%
46-60
9
21%
10
20%
61-75
7
17%
10
20%
76-90
Пропущено
55
52
20 В 1-м тайме 27
35 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 24
5
9%
7
13%
1-15
7
13%
9
17%
16-30
8
15%
11
21%
31-45
13
24%
7
13%
46-60
10
18%
3
6%
61-75
12
22%
15
29%
76-90
Результаты последних матчей
Брисбен Роар
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:0
Брисбен Роар - Макартур 1:2 ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2 Перт Глори - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 Брисбен Роар - Макартур 1:3 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 3:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 4:1
Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:4 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3
Результаты матчей
Брисбен Роар
Аделаида Юнайтед
Точный счет
2:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
8:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:2
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
8:1
1 раз 4%
1:2
3 раза 12%
4:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 33%
2
8 раз 30%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
5
1 раз 4%
1
8 раз 31%
3
6 раз 23%
0
5 раз 19%
4
4 раза 15%
2
2 раза 8%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Брисбен Роар
Аделаида Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
122
86
77
59
68
113
311
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
93
58
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
215
1314
1313
522
1115
126
521
126
125
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|19 (3)
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|18 (2)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|16 (2)
|Аделаида Юнайтед
|Ибусуки Хироси
|15 (3)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|13 (3)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|11
|Аделаида Юнайтед
|Nestor Irankunda
|1 8
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 7
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|1 6