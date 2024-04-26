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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Брисбен Роар
3:4
Конец матча
Аделаида Юнайтед
0'
1:0
3' Гол
Хор Генри
21' Желтая карточка
Nestor Irankunda
33' Желтая карточка
Ван Дер Сааг Гарри
1:1
39' Гол
Ибусуки Хироси
1:2
47' Гол
Ибусуки Хироси
59' Желтая карточка
Rylan Brownlie
1:3
64' Гол
Маук Стефан
73' Желтая карточка
Олдред Том
73' Желтая карточка
Маук Стефан
1:4
74' Гол
Ван Дер Сааг Гарри
2:4
78' Гол
Thomas Waddingham
3:4
83' Гол
Хор Генри
90' Желтая карточка
Хор Генри
90'+7
1
Фрик
Мэклин
35
Louis
Zabala
5
Олдред
Том
27
Трюин
Кай
21
Antonee
Burke-Gilroy
10
Милеуснич
Никола
12
Гомулка
Тарас
26
О'Ши
Джеймс
23
Keegan
Jelacic
7
Беренгер
Флорен
13
Хор
Генри
1
Делянов
Джеймс
2
Ван
Дер
Сааг
Гарри
21
Хави
Лопеc
4
Анселл
Николас
7
Китто
Райан
8
Sanchez
Cortes
Isaias
55
Ethan
Alagich
66
Nestor
Irankunda
6
Маук
Стефан
10
Клаф
Зак
9
Ибусуки
Хироси
Брисбен Роар
Аделаида Юнайтед

История личных встреч

Брисбен Роар
Аделаида Юнайтед

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
31.8%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
40.9%
4.6%
12 побед 9 ничьих 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 15 побед

44 матча

43.2%
11.4%
45.4%
19 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

36.4%
38.6%
25%
16 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

27.3%
38.6%
34.1%
12 побед 17 ничьих 15 побед

История матчей

0:2
2:1
1:1
К
1:2
2:0
1:3
0:0
1:2
1:0
3:1
0:1
2:1
1:0
3:5
4:3
2:1
1:0
1:2
1:2
2:1
4:0
1:1
3:0
1:4
3:0
2:1
2:3
0:1
1:2
2:1
1:2
1:2
1:2
0:1
0:1
0:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
7:1
ХАЛ
0:1
ХАЛ
4:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
0:2

Голы

Всего голов

37
28

Голов в среднем за матч

1.76
1.22

Среднее время на гол

51
73

Всего голов

29
29

Голов в среднем за матч

1.26
1.38

Среднее время на гол

71
65

Всего голов

66
57

Голов в среднем за матч

1.5
1.3

Тотал матчей

2.5
43
Больше 98%
Меньше 2%
1
33
Больше 75%
Меньше 25%
11
25
Больше 57%
Меньше 43%
19
9
Больше 20%
Меньше 80%
35
5
Больше 11%
Меньше 89%
39
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
2
Больше 5%
Меньше 95%
42

Среднее время на гол

60
69

Бомбардиры внутри турнира

Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
О'Ши Джеймс 7 (3) 0.26
Хор Генри 7 0.26
Thomas Waddingham 7 0.26
Милеуснич Никола 5 0.19
Беренгер Флорен 3 0.11
Jonas Markovski 3 0.11
Рохас Марко 2 0.07
Keegan Jelacic 1 0.04
Браун Кори 1 0.04
Олдред Том 1 0.04
Трюин Кай 1 0.04
Rylan Brownlie 1 0.04
Хинджерт Джек 1 0.04
Jez Lofthouse 1 0.04
Ayom Majok 1 0.04
Joe Caletti 0 0
Antonee Burke-Gilroy 0 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибусуки Хироси 15 (1) 0.58
Клаф Зак 8 (5) 0.31
Nestor Irankunda 8 0.31
Халлоран Бен 4 0.15
_Luka Jovanovic 4 (1) 0.15
Маук Стефан 2 0.08
Бернардо Эспиноса 2 0.08
Giuseppe Bovalina 1 0.04
Хави Лопеc 1 0.04
Танниклифф Райан 1 0.04
Анселл Николас 1 0.04
Ван Дер Сааг Гарри 1 0.04
Alexandar Popovic 1 0.04
Musa Toure 1 0.04
Panagiotis Kikianis 1 0.04
Китто Райан 0 0
Panashe Madanha 0 0
Austin Ayoubi 0 0

Карточки

Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олдред Том 7 0
Хинджерт Джек 6 0
О'Ши Джеймс 3 1
Joe Caletti 3 1
Хор Генри 4 0
Невилл Скотт 3 0
Фрик Мэклин 3 0
Louis Zabala 3 0
Keegan Jelacic 1 1
Браун Кори 2 0
Jez Lofthouse 2 0
Antonee Burke-Gilroy 2 0
Армиенто Карло 2 0
Ayom Majok 2 0
James Nikolovski 2 0
Милеуснич Никола 1 0
Трюин Кай 1 0
Alex Parson 1 0
Ryan Lethlean 1 0
Jonas Markovski 1 0
Rylan Brownlie 1 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nestor Irankunda 8 1
Sanchez Cortes Isaias 6 0
Маук Стефан 4 0
Уорленд Бен 2 1
Хави Лопеc 3 0
Танниклифф Райан 3 0
Халлоран Бен 1 1
Ибусуки Хироси 2 0
Ван Дер Сааг Гарри 2 0
Alexandar Popovic 2 0
_Luka Jovanovic 2 0
Panashe Madanha 2 0
Анселл Николас 1 0
Китто Райан 1 0
Клаф Зак 1 0
Кавалло Джошуа 1 0
Дьюзел Люк 1 0
Jonny Yull 1 0
Ethan Alagich 1 0
Musa Toure 1 0
Giuseppe Bovalina 1 0
Карл Виарт 1 0

Результаты матчей

Брисбен Роар
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Аделаида Юнайтед
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

11
10
Брисбен Роар
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Аделаида Юнайтед
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

24
17

Упущенные победы

8
25
Брисбен Роар
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
Аделаида Юнайтед
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (6)
27% (7)
50% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
31% (8)
27% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

30
23

Упущенные победы

19
35

Голы по времени матча

Забито

27
22
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 2
15 Не забивали 17
6
22%
0
0%
1-15
3
11%
3
14%
16-30
3
11%
5
23%
31-45
5
19%
7
32%
46-60
4
15%
4
18%
61-75
6
22%
3
14%
76-90

Пропущено

27
23
10 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 11
2
7%
3
13%
1-15
4
15%
7
30%
16-30
4
15%
2
9%
31-45
7
26%
1
4%
46-60
5
19%
2
9%
61-75
5
19%
8
35%
76-90

Забито

15
29
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
1
7%
3
10%
1-15
2
13%
6
21%
16-30
3
20%
3
10%
31-45
3
20%
4
14%
46-60
5
33%
6
21%
61-75
1
7%
7
24%
76-90

Пропущено

28
29
10 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
3
11%
4
14%
1-15
3
11%
2
7%
16-30
4
14%
9
31%
31-45
6
21%
6
21%
46-60
5
18%
1
3%
61-75
7
25%
7
24%
76-90

Забито

42
51
18 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 31
12 Забивали первыми 9
5 Не забивали 5
7
17%
3
6%
1-15
5
12%
9
18%
16-30
6
14%
8
16%
31-45
8
19%
11
22%
46-60
9
21%
10
20%
61-75
7
17%
10
20%
76-90

Пропущено

55
52
20 В 1-м тайме 27
35 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 24
5
9%
7
13%
1-15
7
13%
9
17%
16-30
8
15%
11
21%
31-45
13
24%
7
13%
46-60
10
18%
3
6%
61-75
12
22%
15
29%
76-90

Результаты последних матчей

Брисбен Роар
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:0
Брисбен Роар - Макартур 1:2 ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2 Перт Глори - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 Брисбен Роар - Макартур 1:3 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 3:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 4:1
Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:4 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3

Результаты матчей

Брисбен Роар
Аделаида Юнайтед

Точный счет

2:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
8:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:2
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
8:1
1 раз 4%
1:2
3 раза 12%
4:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 33%
2
8 раз 30%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
5
1 раз 4%
1
8 раз 31%
3
6 раз 23%
0
5 раз 19%
4
4 раза 15%
2
2 раза 8%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Брисбен Роар
Аделаида Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
2
8
6
1.5
7
7
5
9
2.5
6
8
1
13
3.5
3
11
1
13
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
3
5
8
1.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
21
5
13
14
1.5
13
13
5
22
2.5
11
15
1
26
3.5
5
21
1
26
4.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 26 14 8 4 39 - 26 50
2.
Централ Кост Маринерс
 25 15 4 6 44 - 26 49
3.
Мельбурн Виктори
 26 10 12 4 40 - 29 42
4.
Макартур
 26 11 8 7 45 - 45 41
5.
ФК Сидней
 26 11 5 10 45 - 40 38
6.
Мельбурн Сити
 26 10 6 10 49 - 38 36
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 26 10 4 12 40 - 45 34
8.
Аделаида Юнайтед
 26 9 5 12 52 - 51 32
9.
Брисбен Роар
 27 8 6 13 42 - 55 30
10.
Ньюкасл Джетс
 26 6 10 10 38 - 44 28
11.
Вестерн Юнайтед
 26 7 5 14 36 - 54 26
12.
Перт Глори
 26 5 7 14 45 - 62 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 12 9 2 1 20 - 10 29
2.
Централ Кост Маринерс
 13 8 2 3 26 - 16 26
3.
ФК Сидней
 12 7 2 3 22 - 14 23
4.
Мельбурн Сити
 13 6 5 2 34 - 10 23
5.
Мельбурн Виктори
 12 6 4 2 19 - 11 22
6.
Макартур
 14 5 5 4 22 - 25 20
7.
Аделаида Юнайтед
 14 5 3 6 30 - 28 18
8.
Брисбен Роар
 14 5 3 6 27 - 27 18
9.
Перт Глори
 14 4 4 6 29 - 30 16
10.
Вестерн Юнайтед
 13 4 3 6 18 - 20 15
11.
Ньюкасл Джетс
 12 3 5 4 17 - 16 14
12.
Вестерн Сидней Уондерерс
 13 4 2 7 22 - 22 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 12 7 2 3 18 - 10 23
2.
Макартур
 12 6 3 3 23 - 20 21
3.
Веллингтон Феникс
 14 5 6 3 19 - 16 21
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 13 6 2 5 18 - 23 20
5.
Мельбурн Виктори
 14 4 8 2 21 - 18 20
6.
ФК Сидней
 14 4 3 7 23 - 26 15
7.
Аделаида Юнайтед
 12 4 2 6 22 - 23 14
8.
Ньюкасл Джетс
 14 3 5 6 21 - 28 14
9.
Мельбурн Сити
 13 4 1 8 15 - 28 13
10.
Брисбен Роар
 13 3 3 7 15 - 28 12
11.
Вестерн Юнайтед
 13 3 2 8 18 - 34 11
12.
Перт Глори
 12 1 3 8 16 - 32 6
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Перт Глори Таггарт Адам 19 (3)
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 18 (2)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 16 (2)
Аделаида Юнайтед Ибусуки Хироси 15 (3)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 2 8
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 11
Аделаида Юнайтед Nestor Irankunda 1 8
Перт Глори Сусняр Александар 1 7
Веллингтон Феникс Руфер Алекс 1 6
Весь список
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